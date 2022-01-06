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"Ждем ввод российских сил": нардеп, экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан

Нардеп Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидает ввода в республику российских военных.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забывайте, Казахстан - член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.

Ждем ввод российских сил: нардеп, экс-слуга народа Шевченко прилетел в Казахстан 01

Ранее бывший нардеп "Слуги народа" сообщил, что прибыл в Казахстан.

Также смотрите: Россия отправила десантников в Казахстан: будут охранять государственные и военные объекты. ВИДЕО

Автор: 
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Топ комментарии
+99
Да, ето тот підорас
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06.01.2022 12:13
+71
Як там поживає Баканов?)
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06.01.2022 12:10
+61
"Мудрий" нарід.
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06.01.2022 12:15
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Страница 4 из 4
ФРІК!
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06.01.2022 16:52 Ответить
Этого ганд**а пора уже арестовывать.
Он так же ждёт москву и в Украине.
Делает это в открытую и плюёт на Бакановых.
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06.01.2022 17:01 Ответить
Украинцы! Этот ублюдок уже зовет оккупационные войска ОДКБ в Украину убивать украинцев!!!
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06.01.2022 17:09 Ответить
Я не уверен что Зеленский не позовет Путина в случае чего!
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06.01.2022 17:12 Ответить
"Ждем ввод российского х.я шевченко"
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06.01.2022 17:21 Ответить
Прочь кацапские мафиозные руки от казахов!Смерть кацапским скотам на чужих землях!
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06.01.2022 17:22 Ответить
Internally displaced person

@SeamanInTheSea



Украинцы, а ведь мы с вами тоже сидим на пороховой бочке, как и казахи.
Что мешает ***** замутить и у нас любые беспорядки, а уроды, вроде Кивы, Шевченко и ОПЗЖ запишут слезное обращение с просьбой "спасти русских"?
И то, что мы не в ОДКБ нам не поможет, у нас предатели в тылу.
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06.01.2022 17:37 Ответить
и що делать?
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06.01.2022 17:51 Ответить
Казахи чекайте миротварюк.
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06.01.2022 17:45 Ответить
Так хто у нас має сидіти за державну зраду?!!!!!! Баканов агов!!!!
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06.01.2022 17:48 Ответить
"Чекаємо на введення російських сил": нардеп, екс"слуга народу" Шевченко прилетів у Казахстан Джерело:

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06.01.2022 17:51 Ответить
Що ця тварина там робить?
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06.01.2022 18:04 Ответить
Ждет когда введет
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06.01.2022 18:11 Ответить
В Україні йому вже сумно,тому що,щоб вони( промосковити) не витворяли і як не провокували ,влада їх тупо не хоче бачити...Баканову треба до окуліста,хай випише йому другу пару окулярів,щоб нарешті побачив,що витворяють ці "бєспрєдєльщікі"...
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06.01.2022 18:12 Ответить
Почему эти твари так ненавидят простых людей? Что они им сделали, за что они хотят их убивать?
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06.01.2022 19:00 Ответить
Завжають царювати та багатіти.
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07.01.2022 03:08 Ответить
CБУ у нас есть вобще-то? иммитирует слабоумие?? его надо арестовать прямо в аэорпорту
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06.01.2022 19:00 Ответить
У нас правовое государство.
Нужно просто давать срок за пропаганду российской агрессии и тоталитарных режимов.
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06.01.2022 19:05 Ответить
Этот утырок - это просто какой то недоделанный лишне хромосомный КИВА.
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06.01.2022 19:08 Ответить
от чмо
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06.01.2022 19:13 Ответить
П*ДОР повесить его!!!
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06.01.2022 19:26 Ответить
в первый раз увидел шевченка в Раде, думал что он все таки рассудительный. А потом оказалось, что такой же ненормальный как его друг минский маньяк, списанный из армии через шизофрению Лукашенко. У особей с ненормальностью всегда категоричность в словах поступках и т.д. Не только, третьего не дано, но и второго. А все таки ейные дела тянет на лишение мандата. Навскидку у них был предок, дорвавшийся до власти -это Никитка Хрущев. В 50 Никитка приехал в США з официальным визитом, большая делегация, ездят по Америке, В Лос-Анжелесе промышленники и политики устроили прием. В качестве переводчика был потомок эмигрантов из России. Услышав его речь, почувствовал, что говорит русский, Хрущев начал закипать, оборвал его и грубо спросил не из врагов советской власти он ? А потом разбушевался, потребовал заменить переводчика и разьяренный произнес свою коронную фразу -мы все равно вас закопаем. Такое впадание в буйство было не однажды и он тоже приказал стрелять спецназу по безоружных гражданах СССР в Новочеркасске. (впервые в истории Союза, раньше это были простые каратели). Потом его прогнали на пенсию но он за этот расстрел таки не покаялся. А по приезде посадите таки в кутузку этого черта. А то он еще не такое подпалит.
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06.01.2022 19:46 Ответить
Я так понимаю что имущество этой кремле гниды ЗЕкрысы арестовывать не собираюца, да??
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06.01.2022 20:26 Ответить
Схиблені розплодилися
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06.01.2022 20:30 Ответить
Не впускати цього ворога назад в Україну. Нехай там вже оселяється і чекає миротворців з москви. Може посаду якусь дадуть казахи.
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06.01.2022 20:31 Ответить
СБУ, алло!

Пора уже задержать по прилёту провокатора ненависти между народами.

Зачем нам, чтобы казахи нас ненавидели?
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06.01.2022 20:36 Ответить
То еще гондонище по совку ностальгирующее. Ну жди, жди, чучело. А лучше там и оставайся. Вместе с *********** войсками.
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06.01.2022 20:36 Ответить
Это животное кто-то пристрелит наконец?
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06.01.2022 20:47 Ответить
ПОЗОР СВОЕЙ ФАМИЛИИ !!!
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07.01.2022 02:53 Ответить
А КАЗАХСТАН БЛИЖЕ АФГАНИСТАНА И СОЮЗНИКОВ БОЛЬШЕ !)
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07.01.2022 03:01 Ответить
ХЙЛО ПОБЕДИТОВОЕ ))))))))))))
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07.01.2022 03:01 Ответить
Почему наш самый гуманный суд в мире ещё не арестовал имущество этого любителя руського мира? У Пороха, типа за зраду, очему-то, арестовал.
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07.01.2022 12:04 Ответить
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