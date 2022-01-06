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Варфоломій (215) автокефалія (409) Томос (254) ПЦУ (793)

Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ

Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ

6 січня відзначається третя річниця вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, 4 січня 2019 року до Константинополя було привезено підготовлений до підписання Томос про надання автокефалії Православній Церкві України, виконаний на пергаменті у стародавньому стилі ієромонахом Лукою, відомим на весь світ іконописцем і каліграфом. Томос - церковний канонічний документ, указ, декрет.

5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав цей історичний документ. 

"6 січня 2019 року у храмі святого Георгія в Константинополі Вселенський Патріарх урочисто, офіційно і навічно вручив Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Української Церкви, а також в той день вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох Предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков", - йдеться в повідомленні.

У Навечір’я Різдва Христового Томос привезли до Києва, і він був представлений на Різдвяній літургії в Софійському соборі. 8 січня документ повернули в Стамбул для його підписання членами Синоду Вселенського Патріархату. 9 січня 2019 року на Томосі поставили свої підписи всі 12 членів Синоду Вселенського Патріархату, чим було формально завершено процес оформлення документу про здобуття автокефалії помісною Українською Православною Церквою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Київської митрополії під владу Московського патріархату була здійснена під тиском, - Варфоломій

Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ 01
Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ 02
Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ 03
Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ 04
Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ 05

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Топ коментарі
+33
В вітаю всіх з цим без перебільшення великим святом!
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06.01.2022 09:58
+28
Да... Были времена.
Рост экономики с нуля и с пустого бюджета, освобождение 2/3 Донбасса, Евроассоциация, безвиз, Томос...

Но зато теперь скумбрия по 8 и каждый зебил президент.
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06.01.2022 10:07
+26
Отримання Томосу подія - рівнозначна проголошенню Незалежності України. Але роботи ще непочатий край... Слава Ісусу Христу. Слава Україні.
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06.01.2022 10:06
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В вітаю всіх з цим без перебільшення великим святом!
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06.01.2022 09:58 Відповісти
А ведь это навсегда! Эта штука безотзывная!
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06.01.2022 10:00 Відповісти
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06.01.2022 10:01 Відповісти
он просто дятел
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06.01.2022 12:29 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/5-s-chnya-2019-roku-vselens-kiy-patr-arh-varfolom-y-p-dpisav-tomos-pro-avtokefal-yu-dlya-p/126957#gsc.tab=0 5 січня 2019 року відбулася подія, яку згадуватимуть ще сторіччями потому. Саме у цей день Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України . Якщо створення ПЦУ у грудні 2018-го можна було порівняти із прийняттям Декларації про державний суверенітет, то день підписання грамоти про Томос став Днем незалежності для української церкви.
Українські патріоти чекали цього моменту майже 300 років. Ще декілька років тому подібне видавалося нездійсненною мрією. Усі спроби відродити духовну незалежність нашої країни - УАПЦ, УПЦ (КП), Єдина помісна церква, яку планував та так і не створив Віктор Ющенко - стикались зі світовим невизнанням. Надто потужними ресурсами володіла російська церква, надто багато агентів впливу на неї працювали - тому більшість православних церков у різних країнах категорично відмовлялася сваритись з московським патріархом. Треба було прикласти чималеньких зусиль та вибрати ідеальний час, аби переконати їх, що Україна заслуговує на власну автокефальну церкву.
І українці змогли це зробити. Серйозним аргументом стала і російська агресія. Міжнародні лідери, як світські так і духовні, наочно побачили, що Росія є ворогом незалежної України, і її церква так само атакує душі українців, як її армія - позиції ЗСУ на Донбасі. Саме у той момент, коли цивілізований світ об'єднався на підтримку України, стало можливим просувати нашу церковну незалежність. Не раніше - коли для більшості мешканців Заходу Україна була «така собі майже Росія, тільки прапор чомусь інший». Та й не пізніше, коли прийшла нова влада, і почала творити таке, що цивілізовані країни сахнулися з подиву. Ні, момент для отримання автокефалії був обраний бездоганно.
Символічно, що і руйнацію української церкви, і її відродження здійснили два політичні лідери з однаковим ім'ям. Ліквідував Київську митрополію у 1722 році Петро Романов (він же Петро I), а створити її наново вдалося завдяки дипломатичним зусиллям Петра Порошенка. Історичне коло замкнулося, коли український Петро повернув українцям те, що колись вкрав Петро російський. І як би після цього не склалася доля українців, кого б вони відтоді не обирали у свої голови (чи на свою голову) - у підручники цей момент буде вписаний назавжди. Як і ті, хто своїми наполегливими зусиллями зробив його можливим.
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06.01.2022 10:03 Відповісти
У меня слово "Томос" ассоциирует только со словом "Порошенко" !
А у вас ?
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06.01.2022 10:03 Відповісти
Гетьман возвращается 17 января ! бубочке приготовиться !
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06.01.2022 10:05 Відповісти
Сьогодня річниця підписання Томосу про Автокефалію Православної церкви в Україні.
Три роки тому цього дня палало у Москві і в офісах проросійських організацій України. Водночас у багатьох патріотів тоді впала гора з плеч. Бо - сталося! Назад - не повернеш! Роки боротьби дали жаданий результат.
Уже Вселенський патріарх відмінив грамоту, якою Київське митрополитство у 1686 р. передавалося в ТИМЧАСОВЕ управління РПЦ на умовах, які Москва регулярно порушувала. За що й відмінили. Київське митрополитство повернулося до Константинопольскої православної церкви.
Вже були відмінені анафеми гетьману Мазепі і патріархам Філерату та Макарію. Уже відкрилося, що Російська православна церква сама Томосу ніколи не мала і по факту була самопроголошеною. РПЦ тоді уже пішла в церковний розкол, що триває досі і який не пітримала жодна православна церква в світі.
Це була перемога. Перемога здобута довгою виснажливою боротьбою.
Зараз мало хто знає, що боротьба за автокефалію тривала всі роки президетства Порошенка, практично зразу після перемоги Революції Гідності. Мало хто знає, що скориставшись хворобою та смертю митрополита Володимира, Москва намагалася взяти УПЦ МП під цілковитий контроль і посадити в митрополити росіянина або відвертого москвофіла - Онуфрій то ще був лайт-варіант. Мало хто знає, як був зірваний об'єднавчий Собор влітку 2015 р. Як Москва намагалася заблокувати механізм оголошення автокефалії під час Всеправославного Собору. Які потоки фейків поширювала Москва проти тих, хто творив автокефальну церкву - і як радісно кинулися Москві допомагати в тому українська демократична преса і всі інші "аби не Порошенко". Скільки було намагань зірвати проголошення автокефалії через реакцію Заходу, через інспірування конфліктів всередині світового православ'я. Коли просто тягнули час, мовляв "піде Порошенко - закінчиться автокефалія".
І праві ж були. Якби тоді не енергія і наполегливість президента Порошенка і його команди, не було б у нас нині ніякої канонічної автокефальної Української церкви. Була б єдина канонічна Московська церква, як це було до Порошенка.
Три роки тому, команда Порошенка почувалася як десантники після важкого виснажливого бою. Коли від втоми опускаються руки. Коли голова гуде дзвоном. Але коли знаєш - ми перемоги.
Ми перемогли тоді. Наші нащадки оцінять масштаби тої перемоги. А нам зараз треба ту перемогу зберегти. І зміцнити.

https://spektrnews.in.ua/news/r-chnicya-tomosu---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/126950 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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06.01.2022 10:05 Відповісти
💛💙💛💙💛💙
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06.01.2022 10:20 Відповісти
Отримання Томосу подія - рівнозначна проголошенню Незалежності України. Але роботи ще непочатий край... Слава Ісусу Христу. Слава Україні.
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06.01.2022 10:06 Відповісти
Да... Были времена.
Рост экономики с нуля и с пустого бюджета, освобождение 2/3 Донбасса, Евроассоциация, безвиз, Томос...

