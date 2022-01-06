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До ПЦУ перейшло близько 700 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

До ПЦУ перейшло близько 700 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Впродовж трьох років до Православної церкви України перейшло близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "РБК-Україна".

"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого Собору ПЦУ. Протягом останнього року переходів було значно менше. Цей спад почався ще з приходом нової влади", - зазначив він.

За словами Епіфанія, зараз Московський Патріархат фактично по кожній парафії, яка приєдналася до нашої Церкви, подав позови до судів.

"Але протягом цього часу практично за всіма позовами ми виграли, бо правда на нашому боці, і якщо громада бажає перейти, вона має на це законне право. Я зараз говорю про верхню інстанцію – Верховний суд. Зараз відчувається, що судова реформа торкнулася лише Верховного суду, а на нижчих рівнях, як ми бачимо, дуже різні інколи приймаються рішення, інколи навіть неадекватні, які припиняють перехід громади. Але коли справа доходить до Верховного суду, то він приймає справедливе, виважене рішення", - пояснив предстоятель ПЦУ.

Водночас, додав Епіфаній, з боку української влади повинна бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ

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Топ коментарі
+23
та армию, веру и мову-ж на хлеб не нажешь жеж! так, зефилитики?
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06.01.2022 10:41
+20
давно пора заборонити московський патриархат !
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06.01.2022 10:46
+15
це Ви про мацковський патріархат тут на чужих для нього землях?
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06.01.2022 10:47
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та армию, веру и мову-ж на хлеб не нажешь жеж! так, зефилитики?
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06.01.2022 10:41 Відповісти
Офіс єрмака-зеленського протидіє переходу українських церков в ПЦУ.

«Упродовж першого року після отримання Томосу (про канонічну автокефалію ПЦУ - ред.) і в цьому році до нашої церкви долучилося приблизно 600 парафій із боку РПЦ в Україні», - сказав Єпифаній у «Суботньому інтерв'ю» для Радіо Свобода.

При цьому він зазначив: «Звичайно, що впродовж останнього року цей процес практично припинився. Але не повністю».

«Ці переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь», - додав Епіфаній.

