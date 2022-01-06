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арест (10435) имущество (342) Порошенко (19478) суд (24817)

Печерский суд арестовал имущество Порошенко

Печерский суд арестовал имущество Порошенко

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление суда было оглашено во время судебного заседания.

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.

Судья, оглашающая постановление во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые накладывается арест. Среди них, в частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.

"Постановление подлежит немедленному исполнению следственным прокурором. Постановление следственного судьи может быть оспорено… в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного постановления назначено на 12:00 14 января 2022 года.

Также читайте: 17 января я вернусь в Киев, - Порошенко

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Топ комментарии
+96
Щось підказує що Казахстан перекидається на Україну.🧐
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06.01.2022 14:45
+80
Хтось так боїться свого політичного опонента, що стрибає на старі граблі.
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06.01.2022 14:46
+77
який злочин скоїло майно ?
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06.01.2022 14:45
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Страница 9 из 9
Видимо, Зеленский достиг цель: встреча с Путиным, благодаря аресту Порошенко.
Ошибка Порошенко в том, нужно было судить дезертиров от воинской повинности, тогда, с судимостью, Зеленский никогда не стал бы Президентом.
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06.01.2022 22:47 Ответить
Ошибка Порошенко в том, что он не вваливал деньги в антипропаганду, не создал мощные инструменты раззомбирования. Не пиарился на том, что сделано, не звучал из каждого утюга. А надо было, и было что показывать. Он только в конце срока начал выходить к людям, понял, но было поздно. И в результате лохторат проголосовал за гречку и героя сериала.
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07.01.2022 00:56 Ответить
Ніхто не міг подумати , що украінці на четвертому році війни можуть вибрати лЮдину, яка країну рахувала проституткою, який шлангував від армії ,..який ніколи себе не рахував українцем..
......

....
такий вибір це діагноз суспільства .. це відповідь чому украінці ніколи не могли створити свою державу..., це позор.. який так і до сьогодні більшість тих хто проголосував так і не зрозумів....
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07.01.2022 03:17 Ответить
А те що за клювали Яценюка ....а тещо коли російські танки дойшли до Іловайська і не об'явили военого стану, а ті з Луго дрону , що кричали Росія , Росія .., який треба мати розвиток
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07.01.2022 03:22 Ответить
От і розплачується тепер Порошенко за легковажну демократію, за толеранцію на фронті та в тилу до ворогів. Треба було міцно тримати владу і бути нещадним до ворогів і любих, але двояких друзів. Без перемир'я при успішних наступах на фронті. Посадити трьох друзів, коли народ вимагав, об'явити воєнний стан, попросити допомоги у США. А тепер знову нам сумні пісні співати. Росіяни скажуть" "опять хахли плачут"...
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07.01.2022 07:03 Ответить
За легковажну демократію. Так все ж требовали этой демократии с пеной у рта

Все сонмища каких-то журнашлюх.
Там такой хай поднялся, когда Порошенко назвал журналистку "дорогенька", что еще неделю только об этом и талдычили . Как посмел - я вам не дорогенька
Стае недолугих журнашлюх не до страны было , они обсуждали дорогеньку

Смешно и грустно как украинцы запросто так просирают свою страну
А пойти и проголосовать назло Порошенку за клована? Это что?
Это от большого ума?
И не надо все валить на Порошенко. С такими гражданами как 73% проголосовавших абы как по приколу у Украины не будет нормального преза. Да скоро и Украины не будет. Все к тому идет
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07.01.2022 12:41 Ответить
Саме в річницю здобуття томосу! Це стовідсотково кацапський почерк. Тільки дебілам це треба пояснювати.
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06.01.2022 22:51 Ответить
Це традиція НКВД напередодні свята влаштовувати репресії, а клоун і ко - внуки і правнуки нквдистів.
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06.01.2022 23:43 Ответить
Офшоры и Сватов не арестуешь
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06.01.2022 23:17 Ответить
Сватов нет а офшоры???
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06.01.2022 23:23 Ответить
Вереск...
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06.01.2022 23:24 Ответить
Скоро и ты заверещишь, когда на тебя настучит сосед по любому поводу и за тобой придут. А ты скажешь - а меня за что?
А тебе ответят - был бы человек, а статья найдется и загонят тебе в дупу черенок от лопаты, чтоб не задавал вопросов.

