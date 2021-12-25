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За рік в Україні проведено 306 трансплантацій, - Ляшко

За рік в Україні проведено 306 трансплантацій, - Ляшко

В Україні впродовж 2021 року провели 300 трансплантацій. Пересаджено 226 нирок, 49 печінок та 32 серця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 

За словами міністра, уперше лікарі пересадили серце дітям, провели трансплантацію легень, виконали симультантну трансплантацію (пацієнту одночасно пересаджено серце і нирки).

Крім того, у 2021 році було проведено 19 трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора, 17 з них — дітям.

Наразі в Україні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

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"За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис грн, печінки — 1,428 млн грн, серця — понад 2 млн грн, за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора — понад 2,4 млн грн.", — поінформував Ляшко.

Він зауважив, що середня вартість такого ж лікування за кордоном — 3,5 млн грн за трансплантацію печінки, понад 3 млн грн — кісткового мозку від неродинного донора.

"Розвиток трансплантації в Україні вже дозволив економію коштів з програми лікування за кордоном проінвестувати в розвиток інноваційних методів лікування в середині країни. У 2021 році на програму лікування за кордоном було витрачено на 545,7 млн. грн менше у порівнянні із 2020 роком. Ці кошти вже отримали наші лікарні", — зазначив міністр.

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Ляшко також повідомив, що пілотний проєкт із трансплантації продовжено до грудня 2023 року, що дає можливість і надалі збільшувати кількість операцій в Україні.

У бюджеті країни на наступний рік на трансплантацію закладено 939,5 млн грн.

"Також у 2022 році плануємо врегулювати питання трансплантації тканин. Це дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. А це дозволить підняти на новий рівень надання спеціалізованої ортопедичної та хірургічної медичної допомоги з відновленням працездатності хворих", — розповів очільник МОЗ.

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трансплантація (118) Ляшко Віктор (1512) трансплантологія (23)


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Зеле мозг павиана пересадили%!!
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25.12.2021 14:47 Відповісти
Это правильно. Поддержал. Украина должна проводить такие операции и быть впереди Европы всей, в этом направлении. Другое дело, что всякие совки начнут вопить- "смотрите, що твориться! Украину режут на органы! Караул!!".
Но и наплевать на идиотов- скажу я вам. Подобные операции- это будущие и важно занять свою нишу уже сейчас.
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25.12.2021 14:55 Відповісти
Ты же знаешь, я не волшебник, я только учусь....или деньги не пахнут.
Хотя тем кому пересадили, то есть спасли, это не так важно....
но процесс уже запущен, деньги текут, и не надо оскароносный фильм снимать или нового ґарипотера выдумывать..............
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25.12.2021 14:57 Відповісти
Молодцы! Наверное большая часть этих операций была проведена в рамках каких то государственных программ, финансируемых из бюджета Украины, где пациенты не заплатили ни копейки. Вы же заботитесь о здоровье каждого Украинца! Вон сколько денег выбросили на пропаганду вакцинации,из каждого утюга.
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25.12.2021 15:01 Відповісти
Моей матери 97-лет, а 2месяца по ихнему телефону прошу сделать прививку. На всё это ответ один -" Ждите звонка " . Зачем людей обманывать, когда первый вопрос к поциенту на приёме " какой у тебя доход. Есть у тебя деньги на лечение"
Соседке 62 года, когда зашла к хирургу , то услышала " Я пенсионеров не обслуживаю" . А у неё были только "шпоры".
А статья 48 конституции-- это обман.
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25.12.2021 15:19 Відповісти
мне 65 лет в ноябре привилась короноваком.не заплатила ни копейки.на прививку сын записал через компьютер но в очереди записанных не было.все приходили прямо с улицы заполняли лист о согласии на прививку и вакцинировались
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25.12.2021 16:01 Відповісти
и єто тоже заслуга Зе-влади ??? нифуя себе достижение. . . йдіть нафуй зі своїми дебільними повідомленнями - очільниками цієї дебільної шобли від влади
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25.12.2021 20:23 Відповісти
В Україні впродовж 2021 року провели 300 трансплантацій. Пересаджено 226 нирок, 49 печінок та 32 серця.

это не показатель. Сколько из них выжилои прожило хотя бы пол года вот показатель.
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25.12.2021 22:25 Відповісти
 
 