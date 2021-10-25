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Передача Київської митрополії під владу Московського патріархату була здійснена під тиском, - Варфоломій

Передача Київської митрополії під владу Московського патріархату була здійснена під тиском, - Варфоломій

Константинопольський патріарх Варфоломій заявив що вручення Томосу Православної церкви України (ПЦУ) відновило історичну справедливість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він розповів в інтерв'ю кіпрській газеті Politis, яке було опубліковано 24 жовтня.

"Різка реакція Московського Патріархату викликана тим, що через століття Константинопольська мати-церква відновлює справедливість у Києві", - зазначив Варфоломій у бесіді з виданням, присвяченій до 30-річчя його перебування на патріаршому престолі.

Патріарх вважає, що передача Київської митрополії під владу Московського патріархату за правління Константинопольського патріарха Діонісія IV в останній чверті XVII століття була здійснена під тиском.

"Мого попередника Діонісія IV змусили підписати цей лист про передачу", - вказав патріарх.

Також читайте: Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України.

Її головою став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Думенко).

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня 2019 року офіційно вручив предстоятелю ПЦУ підписаний Томос для Православної церкви України.

Рішення про надання ПЦУ автокефалії стало причиною того, що 15 жовтня 2018 року Російська православна церква розірвала молитовне спілкування з Константинопольським патріархатом.

Автор: 

Варфоломій (216) Томос (254) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+78
а не пришло ли время изгнать раскольников рускай православной церкви с территории Украины и отобрать у них все, что было забрано кацапами незаконно... заодно подчистить дьячков с поддьячными...
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25.10.2021 07:59 Відповісти
+70
Давно пора прогнати із Украіни цю гундяівську секту антихристів і наших лютих ворогів !
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25.10.2021 08:02 Відповісти
+32
Кацапи ********** бавиться у "референдуми" в інших країнах От хай і пожинають плоди - перехід приходів під крило ПЦУ є своєрідним "волевиявленням народу"
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25.10.2021 08:01 Відповісти
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а не пришло ли время изгнать раскольников рускай православной церкви с территории Украины и отобрать у них все, что было забрано кацапами незаконно... заодно подчистить дьячков с поддьячными...
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25.10.2021 07:59 Відповісти
Давно пора прогнати із Украіни цю гундяівську секту антихристів і наших лютих ворогів !
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25.10.2021 08:02 Відповісти
Кацяпську секту москальських попів, геть з України, але взагалі, це монгольські шамани, ось туди в Улан Батор їх і переселимо.
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25.10.2021 19:02 Відповісти
суд потрiбeн алe совок нe дасть
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25.10.2021 08:04 Відповісти
Фактов для суда предостаточно...достаточно просто натравить налоговую, санэпидоров и пожарных....А так же начать кошмарить спонсоров

https://dumskaya.net/news/bozhya-apteka-tut-lechat-rak-kovid-i-teh-komu-ne-153203/ Простейший пример для похода фискалов
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25.10.2021 09:11 Відповісти
я за юридичну констатацiю захвату. бeз цього усi твоi контори нe почнуть шабаш
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25.10.2021 09:30 Відповісти
Гак минимум нужно с них брать арендную плату, за пользование недвижимостью
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25.10.2021 08:11 Відповісти
Справа в тому, що в УкраЇні культові споруди належать членам приходу. Деякі культові споруди, які мають історичну важність належать державі і передані в оренду тій чи іншій концесії.
Тому первим кроком потрібно повернути Києвопечерську і Почаївську лаври в лоно ПЦУ.
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25.10.2021 09:40 Відповісти
отличное решение. если хочется гражданской войны.
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25.10.2021 10:30 Відповісти
..какой еще войны, епта, если то, что прадеды Руси киевской строили-высвячивали Церкви- Лавры, а московиты-оху-ыны, так звали их ордынцы, улуса московсковского понаехалы в разные годы, поукрали и аннексировали их по всей Украине?!дубья захочется кому сильно упоротому, так огребут на раз...
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25.10.2021 14:17 Відповісти
Церьков, в селе приход за свои - прихода, а Киевская лавра и пр. а земля?
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25.10.2021 19:51 Відповісти
Но земля то державна, либо коммунальная. А ставочки аренды весьма льготны. Если привести их к рыночному уровню бюджеты хорошо пополнятся. Участки у них большие, да все больше в центре городов.
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25.10.2021 20:39 Відповісти
Точно.
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25.10.2021 19:47 Відповісти
Пока это не реально, и думаю в ближайшее время тоже, а может и в будущем , уж очень их тут много , и расея бабла вливает много, тут уже не чисто Вера, это уже политика
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25.10.2021 08:19 Відповісти
изгонять силой - себе дороже выйдет.
А вот государство могло бы их выдавливать, пропагандировать правильную автокефальную церковь, не давать землю МПЦ, и т.д.
но ничего этого не делается, увы. Потому что Зеля - неверующий. он даже не еврей. Он просто - никто.
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25.10.2021 10:29 Відповісти
Закат гундяевского православия.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в интервью кипрской газете «Politis», которое было опубликовано 24 октября 2021 года, что «вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость». Следует отметить, что в этом торжественном для Украины событии, имеется заслуга и пятого Президента Украины - пана Петра Порошенко.

В книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского имеются некоторые исторические сведения, о которых даже не догадываются овцы и козлы из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева.

Когда московский патриархат отделился от Константинопольского Патриарха, то почти 140 лет московская патриархия была непризнанным неканоническим образованием. Как нынешние путинские: «Приднестровье», «ДНР» и «ЛНР».

Ситуация развивалась следующим образом. Константинопольский Патриарх Дионисий нуждался в деньгах и соболях. Потомки Золотой Орды преподнесли Патриарху небольшой подарок: «три сорока (120 шкур) соболей и двести червонцев» (стр. 403) и конфликт был улажен, а московская патриархия была канонизирована.

Собравшийся в 1687 году Патриарший Собор Константинополя осудил аферу с передачей Киевской митрополии Москве и назвал эту процедуру - «актом симонии», т.е. взяточничеством.

Православного коррупционера патриарха Дионисия принявшего российскую взятку «три сорока соболей и двести червонцев» Собор лишил патриаршего достоинства.

Таким образом, передача Киевской митрополии под юрисдикцию московского патриархата через год была признана противоправным неканоническим и весьма грешным деянием.

После 1687 года нет ни одного документа, который бы подтвердил каноничную (законную) передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату.

Поэтому говорить о «двухтысячелетней» истории московского патриархата не совсем корректно.
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25.10.2021 10:33 Відповісти
ложь на лжи и ложью погоняет...вся история московии, от рождения- Крещения и до названия, сплошной фальшак!!! фейлд стейт!на 10 части суши планеты Земля!
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25.10.2021 14:21 Відповісти
В Україні нічого не зміниться при цій владі. Приходи які хотіли перейти до ПЦУ заблоковані владою. Бо здебільшого регіонали(слуги народу) ходять лишень до МПЦ. Бо тільки там дав на лапу і все, гріхи відпущені. Такий собі магаз де можна купити все що завгодно навіть наркоту і безакцизний алкоголь.
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25.10.2021 13:43 Відповісти
Кацапи ********** бавиться у "референдуми" в інших країнах От хай і пожинають плоди - перехід приходів під крило ПЦУ є своєрідним "волевиявленням народу"
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25.10.2021 08:01 Відповісти
мало пeрeходять
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25.10.2021 08:06 Відповісти
Рады бы переходить, но ОПа тормозит процесс. Сильно сомневаюсь, что при зе-шобле хоть приход сумел покинуть московскую секту и присоединиться к ПЦУ.
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25.10.2021 09:25 Відповісти
є. у цьому роцi 1 пцу виграла суд за будiвлю. судились рiк чи два. цe шо мeнi за рiк новина попалася
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25.10.2021 09:28 Відповісти
эти переходы можно и нужно стимулировать. Но никто этого не делает.
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25.10.2021 10:31 Відповісти
обирають варiант будувати нову цeркву а нe боротися за стару (споруду). i рпц клeпає собi уciлєнно новi цeркви. iх вжe нiхто нe вiдвойовуватимe
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25.10.2021 08:09 Відповісти
а можна подати до суду за насильництво? мабуть спочатку трeба в сeрeдинi Украiни вирок винeсти потiм в мiжнароднi йти
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25.10.2021 08:03 Відповісти
якщо коротко: - в 988 році утворилася після хрещення Русі Київська митрополія - перша українська християнська церква. вона була канонічною частиною Константинопольского патріархату
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25.10.2021 08:05 Відповісти
- в 1686 році підписаний акт, в якому Московському патріархату були надані деякі права стосовно Київської метрополії, а саме право на поставлення в чин Київського митрополита (хіротонія). МП ж трактував домовленості в свою користь і підпорядкував Київську метрополію повністю.
- в 2018 році було викрито фальсифікації МП щодо акту, підписаного три століття тому. РПЦ, звісно, цього не визнає, як і інші підвладні їй структурні одиниці почалася підготовка до автокефалії, в 2019 підписаний томос.
церкву в Україні окупували, як і наші території. зомбують вірян на єдність з московією і роблять ворогами тих, хто відвойовує власну незалежну церкву. дуже шкода, що великий прошарок громадян не усвідомлює цього.
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25.10.2021 08:07 Відповісти
Як там казали зебіли? Термос на хліб не намажеш.
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25.10.2021 08:05 Відповісти
...в таком случае дело в точку выведут только юристы! Правда на этой грешной Земле, как правило побеждают Адвокаты Дьявола. Поэтому нужно чаще ходить в Церковь...хотя, нет: тут сейчас набегут Зелёные дьяволята и будут настойчиво требовать из вакцианизованной необходимости Придерживаться Социальной Дистанции с ... Богой /Прости, Господи!!!/
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25.10.2021 08:09 Відповісти
какие нафиг юристы!..
каноническое право писали византийские монахи и богословы, и других толкователей в мире не существует..
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25.10.2021 08:21 Відповісти
Было 2 собора (съезда церквей) в Константинополе, которые и утвердили передачу Киева Москве. Так что предали тогда Киевскую митрополию братья по вере.
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25.10.2021 08:36 Відповісти
Вова Крупський тоже був юрістом.

