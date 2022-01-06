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Казахстан (778) пропаганда (3633) Прилепин (53)

"Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину", - российский пропагандист

Казахстан планируется переформатировать из советской республики в Украину.

Об этом заявил российский писатель-террорист Захар Прилепин, передает Цензор.НЕТ.

Товарищ Прилепина рассказал, что ситуация в Казахстане – результат политики казахских элит.

"Элита там в основном прозападная и проукраинская. Народ же, которым сейчас дергают за ниточки, - это в основном, как видим, казахи из аулов, которые переезжали в Алматы в последние десятилетия. То же самое по Актюбинску - оттуда русские уехали, остались казахи. Плюс миллион оралмаенов, которых Назарбаев переселил и которые, многие, русского не знают. Из советских людей, каковыми являются казахи, сейчас будут пытаться сделать среднеазиатских "украинцев", - цитирует террорист своего товарища.

По его словам, идет "переформатирование советской республики в Украину".

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Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину, - российский пропагандист 01

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Топ комментарии
+54
Просто казахи нарешті хочуть стати казахами, а не російськими холуями. І це обов'язково станеться.
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06.01.2022 11:10
+44
рашка це така маленька країна оточена з усіх боків Україною.
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06.01.2022 11:14
+40
Т.е. казахи обязаны быть совками и говорить только на русском???
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06.01.2022 11:09
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мразь
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06.01.2022 11:07 Ответить
наглядное пособие если вместо дела изо рта полилась канализация и помои у кацапстане все такое убогое... все ждал каким боком и как прилепят к казахстану Украину ... и таки нашли аллегорией прилепить Прилепеным Украину... он бы нас к конфликту 40 летнему Южный и Северный Судан прилепил там война кланов племен и религий католиков и мусульман...
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06.01.2022 13:11 Ответить
Этому припелину нужно пальцем жопу порвать для начала
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06.01.2022 11:08 Ответить
Железный лом - лучший инструмент для философской бесседы рускими.
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06.01.2022 11:12 Ответить
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06.01.2022 11:22 Ответить
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06.01.2022 11:26 Ответить
Откуда это прекрасное видео?
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06.01.2022 11:34 Ответить
Загугли *ломом по морде гиф*
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06.01.2022 11:43 Ответить
там бутылка, швабра и чеченский елдак со свистом пролетает, а ты палец...
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06.01.2022 11:12 Ответить
Спіймав Кінг-Конг Прилєпіна, засунув йому пальця в гузно і тримає над проваллям. А прилєпін кричить : "Палєц согнііі!!! Палєц согнііі!!"
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06.01.2022 11:16 Ответить
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06.01.2022 11:17 Ответить
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06.01.2022 11:20 Ответить
палець не то, от труба на 2 дюйми в самий раз.
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06.01.2022 11:29 Ответить
Кому? бубе криворогом? Так его гражданский муж Дерьмак давно это сделал.
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06.01.2022 12:33 Ответить
раскаленным ломом
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06.01.2022 11:33 Ответить
швабру ему в дупу шоб через рот вылезла, теперь им казахские бандеровцы мерещатся, ссуться твари.
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06.01.2022 12:01 Ответить
Ну да еще в заднице пальцем колупаться, для этого швабры существуют
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06.01.2022 16:15 Ответить
Если верить некому "генерал СВР", ему ее уже другим органом регулярно рвут. И не только ее.
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06.01.2022 17:17 Ответить
человек-****** совсем головой поехал...
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06.01.2022 11:09 Ответить
Т.е. казахи обязаны быть совками и говорить только на русском???
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06.01.2022 11:09 Ответить
А як же ж! Хто хоче бути собою, а не кацапом, той - націоналіст та русофоб. А на дубку мацкаля націоналіст може бути тільки один - тільки він сам (правда, називає він це красіво - "інтернаціоналізм"
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06.01.2022 11:34 Ответить
Просто казахи нарешті хочуть стати казахами, а не російськими холуями. І це обов'язково станеться.
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06.01.2022 11:10 Ответить
колись в майбутньому.... і досить не близькому, як це не прикро.
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06.01.2022 13:58 Ответить
Холуй путінский, без роду, без племені.
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06.01.2022 11:11 Ответить
космодром ой как не хочется ватанам терять...
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06.01.2022 11:12 Ответить
на хрен он им не упал, тот космодром... Запускать с него нечего
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06.01.2022 11:14 Ответить
с него давно уже не ракеты запускают .. с него запускают репортажи федеральных каналов и скрепы
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06.01.2022 11:18 Ответить
Давайте подякуємо цьому виродку за правильний висновок: психічно здорова людина завжди проукраїнська.))
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06.01.2022 11:13 Ответить
рашка це така маленька країна оточена з усіх боків Україною.
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06.01.2022 11:14 Ответить
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06.01.2022 11:23 Ответить
а как сейчас доволен "пришлепин" что его цитируют на Цензоре. . . .. вьі **** дались - ублюдка распространяя. .
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06.01.2022 11:14 Ответить
есть версия (не моя), что все происходящее сейчас в Казахстане (с грабежами и мародерством, что мало ассоциируется с Майданом и демократической революцией) - "цирк на дроті", у строенный русней для того, чтобы свалить клан Назарбаева (о чем свидетельствует его бегство и памяникопад) и все подчинить свое й "шестерке" Токаеву (казахскому януковощу)
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06.01.2022 11:14 Ответить
как бы там ни было. но рожа кремля торчит из всех щелей
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06.01.2022 11:19 Ответить
лапотний **********-швабростанець щось намагається сказати, а виходить як завжди - свинособаче рохканнє
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06.01.2022 11:16 Ответить






