РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12126 посетителей онлайн
Новости
2 841 43
Варфоломей (231) автокефалия (425) Томос (259) ПЦУ (788)

Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ

Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ

6 января отмечается третья годовщина вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, 4 января 2019 года в Константинополь был привезен подготовленный к подписанию Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины, выполненный на пергаменте в древнем стиле иеромонахом Лукой, известным на весь мир иконописцем и каллиграфом. Томос – церковный канонический документ, указ, декрет.

5 января 2019 года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал этот исторический документ.

"6 января 2019 года в храме святого Георгия в Константинополе Вселенский Патриарх торжественно, официально и навечно вручил Предстоятелю Православной Церкви Украины Митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Украинской Церкви, а также в тот день впервые состоялось евхаристическое сослужение двух Предстоятелей и иерархов и духовенства обеих Церквей", - говорится в сообщении.

В вечер Рождества Христова Томос привезли в Киев, и он был представлен на Рождественской литургии в Софийском соборе. 8 января документ был возвращен в Стамбул для его подписания членами Синода Вселенского Патриархата. 9 января 2019 года на Томосе поставили свои подписи все 12 членов Синода Вселенского Патриархата, чем был формально завершен процесс оформления документа о получении автокефалии поместной Украинской Православной Церковью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко

Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ 01
Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ 02
Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ 03
Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ 04
Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ 05

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
В вітаю всіх з цим без перебільшення великим святом!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:58
+28
Да... Были времена.
Рост экономики с нуля и с пустого бюджета, освобождение 2/3 Донбасса, Евроассоциация, безвиз, Томос...

