Передача Київської митрополії під владу Московського патріархату була здійснена під тиском, - Варфоломій

Константинопольський патріарх Варфоломій заявив що вручення Томосу Православної церкви України (ПЦУ) відновило історичну справедливість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він розповів в інтерв'ю кіпрській газеті Politis, яке було опубліковано 24 жовтня.

"Різка реакція Московського Патріархату викликана тим, що через століття Константинопольська мати-церква відновлює справедливість у Києві", - зазначив Варфоломій у бесіді з виданням, присвяченій до 30-річчя його перебування на патріаршому престолі.

Патріарх вважає, що передача Київської митрополії під владу Московського патріархату за правління Константинопольського патріарха Діонісія IV в останній чверті XVII століття була здійснена під тиском.

"Мого попередника Діонісія IV змусили підписати цей лист про передачу", - вказав патріарх.

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Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України.

Її головою став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Думенко).

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня 2019 року офіційно вручив предстоятелю ПЦУ підписаний Томос для Православної церкви України.

Рішення про надання ПЦУ автокефалії стало причиною того, що 15 жовтня 2018 року Російська православна церква розірвала молитовне спілкування з Константинопольським патріархатом.