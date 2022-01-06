УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5088 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 357 31
Латвія (1291) зброя (7278) Пабрікс Артіс (13)

"Вони нас захищають": Латвія відправить до України зброю

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть гуманітарний вантаж Україні, який включатиме зброю та техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "lsm.lv".

"Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і повинна вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають", - сказав міністр оборони Латвії.

Раніше Латвія надавала широку підтримку, включаючи фінансову, гуманітарну допомогу, військову підготовку, реабілітацію постраждалих та створення служби капеланів, а також політичне лобіювання інтересів України.

Також читайте: Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Маленькі за площею та сильні за духом.
Подяка друзям з Латвії!

показати весь коментар
06.01.2022 12:51
+46
Дякуємо !!!
показати весь коментар
06.01.2022 12:48
+44
Нашим друзям латвійцям , щира подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
показати весь коментар
06.01.2022 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо !!!
показати весь коментар
06.01.2022 12:48 Відповісти
Хоть ктото думает головой, а не жопой и на шаг вперед
показати весь коментар
06.01.2022 12:49 Відповісти
Нашим друзям латвійцям , щира подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
показати весь коментар
06.01.2022 12:50 Відповісти
Литва допомагає нам з 2014 року чим може, на відміну від гнилої Німеччини. Дякуємо!
показати весь коментар
06.01.2022 12:50 Відповісти
Ещё играет у них в голове русская гармошка .
показати весь коментар
06.01.2022 12:53 Відповісти
А вы думали фрицы перестали быть нацистами и бросили идею все еще поделить мир вместе с кацапами?
показати весь коментар
06.01.2022 13:13 Відповісти
Кинули. Це і є причиною їх супротиву у наданні Україні зброї і приєднанні до безпекових структур. Такий собі національний пацифізм, що походить від усвідомлення відповідальності нації за світову війну. Точково підігрітий кацапськими грошима
показати весь коментар
06.01.2022 13:31 Відповісти
Маленькі за площею та сильні за духом.
Подяка друзям з Латвії!

показати весь коментар
06.01.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 12:53 Відповісти
Спасибо Братья!!!!
показати весь коментар
06.01.2022 12:54 Відповісти
СПАСИБО нашим латвийским братьям !!!
показати весь коментар
06.01.2022 12:54 Відповісти
В 70роках минулого століття мені часто приходилося бути в Прибалтиці. Моєму здивуванню не було меж---як відкрито вони ненавиділи росіян. Причому що це на всіх рівня і в побуті і в керівництві.Тільки після того як говорив ,що я з Києва--було дружнє відношення І скрізь вони підкреслювали,що Україна також є під пятою росії Так що це в них давно--ми їм дійсно братній народ.
показати весь коментар
06.01.2022 12:58 Відповісти
Золотые слова! только вот у других только обеспокоенность и бизнес с паРашкой .....
показати весь коментар
06.01.2022 13:03 Відповісти
Балти, щиро дякуємо
показати весь коментар
06.01.2022 13:03 Відповісти
Хоч хтось розуміє,що таке кацапський чобіт на порозі.Дякуємо,Латвія!
показати весь коментар
06.01.2022 13:03 Відповісти
нехай там мамкіной інвестиційной няні сладенько відпочивається у Буковелі!
показати весь коментар
06.01.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:05 Відповісти
Там только Польша и страны Балтии наши друзья.
Болгария с Словакией и Чехией пытаются продавать оружие но с нами уже не хотят иметь дело чтоб не портить себе репутацию- ЗЕлины прокуроры постарались наклепать дел и за "бмп по дорогой цене" и за "сраряды которые у нас самих производят"...
показати весь коментар
06.01.2022 13:06 Відповісти
Латыши показали, что имеют совесть и честь.
показати весь коментар
06.01.2022 13:08 Відповісти
Skazhu tak, pomogali i budem pomogatj, no mi nemnozhko severnij narod i ne trubim ob etom po vsemu miru, tak obroshchaja na sebe vnimanije. A vot interesno,, mozhet Izrailjskije SPIKE dast, to eto po hleshche Javelinov budet.
показати весь коментар
06.01.2022 13:14 Відповісти
Izrailjskije SPIKE делают по лицензии в Польше, но они не хотят давать бесплатно.
Да, они круче Джавелинов. Можно бить по самолетам, по танкам по всему...
показати весь коментар
06.01.2022 19:54 Відповісти
А де наша зброя? як.що ми такі умні і грамотні на словах зрозуміло.Що ми побудували за ці роки?.. зрозуміло ,,що нічого абсолютно! тільки просемо слізно Дайте нам!..За то наплодили олігархів силу селенну - політиків брехунів і другого непотрибу!..
показати весь коментар
06.01.2022 13:23 Відповісти
ну так. що ти такий умний побудував, сидячи в охвісі і читаючи цензор?
показати весь коментар
06.01.2022 18:29 Відповісти
Tut zajavlenije posle vstrechi>
https://www.facebook.com/watch/?v=3074580329536386
показати весь коментар
06.01.2022 13:27 Відповісти
Латвия геополитически понимает, что Украина на передовой.
показати весь коментар
06.01.2022 13:31 Відповісти
Дякуємо латвійцям!
показати весь коментар
06.01.2022 13:33 Відповісти
Вы верите это
Чтобы не утилизировать оружие СССР -- отправляют в Украину
Делая при этом -- хорошую физиономию
Вы что не знаете их скупость расчетливость
Надейтесь на крепость рук и непомерный труд
На свою армию и свое оружие
Никто нам нового не даст /надо купить в три дорога /
Катера 40 летней давности ,джавелины чтобы заменить на новое т,д,т,п,
показати весь коментар
06.01.2022 14:19 Відповісти
"На тобі, Боже, що мені негоже..." Латвія (і Естонія недавно подала голос) віддає старе радянське озброєння і **********, бо переходить на НАТО-вські стандарти. Щоб не тратитись на його знешкодження. І за це треба дякувати, але ... скромніше. Щоб, не дай Боже, лоба не розкроїти.
Але ! Улибнуло" не те, а заява, що Латвія надає ... військову підготовку (!) нашим військовим. Яку нах. підготовку? Де, з ким і коли Латвія воювала? Яким таким бойовим досвідом, латвійські вояки і командири діляться з нашими військовими?
Це їм треба переймати досвід і вчитися у наших хлопців, як воювати з кацапами!. В бліндажах, шанцях, в танках і БТР-ах, на згарищах, в болотах під кулями і "градами". З кацапами не вийде воювати в авдиторіях, в біленьких рукавичках з указочками на плакатах і стендах, муляжах та по відосікам.
PS Так низько Україну не опускала ще жодна влада. Такими темпами нас скоро і цигани з болгарами повчатимуть, як воювати...
показати весь коментар
06.01.2022 17:07 Відповісти
ну, ти звичайно це все з передової пишеш?
показати весь коментар
06.01.2022 18:27 Відповісти
На фоні наших латвійських друзів , наші німецькі друзі виглядають навіть не виродками , а якимось повним гамном .
показати весь коментар
06.01.2022 17:55 Відповісти
О Латвия моя, люблю я красоту и чистоту твоих озерных лилий...
показати весь коментар
06.01.2022 18:25 Відповісти
 
 