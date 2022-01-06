УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4893 відвідувача онлайн
Новини
16 459 334
Зеленський (22416) Коломойський (3109) Порошенко (15079) Венедіктова (829) Єрмак Андрій (1352)

17 січня я повернуся до Києва, - Порошенко

17 січня я повернуся до Києва, - Порошенко

Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим – переконаний п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"2022 почався з "чорних лебедів". Попри свята, ми уважно спостерігаємо як за подіями в Казахстані, так і за зустріччю радників Нормандського формату, яка має пройти без участі України та ще й в Москві. І за безпековими консультаціями НАТО з Росією, які мають відбутися незабаром", – пише Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сьогодні слід, незважаючи на тривалий святковий період, багато зробити задля активізації західної підтримки нашої держави, працювати з європейськими та американськими партнерами – наголошує п’ятий Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР не відкликало із суду клопотання про арешт Порошенка, - заява Бюро

"Дивно, що в дні такої напруги виконувач ролі Президента постить відосик, що залишилося за кадром новорічного відосика. Він розважається з цуциками в спортзалі, з Єрмаком у Гуті. Відпочиває в Буковелі разом з Коломойським, своїм годфазером і головним вигодонабувачем від перебування Зеленського в офісі Президента", – зазначає лідер партії.

"Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень – з 10 по 15 січня – працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні", – повідомив Петро Порошенко.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні", – зауважує Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа проти Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя, - Європейський конгрес українців. ДОКУМЕНТ

"Впевнений, українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим. Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Яйца у этого мужика имеются!
показати весь коментар
06.01.2022 11:03
+38
Що тепер будуть співати вареники з лайном Подоляка Сірожи Іванови, Наумовичі, СерЛєщенки, які верещали про "втік назавжди"?
показати весь коментар
06.01.2022 11:05
+36
За Пороха, Україну вийдуть і не мало. Хотілось би подивитися на їбаньків, які вийдуть за сцикла, єрмака і інше гівно
показати весь коментар
06.01.2022 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Лучше не надо
показати весь коментар
06.01.2022 13:48 Відповісти
интересно, через кордон будет проход, или прорыв?
показати весь коментар
06.01.2022 14:12 Відповісти
Вiтаю вас, пан пезидент
показати весь коментар
06.01.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 16:23 Відповісти
Повертайтеся, пане Президент.... бо в країні достатньо лише Клоунів , а от Гетьмана немає!
показати весь коментар
06.01.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 16:23 Відповісти
все имущество Гетьмана арестовали !
показати весь коментар
06.01.2022 14:41 Відповісти
Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, по которому он проходит подозреваемым.
показати весь коментар
06.01.2022 14:42 Відповісти
щойно печерський суд постановив арештувати майно Порошенка
показати весь коментар
06.01.2022 14:43 Відповісти
будемо зустрічати Гетьмана !

ЗЕ-беньки, ховайтесь !
показати весь коментар
06.01.2022 14:45 Відповісти
Краще не повертайтеся, поки ця влада безчинствує. У багатьох українців буде інфаркт, коли вас арештують ці узурпатори при владі. Вони не мають ні честі, ні совісті, творять беззаконня. Або повертайтеся разом з американськими військами, щоб знести цю саранчу і нечисть.
показати весь коментар
06.01.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 15:16 Відповісти
Почему в Киев ,
а не на вилы в Испании ?
показати весь коментар
06.01.2022 14:51 Відповісти
Ні котопуляції!
Усі на соємайдан!!!
показати весь коментар
06.01.2022 14:55 Відповісти
зеботы оживились, рублей на харчи подкинули)
показати весь коментар
06.01.2022 15:00 Відповісти
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frudana.in.ua%2Fuserfiles%2Furan_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frudana.in.ua%2Furan_predpr.htm&tbnid=cJeBwb2ygb_MWM&vet=12ahUKEwi-iq6QmJ31AhXK1qQKHXjJAMIQxiAoAHoECAAQEQ..i&docid=eH6Xq2qtHO-YlM&w=300&h=204&itg=1&q=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&ved=2ahUKEwi-iq6QmJ31AhXK1qQKHXjJAMIQxiAoAHoECAAQEQ

Цены на Мировом рынке на
Урановую крошку сегодня поднялись на 8 (восемь) процентов.

Самое время сейчас Укра ине
развить добычу на шахтах в Желтых Водах и
вытащить Граждан Украины из нищеты .
показати весь коментар
06.01.2022 15:05 Відповісти
Давайте реально! Не треба говорити, що Порошенко ненавидить українців - треба, як Порошенко, підняти для них ціну газу в 10 разів, курс долару в тричі і саджати добробатовців!
показати весь коментар
06.01.2022 15:17 Відповісти
Зєля вже повипускав тих добровольців?
Їх же там було 8 000, згідно легенд кремля та подоляків різного пошибу.
показати весь коментар
06.01.2022 15:41 Відповісти
У Вас не верная информация.
Посаженых добровольцев, было 10000,50.
Точно Вам говорю.
показати весь коментар
07.01.2022 16:47 Відповісти
Ууууух, как зеленобыдло возбудилось))))
показати весь коментар
06.01.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 15:56 Відповісти
"""17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва,""

Як пообіцяв-ПРИЇДЕ!! Він завжди виконував обіцяне.

показати весь коментар
06.01.2022 16:37 Відповісти
Верим и ждём !
показати весь коментар
06.01.2022 18:28 Відповісти
будемо киздити Зєльоних !
показати весь коментар
06.01.2022 19:26 Відповісти
ну ось, "в першій половині січня" казав він, бреше як дихає.
показати весь коментар
06.01.2022 19:28 Відповісти
В Епіцентрі євреїв Герег
за тисячу єврея ЗЕ-бенського
продавались:
книга Гітлера "Майн Кампф" разом із книгами
Орея Волота "Крисолюди" та
Генрі Форда "Міжнародне єврейство".

дорогувати, поравда, але ЗЄ-ліну тисячу можна було гідно витратити
показати весь коментар
06.01.2022 19:54 Відповісти
А де наше чмо ? Воно десь мусить з лєнкою відпочивати. Явно махнули в теплі краї на кілька тижнів.
показати весь коментар
06.01.2022 21:18 Відповісти
а чего уехал? а чего только 17-го?
показати весь коментар
06.01.2022 21:54 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 23:26 Відповісти
Нужно сметать зелёную плесень не взирая ни на что.
показати весь коментар
07.01.2022 02:04 Відповісти
Если Порох вернётся (а он хозяин своего слова: захотел - дал, захотел - забрал), то тут два варианта: или бунт (майдан, революция - название сути дела не меняет), или Пороха уконтрапупят (хотя бы под домашний арест). А может ЗЕ-кривляка ещё и заднюю даст - оставит суд Пороха без меры пресечения и всего делов - типа, мы тут на праздники несколько погорячились, а сейчас опохмелились и трезво разобрались. С одной стороны - ждать не долго осталось, с другой - главные действующие лица успеют слегка подзагореть на берегах тёплых морей
показати весь коментар
07.01.2022 17:54 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 