"Вони нас захищають": Латвія відправить до України зброю
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть гуманітарний вантаж Україні, який включатиме зброю та техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "lsm.lv".
"Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і повинна вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають", - сказав міністр оборони Латвії.
Раніше Латвія надавала широку підтримку, включаючи фінансову, гуманітарну допомогу, військову підготовку, реабілітацію постраждалих та створення служби капеланів, а також політичне лобіювання інтересів України.
Будь ласка, зачекайте...
Подяка друзям з Латвії!
Болгария с Словакией и Чехией пытаются продавать оружие но с нами уже не хотят иметь дело чтоб не портить себе репутацию- ЗЕлины прокуроры постарались наклепать дел и за "бмп по дорогой цене" и за "сраряды которые у нас самих производят"...
Да, они круче Джавелинов. Можно бить по самолетам, по танкам по всему...
https://www.facebook.com/watch/?v=3074580329536386
Чтобы не утилизировать оружие СССР -- отправляют в Украину
Делая при этом -- хорошую физиономию
Вы что не знаете их скупость расчетливость
Надейтесь на крепость рук и непомерный труд
На свою армию и свое оружие
Никто нам нового не даст /надо купить в три дорога /
Катера 40 летней давности ,джавелины чтобы заменить на новое т,д,т,п,
Але ! Улибнуло" не те, а заява, що Латвія надає ... військову підготовку (!) нашим військовим. Яку нах. підготовку? Де, з ким і коли Латвія воювала? Яким таким бойовим досвідом, латвійські вояки і командири діляться з нашими військовими?
Це їм треба переймати досвід і вчитися у наших хлопців, як воювати з кацапами!. В бліндажах, шанцях, в танках і БТР-ах, на згарищах, в болотах під кулями і "градами". З кацапами не вийде воювати в авдиторіях, в біленьких рукавичках з указочками на плакатах і стендах, муляжах та по відосікам.
PS Так низько Україну не опускала ще жодна влада. Такими темпами нас скоро і цигани з болгарами повчатимуть, як воювати...