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25.10.2021 19:48 Відповісти
Хан Батый когда сочинял Мокшандию на болотах тамошних в 1237 году не присоединял это быдло к Золотой орде,быдло то было ленивое,вечно бухое и зачуханое... Сегоднящние Шариковы РАБссии ничем не отличались от тех типа древних угро-фино быдлосов...правда седня глушат Боярышник...
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25.10.2021 08:10 Відповісти
бурлаки с волги...
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25.10.2021 08:12 Відповісти
Воровать историю конечно можно,но вы меня звыняйте...,это произошло в 1721 году...,через почти 800 лет после начала Киевской Руси 988 года и ее Крещения...,"братья" блин... За такой период времени Мацковия столько Мифов насочиняла что хватит на 100 государств....включая Чукчандию с Калмыкией и прочими Якутами... Мифотворцы долбанные...
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25.10.2021 08:23 Відповісти
что мешает сейчас создавать свои мифы или рассказывать правду?
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25.10.2021 10:32 Відповісти
"Країна Моксель" В. Білинський - історична правда, яка руйнує всі російські міфи.....
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25.10.2021 22:53 Відповісти
Рюсский народ есть,а дома для них на территолрии РАБссии сегодня нет,так что Госдеп точно определил БОМЖатник РАБссия...а не Рюссия
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25.10.2021 08:29 Відповісти
Нема русскава народа. Є русскаязичьнає насєлєніє.
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25.10.2021 08:42 Відповісти
Такі вони хинова-моксель-московити, що і храми захоплюють за допомогою сили, вбивств, підкупів та брехні. Геть з України московьких попів і їх підлабузників. Небуде їм прощення, бо коли була можливість перейти в ПЦУ, яка отрнимала Томос і визнана, як колишня Київська митрополія та коли у нас війна з москалями, то ці попи були і є на боці агресора і сатаністів, які вбивають найкращих синів і дочок. Хто заблудився - той перейшов ще на протязу 2015-2019 років, а решта вороги.
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25.10.2021 08:32 Відповісти
Видатний український письменник та дослідник Володимир Брониславович Біліньский видав 6 книжок з приводу історії тих часів,..."країна Моксіль або Московія",а його лєкціі є у Ютьюбі та не одна чи дві...Будь ласочка купуйте вивчайте та Моцкалят тупим по мордяці давайте...
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25.10.2021 08:40 Відповісти
Недоімперські кацапидли ненавидять Білінського самою лютою ненавистю. Взагалі-то вони роблять вигляд, що такого історика не існує, бо привести хоч щось аргументоване проти його досліджень не можуть. Тому, якщо українцями при аргументації в полеміках з кацапами згадується Білінський, вони просто захлинаються від люті.
Пам*ятаєте "Механі́чний апельси́н" - культовий роман Ентоні Берджеса - так от дуже було б правильно до кацапського недофюрера ***** застосувати ті ж методи, що і до головного антигероя книги (в кіно британський актор Енді Макдауел). Тільки примусово читати ***** книгу "Країна Моксель".
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25.10.2021 09:01 Відповісти
Як казав Тарас Григорович Шевченко,не злим,тихим словом....
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25.10.2021 08:45 Відповісти
Московского патриархата православной церкви никогда не существовало и сейчас такого нет, и не предвидится. На масковии в древние времена образовалась религиозная опухоль, секта болотных обитателей, которая назвала себя "патриархатом "...И до сегодняшнего дня эта секта "МПЦ" отравляет религиозное сообщество, оскверняет веру в Бога, служит орудием кремлёвской пропаганды насилия, войны, террора....
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25.10.2021 08:49 Відповісти
Так это давно известно.А выводы где?...
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25.10.2021 08:52 Відповісти
Вывод для рюсских Шариковых простой...,выучить белоруську мову,раз они заграбастали Лукашенковский Колхоз...
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25.10.2021 08:56 Відповісти
Не МААСКОВСЬКИЙ патріархат, а ПАРХАТРІАТ!
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25.10.2021 09:03 Відповісти
Ну , а https://www.youtube.com/watch?v=PYdslDL8ttU цей який?
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25.10.2021 13:29 Відповісти
Московиты-раскольники геть с Украины на свои болота!
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25.10.2021 09:08 Відповісти
Я когда студентом был,часто задавал себе вопрос, глядя на карту дохлого ССсра и Норвегии... Почему Викинги живут по людски,а в этом советском дерьме даже туалетная бумага повальный дефицит ,от Камчатки до Кенигсберга...
