Пілотний проєкт з трансплантації продовжується на 2023 рік, - Ляшко
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.
Про це у Facebook повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, закон продовжує до грудня 2023 року пілотний проєкт із трансплантації.
Також з’являється можливість дати прижиттєву згоду чи незгоду на забір органів для трансплантації у випадку смерті через портал "Дія".
Зокрема, удосконалено алгоритми підбору пари донор-реципієнт Єдиною днержавною інформаційною системою трансплантації органів і тканин.
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саша паламарчук
показати весь коментар06.01.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 3
Colt
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denis robb
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