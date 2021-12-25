За год в Украине проведено 306 трансплантаций, - Ляшко

В Украине за 2021 год провели 300 трансплантаций. Пересажено 226 почек, 49 печенок и 32 сердца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, впервые врачи пересадили сердце детям, провели трансплантацию легких, выполнили симультантную трансплантацию (пациенту одновременно пересажено сердце и почки).

Кроме того, в 2021 году было проведено 19 трансплантаций костного мозга от неродного донора, 17 из них – детям.

В настоящее время в Украине действуют 26 центров трансплантации, которым расходы по операциям полностью покрываются за счет средств государственного бюджета.

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"За трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени - 1,428 млн грн, сердца - более 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от неродного донора - более 2,4 млн грн", - проинформировал Ляшко.

Он отметил, что средняя стоимость такого же лечения за границей — 3,5 млн грн за трансплантацию печени, свыше 3 млн грн — костного мозга от неродного донора.

"Развитие трансплантации в Украине уже позволило сэкономленные средства из программы лечения за рубежом инвестировать в развитие инновационных методов лечения внутри страны. В 2021 году на программу лечения за рубежом было потрачено на 545,7 млн грн меньше по сравнению с 2020 годом. Эти средства уже получили наши больницы", - отметил министр.

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Ляшко также сообщил, что пилотный проект по трансплантации продлен до декабря 2023 года, что позволяет и дальше увеличивать количество операций в Украине.

В бюджете страны на следующий год на трансплантацию заложено 939,5 млн грн.

"Также в 2022 году планируем урегулировать вопросы трансплантации тканей. Это позволит больницам создавать госпитальные банки тканей. А это позволит поднять на новый уровень предоставление специализированной ортопедической и хирургической медицинской помощи с восстановлением работоспособности больных", - рассказал глава Минздрава.

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