Як сказав глава ПЦУ, йому відомо про повідомлення, зокрема в засобах інформації, в яких стверджувалося, що нині вже колишній заступник голови офісу президента Сергій Трофімов давав розпорядження про припинення реєстрації."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifanij-pcu-perexody-parafij/31010503.html
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06.01.2022 10:43 Відповісти
"Религия - это когда толстые учат худых соблюдать пост!" 😉
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06.01.2022 10:44 Відповісти
це Ви про мацковський патріархат тут на чужих для нього землях?
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06.01.2022 10:47 Відповісти
Найбільші мракобіси - це атеїсти, бо вони ВІРЯТЬ в те, що бога нема.
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06.01.2022 10:54 Відповісти
отруєні релігією все по собі міряють - їм здається, що інші вірять неправильно.
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07.01.2022 00:34 Відповісти
давно пора заборонити московський патриархат !
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06.01.2022 10:46 Відповісти
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06.01.2022 10:47 Відповісти
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06.01.2022 10:49 Відповісти
Це він про тих, хто самопроголосив себе слов"янами, тобто про племена - ерзя, мурома, міщора, чудь, вепси, мокша та інші андрофаги (по Геродоту).
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06.01.2022 10:58 Відповісти
Влада "зелено-голубих" прихильна до всього російського, тож і до їхньої церкви. Наша ПЦУ для них ворожа, всі вони прихожани якраз УПЦ(філіала РПЦ), а на людях для збереження рейтингу роблять вигляд, що не втручаються, а реально підтримують тільки московсських попів, навіть ордена і медальки їх роздавали.
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06.01.2022 10:49 Відповісти
Ну,тут Порошенко можно спасибо сказать. Хотя это и наименьшее,что мог сделать со своими возможностями. Если будут сажать его - этот аргумент будет главным в его оправданиях.
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06.01.2022 10:49 Відповісти
Які виправдання будуть у Зєлі коли його будуть саджати?
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06.01.2022 10:52 Відповісти
Я не против ,если его будут сажать. Даже если он не сильно и виноват. Просто,чтобы другие боялись. - Так,что эти вопросы не ко мне ))
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06.01.2022 10:56 Відповісти
прекрасно, чтоб другие боялись - чисто по русски
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06.01.2022 10:59 Відповісти
На самом деле ,нет. По русски - это когда власть неуязвима для закона.В данном случае это было бы показательным примером для тех,кто расчитывает этого закона избежать.
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06.01.2022 11:05 Відповісти
а за армию, за безвиз, за снижение налогов, за индексацию пенсий, за то что азаравы портновы и им подобные свалили с Украины, за это не надо спасибо сказать? и он не Бог, а что мы сделали для Украины , каждый из нас?!
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06.01.2022 10:57 Відповісти
Зебилье обвиняет Пороха в воровстве и предательстве. А для тебя оправданием будет служить Томос? Это твоя логика?
ПЫСЫ: никакого отношения преследование Пороха к попытке найти справедливость нет. Это политическое преследование, которое для Украины ничем хорошим не закончится.
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06.01.2022 11:01 Відповісти
Общины могут гулять, как угодно, а что с собственностью, принадлежащей верным УПЦ физическим и юридическим лицам, владеющим храмами?
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06.01.2022 10:50 Відповісти
Могут выписать попов из Мухосранска и с ними службу править в своей "собственности".
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06.01.2022 10:56 Відповісти
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06.01.2022 10:53 Відповісти
Во власти только москвофилы, или малоросы, вот поэтому и нет поддержки поместной церкви.
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06.01.2022 10:53 Відповісти
При владі навіть не християни.))
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06.01.2022 11:00 Відповісти
Гнидське кодло історичних варворів,й дітовбивць!!! Двись історію жидівства том 1
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06.01.2022 11:18 Відповісти
Єдина віра, єдина мова - це основа кожної сильної держави. Коли згадати дуже швидкий економічний підйом Польщі, то не треба забувати, що боротьба за ці дві основи не велася. Нацоналізм та патріотизм (на відміну від частини українців) у Польщі просто зашкалює....Сумно, що не всі українці це розуміють.
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06.01.2022 11:01 Відповісти
ну так Польша была царством - у них царские замашки, Киевская Русь - союз племен, а вы под что хотите заточить "национализм/патриотизм"?
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06.01.2022 13:21 Відповісти
На попов мне как-то фиолетово, профессия у них такая, ничего личного, просто бизнес.. Но если в Украине есть спрос на такое , значит должны на мове, GEO должен находиться в Киеве и деньги оставаться в стране. Лаптеногих лишнехромосомных нахрен за поребрик, в орду на ПМЖ.
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06.01.2022 11:03 Відповісти
что бы понимать 700 много это или мало хотелось бы узнать сколько у нас всего приходов . ну а то что с приходом Зели все замедлилось так это очевидно . раньше была хоть моральная поддержка государства а сейчас малороссам у власти все до лапочки
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06.01.2022 11:04 Відповісти
Если учесть, что в УПЦ МП более 12 тыс приходов. И при этом до 2019 года перешло в ПЦУ 500 приходов. Как то на перемогу не тянет... А вот реально поместная УПЦ КП была ликвидирована.
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06.01.2022 11:07 Відповісти
Мені так смішно, коли кацапоязичні про УПЦ КП пишуть...
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06.01.2022 11:12 Відповісти
а що, для боха есть разница, на каком языке разговаривают верующие? Или, стоя у врат "ада/рая" нужно будет иметь удостоверение/ анкету, заверенную "мокрой печатью"?
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06.01.2022 13:33 Відповісти
Українці! Женіть мракобісся з своєї землі!
РПЦ - зброя кацапського імперіалізму!
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06.01.2022 11:16 Відповісти
да все дуже просто треба закон всі державні храми передати ПЦУ а ті що самі побудували хай використовують, а то в Києві бл одні РПЦ і Московський патріархат, а Сумська обл чі Херсонська ваще .опа
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06.01.2022 11:33 Відповісти
«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме.В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». -
Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в1654 -1656 гг в Москве Записал его писарь Павел Алеппский.
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06.01.2022 11:42 Відповісти
Дядько Єпіфан бреше і навіть не червоніє! Все хорошо, прекрасная маркиза! И мы добьем до смерти УПЦ с МП! Нашому теляті та вовка б з"їсти!
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06.01.2022 13:11 Відповісти
Але навіть надання Томосу, не заставило хахла перестати бути хахлом і почати святкувати Різдво Христове по людськи , разом з усіма православними та католиками християнського світу . Хахол по ослиному вперто продовжує бути хахлом і продовжує святкувати незрозуміло що з шевчуками єпіфаніями , гуньою московським та дідом морозом.

Україна колядує
Колядує вся Москва )))) бо вся Земля колядує 25 грудня

Як кажуть : або слова в пісні поміняйте, або труси надіньте. Бо це позор , ганьба та шизофренія
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06.01.2022 13:47 Відповісти
Якби не зелена пліснява, то перейшло б вже втричі більше!
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06.01.2022 14:19 Відповісти
Я маю надію, що наляканий тупий нарід врешті прислухається до думки патріотів і виберуть проукраїнського президента і шлях до переходів громад в ПЦУ буде відкритий. А ось московських і ватних попів приймати не будемо, у них був час переходити, так вони слугували ворогу. Будуть драпати разом з ворогом на московські болота.
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06.01.2022 14:28 Відповісти
Гнати треба не попів мосовських,а рабів із себе,станемо українцями- московські попи самі побіжать геть !
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06.01.2022 14:53 Відповісти
 
 