Очередная кровь и оккупация на руках кацапья

Білорусь-2.0...
Президент Казахстану Токаєв підтримав звернення до учасників ОДКБ про введення військ в Казахстан "для подолання терористичної загрози".
Це означає, що в країну зайдуть війська з Білорусі та Росії.
⁉️ Оце й було для когось (усім зрозуміло для кого) кінцевою метою протестів?! Хто б сумнівався...
Премьер Армении Пашинян заявил, что начал консультации с главами стран ОДКБ по поводу ввода "союзнических войск" в Казахстан.
Вот только тебя ещё там не хватало!
Sharp`s
____________________________________________________
Президент Казахстана Токаев назвал протестующих «международными террористами» и попросил помощь у Путина.
Почему в агонии все диктаторы превращаются в итоге в Януковича? Жалкое зрелище.
Д.Корнейчук
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06.01.2022 11:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2022 11:20 Ответить
хлопці, давайте будемо все казати вірно.
ну який мір? Це руSSкий Рейх. А руський мір це імперська маніпуляція. Давайте не будемо це використовувати
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06.01.2022 12:47 Ответить
Пох що там собі вигадала ця кацапська мавпа.
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06.01.2022 11:22 Ответить
Якщо він правий, то українцям і казахам з цього буде користь, а на кацапів нас...!
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06.01.2022 11:26 Ответить
да какие там армяне и киргизы, у них то и самолетов нет, а пешком далековато. А пашинян раздухарился, Мы сила ! Это ответка за карабахский позор. Шас начнет кочевряжится перед Алиевым, будет брать пример с Галустяна -срать соседям перед дверью на коврик а потом возму3щзаться, какой паразит это сделал
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06.01.2022 11:26 Ответить
Думаю ничего у них не получится
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06.01.2022 11:26 Ответить
Депутат Верховной Рады Украины, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал в Казахстан и сделал заявление о том, что ожидает "ввода российских сил". "ОДКБ идет на помощь Казахстану навести конституционный порядок", - написал депутат.
https://gordonua.com/news/politics/zhdyom-vvod-rossiyskih-sil-v-kazahstan-narodnyy-deputat-evgeniy-shevchenko-uehal-v-kazahstan-i-sdelal-tam-zayavlenie-1589573.html
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06.01.2022 11:27 Ответить
Єто тот боров , которьій к Лукашенке ездил на поклон ?
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06.01.2022 11:57 Ответить
Винести підозру у роздмухуванні меж нац. ненависті та втручання у внутрішні справи іншої країни!!!
Як буде запит - видати його для суду або покарання у Казахстані
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06.01.2022 12:56 Ответить
Прилепил прилепа мысль ))
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06.01.2022 11:27 Ответить
Не забувайте, що для кацапів русскій=савєтскій і при ссср вони тішились, що всі в ссср русскіє...
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06.01.2022 11:29 Ответить
так синку , так

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06.01.2022 11:29 Ответить
достатньо було Великому Тарасу 200 років тому пройтись степами Казахстану,
як казахи стали проукраїнськими
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06.01.2022 14:33 Ответить
на який час прилєпін викупив цензор?
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06.01.2022 11:29 Ответить
У кацапских шизофреников скоро весь мир будет проукраинский))
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06.01.2022 11:30 Ответить
это прекрасно показывает насколько они повернуты на Украине. плешивый дедушка разжал сфинктер в силу синильной деменции, - кто виноват? Конечно, Украина=)
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06.01.2022 11:34 Ответить
Так это ж хорошо,пусть кацапы видят что с Украины берут пример. И Украине без совка и россии живётся замечательно.
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06.01.2022 11:40 Ответить
Пусть им мерещится Украина в каждой ложке сметаны.
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06.01.2022 12:01 Ответить
а какая речь должна звучать во 2м городе страны? японская что ли?
в алмате еще тогда еще много на русском молодожь говорила
может сейчас уже меньше
в любом случае это хамовитое существо которое называет себя писателем
лезит в чужие дела
даже город называет на старый манер...
то то прилепин сразу в двовянском имении родился))
элита блин

