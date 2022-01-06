"Вони нас захищають": Латвія відправить до України зброю

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть гуманітарний вантаж Україні, який включатиме зброю та техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "lsm.lv".

"Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і повинна вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають", - сказав міністр оборони Латвії.

Раніше Латвія надавала широку підтримку, включаючи фінансову, гуманітарну допомогу, військову підготовку, реабілітацію постраждалих та створення служби капеланів, а також політичне лобіювання інтересів України.

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