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25.10.2021 09:09 Відповісти
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25.10.2021 09:10 Відповісти
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25.10.2021 09:11 Відповісти
Хліба немає, тільки повно гуталіну. Вони самі про це співають.
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25.10.2021 09:19 Відповісти
Какую страну проспали!)
И да....туалетная бумага в рулонах в совке впервые появилась для лохтората в 1974 году КАРЛ! ДО ЭТОГО ТЕРЛИ СРАКИ ГАЗЕТАМИ ПРАВДА)
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25.10.2021 09:22 Відповісти
В 1974 году мне было всего 5 годиков...
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25.10.2021 09:24 Відповісти
Значит помнишь самый вкусный в мире американский пломбир и эскимо!) Совок купил линии у США...наладку тоже делали проклятые пиндосы)
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25.10.2021 09:27 Відповісти
Помню...но не сильно любил сладкое даже конфеты,когда мама приносила зубы болели сильно...
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25.10.2021 09:32 Відповісти
Селянам паспорта то же на руки выдали в 70-х) но не забывайте....в СеРуСеРу рабства не было! Как в какой то Африке или США! Прости Господи)
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25.10.2021 09:33 Відповісти
И расизма не было)) Только анекдоты про негров.
Так же - и с дружбой народов))
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25.10.2021 15:06 Відповісти
Но при этом с засраными сраками грозили всему миру ядерной дубиной) ВЯЛИЧИЕ?
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25.10.2021 09:24 Відповісти
А зараз ви себе відчуваєте, як в Норвегії... Проте, в СРСР черги стояли до магазинів, а зараз до смітників...
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25.10.2021 19:14 Відповісти
Це точно.. у нас в Простоквашине Гуталину завались и жизнь зашибись...кот Матроскин правду сказал...зашибись...
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25.10.2021 09:22 Відповісти
Как говорится: у старых грехов - длинные тени.
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25.10.2021 09:46 Відповісти
У свій час, коли ми отримали Томос, потрібно було зробити останній крок-назвати цю церкву так, як вона мусить називатися:Російська православна церква в Україні. Впевнений, що за кілька років число її прихожан зменшилобся в рази. Але Петіятоді займався Томосом лише для того, щоб підняти свій плінтусний рейтинг. А коли зрозумів, що високо не підніме, то втратив інтерес до української церкви. А до Україні в нього інтересу не було ніколи.
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25.10.2021 10:04 Відповісти
та говори уже "термос", тебе же хочется
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25.10.2021 10:21 Відповісти
сам то понял чего написал?))что значит назвать президенту РПЦвУ?..закон же есть о таком переименовании, но не исполняется он москальней- понаехалами и своими придурками- манкуртами в рясах, причем тут Порошок?)))
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25.10.2021 14:32 Відповісти
очень важное заявление, кстати
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25.10.2021 10:20 Відповісти
Давно пришла пора выгнать с территории Украины Эту Православную церковь Московского патриархата!!Жечь её калёным железом и мечом и забыть её на все времена!Это же не МЦПУ , а вражеское российское гнездо в середине Украины!!
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25.10.2021 10:22 Відповісти
Есть такой путь.... Церква должна платить налоги...
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25.10.2021 11:18 Відповісти
За кордоном краще знають історію України і її церкви ніж тут, бо починаючи з Петра Кривавого, в народі московії Першого і збоченки Катьки Другої всі рукописи з України-Руси були забрані і фальшувалися на московії: що переписали, щось кудись вписали, щось виправили, а щось спалили. В свій час навіть похід Мініха в Крим був виключно для спалення бібліокетаки і архіву Ханського палацу, де лежала частина і нашої історії(переписка з ханами, укладення договорів і зіичайно розписка московії перед ханами, що вони є їх слуги).
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25.10.2021 12:01 Відповісти
Книги начали жечь еще когда первый московский гарнизон зашел на земли левобережной Гетьманщины
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25.10.2021 15:04 Відповісти
что и требовалось доказать ! Приехал за зарплатой в госдеп , узнав , что ему уменьшили ставку - расстроился и слёг с приступом . Оклемался болезный , отрабатывает американские денежки , не успеет - госдеп поможет встретиться с господом .....
