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За год в Украине проведено 306 трансплантаций, - Ляшко

За год в Украине проведено 306 трансплантаций, - Ляшко

В Украине за 2021 год провели 300 трансплантаций. Пересажено 226 почек, 49 печенок и 32 сердца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, впервые врачи пересадили сердце детям, провели трансплантацию легких, выполнили симультантную трансплантацию (пациенту одновременно пересажено сердце и почки).

Кроме того, в 2021 году было проведено 19 трансплантаций костного мозга от неродного донора, 17 из них – детям.

В настоящее время в Украине действуют 26 центров трансплантации, которым расходы по операциям полностью покрываются за счет средств государственного бюджета.

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"За трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени - 1,428 млн грн, сердца - более 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от неродного донора - более 2,4 млн грн", - проинформировал Ляшко.

Он отметил, что средняя стоимость такого же лечения за границей — 3,5 млн грн за трансплантацию печени, свыше 3 млн грн — костного мозга от неродного донора.

"Развитие трансплантации в Украине уже позволило сэкономленные средства из программы лечения за рубежом инвестировать в развитие инновационных методов лечения внутри страны. В 2021 году на программу лечения за рубежом было потрачено на 545,7 млн грн меньше по сравнению с 2020 годом. Эти средства уже получили наши больницы", - отметил министр.

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Ляшко также сообщил, что пилотный проект по трансплантации продлен до декабря 2023 года, что позволяет и дальше увеличивать количество операций в Украине.

В бюджете страны на следующий год на трансплантацию заложено 939,5 млн грн.

"Также в 2022 году планируем урегулировать вопросы трансплантации тканей. Это позволит больницам создавать госпитальные банки тканей. А это позволит поднять на новый уровень предоставление специализированной ортопедической и хирургической медицинской помощи с восстановлением работоспособности больных", - рассказал глава Минздрава.

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трансплантация (155) Ляшко Виктор (1364) трансплантология (19)


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Зеле мозг павиана пересадили%!!
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25.12.2021 14:47 Ответить
Это правильно. Поддержал. Украина должна проводить такие операции и быть впереди Европы всей, в этом направлении. Другое дело, что всякие совки начнут вопить- "смотрите, що твориться! Украину режут на органы! Караул!!".
Но и наплевать на идиотов- скажу я вам. Подобные операции- это будущие и важно занять свою нишу уже сейчас.
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25.12.2021 14:55 Ответить
Ты же знаешь, я не волшебник, я только учусь....или деньги не пахнут.
Хотя тем кому пересадили, то есть спасли, это не так важно....
но процесс уже запущен, деньги текут, и не надо оскароносный фильм снимать или нового ґарипотера выдумывать..............
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25.12.2021 14:57 Ответить
Молодцы! Наверное большая часть этих операций была проведена в рамках каких то государственных программ, финансируемых из бюджета Украины, где пациенты не заплатили ни копейки. Вы же заботитесь о здоровье каждого Украинца! Вон сколько денег выбросили на пропаганду вакцинации,из каждого утюга.
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25.12.2021 15:01 Ответить
Моей матери 97-лет, а 2месяца по ихнему телефону прошу сделать прививку. На всё это ответ один -" Ждите звонка " . Зачем людей обманывать, когда первый вопрос к поциенту на приёме " какой у тебя доход. Есть у тебя деньги на лечение"
Соседке 62 года, когда зашла к хирургу , то услышала " Я пенсионеров не обслуживаю" . А у неё были только "шпоры".
А статья 48 конституции-- это обман.
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25.12.2021 15:19 Ответить
мне 65 лет в ноябре привилась короноваком.не заплатила ни копейки.на прививку сын записал через компьютер но в очереди записанных не было.все приходили прямо с улицы заполняли лист о согласии на прививку и вакцинировались
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25.12.2021 16:01 Ответить
и єто тоже заслуга Зе-влади ??? нифуя себе достижение. . . йдіть нафуй зі своїми дебільними повідомленнями - очільниками цієї дебільної шобли від влади
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25.12.2021 20:23 Ответить
В Україні впродовж 2021 року провели 300 трансплантацій. Пересаджено 226 нирок, 49 печінок та 32 серця.

это не показатель. Сколько из них выжилои прожило хотя бы пол года вот показатель.
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25.12.2021 22:25 Ответить
 
 