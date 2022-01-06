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Латвия (1279) оружие (10028) Пабрикс Артис (9)

"Они нас защищают": Латвия отправит в Украину оружие

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст гуманитарный груз Украине, включающий оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.

"Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - сказал министр обороны Латвии.

Ранее Латвия оказывала широкую поддержку, включая финансовую, гуманитарную помощь, военную подготовку, реабилитацию пострадавших и создание службы капелланов, а также политическое лоббирование интересов Украины.

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Топ комментарии
+52
Маленькі за площею та сильні за духом.
Подяка друзям з Латвії!

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06.01.2022 12:51
+46
Дякуємо !!!
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06.01.2022 12:48
+44
Нашим друзям латвійцям , щира подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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06.01.2022 12:50
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Дякуємо !!!
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06.01.2022 12:48 Ответить
Хоть ктото думает головой, а не жопой и на шаг вперед
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06.01.2022 12:49 Ответить
Нашим друзям латвійцям , щира подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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06.01.2022 12:50 Ответить
Литва допомагає нам з 2014 року чим може, на відміну від гнилої Німеччини. Дякуємо!
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06.01.2022 12:50 Ответить
Ещё играет у них в голове русская гармошка .
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06.01.2022 12:53 Ответить
А вы думали фрицы перестали быть нацистами и бросили идею все еще поделить мир вместе с кацапами?
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06.01.2022 13:13 Ответить
Кинули. Це і є причиною їх супротиву у наданні Україні зброї і приєднанні до безпекових структур. Такий собі національний пацифізм, що походить від усвідомлення відповідальності нації за світову війну. Точково підігрітий кацапськими грошима
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06.01.2022 13:31 Ответить
Маленькі за площею та сильні за духом.
Подяка друзям з Латвії!

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06.01.2022 12:51 Ответить
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06.01.2022 12:53 Ответить
Спасибо Братья!!!!
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06.01.2022 12:54 Ответить
СПАСИБО нашим латвийским братьям !!!
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06.01.2022 12:54 Ответить
В 70роках минулого століття мені часто приходилося бути в Прибалтиці. Моєму здивуванню не було меж---як відкрито вони ненавиділи росіян. Причому що це на всіх рівня і в побуті і в керівництві.Тільки після того як говорив ,що я з Києва--було дружнє відношення І скрізь вони підкреслювали,що Україна також є під пятою росії Так що це в них давно--ми їм дійсно братній народ.
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06.01.2022 12:58 Ответить
Золотые слова! только вот у других только обеспокоенность и бизнес с паРашкой .....
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06.01.2022 13:03 Ответить
Балти, щиро дякуємо
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06.01.2022 13:03 Ответить
Хоч хтось розуміє,що таке кацапський чобіт на порозі.Дякуємо,Латвія!
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06.01.2022 13:03 Ответить
нехай там мамкіной інвестиційной няні сладенько відпочивається у Буковелі!
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06.01.2022 13:05 Ответить
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06.01.2022 13:05 Ответить
Там только Польша и страны Балтии наши друзья.
Болгария с Словакией и Чехией пытаются продавать оружие но с нами уже не хотят иметь дело чтоб не портить себе репутацию- ЗЕлины прокуроры постарались наклепать дел и за "бмп по дорогой цене" и за "сраряды которые у нас самих производят"...
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06.01.2022 13:06 Ответить
Латыши показали, что имеют совесть и честь.
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06.01.2022 13:08 Ответить
Skazhu tak, pomogali i budem pomogatj, no mi nemnozhko severnij narod i ne trubim ob etom po vsemu miru, tak obroshchaja na sebe vnimanije. A vot interesno,, mozhet Izrailjskije SPIKE dast, to eto po hleshche Javelinov budet.
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06.01.2022 13:14 Ответить
Izrailjskije SPIKE делают по лицензии в Польше, но они не хотят давать бесплатно.
Да, они круче Джавелинов. Можно бить по самолетам, по танкам по всему...
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06.01.2022 19:54 Ответить
А де наша зброя? як.що ми такі умні і грамотні на словах зрозуміло.Що ми побудували за ці роки?.. зрозуміло ,,що нічого абсолютно! тільки просемо слізно Дайте нам!..За то наплодили олігархів силу селенну - політиків брехунів і другого непотрибу!..
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06.01.2022 13:23 Ответить
ну так. що ти такий умний побудував, сидячи в охвісі і читаючи цензор?
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06.01.2022 18:29 Ответить
Tut zajavlenije posle vstrechi>
https://www.facebook.com/watch/?v=3074580329536386
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06.01.2022 13:27 Ответить
Латвия геополитически понимает, что Украина на передовой.
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06.01.2022 13:31 Ответить
Дякуємо латвійцям!
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06.01.2022 13:33 Ответить
Вы верите это
Чтобы не утилизировать оружие СССР -- отправляют в Украину
Делая при этом -- хорошую физиономию
Вы что не знаете их скупость расчетливость
Надейтесь на крепость рук и непомерный труд
На свою армию и свое оружие
Никто нам нового не даст /надо купить в три дорога /
Катера 40 летней давности ,джавелины чтобы заменить на новое т,д,т,п,
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06.01.2022 14:19 Ответить
"На тобі, Боже, що мені негоже..." Латвія (і Естонія недавно подала голос) віддає старе радянське озброєння і **********, бо переходить на НАТО-вські стандарти. Щоб не тратитись на його знешкодження. І за це треба дякувати, але ... скромніше. Щоб, не дай Боже, лоба не розкроїти.
Але ! Улибнуло" не те, а заява, що Латвія надає ... військову підготовку (!) нашим військовим. Яку нах. підготовку? Де, з ким і коли Латвія воювала? Яким таким бойовим досвідом, латвійські вояки і командири діляться з нашими військовими?
Це їм треба переймати досвід і вчитися у наших хлопців, як воювати з кацапами!. В бліндажах, шанцях, в танках і БТР-ах, на згарищах, в болотах під кулями і "градами". З кацапами не вийде воювати в авдиторіях, в біленьких рукавичках з указочками на плакатах і стендах, муляжах та по відосікам.
PS Так низько Україну не опускала ще жодна влада. Такими темпами нас скоро і цигани з болгарами повчатимуть, як воювати...
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06.01.2022 17:07 Ответить
ну, ти звичайно це все з передової пишеш?
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06.01.2022 18:27 Ответить
На фоні наших латвійських друзів , наші німецькі друзі виглядають навіть не виродками , а якимось повним гамном .
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06.01.2022 17:55 Ответить
О Латвия моя, люблю я красоту и чистоту твоих озерных лилий...
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06.01.2022 18:25 Ответить
 
 