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25.10.2021 12:29 Відповісти
вы отброс ******** Гундяева ?
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25.10.2021 12:43 Відповісти
совсем одичалый ипонулся?) санитаров хоть вызови, длб...
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25.10.2021 14:33 Відповісти
як на мене то давно вже пробив час всіх москальських посіпак-попів і іншу нечість підсрачниками гнати до кодонів і нехай ідуть і в ***** смокчуть а все що належить украіні забрати а на рахунок томоса--клоуну я не вірю воно жид і на нашу віру йому все одно
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25.10.2021 12:29 Відповісти
Все що належить Україні забрати, те що знаходиться на нашій українській території все українське, вигнати кацяпску попівську нечисть з голими дупами.
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25.10.2021 19:11 Відповісти
Поп Онуфрий, грязный убдюдочный кусок дерьма, должен бвть отправлен к ******** Гундяеву верхом на Паше Мерседесе вместе с прочими московскими попами
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25.10.2021 12:47 Відповісти
Как может человек подданый Турции!!! Гос служащий Турции!! Получающий деньги от турецкого бюджета!!! Кстати мусульман!!! Судить о православных - шиза!!! Так может проваславных в рабство мусульманам отдаст?!!! Срам и стыд!!! Исум как это!!!
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25.10.2021 13:44 Відповісти
4 Рима не будет москалю и не мечтай даже, уже и на самой московии, рпц эта водочно -сигаретная барыжная, по всем швам трещит... истери хоть до падучей оху-ын, так ордынцы москалей звали, поржом))
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25.10.2021 14:38 Відповісти
К стати третий Рим официально был провозглашен в Тырново- столице Болгарского царства, примерно после изгнания крестоносцев из Константинополя.
И тут москали облажались
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25.10.2021 15:02 Відповісти
Эрдоган использует Ворфоломея в своих интересах!! А люд хлопает в лодоши..... как стадо - включаем мозги!!!
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25.10.2021 13:47 Відповісти
а ты уверен что они у тебя есть?..это же извилина одна, в пасти начинающаяся, в жопе заканчивающаяся...дохтуру покажись, он подтвердит, у всех манкуртов так происходит...
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Залишилось визнати московський "патріархат" терористичної організацією що чинить злочини проти людяності .
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25.10.2021 14:16 Відповісти
Я так понимаю что заставили турки, которые на то время владели Константинополем. Только вот они были на стороне гетьмана Дорошенко который с московитами воевал... Значит не турки, им не выгодно. Но это не точно
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Под давлением....Как впрочем и всё у москалей.Например Минские соглашения исполнены под давлением военной силы.Та же сертификация СП идёт под давлением на Молдову и шантажом газовым геноцидом.Пора перестать удивляться,имея дело со страной террористом.Варфоломею респект
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25.10.2021 15:45 Відповісти
Господа, о чем речь? Московский Патриархат, которому передавалась Киевская митрополия, был ликвидирован Петром Первым. Вместо него была создана госструктура - Священный Синод, ликвидированный в 1917-м большевиками. Нынешний "Московский Патриархат" был создан Сталиным после Второй Мировой войны как филиал КГБ, ставший после распада СССР филиалом ФСБ. Никакой исторической связи с патриархатом, которому пусть даже под давлением передавалась Киевская Митрополия эти филиалы спецслужб во главе с Гюндявым не имеют.
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25.10.2021 16:21 Відповісти
москальский сатанат, вообще, не пойми чего, убогие ряженые, департамент НКВД-КГБ-ФСБ.
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25.10.2021 18:28 Відповісти
Важко не погодитись з цим шановним патріархом.
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25.10.2021 18:06 Відповісти
Это все круто, но лучше быть атеистом и не зависеть ни от каких богов, тем более на улице чай не средневековье.
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25.10.2021 18:08 Відповісти
а гундяйка проти...

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25.10.2021 18:26 Відповісти
Ще більш справедливо було б залишити назву Руська Православна Церква лише для нашої церкви. А їх назвати московською православною церквою.
За натиск. Я вже не кажу про відлучення.
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26.10.2021 21:31 Відповісти
 
 