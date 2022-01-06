Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ

6 січня відзначається третя річниця вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, 4 січня 2019 року до Константинополя було привезено підготовлений до підписання Томос про надання автокефалії Православній Церкві України, виконаний на пергаменті у стародавньому стилі ієромонахом Лукою, відомим на весь світ іконописцем і каліграфом. Томос - церковний канонічний документ, указ, декрет.

5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав цей історичний документ.

"6 січня 2019 року у храмі святого Георгія в Константинополі Вселенський Патріарх урочисто, офіційно і навічно вручив Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Української Церкви, а також в той день вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох Предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков", - йдеться в повідомленні.

У Навечір’я Різдва Христового Томос привезли до Києва, і він був представлений на Різдвяній літургії в Софійському соборі. 8 січня документ повернули в Стамбул для його підписання членами Синоду Вселенського Патріархату. 9 січня 2019 року на Томосі поставили свої підписи всі 12 членів Синоду Вселенського Патріархату, чим було формально завершено процес оформлення документу про здобуття автокефалії помісною Українською Православною Церквою.

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