За рік в Україні проведено 306 трансплантацій, - Ляшко

В Україні впродовж 2021 року провели 300 трансплантацій. Пересаджено 226 нирок, 49 печінок та 32 серця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

За словами міністра, уперше лікарі пересадили серце дітям, провели трансплантацію легень, виконали симультантну трансплантацію (пацієнту одночасно пересаджено серце і нирки).

Крім того, у 2021 році було проведено 19 трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора, 17 з них — дітям.

Наразі в Україні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

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"За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис грн, печінки — 1,428 млн грн, серця — понад 2 млн грн, за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора — понад 2,4 млн грн.", — поінформував Ляшко.

Він зауважив, що середня вартість такого ж лікування за кордоном — 3,5 млн грн за трансплантацію печінки, понад 3 млн грн — кісткового мозку від неродинного донора.

"Розвиток трансплантації в Україні вже дозволив економію коштів з програми лікування за кордоном проінвестувати в розвиток інноваційних методів лікування в середині країни. У 2021 році на програму лікування за кордоном було витрачено на 545,7 млн. грн менше у порівнянні із 2020 роком. Ці кошти вже отримали наші лікарні", — зазначив міністр.

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Ляшко також повідомив, що пілотний проєкт із трансплантації продовжено до грудня 2023 року, що дає можливість і надалі збільшувати кількість операцій в Україні.

У бюджеті країни на наступний рік на трансплантацію закладено 939,5 млн грн.

"Також у 2022 році плануємо врегулювати питання трансплантації тканин. Це дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. А це дозволить підняти на новий рівень надання спеціалізованої ортопедичної та хірургічної медичної допомоги з відновленням працездатності хворих", — розповів очільник МОЗ.

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