Но зато теперь скумбрия по 8 и каждый зебил президент.
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06.01.2022 10:07 Відповісти
хоч я й атеїст, але вітаю всіх вірян ПЦУ з цією визначною подією!
як там писали у січні 2019ого - я хоч й атеїст, але атеїст ПЦУ.
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06.01.2022 10:17 Відповісти
Якщо для вас Томос не термос,то ви вже не атеіст!
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06.01.2022 15:06 Відповісти
Дякуємо пану Президенту Петру Олексійовичу, за відроджену Армію, Мову, Віру ! Разом і надалі, бо державотворення - це довга та кропітка праця!
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06.01.2022 10:18 Відповісти
'Тамос на хлєб нє намажєш!'
Маладая команда, пріді!
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06.01.2022 10:18 Відповісти
А от Зеленський добре термос "намазав" на кілька сот тисяч $!
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06.01.2022 10:21 Відповісти
Ця подія рівнозначна Акту проголошення незалежності України та референдуму 1 грудня 1991 р. Як би не ставились до Порошенка, але це без перебільшення, його найбільше досягнення. На жаль насьогодні ні суспільство,а особливо зелена влада не розуміють значення Томосу для України
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06.01.2022 10:24 Відповісти
а у РПЦ Томоса нет!.. РПЦ это секта еретиков сатанистов некрофилов ФСБшников!..
спасибо огромное всем причастным к обретению Томоса Украиной!
Слава Украине! ..
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06.01.2022 10:25 Відповісти
Я от дивуюсь, як це бубочка ще не спробував Томос оприходити "десь по середині" як він любе, наприклад вивезти його у Брянськ. Зробив би - дивись і роялті за кіношки на московії підвищілися, а комунальні та податки які регулярно виплачуються за Кримську власність окупанту - понизилися. Дивує бубочка, він же людина честі а про Томас забув. Як так?
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06.01.2022 10:25 Відповісти
людина нечесті - ваш обранець в.о.зелинский
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06.01.2022 10:27 Відповісти
зЕпліснява такий же мій як і ваш. Раджу піти та купити почуття сарказму, бо в вас пане воно відсутнє.
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06.01.2022 10:45 Відповісти
зі своєю церковою і "Томасом" - ми не раби рпц і московії . . але всеж ми ще не далеко відійшли на небезпечну відстань від виродків-дебілів=московитських людожерів. .
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06.01.2022 10:25 Відповісти
в 2024 нужно будет в первом туре дать более 50 проц. за Петра Алексеевича , чтобы три недели не терять !
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06.01.2022 10:25 Відповісти
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06.01.2022 10:47 Відповісти
Наразі при владі прокремлівські антихристи , для яких Томос , це як кістка в горлі , бо кляті гундяївці втрачають силу 😠
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06.01.2022 10:49 Відповісти
Организм ни слова не скажет на этот счет?
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06.01.2022 10:59 Відповісти
Организм?Там пустое место
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06.01.2022 12:32 Відповісти
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06.01.2022 11:01 Відповісти
ВСЕЛЕНСКИЙ патриарх, скромненько то как.
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06.01.2022 11:09 Відповісти
Вам цього не осягнути...бо це не Тік Ток.
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06.01.2022 12:42 Відповісти
Да куда уж мне до людей со свечками перед картинками. Ну нравится вам, занимайтесь.
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06.01.2022 15:06 Відповісти
Не дай Боже тобі потрапити в ситуацію,коли надія буде тільки на ,,свічечки перед картинками"!
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06.01.2022 15:13 Відповісти
Его попощь как то связанна с ряженными мужиками торгующими спасением души? Где томос от Него у вселенского патриарха ?
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06.01.2022 15:18 Відповісти
Не напинайся (може конфуз трапитися...) Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить, і таких дебілів, як ти.
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07.01.2022 13:08 Відповісти
Надання Томосу Україні - це як фундамент для відродження духовної незалежності українців, а відтак і реальної самостійної держави.
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06.01.2022 12:40 Відповісти
Але навіть надання Томосу, не заставило хахла перестати бути хахлом і почати святкувати Різдво Христове по людськи , разом з усіма православними та католиками християнського світу . Хахол по ослиному вперто продовжує бути хахлом і продовжує святкувати незрозуміло що з шевчуками єпіфаніями , гуньою московським та дідом морозом.

Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня

Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія .
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06.01.2022 13:36 Відповісти
Какая вся Земля? Большинство, абсолютное! прошу заметить, населения планеты не знает когда то рождество празнуется. Сколько миллионов христиан в мире? Сколько миллиардов население планеты. Или для вас то не люди?
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06.01.2022 15:10 Відповісти
При всех коррупционных недостатках Порошенка, он проводил блестящие спецоперации против Раши. Армiя ,Мова Віра - были не пустым лозунгом. Это то, что попадет в учебники истории. А предателя нелоха забудут ,быстрее чем сползет асфальт "великого будывництва".
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06.01.2022 14:44 Відповісти
 
 