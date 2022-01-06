Печерський суд арештував майно Порошенка
Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання про арешт майна п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання.
"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - йдеться в документі.
Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладається арешт. Серед них зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, акції Порошенка у низці приватних компаній.
"Визначення підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.
Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеного ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.
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Ошибка Порошенко в том, нужно было судить дезертиров от воинской повинности, тогда, с судимостью, Зеленский никогда не стал бы Президентом.
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такий вибір це діагноз суспільства .. це відповідь чому украінці ніколи не могли створити свою державу..., це позор.. який так і до сьогодні більшість тих хто проголосував так і не зрозумів....
Все сонмища каких-то журнашлюх.
Там такой хай поднялся, когда Порошенко назвал журналистку "дорогенька", что еще неделю только об этом и талдычили . Как посмел - я вам не дорогенька
Стае недолугих журнашлюх не до страны было , они обсуждали дорогеньку
Смешно и грустно как украинцы запросто так просирают свою страну
А пойти и проголосовать назло Порошенку за клована? Это что?
Это от большого ума?
И не надо все валить на Порошенко. С такими гражданами как 73% проголосовавших абы как по приколу у Украины не будет нормального преза. Да скоро и Украины не будет. Все к тому идет
А тебе ответят - был бы человек, а статья найдется и загонят тебе в дупу черенок от лопаты, чтоб не задавал вопросов.
Вон в Казахстане уже расстреливают без предупреждения
зебил упадёт из-за Пороха...
... вибір клоуна під час війни за незалежність .. це позор кожного українця який реально е ним.....можливо я Володя щось зробив для людей з 95 кварталу, можливо щось для пенсіонерів...,можливо для лоходронців, ну тих хто кричав Росія , Росія..., но що він зробив саме для Держави Україна
... як для Коломойського так і для Володі Україна це проект..,..тому в любому випадку такі дії не підуть на користь Україні..
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Они там как: еще танцуют и поют по этому поводу?
Почему перестали ликовать, как же так, что случилось?
У ботофермы сегодня чёс, трудятся не покладая рук )))))
АстанавитесьПоехали *6 твoю мaть! 🤣