Печерський суд арештував майно Порошенка

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання про арешт майна п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання.

"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - йдеться в документі.

Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладається арешт. Серед них зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, акції Порошенка у низці приватних компаній.

"Визначення підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.

Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеного ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.

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