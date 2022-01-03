Блинкен обсудил ситуацию на границе Украины с "Бухарестской девяткой"
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с группой "Бухарестской девятки", представляющей восточный фланг НАТО. В частности, стороны обсудили расположение российских военных на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Также Блинкен подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку Госдеп работает над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога.
"Они также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО", - говорится в сообщении.
Отметим, что в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
Напомним, сегодня же Блинкен обсудил сотрудничество между США и Турцией в связи с украинским вопросом с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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За тупу жадібність, зажерливість, цинізм і невпинну брехню люди і поперли Петра. Тепер важливо зрозуміти, яку шкоду це нанесло державі і демократії.
І як бачимо, Байден не заступається за Пецю. Напевне що має інформацію від своїх служб, причому недвозначну.
З чим і поздоровляю.
И о убитых ребятах. Ты, как последняя продажная шваль, прикрываешь их трупами олигарха. Который, когда их убивали, спокойно отдыхал на Мальдивах.
..администрация США прямо указывает, что из Офиса Зеленского идут утечки информации в сторону Москвы.
●Американцы откровенно дают понять, что не доверяют украинскому Офису президента. Каждый раз они напоминают, что доверие Вашингтона нужно еще заслужить. И сделать это несложно: Зеленскому нужно просто удалить из ОП главу Офиса - Андрея Ермака и свою помошницу - Марию Левченко.
О Ермаке, ЦРУ добыло огромный блок информации еще в ходе подготовки и провала операции по "вагнеровцам".
С Левченко - еще проще. Не будем забывать, что в зону ООС её супруг Гогилашвили ездил на машине посольства США, которая, как водится в таких случаях, была напичкана аппаратурой слежения и записи. Сколько часов его разговоров записали американцы, и о чем разглагольствовал Гогилашвили в дороге - догадаться несложно.
●Зеленский - в безвыходном положении. Без Ермака он мгновенно умрет как политик. А без Левченко - вообще как руководитель. Удаление из ОП Ермака и Левченко будут означать отставку самого Зеленского, причем очень скоро. Иначе его просто съедят и опозиция, и его же ненасытная команда.
●А намеки Вашингтона становятся все более настойчивыми. И одними лишь намеками дело явно не ограничится.
Печерский холм
А Германия, как обычно, выразит глубокую озадаченность.