Вон в Казахстане уже расстреливают без предупреждения
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07.01.2022 12:45 Ответить
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06.01.2022 23:34 Ответить
Судячи скільки підприемства розорилося і перетворилося в руїни, таким , як я Петро, за робочі місця, за податки .. ви повині руки цілувати.., розумник.., вже в 17 .. зробили всіх бідними ...тормоз
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11.01.2022 00:55 Ответить
Арешт майна Порошенка - це передсмертна конвульсія клоуна.
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06.01.2022 23:39 Ответить
фуйло споктнулся о Крым,

зебил упадёт из-за Пороха...
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06.01.2022 23:40 Ответить
Ну, нарешті у зебілів закінчиться кінець епохи бідності!!! Радості стільки, ніби янелох Скумбрієвич пообіцяв зелебобікам роздати майно Порошенка))))
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06.01.2022 23:51 Ответить
C'est pire qu'un crime, c'est une faute
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07.01.2022 00:01 Ответить
Все виходить наприклад як з Керченським мостом - кричали, впаде, знесе кригою, здує вітром, а він до сих пір впевнено стоїть. Те саме і з Зеленським - зметемо, буде втікати аж до Ростова, йому капець, терпець уривається...... а Зеленський впевнено робить своє, і спробуйте йому завадити.
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07.01.2022 00:14 Ответить
Причому тут міст і Зеленський?}}}якщо вариш борщ то ще революцію туди засунь, голодомор, війну ...помішай це і проглоти.
... вибір клоуна під час війни за незалежність .. це позор кожного українця який реально е ним.....можливо я Володя щось зробив для людей з 95 кварталу, можливо щось для пенсіонерів...,можливо для лоходронців, ну тих хто кричав Росія , Росія..., но що він зробив саме для Держави Україна
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07.01.2022 03:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 01:22 Ответить
Зелений шут боится Пороха как черт ладана. Зелянелоху пора думать наведаться в Ростов.....
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07.01.2022 02:03 Ответить
Після того як американці вели санкції проти Коломойського , Коломойський, з Клоуном зіграв проти Петра...
... як для Коломойського так і для Володі Україна це проект..,..тому в любому випадку такі дії не підуть на користь Україні..
...
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07.01.2022 03:11 Ответить
Ну отношение к Украине как к "Проэкту" это не показатель плохого....проблема в том что они не заинтересованы в Успешности этого "Проэкта"...дело о назначении главы САП это доказывает на все 100%
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07.01.2022 04:26 Ответить
Це не показатель плохого до того поки проект стае не корисний, тоді цей проект просто зворачують..., а коли це патриотизм то відают життя..
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07.01.2022 13:04 Ответить
что порошенко контролирует будучи 22года гос. служащим. Циничная тварь упрекает нас тем, что мы выбрали себе президента, который придумал "Сватов" Верните на один месяц судью Киреева! Народ зае-бался ждать когда вор сядет в тюрьму
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07.01.2022 10:02 Ответить
Порошенко з хлопців в красовках і пласмасових касках зробив солдат.З російської церкви , зробив Українську...про це пишеться історія..А Зе?що саме для Держави він зробив, щоб вона була більш сильніша
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07.01.2022 13:09 Ответить
Все навколо їжі в тебе крутиться ?.а таке понятя, як воля ....вибір , ендитичність, не хочеться мати щось свое?,Хліб багато ставили вище ……… в 17_21роках прошлого століття, потім цей хліб вийшов голодомором..нічо не навчилис?}}
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11.01.2022 00:50 Ответить
Я хорошо понмю радость Квартала 95, когда сожгли дом Гонтаревой.
Они там как: еще танцуют и поют по этому поводу?
Почему перестали ликовать, как же так, что случилось?
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07.01.2022 03:31 Ответить
Коли вже Майдан? Це цинiчне зазiхання на демократiю, свободу i полiтичнi права опозицiї! Зелю - геть!
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07.01.2022 03:50 Ответить
Хехе...тот случай когда "Чем хуже - тем лучше" )))
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07.01.2022 04:24 Ответить
Вора на столб Майдана!
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07.01.2022 05:39 Ответить
ще його подругу гонтареву треба з Британії за патли приволочити
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07.01.2022 09:52 Ответить
войны не будет... будет такая борьба за мир, что камня на камне от печерского суда не останется...
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07.01.2022 07:16 Ответить
Интересно, бубочка хоть сам понимает во что влез? ))))

У ботофермы сегодня чёс, трудятся не покладая рук )))))
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07.01.2022 08:09 Ответить
А можно сделать эту потвору известной?
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07.01.2022 09:30 Ответить
Анатолий Гриценко сказал что Порошенко переписал украденое имущество на старшего сына Алёшку ещё в 2019-ом году.Наверное понимал что докопаются и найдут
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07.01.2022 09:42 Ответить
Лешка губошлеп ушёл в подполье или понял что уже нет смысла впрягаться?
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07.01.2022 09:50 Ответить
печерський суд знову зашкварився
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07.01.2022 10:10 Ответить
Зелі хто небудь пояснював інстукцію, як працює бумеранг)))
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07.01.2022 10:35 Ответить
Как говорил бывший президент. АстанавитесьПоехали *6 твoю мaть! 🤣
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11.01.2022 11:31 Ответить
Всё, что нажито честным трудом, всё пропало ...

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23.01.2022 16:41 Ответить
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