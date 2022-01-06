"Ждем ввод российских сил": нардеп, экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан
Нардеп Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидает ввода в республику российских военных.
Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забывайте, Казахстан - член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее бывший нардеп "Слуги народа" сообщил, что прибыл в Казахстан.
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+99 Александр Вопатоп
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Он так же ждёт москву и в Украине.
Делает это в открытую и плюёт на Бакановых.
@SeamanInTheSea
Украинцы, а ведь мы с вами тоже сидим на пороховой бочке, как и казахи.
Что мешает ***** замутить и у нас любые беспорядки, а уроды, вроде Кивы, Шевченко и ОПЗЖ запишут слезное обращение с просьбой "спасти русских"?
И то, что мы не в ОДКБ нам не поможет, у нас предатели в тылу.
Нужно просто давать срок за пропаганду российской агрессии и тоталитарных режимов.
Пора уже задержать по прилёту провокатора ненависти между народами.
Зачем нам, чтобы казахи нас ненавидели?