эта "элита" не была проукраинской, но хотя бы имели мозги чтобы как лукашенко не признавать крым российским, правда на всех заседаниях оон вроде обычно воздерживались
между китаем и россиюшкой жить очень осторожным надо быть
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06.01.2022 11:34 Ответить
Это да, тут не выберешь, что одно гавно, что другое.
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06.01.2022 11:43 Ответить
Вы скоро узнаете очень много нового про себя . Почитайте, что эти ****** писали про Украину и украинцев во врем Майдана и после. Вот примерно то же самое будут и про вас строчить. ЧТо вы ненавидите русских, а русскоязычных младенцев запекаете в дыне с айвовым соусом. И про массовые погромы с убийствами. И "дочери офицеров" повылазят и будут рассказывать как у вас там всё "не так однозначно".
Готовьтесь.
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06.01.2022 11:49 Ответить
https://www.facebook.com/groups/2014642308853281/permalink/3228701764113990/
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06.01.2022 11:36 Ответить
rofl
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06.01.2022 12:21 Ответить
Зеленский и в этом обвинил бы Порошенко )))
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06.01.2022 12:39 Ответить
Подонок лаптеногий даже не знает, что Казахстан не относится к Средней Азии! Чухонские недофашики - отбросы человечества...
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06.01.2022 11:37 Ответить
А кем были казахи до советской власти ?
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06.01.2022 11:38 Ответить
Есть разница ?
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06.01.2022 11:41 Ответить
Есть, и большая - они были НЕ СОВЕТСКИМИ !
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06.01.2022 12:00 Ответить
А, ну логично
я просто подумал Вы из секты что Ленин всех создал в революцию, обычно они такие вопросы задают )))
Не понял, сорь ))
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06.01.2022 12:38 Ответить
Киргизами. До 1936г.
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06.01.2022 12:09 Ответить
Хто випустив ідіота?
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06.01.2022 11:39 Ответить
Рано или поздно этот петушок докукарекается как и его корешок Захараст .
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06.01.2022 11:40 Ответить
Національність русскій переклали як російський. Правильно.
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06.01.2022 11:41 Ответить
Получается что Украина теперь пример для всех народов находящихся под сапогом московита,украинцы показали,что с путинскими полчищами можно успешно сражаться и не нужно их бояться,за это имперский московит ненавидит Украину и украинцев.
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06.01.2022 11:42 Ответить
походу, казахи дуже здивуються, якщо узнають, що вони - "радянські люди"..
у нас, у радянському ще, специфічному, полку, 90% (приблизно) бійців були з Середньої Азії, 9% з України, трошки Прибалтика, 1% - кацапів.. так от - совєцьким духом там і не смерділо.. і москалі тоді "сиділи тихо під лавкою", як миші під віником..
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06.01.2022 11:43 Ответить
Казахи скоро узнают много нового про себя, свою историю и прочее. Элиты - проукраинские, скоро окажется, что в ВОВ казахи воевали на стороне Гитлера а какой нибудь Ярош-бай резал головы кацапам в Чечне.
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06.01.2022 11:44 Ответить
Ну от тепер і буде Північно-Казахська НР!
Отак паРаша і побудує Радянсько-Російський Союз років за 25!
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06.01.2022 11:44 Ответить
Дебилоид прилепин сам себя загоняет в логическую ловушку. Если он их элитой называет, значит они и должны направлять народ.
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06.01.2022 11:47 Ответить
Русские в Казахстане: https://www.youtube.com/watch?v=uxe7RG0KNY4&t=76s
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06.01.2022 11:51 Ответить
Прилепин, ну кто бы это говорил, ты же сам еврей из выкрестов, с именем Залман. Фамилия у тебя знатная тоже Прилепин - прилепился значит и посасываешь…. Лицемер ты дядя. А казахи сами бы без вас вездесведующих разобрались что к чему и как им жить дальше. Вот рашка десантников в Казахстан послала. Солдаты, а за кого собственно вы воевать собираетесь? За Назарбай у которого все капиталы и детки по Европе и Штатам разбросаны? Или за этого самого Токаева который бабки в Швейцарских банках хранит а детки на яхтах в Ницце катаются? Дурачки… вам ребятишки из деревни Кукуево Курской области что в этой Алма Атеи нужно?
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06.01.2022 11:55 Ответить
Якщо казахи почнуть вбивати російських окупантів, то українські чоловіки, що мають досвід АТО будуть їхати воювати проти росії в Казахстані.
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06.01.2022 12:03 Ответить
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06.01.2022 12:06 Ответить
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06.01.2022 12:07 Ответить
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06.01.2022 12:07 Ответить
Всі якось забули про казахське вугілля, що мало постачатись в Україну...
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06.01.2022 12:56 Ответить
Так мы уже оказываем влияние чуть ли не на пол земного шара? Какой ужас!😂😂😂
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06.01.2022 12:58 Ответить
То може українська влада подумає, як поставити московитів на розтяжку скориставшись тим, що вони зараз зосередилися на Казахстані? Вікно можливостей не буде відкрите вічно.
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06.01.2022 14:27 Ответить
Так ссуться України, що вже скрізь вона їм вбачається. Правильно - бійтеся, кацапські окупанти.
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07.01.2022 00:54 Ответить
 
 