В ПЦУ перешли около 700 приходов Московского патриархата, - Епифаний
В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "РБК-Украина".
"По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти", - отметил он.
По словам Епифания, сейчас Московский патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.
"Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община желает перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном Суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа коснулась только Верховного суда, а на низших уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общины. Но когда дело доходит до Верховного Суда, то он принимает справедливое, взвешенное решение", - пояснил предстоятель ПЦУ.
В то же время, добавил Епифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.
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«Упродовж першого року після отримання Томосу (про канонічну автокефалію ПЦУ - ред.) і в цьому році до нашої церкви долучилося приблизно 600 парафій із боку РПЦ в Україні», - сказав Єпифаній у «Суботньому інтерв'ю» для Радіо Свобода.
При цьому він зазначив: «Звичайно, що впродовж останнього року цей процес практично припинився. Але не повністю».
«Ці переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь», - додав Епіфаній.
Як сказав глава ПЦУ, йому відомо про повідомлення, зокрема в засобах інформації, в яких стверджувалося, що нині вже колишній заступник голови офісу президента Сергій Трофімов давав розпорядження про припинення реєстрації."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifanij-pcu-perexody-parafij/31010503.html
ПЫСЫ: никакого отношения преследование Пороха к попытке найти справедливость нет. Это политическое преследование, которое для Украины ничем хорошим не закончится.
РПЦ - зброя кацапського імперіалізму!
Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в1654 -1656 гг в Москве Записал его писарь Павел Алеппский.
Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня
Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія