"Они нас защищают": Латвия отправит в Украину оружие
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст гуманитарный груз Украине, включающий оружие и технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.
"Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - сказал министр обороны Латвии.
Ранее Латвия оказывала широкую поддержку, включая финансовую, гуманитарную помощь, военную подготовку, реабилитацию пострадавших и создание службы капелланов, а также политическое лоббирование интересов Украины.
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Подяка друзям з Латвії!
Болгария с Словакией и Чехией пытаются продавать оружие но с нами уже не хотят иметь дело чтоб не портить себе репутацию- ЗЕлины прокуроры постарались наклепать дел и за "бмп по дорогой цене" и за "сраряды которые у нас самих производят"...
Да, они круче Джавелинов. Можно бить по самолетам, по танкам по всему...
https://www.facebook.com/watch/?v=3074580329536386
Чтобы не утилизировать оружие СССР -- отправляют в Украину
Делая при этом -- хорошую физиономию
Вы что не знаете их скупость расчетливость
Надейтесь на крепость рук и непомерный труд
На свою армию и свое оружие
Никто нам нового не даст /надо купить в три дорога /
Катера 40 летней давности ,джавелины чтобы заменить на новое т,д,т,п,
Але ! Улибнуло" не те, а заява, що Латвія надає ... військову підготовку (!) нашим військовим. Яку нах. підготовку? Де, з ким і коли Латвія воювала? Яким таким бойовим досвідом, латвійські вояки і командири діляться з нашими військовими?
Це їм треба переймати досвід і вчитися у наших хлопців, як воювати з кацапами!. В бліндажах, шанцях, в танках і БТР-ах, на згарищах, в болотах під кулями і "градами". З кацапами не вийде воювати в авдиторіях, в біленьких рукавичках з указочками на плакатах і стендах, муляжах та по відосікам.
PS Так низько Україну не опускала ще жодна влада. Такими темпами нас скоро і цигани з болгарами повчатимуть, як воювати...