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17 января я вернусь в Киев, - Порошенко

17 января я вернусь в Киев, - Порошенко

Украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"2022 год начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины, еще и в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые должны состояться в скором времени", - пишет Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый Президент.

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"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль Президента постит видосик о том, что осталось за кадром новогоднего видосика. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в Офисе Президента", - отмечает лидер партии.

"Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.

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"Уверен, украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый Президент.

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Топ комментарии
+50
Яйца у этого мужика имеются!
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06.01.2022 11:03
+38
Що тепер будуть співати вареники з лайном Подоляка Сірожи Іванови, Наумовичі, СерЛєщенки, які верещали про "втік назавжди"?
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06.01.2022 11:05
+36
За Пороха, Україну вийдуть і не мало. Хотілось би подивитися на їбаньків, які вийдуть за сцикла, єрмака і інше гівно
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06.01.2022 11:12
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Лучше не надо
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06.01.2022 13:48 Ответить
интересно, через кордон будет проход, или прорыв?
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06.01.2022 14:12 Ответить
Вiтаю вас, пан пезидент
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06.01.2022 14:18 Ответить
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06.01.2022 16:23 Ответить
Повертайтеся, пане Президент.... бо в країні достатньо лише Клоунів , а от Гетьмана немає!
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06.01.2022 14:28 Ответить
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06.01.2022 16:23 Ответить
все имущество Гетьмана арестовали !
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06.01.2022 14:41 Ответить
Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, по которому он проходит подозреваемым.
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06.01.2022 14:42 Ответить
щойно печерський суд постановив арештувати майно Порошенка
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06.01.2022 14:43 Ответить
будемо зустрічати Гетьмана !

ЗЕ-беньки, ховайтесь !
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06.01.2022 14:45 Ответить
Краще не повертайтеся, поки ця влада безчинствує. У багатьох українців буде інфаркт, коли вас арештують ці узурпатори при владі. Вони не мають ні честі, ні совісті, творять беззаконня. Або повертайтеся разом з американськими військами, щоб знести цю саранчу і нечисть.
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06.01.2022 14:48 Ответить
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06.01.2022 15:16 Ответить
Почему в Киев ,
а не на вилы в Испании ?
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06.01.2022 14:51 Ответить
Ні котопуляції!
Усі на соємайдан!!!
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06.01.2022 14:55 Ответить
зеботы оживились, рублей на харчи подкинули)
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06.01.2022 15:00 Ответить
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frudana.in.ua%2Fuserfiles%2Furan_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frudana.in.ua%2Furan_predpr.htm&tbnid=cJeBwb2ygb_MWM&vet=12ahUKEwi-iq6QmJ31AhXK1qQKHXjJAMIQxiAoAHoECAAQEQ..i&docid=eH6Xq2qtHO-YlM&w=300&h=204&itg=1&q=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&ved=2ahUKEwi-iq6QmJ31AhXK1qQKHXjJAMIQxiAoAHoECAAQEQ

Цены на Мировом рынке на
Урановую крошку сегодня поднялись на 8 (восемь) процентов.

Самое время сейчас Укра ине
развить добычу на шахтах в Желтых Водах и
вытащить Граждан Украины из нищеты .
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06.01.2022 15:05 Ответить
Давайте реально! Не треба говорити, що Порошенко ненавидить українців - треба, як Порошенко, підняти для них ціну газу в 10 разів, курс долару в тричі і саджати добробатовців!
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06.01.2022 15:17 Ответить
Зєля вже повипускав тих добровольців?
Їх же там було 8 000, згідно легенд кремля та подоляків різного пошибу.
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06.01.2022 15:41 Ответить
У Вас не верная информация.
Посаженых добровольцев, было 10000,50.
Точно Вам говорю.
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07.01.2022 16:47 Ответить
Ууууух, как зеленобыдло возбудилось))))
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06.01.2022 15:34 Ответить
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06.01.2022 15:56 Ответить
"""17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва,""

Як пообіцяв-ПРИЇДЕ!! Він завжди виконував обіцяне.

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06.01.2022 16:37 Ответить
Верим и ждём !
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06.01.2022 18:28 Ответить
будемо киздити Зєльоних !
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06.01.2022 19:26 Ответить
ну ось, "в першій половині січня" казав він, бреше як дихає.
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06.01.2022 19:28 Ответить
В Епіцентрі євреїв Герег
за тисячу єврея ЗЕ-бенського
продавались:
книга Гітлера "Майн Кампф" разом із книгами
Орея Волота "Крисолюди" та
Генрі Форда "Міжнародне єврейство".

дорогувати, поравда, але ЗЄ-ліну тисячу можна було гідно витратити
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06.01.2022 19:54 Ответить
А де наше чмо ? Воно десь мусить з лєнкою відпочивати. Явно махнули в теплі краї на кілька тижнів.
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06.01.2022 21:18 Ответить
а чего уехал? а чего только 17-го?
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06.01.2022 21:54 Ответить
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06.01.2022 23:26 Ответить
Нужно сметать зелёную плесень не взирая ни на что.
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07.01.2022 02:04 Ответить
Если Порох вернётся (а он хозяин своего слова: захотел - дал, захотел - забрал), то тут два варианта: или бунт (майдан, революция - название сути дела не меняет), или Пороха уконтрапупят (хотя бы под домашний арест). А может ЗЕ-кривляка ещё и заднюю даст - оставит суд Пороха без меры пресечения и всего делов - типа, мы тут на праздники несколько погорячились, а сейчас опохмелились и трезво разобрались. С одной стороны - ждать не долго осталось, с другой - главные действующие лица успеют слегка подзагореть на берегах тёплых морей
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07.01.2022 17:54 Ответить
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