"Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину", - российский пропагандист
Казахстан планируется переформатировать из советской республики в Украину.
Об этом заявил российский писатель-террорист Захар Прилепин, передает Цензор.НЕТ.
Товарищ Прилепина рассказал, что ситуация в Казахстане – результат политики казахских элит.
"Элита там в основном прозападная и проукраинская. Народ же, которым сейчас дергают за ниточки, - это в основном, как видим, казахи из аулов, которые переезжали в Алматы в последние десятилетия. То же самое по Актюбинску - оттуда русские уехали, остались казахи. Плюс миллион оралмаенов, которых Назарбаев переселил и которые, многие, русского не знают. Из советских людей, каковыми являются казахи, сейчас будут пытаться сделать среднеазиатских "украинцев", - цитирует террорист своего товарища.
По его словам, идет "переформатирование советской республики в Украину".
Пожалуйста, подождите...
Очередная кровь и оккупация на руках кацапья
Білорусь-2.0...
Президент Казахстану Токаєв підтримав звернення до учасників ОДКБ про введення військ в Казахстан "для подолання терористичної загрози".
Це означає, що в країну зайдуть війська з Білорусі та Росії.
⁉️ Оце й було для когось (усім зрозуміло для кого) кінцевою метою протестів?! Хто б сумнівався...
Премьер Армении Пашинян заявил, что начал консультации с главами стран ОДКБ по поводу ввода "союзнических войск" в Казахстан.
Вот только тебя ещё там не хватало!
Sharp`s
____________________________________________________
Президент Казахстана Токаев назвал протестующих «международными террористами» и попросил помощь у Путина.
Почему в агонии все диктаторы превращаются в итоге в Януковича? Жалкое зрелище.
Д.Корнейчук
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ну який мір? Це руSSкий Рейх. А руський мір це імперська маніпуляція. Давайте не будемо це використовувати
https://gordonua.com/news/politics/zhdyom-vvod-rossiyskih-sil-v-kazahstan-narodnyy-deputat-evgeniy-shevchenko-uehal-v-kazahstan-i-sdelal-tam-zayavlenie-1589573.html
Як буде запит - видати його для суду або покарання у Казахстані
як казахи стали проукраїнськими
в алмате еще тогда еще много на русском молодожь говорила
может сейчас уже меньше
в любом случае это хамовитое существо которое называет себя писателем
лезит в чужие дела
даже город называет на старый манер...
то то прилепин сразу в двовянском имении родился))
элита блин
эта "элита" не была проукраинской, но хотя бы имели мозги чтобы как лукашенко не признавать крым российским, правда на всех заседаниях оон вроде обычно воздерживались
между китаем и россиюшкой жить очень осторожным надо быть
Готовьтесь.
я просто подумал Вы из секты что Ленин всех создал в революцию, обычно они такие вопросы задают )))
Не понял, сорь ))
у нас, у радянському ще, специфічному, полку, 90% (приблизно) бійців були з Середньої Азії, 9% з України, трошки Прибалтика, 1% - кацапів.. так от - совєцьким духом там і не смерділо.. і москалі тоді "сиділи тихо під лавкою", як миші під віником..
Отак паРаша і побудує Радянсько-Російський Союз років за 25!