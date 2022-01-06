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УПЦ МП (1550) церковь (1321) Епифаний (345) ПЦУ (788)

В ПЦУ перешли около 700 приходов Московского патриархата, - Епифаний

В ПЦУ перешли около 700 приходов Московского патриархата, - Епифаний

В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "РБК-Украина".

"По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти", - отметил он.

По словам Епифания, сейчас Московский патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.

"Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община желает перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном Суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа коснулась только Верховного суда, а на низших уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общины. Но когда дело доходит до Верховного Суда, то он принимает справедливое, взвешенное решение", - пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время, добавил Епифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ

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Топ комментарии
+23
та армию, веру и мову-ж на хлеб не нажешь жеж! так, зефилитики?
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06.01.2022 10:41
+20
давно пора заборонити московський патриархат !
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06.01.2022 10:46
+15
це Ви про мацковський патріархат тут на чужих для нього землях?
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06.01.2022 10:47
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та армию, веру и мову-ж на хлеб не нажешь жеж! так, зефилитики?
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06.01.2022 10:41 Ответить
Офіс єрмака-зеленського протидіє переходу українських церков в ПЦУ.

«Упродовж першого року після отримання Томосу (про канонічну автокефалію ПЦУ - ред.) і в цьому році до нашої церкви долучилося приблизно 600 парафій із боку РПЦ в Україні», - сказав Єпифаній у «Суботньому інтерв'ю» для Радіо Свобода.

При цьому він зазначив: «Звичайно, що впродовж останнього року цей процес практично припинився. Але не повністю».

«Ці переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь», - додав Епіфаній.