Но зато теперь скумбрия по 8 и каждый зебил президент.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:07
+26
Отримання Томосу подія - рівнозначна проголошенню Незалежності України. Але роботи ще непочатий край... Слава Ісусу Христу. Слава Україні.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В вітаю всіх з цим без перебільшення великим святом!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:58 Ответить
А ведь это навсегда! Эта штука безотзывная!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:00 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 10:01 Ответить
он просто дятел
показать весь комментарий
06.01.2022 12:29 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/5-s-chnya-2019-roku-vselens-kiy-patr-arh-varfolom-y-p-dpisav-tomos-pro-avtokefal-yu-dlya-p/126957#gsc.tab=0 5 січня 2019 року відбулася подія, яку згадуватимуть ще сторіччями потому. Саме у цей день Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України . Якщо створення ПЦУ у грудні 2018-го можна було порівняти із прийняттям Декларації про державний суверенітет, то день підписання грамоти про Томос став Днем незалежності для української церкви.
Українські патріоти чекали цього моменту майже 300 років. Ще декілька років тому подібне видавалося нездійсненною мрією. Усі спроби відродити духовну незалежність нашої країни - УАПЦ, УПЦ (КП), Єдина помісна церква, яку планував та так і не створив Віктор Ющенко - стикались зі світовим невизнанням. Надто потужними ресурсами володіла російська церква, надто багато агентів впливу на неї працювали - тому більшість православних церков у різних країнах категорично відмовлялася сваритись з московським патріархом. Треба було прикласти чималеньких зусиль та вибрати ідеальний час, аби переконати їх, що Україна заслуговує на власну автокефальну церкву.
І українці змогли це зробити. Серйозним аргументом стала і російська агресія. Міжнародні лідери, як світські так і духовні, наочно побачили, що Росія є ворогом незалежної України, і її церква так само атакує душі українців, як її армія - позиції ЗСУ на Донбасі. Саме у той момент, коли цивілізований світ об'єднався на підтримку України, стало можливим просувати нашу церковну незалежність. Не раніше - коли для більшості мешканців Заходу Україна була «така собі майже Росія, тільки прапор чомусь інший». Та й не пізніше, коли прийшла нова влада, і почала творити таке, що цивілізовані країни сахнулися з подиву. Ні, момент для отримання автокефалії був обраний бездоганно.
Символічно, що і руйнацію української церкви, і її відродження здійснили два політичні лідери з однаковим ім'ям. Ліквідував Київську митрополію у 1722 році Петро Романов (він же Петро I), а створити її наново вдалося завдяки дипломатичним зусиллям Петра Порошенка. Історичне коло замкнулося, коли український Петро повернув українцям те, що колись вкрав Петро російський. І як би після цього не склалася доля українців, кого б вони відтоді не обирали у свої голови (чи на свою голову) - у підручники цей момент буде вписаний назавжди. Як і ті, хто своїми наполегливими зусиллями зробив його можливим.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:03 Ответить
У меня слово "Томос" ассоциирует только со словом "Порошенко" !
А у вас ?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:03 Ответить
Гетьман возвращается 17 января ! бубочке приготовиться !
показать весь комментарий
06.01.2022 10:05 Ответить
Сьогодня річниця підписання Томосу про Автокефалію Православної церкви в Україні.
Три роки тому цього дня палало у Москві і в офісах проросійських організацій України. Водночас у багатьох патріотів тоді впала гора з плеч. Бо - сталося! Назад - не повернеш! Роки боротьби дали жаданий результат.
Уже Вселенський патріарх відмінив грамоту, якою Київське митрополитство у 1686 р. передавалося в ТИМЧАСОВЕ управління РПЦ на умовах, які Москва регулярно порушувала. За що й відмінили. Київське митрополитство повернулося до Константинопольскої православної церкви.
Вже були відмінені анафеми гетьману Мазепі і патріархам Філерату та Макарію. Уже відкрилося, що Російська православна церква сама Томосу ніколи не мала і по факту була самопроголошеною. РПЦ тоді уже пішла в церковний розкол, що триває досі і який не пітримала жодна православна церква в світі.
Це була перемога. Перемога здобута довгою виснажливою боротьбою.
Зараз мало хто знає, що боротьба за автокефалію тривала всі роки президетства Порошенка, практично зразу після перемоги Революції Гідності. Мало хто знає, що скориставшись хворобою та смертю митрополита Володимира, Москва намагалася взяти УПЦ МП під цілковитий контроль і посадити в митрополити росіянина або відвертого москвофіла - Онуфрій то ще був лайт-варіант. Мало хто знає, як був зірваний об'єднавчий Собор влітку 2015 р. Як Москва намагалася заблокувати механізм оголошення автокефалії під час Всеправославного Собору. Які потоки фейків поширювала Москва проти тих, хто творив автокефальну церкву - і як радісно кинулися Москві допомагати в тому українська демократична преса і всі інші "аби не Порошенко". Скільки було намагань зірвати проголошення автокефалії через реакцію Заходу, через інспірування конфліктів всередині світового православ'я. Коли просто тягнули час, мовляв "піде Порошенко - закінчиться автокефалія".
І праві ж були. Якби тоді не енергія і наполегливість президента Порошенка і його команди, не було б у нас нині ніякої канонічної автокефальної Української церкви. Була б єдина канонічна Московська церква, як це було до Порошенка.
Три роки тому, команда Порошенка почувалася як десантники після важкого виснажливого бою. Коли від втоми опускаються руки. Коли голова гуде дзвоном. Але коли знаєш - ми перемоги.
Ми перемогли тоді. Наші нащадки оцінять масштаби тої перемоги. А нам зараз треба ту перемогу зберегти. І зміцнити.

https://spektrnews.in.ua/news/r-chnicya-tomosu---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/126950 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показать весь комментарий
06.01.2022 10:05 Ответить
💛💙💛💙💛💙
показать весь комментарий
06.01.2022 10:20 Ответить
Отримання Томосу подія - рівнозначна проголошенню Незалежності України. Але роботи ще непочатий край... Слава Ісусу Христу. Слава Україні.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:06 Ответить
Да... Были времена.
Рост экономики с нуля и с пустого бюджета, освобождение 2/3 Донбасса, Евроассоциация, безвиз, Томос...

