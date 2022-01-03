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Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"

Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України з

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою "Бухарестської дев'ятки", що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

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"Держсекретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове будівництво Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової і рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників, а також трансатлантичне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Також Блінкен підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками і партнерами, оскільки Держдеп працює над деескалацією за допомогою стримування, оборони і діалогу.

"Вони також підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску та економічного примусу з боку Китаю. Секретар підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і статті 5 НАТО", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в "Бухарестську дев'ятку" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

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Нагадаємо, сьогодні ж Блінкен обговорив співпрацю між США й Туреччиною у зв'язку з українським питанням з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Болгарія (782) Угорщина (2271) Латвія (1346) Литва (2392) Польща (8491) Румунія (1158) Словаччина (1102) США (22713) Чехія (1610) Естонія (1609) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Печерский холм
..администрация США прямо указывает, что из Офиса Зеленского идут утечки информации в сторону Москвы.

●Американцы откровенно дают понять, что не доверяют украинскому Офису президента. Каждый раз они напоминают, что доверие Вашингтона нужно еще заслужить. И сделать это несложно: Зеленскому нужно просто удалить из ОП главу Офиса - Андрея Ермака и свою помошницу - Марию Левченко.
О Ермаке, ЦРУ добыло огромный блок информации еще в ходе подготовки и провала операции по "вагнеровцам".
С Левченко - еще проще. Не будем забывать, что в зону ООС её супруг Гогилашвили ездил на машине посольства США, которая, как водится в таких случаях, была напичкана аппаратурой слежения и записи. Сколько часов его разговоров записали американцы, и о чем разглагольствовал Гогилашвили в дороге - догадаться несложно.

●‍Зеленский - в безвыходном положении. Без Ермака он мгновенно умрет как политик. А без Левченко - вообще как руководитель. Удаление из ОП Ермака и Левченко будут означать отставку самого Зеленского, причем очень скоро. Иначе его просто съедят и опозиция, и его же ненасытная команда.

●А намеки Вашингтона становятся все более настойчивыми. И одними лишь намеками дело явно не ограничится.

Печерский холм
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04.01.2022 01:00
+7
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo "Никакий войны нет, просто россия отодвигает свои границы вперед." (ц) Наивеличайший Солнцеликий вошдь зеленых коллаборантов..
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04.01.2022 01:14
+5
Добре, що не з путінською шісткою
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03.01.2022 23:28
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Добре, що не з путінською шісткою
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03.01.2022 23:28 Відповісти
Кого ти маєш на увазі і які підстави?
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04.01.2022 00:00 Відповісти
"опів-на-шосту" персонаж відомий, а підстави для статті 111 у Пороха в папочке с тесьомочкой лежат
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04.01.2022 00:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo "Никакий войны нет, просто россия отодвигает свои границы вперед." (ц) Наивеличайший Солнцеликий вошдь зеленых коллаборантов..
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04.01.2022 01:14 Відповісти
Ти насправді настільки тупий, що намагаєшся мене переконати в тому, що гостра політична сатира, сарказм і виступи артиста на цю тему є істинними переконаннями Зеленського? Ви абсолютно патологічні, панове.
За тупу жадібність, зажерливість, цинізм і невпинну брехню люди і поперли Петра. Тепер важливо зрозуміти, яку шкоду це нанесло державі і демократії.
І як бачимо, Байден не заступається за Пецю. Напевне що має інформацію від своїх служб, причому недвозначну.
З чим і поздоровляю.
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04.01.2022 02:38 Відповісти
Для чего бы я тратил время, переубеждая в чем-то коллаборанта-подхуйловника? Я просто ткнул тебя рылом в то, над чем ваше стадо ржало, когда на фронте умирали Украинцы.
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04.01.2022 02:40 Відповісти
100%!
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04.01.2022 05:57 Відповісти
"Коллаборант" - это тот, кто сотрудничает с врагом. Например, как ОУН с гитлеровцами - с абвером и вермахтом. Это чтобы ты запомнило значение слова, которое у тебя в извилину записалось, а его значение уже не поместилось - извилина кончилась.
И о убитых ребятах. Ты, как последняя продажная шваль, прикрываешь их трупами олигарха. Который, когда их убивали, спокойно отдыхал на Мальдивах.
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04.01.2022 09:32 Відповісти
Да ну ! Єто "коллаборантов" из ОУН расстреливали нацистьі Третьего Рейха ? Интересно ...
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04.01.2022 10:46 Відповісти
Именно так. Ты сотрудничаешь с врагом. Ты работаешь пропагандоном для руснявой шайки, которую ты помог привести к власти в Украине. И для меня ты еще хуже своих братух из страны-помойки.
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04.01.2022 16:45 Відповісти
Бхахаха! Обратись к зоопсихологу.
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04.01.2022 18:55 Відповісти
Я ж не зеленый слизняк. Это в вашей своре одни животные.
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04.01.2022 19:41 Відповісти
Печерский холм
..администрация США прямо указывает, что из Офиса Зеленского идут утечки информации в сторону Москвы.