Як сказав глава ПЦУ, йому відомо про повідомлення, зокрема в засобах інформації, в яких стверджувалося, що нині вже колишній заступник голови офісу президента Сергій Трофімов давав розпорядження про припинення реєстрації."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifanij-pcu-perexody-parafij/31010503.html
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06.01.2022 10:43 Ответить
"Религия - это когда толстые учат худых соблюдать пост!" 😉
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06.01.2022 10:44 Ответить
це Ви про мацковський патріархат тут на чужих для нього землях?
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06.01.2022 10:47 Ответить
Найбільші мракобіси - це атеїсти, бо вони ВІРЯТЬ в те, що бога нема.
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06.01.2022 10:54 Ответить
отруєні релігією все по собі міряють - їм здається, що інші вірять неправильно.
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07.01.2022 00:34 Ответить
давно пора заборонити московський патриархат !
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06.01.2022 10:46 Ответить
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06.01.2022 10:47 Ответить
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06.01.2022 10:49 Ответить
Це він про тих, хто самопроголосив себе слов"янами, тобто про племена - ерзя, мурома, міщора, чудь, вепси, мокша та інші андрофаги (по Геродоту).
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06.01.2022 10:58 Ответить
Влада "зелено-голубих" прихильна до всього російського, тож і до їхньої церкви. Наша ПЦУ для них ворожа, всі вони прихожани якраз УПЦ(філіала РПЦ), а на людях для збереження рейтингу роблять вигляд, що не втручаються, а реально підтримують тільки московсських попів, навіть ордена і медальки їх роздавали.
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06.01.2022 10:49 Ответить
Ну,тут Порошенко можно спасибо сказать. Хотя это и наименьшее,что мог сделать со своими возможностями. Если будут сажать его - этот аргумент будет главным в его оправданиях.
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06.01.2022 10:49 Ответить
Які виправдання будуть у Зєлі коли його будуть саджати?
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06.01.2022 10:52 Ответить
Я не против ,если его будут сажать. Даже если он не сильно и виноват. Просто,чтобы другие боялись. - Так,что эти вопросы не ко мне ))
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06.01.2022 10:56 Ответить
прекрасно, чтоб другие боялись - чисто по русски
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06.01.2022 10:59 Ответить
На самом деле ,нет. По русски - это когда власть неуязвима для закона.В данном случае это было бы показательным примером для тех,кто расчитывает этого закона избежать.
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06.01.2022 11:05 Ответить
а за армию, за безвиз, за снижение налогов, за индексацию пенсий, за то что азаравы портновы и им подобные свалили с Украины, за это не надо спасибо сказать? и он не Бог, а что мы сделали для Украины , каждый из нас?!
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06.01.2022 10:57 Ответить
Зебилье обвиняет Пороха в воровстве и предательстве. А для тебя оправданием будет служить Томос? Это твоя логика?
ПЫСЫ: никакого отношения преследование Пороха к попытке найти справедливость нет. Это политическое преследование, которое для Украины ничем хорошим не закончится.
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06.01.2022 11:01 Ответить
Общины могут гулять, как угодно, а что с собственностью, принадлежащей верным УПЦ физическим и юридическим лицам, владеющим храмами?
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06.01.2022 10:50 Ответить
Могут выписать попов из Мухосранска и с ними службу править в своей "собственности".
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06.01.2022 10:56 Ответить
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06.01.2022 10:53 Ответить
Во власти только москвофилы, или малоросы, вот поэтому и нет поддержки поместной церкви.
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06.01.2022 10:53 Ответить
При владі навіть не християни.))
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06.01.2022 11:00 Ответить
Гнидське кодло історичних варворів,й дітовбивць!!! Двись історію жидівства том 1
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06.01.2022 11:18 Ответить
Єдина віра, єдина мова - це основа кожної сильної держави. Коли згадати дуже швидкий економічний підйом Польщі, то не треба забувати, що боротьба за ці дві основи не велася. Нацоналізм та патріотизм (на відміну від частини українців) у Польщі просто зашкалює....Сумно, що не всі українці це розуміють.
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06.01.2022 11:01 Ответить
ну так Польша была царством - у них царские замашки, Киевская Русь - союз племен, а вы под что хотите заточить "национализм/патриотизм"?
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06.01.2022 13:21 Ответить
На попов мне как-то фиолетово, профессия у них такая, ничего личного, просто бизнес.. Но если в Украине есть спрос на такое , значит должны на мове, GEO должен находиться в Киеве и деньги оставаться в стране. Лаптеногих лишнехромосомных нахрен за поребрик, в орду на ПМЖ.
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06.01.2022 11:03 Ответить
что бы понимать 700 много это или мало хотелось бы узнать сколько у нас всего приходов . ну а то что с приходом Зели все замедлилось так это очевидно . раньше была хоть моральная поддержка государства а сейчас малороссам у власти все до лапочки
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06.01.2022 11:04 Ответить
Если учесть, что в УПЦ МП более 12 тыс приходов. И при этом до 2019 года перешло в ПЦУ 500 приходов. Как то на перемогу не тянет... А вот реально поместная УПЦ КП была ликвидирована.
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06.01.2022 11:07 Ответить
Мені так смішно, коли кацапоязичні про УПЦ КП пишуть...
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06.01.2022 11:12 Ответить
а що, для боха есть разница, на каком языке разговаривают верующие? Или, стоя у врат "ада/рая" нужно будет иметь удостоверение/ анкету, заверенную "мокрой печатью"?
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06.01.2022 13:33 Ответить
Українці! Женіть мракобісся з своєї землі!
РПЦ - зброя кацапського імперіалізму!
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06.01.2022 11:16 Ответить
да все дуже просто треба закон всі державні храми передати ПЦУ а ті що самі побудували хай використовують, а то в Києві бл одні РПЦ і Московський патріархат, а Сумська обл чі Херсонська ваще .опа
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06.01.2022 11:33 Ответить
«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме.В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». -
Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в1654 -1656 гг в Москве Записал его писарь Павел Алеппский.
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06.01.2022 11:42 Ответить
Дядько Єпіфан бреше і навіть не червоніє! Все хорошо, прекрасная маркиза! И мы добьем до смерти УПЦ с МП! Нашому теляті та вовка б з"їсти!
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06.01.2022 13:11 Ответить
Але навіть надання Томосу, не заставило хахла перестати бути хахлом і почати святкувати Різдво Христове по людськи , разом з усіма православними та католиками християнського світу . Хахол по ослиному вперто продовжує бути хахлом і продовжує святкувати незрозуміло що з шевчуками єпіфаніями , гуньою московським та дідом морозом.

Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня

Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія
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06.01.2022 13:47 Ответить
Якби не зелена пліснява, то перейшло б вже втричі більше!
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06.01.2022 14:19 Ответить
Я маю надію, що наляканий тупий нарід врешті прислухається до думки патріотів і виберуть проукраїнського президента і шлях до переходів громад в ПЦУ буде відкритий. А ось московських і ватних попів приймати не будемо, у них був час переходити, так вони слугували ворогу. Будуть драпати разом з ворогом на московські болота.
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06.01.2022 14:28 Ответить
Гнати треба не попів мосовських,а рабів із себе,станемо українцями- московські попи самі побіжать геть !
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06.01.2022 14:53 Ответить
 
 