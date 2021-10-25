Передача Київської митрополії під владу Московського патріархату була здійснена під тиском, - Варфоломій
Константинопольський патріарх Варфоломій заявив що вручення Томосу Православної церкви України (ПЦУ) відновило історичну справедливість.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він розповів в інтерв'ю кіпрській газеті Politis, яке було опубліковано 24 жовтня.
"Різка реакція Московського Патріархату викликана тим, що через століття Константинопольська мати-церква відновлює справедливість у Києві", - зазначив Варфоломій у бесіді з виданням, присвяченій до 30-річчя його перебування на патріаршому престолі.
Патріарх вважає, що передача Київської митрополії під владу Московського патріархату за правління Константинопольського патріарха Діонісія IV в останній чверті XVII століття була здійснена під тиском.
"Мого попередника Діонісія IV змусили підписати цей лист про передачу", - вказав патріарх.
Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України.
Її головою став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Думенко).
Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня 2019 року офіційно вручив предстоятелю ПЦУ підписаний Томос для Православної церкви України.
Рішення про надання ПЦУ автокефалії стало причиною того, що 15 жовтня 2018 року Російська православна церква розірвала молитовне спілкування з Константинопольським патріархатом.
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Тому первим кроком потрібно повернути Києвопечерську і Почаївську лаври в лоно ПЦУ.
А вот государство могло бы их выдавливать, пропагандировать правильную автокефальную церковь, не давать землю МПЦ, и т.д.
но ничего этого не делается, увы. Потому что Зеля - неверующий. он даже не еврей. Он просто - никто.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в интервью кипрской газете «Politis», которое было опубликовано 24 октября 2021 года, что «вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость». Следует отметить, что в этом торжественном для Украины событии, имеется заслуга и пятого Президента Украины - пана Петра Порошенко.
В книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского имеются некоторые исторические сведения, о которых даже не догадываются овцы и козлы из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева.
Когда московский патриархат отделился от Константинопольского Патриарха, то почти 140 лет московская патриархия была непризнанным неканоническим образованием. Как нынешние путинские: «Приднестровье», «ДНР» и «ЛНР».
Ситуация развивалась следующим образом. Константинопольский Патриарх Дионисий нуждался в деньгах и соболях. Потомки Золотой Орды преподнесли Патриарху небольшой подарок: «три сорока (120 шкур) соболей и двести червонцев» (стр. 403) и конфликт был улажен, а московская патриархия была канонизирована.
Собравшийся в 1687 году Патриарший Собор Константинополя осудил аферу с передачей Киевской митрополии Москве и назвал эту процедуру - «актом симонии», т.е. взяточничеством.
Православного коррупционера патриарха Дионисия принявшего российскую взятку «три сорока соболей и двести червонцев» Собор лишил патриаршего достоинства.
Таким образом, передача Киевской митрополии под юрисдикцию московского патриархата через год была признана противоправным неканоническим и весьма грешным деянием.
После 1687 года нет ни одного документа, который бы подтвердил каноничную (законную) передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату.
Поэтому говорить о «двухтысячелетней» истории московского патриархата не совсем корректно.
- в 2018 році було викрито фальсифікації МП щодо акту, підписаного три століття тому. РПЦ, звісно, цього не визнає, як і інші підвладні їй структурні одиниці почалася підготовка до автокефалії, в 2019 підписаний томос.
церкву в Україні окупували, як і наші території. зомбують вірян на єдність з московією і роблять ворогами тих, хто відвойовує власну незалежну церкву. дуже шкода, що великий прошарок громадян не усвідомлює цього.
каноническое право писали византийские монахи и богословы, и других толкователей в мире не существует..
Пам*ятаєте "Механі́чний апельси́н" - культовий роман Ентоні Берджеса - так от дуже було б правильно до кацапського недофюрера ***** застосувати ті ж методи, що і до головного антигероя книги (в кіно британський актор Енді Макдауел). Тільки примусово читати ***** книгу "Країна Моксель".
И да....туалетная бумага в рулонах в совке впервые появилась для лохтората в 1974 году КАРЛ! ДО ЭТОГО ТЕРЛИ СРАКИ ГАЗЕТАМИ ПРАВДА)
Так же - и с дружбой народов))
И тут москали облажались
За натиск. Я вже не кажу про відлучення.