●Американцы откровенно дают понять, что не доверяют украинскому Офису президента. Каждый раз они напоминают, что доверие Вашингтона нужно еще заслужить. И сделать это несложно: Зеленскому нужно просто удалить из ОП главу Офиса - Андрея Ермака и свою помошницу - Марию Левченко.
О Ермаке, ЦРУ добыло огромный блок информации еще в ходе подготовки и провала операции по "вагнеровцам".
С Левченко - еще проще. Не будем забывать, что в зону ООС её супруг Гогилашвили ездил на машине посольства США, которая, как водится в таких случаях, была напичкана аппаратурой слежения и записи. Сколько часов его разговоров записали американцы, и о чем разглагольствовал Гогилашвили в дороге - догадаться несложно.

●‍Зеленский - в безвыходном положении. Без Ермака он мгновенно умрет как политик. А без Левченко - вообще как руководитель. Удаление из ОП Ермака и Левченко будут означать отставку самого Зеленского, причем очень скоро. Иначе его просто съедят и опозиция, и его же ненасытная команда.

●А намеки Вашингтона становятся все более настойчивыми. И одними лишь намеками дело явно не ограничится.

Печерский холм
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04.01.2022 01:00 Відповісти
Мёртвый Геббельс аплодирует. Вот так и надо - лгать нагло, напропалую, беззастенчиво. И тупо.
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04.01.2022 18:57 Відповісти
"Бухарестская девятка" рассказала Блинкену и байдену куда идти. Рассказала о том, что осуждает сговор байден/путин
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04.01.2022 02:16 Відповісти
Путин уже проиграл эту войну. За несколько месяцев восточный фронт НАТО сплотился, как никогда. Даже если он рискнет ввести танки, в тот же момент поднимутся польские, чешские, словацкие, прибалтийские самолеты. Даже без согласования со штабом НАТО. Потому что восточноевропейские страны понимают - они следующие.

А Германия, как обычно, выразит глубокую озадаченность.
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04.01.2022 02:18 Відповісти
Володиньке всё-таки прийдёться Домбасс и Крым отдавать...
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04.01.2022 07:28 Відповісти
Ультиматум Хряка Путлера так напугал 30 стран НАТО и США что даже дрожит от страха Статуя Свободы в New-Yorke... Кажуть что Байден подарит Статую рюсским баранам вместо мавзолея чЛенина....
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04.01.2022 07:59 Відповісти
Если власть работает на себя как и все предыдущие презики то рост цен на комуналку заложены в коррупции, просто уроды.
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04.01.2022 22:49 Відповісти
Обговорите еще с Угандой, она ведь значимей Украины потму, от ядерноядерного оружиия не отказывалась. Жизофрения какае то.
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04.01.2022 15:11 Відповісти
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04.01.2022 19:30 Відповісти
 
 