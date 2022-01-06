"Казахські еліти - проукраїнські. Казахстан переформатують в Україну", - російський пропагандист
Казахстан планують переформатувати з радянської республіки в Україну.
Про це заявив російський письменник-терорист Захар Прилєпін, інформує Цензор.НЕТ.
Товариш Прилєпіна розповів, що ситуація в Казахстані - результат політики казахських еліт.
"Еліта там переважно прозахідна та проукраїнська. Народ же, яким зараз смикають за ниточки - це здебільшого, як бачимо, казахи з аулів, які переїжджали до Алмати останніми десятиліттями. Те ж саме по Актюбинську - звідти російські поїхали, залишилися казахи. Плюс мільйон оралманів, яких Назарбаєв переселив і які, багато хто, російської не знають. З радянських людей, якими є казахи, зараз намагатимуться зробити середньоазіатських "українців", - цитує терорист свого товариша.
За його словами, йде "переформатування радянської республіки в Україну".
Будь ласка, зачекайте...
Очередная кровь и оккупация на руках кацапья
Білорусь-2.0...
Президент Казахстану Токаєв підтримав звернення до учасників ОДКБ про введення військ в Казахстан "для подолання терористичної загрози".
Це означає, що в країну зайдуть війська з Білорусі та Росії.
⁉️ Оце й було для когось (усім зрозуміло для кого) кінцевою метою протестів?! Хто б сумнівався...
Премьер Армении Пашинян заявил, что начал консультации с главами стран ОДКБ по поводу ввода "союзнических войск" в Казахстан.
Вот только тебя ещё там не хватало!
Sharp`s
____________________________________________________
Президент Казахстана Токаев назвал протестующих «международными террористами» и попросил помощь у Путина.
Почему в агонии все диктаторы превращаются в итоге в Януковича? Жалкое зрелище.
Д.Корнейчук
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ну який мір? Це руSSкий Рейх. А руський мір це імперська маніпуляція. Давайте не будемо це використовувати
https://gordonua.com/news/politics/zhdyom-vvod-rossiyskih-sil-v-kazahstan-narodnyy-deputat-evgeniy-shevchenko-uehal-v-kazahstan-i-sdelal-tam-zayavlenie-1589573.html
Як буде запит - видати його для суду або покарання у Казахстані
як казахи стали проукраїнськими
в алмате еще тогда еще много на русском молодожь говорила
может сейчас уже меньше
в любом случае это хамовитое существо которое называет себя писателем
лезит в чужие дела
даже город называет на старый манер...
то то прилепин сразу в двовянском имении родился))
элита блин
эта "элита" не была проукраинской, но хотя бы имели мозги чтобы как лукашенко не признавать крым российским, правда на всех заседаниях оон вроде обычно воздерживались
между китаем и россиюшкой жить очень осторожным надо быть
Готовьтесь.
я просто подумал Вы из секты что Ленин всех создал в революцию, обычно они такие вопросы задают )))
Не понял, сорь ))
у нас, у радянському ще, специфічному, полку, 90% (приблизно) бійців були з Середньої Азії, 9% з України, трошки Прибалтика, 1% - кацапів.. так от - совєцьким духом там і не смерділо.. і москалі тоді "сиділи тихо під лавкою", як миші під віником..
Отак паРаша і побудує Радянсько-Російський Союз років за 25!