В ПЦУ перешли около 700 приходов Московского патриархата, - Епифаний

В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "РБК-Украина".

"По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти", - отметил он.

По словам Епифания, сейчас Московский патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.

"Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община желает перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном Суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа коснулась только Верховного суда, а на низших уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общины. Но когда дело доходит до Верховного Суда, то он принимает справедливое, взвешенное решение", - пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время, добавил Епифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

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