Но зато теперь скумбрия по 8 и каждый зебил президент.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:07 Ответить
хоч я й атеїст, але вітаю всіх вірян ПЦУ з цією визначною подією!
як там писали у січні 2019ого - я хоч й атеїст, але атеїст ПЦУ.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:17 Ответить
Якщо для вас Томос не термос,то ви вже не атеіст!
показать весь комментарий
06.01.2022 15:06 Ответить
Дякуємо пану Президенту Петру Олексійовичу, за відроджену Армію, Мову, Віру ! Разом і надалі, бо державотворення - це довга та кропітка праця!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:18 Ответить
'Тамос на хлєб нє намажєш!'
Маладая команда, пріді!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:18 Ответить
А от Зеленський добре термос "намазав" на кілька сот тисяч $!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:21 Ответить
Ця подія рівнозначна Акту проголошення незалежності України та референдуму 1 грудня 1991 р. Як би не ставились до Порошенка, але це без перебільшення, його найбільше досягнення. На жаль насьогодні ні суспільство,а особливо зелена влада не розуміють значення Томосу для України
показать весь комментарий
06.01.2022 10:24 Ответить
а у РПЦ Томоса нет!.. РПЦ это секта еретиков сатанистов некрофилов ФСБшников!..
спасибо огромное всем причастным к обретению Томоса Украиной!
Слава Украине! ..
показать весь комментарий
06.01.2022 10:25 Ответить
Я от дивуюсь, як це бубочка ще не спробував Томос оприходити "десь по середині" як він любе, наприклад вивезти його у Брянськ. Зробив би - дивись і роялті за кіношки на московії підвищілися, а комунальні та податки які регулярно виплачуються за Кримську власність окупанту - понизилися. Дивує бубочка, він же людина честі а про Томас забув. Як так?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:25 Ответить
людина нечесті - ваш обранець в.о.зелинский
показать весь комментарий
06.01.2022 10:27 Ответить
зЕпліснява такий же мій як і ваш. Раджу піти та купити почуття сарказму, бо в вас пане воно відсутнє.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:45 Ответить
зі своєю церковою і "Томасом" - ми не раби рпц і московії . . але всеж ми ще не далеко відійшли на небезпечну відстань від виродків-дебілів=московитських людожерів. .
показать весь комментарий
06.01.2022 10:25 Ответить
в 2024 нужно будет в первом туре дать более 50 проц. за Петра Алексеевича , чтобы три недели не терять !
показать весь комментарий
06.01.2022 10:25 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 10:47 Ответить
Наразі при владі прокремлівські антихристи , для яких Томос , це як кістка в горлі , бо кляті гундяївці втрачають силу 😠
показать весь комментарий
06.01.2022 10:49 Ответить
Организм ни слова не скажет на этот счет?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:59 Ответить
Организм?Там пустое место
показать весь комментарий
06.01.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 11:01 Ответить
ВСЕЛЕНСКИЙ патриарх, скромненько то как.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:09 Ответить
Вам цього не осягнути...бо це не Тік Ток.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:42 Ответить
Да куда уж мне до людей со свечками перед картинками. Ну нравится вам, занимайтесь.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:06 Ответить
Не дай Боже тобі потрапити в ситуацію,коли надія буде тільки на ,,свічечки перед картинками"!
показать весь комментарий
06.01.2022 15:13 Ответить
Его попощь как то связанна с ряженными мужиками торгующими спасением души? Где томос от Него у вселенского патриарха ?
показать весь комментарий
06.01.2022 15:18 Ответить
Не напинайся (може конфуз трапитися...) Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить, і таких дебілів, як ти.
показать весь комментарий
07.01.2022 13:08 Ответить
Надання Томосу Україні - це як фундамент для відродження духовної незалежності українців, а відтак і реальної самостійної держави.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:40 Ответить
Але навіть надання Томосу, не заставило хахла перестати бути хахлом і почати святкувати Різдво Христове по людськи , разом з усіма православними та католиками християнського світу . Хахол по ослиному вперто продовжує бути хахлом і продовжує святкувати незрозуміло що з шевчуками єпіфаніями , гуньою московським та дідом морозом.

Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня

Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія .
показать весь комментарий
06.01.2022 13:36 Ответить
Какая вся Земля? Большинство, абсолютное! прошу заметить, населения планеты не знает когда то рождество празнуется. Сколько миллионов христиан в мире? Сколько миллиардов население планеты. Или для вас то не люди?
показать весь комментарий
06.01.2022 15:10 Ответить
При всех коррупционных недостатках Порошенка, он проводил блестящие спецоперации против Раши. Армiя ,Мова Віра - были не пустым лозунгом. Это то, что попадет в учебники истории. А предателя нелоха забудут ,быстрее чем сползет асфальт "великого будывництва".
показать весь комментарий
06.01.2022 14:44 Ответить
 
 