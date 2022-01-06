До ПЦУ перейшло близько 700 парафій Московського патріархату, - Епіфаній
Впродовж трьох років до Православної церкви України перейшло близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "РБК-Україна".
"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого Собору ПЦУ. Протягом останнього року переходів було значно менше. Цей спад почався ще з приходом нової влади", - зазначив він.
За словами Епіфанія, зараз Московський Патріархат фактично по кожній парафії, яка приєдналася до нашої Церкви, подав позови до судів.
"Але протягом цього часу практично за всіма позовами ми виграли, бо правда на нашому боці, і якщо громада бажає перейти, вона має на це законне право. Я зараз говорю про верхню інстанцію – Верховний суд. Зараз відчувається, що судова реформа торкнулася лише Верховного суду, а на нижчих рівнях, як ми бачимо, дуже різні інколи приймаються рішення, інколи навіть неадекватні, які припиняють перехід громади. Але коли справа доходить до Верховного суду, то він приймає справедливе, виважене рішення", - пояснив предстоятель ПЦУ.
Водночас, додав Епіфаній, з боку української влади повинна бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом.
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«Упродовж першого року після отримання Томосу (про канонічну автокефалію ПЦУ - ред.) і в цьому році до нашої церкви долучилося приблизно 600 парафій із боку РПЦ в Україні», - сказав Єпифаній у «Суботньому інтерв'ю» для Радіо Свобода.
При цьому він зазначив: «Звичайно, що впродовж останнього року цей процес практично припинився. Але не повністю».
«Ці переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь», - додав Епіфаній.
Як сказав глава ПЦУ, йому відомо про повідомлення, зокрема в засобах інформації, в яких стверджувалося, що нині вже колишній заступник голови офісу президента Сергій Трофімов давав розпорядження про припинення реєстрації."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifanij-pcu-perexody-parafij/31010503.html
ПЫСЫ: никакого отношения преследование Пороха к попытке найти справедливость нет. Это политическое преследование, которое для Украины ничем хорошим не закончится.
РПЦ - зброя кацапського імперіалізму!
Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в1654 -1656 гг в Москве Записал его писарь Павел Алеппский.
Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня
Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія