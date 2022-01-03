Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою "Бухарестської дев'ятки", що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
"Держсекретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове будівництво Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової і рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників, а також трансатлантичне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.
Також Блінкен підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками і партнерами, оскільки Держдеп працює над деескалацією за допомогою стримування, оборони і діалогу.
"Вони також підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску та економічного примусу з боку Китаю. Секретар підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і статті 5 НАТО", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що в "Бухарестську дев'ятку" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.
Нагадаємо, сьогодні ж Блінкен обговорив співпрацю між США й Туреччиною у зв'язку з українським питанням з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
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За тупу жадібність, зажерливість, цинізм і невпинну брехню люди і поперли Петра. Тепер важливо зрозуміти, яку шкоду це нанесло державі і демократії.
І як бачимо, Байден не заступається за Пецю. Напевне що має інформацію від своїх служб, причому недвозначну.
З чим і поздоровляю.
И о убитых ребятах. Ты, как последняя продажная шваль, прикрываешь их трупами олигарха. Который, когда их убивали, спокойно отдыхал на Мальдивах.
..администрация США прямо указывает, что из Офиса Зеленского идут утечки информации в сторону Москвы.
●Американцы откровенно дают понять, что не доверяют украинскому Офису президента. Каждый раз они напоминают, что доверие Вашингтона нужно еще заслужить. И сделать это несложно: Зеленскому нужно просто удалить из ОП главу Офиса - Андрея Ермака и свою помошницу - Марию Левченко.
О Ермаке, ЦРУ добыло огромный блок информации еще в ходе подготовки и провала операции по "вагнеровцам".
С Левченко - еще проще. Не будем забывать, что в зону ООС её супруг Гогилашвили ездил на машине посольства США, которая, как водится в таких случаях, была напичкана аппаратурой слежения и записи. Сколько часов его разговоров записали американцы, и о чем разглагольствовал Гогилашвили в дороге - догадаться несложно.
●Зеленский - в безвыходном положении. Без Ермака он мгновенно умрет как политик. А без Левченко - вообще как руководитель. Удаление из ОП Ермака и Левченко будут означать отставку самого Зеленского, причем очень скоро. Иначе его просто съедят и опозиция, и его же ненасытная команда.
●А намеки Вашингтона становятся все более настойчивыми. И одними лишь намеками дело явно не ограничится.
Печерский холм
А Германия, как обычно, выразит глубокую озадаченность.