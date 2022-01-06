Пилотный проект по трансплантации продолжается на 2023 год, - Ляшко

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Об этом в Facebook сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, закон продлевает до декабря 2023 года пилотный проект по трансплантации.

Появляется возможность дать прижизненное согласие или несогласие на забор органов для трансплантации в случае смерти через портал "Дія".

В частности, усовершенствованы алгоритмы подбора пары донор-реципиент Единой государственной информационной системой трансплантации органов и тканей.

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