17 января я вернусь в Киев, - Порошенко
Украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"2022 год начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины, еще и в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые должны состояться в скором времени", - пишет Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый Президент.
"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль Президента постит видосик о том, что осталось за кадром новогоднего видосика. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в Офисе Президента", - отмечает лидер партии.
"Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.
"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.
"Уверен, украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый Президент.
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Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, по которому он проходит подозреваемым.
ЗЕ-беньки, ховайтесь !
а не на вилы в Испании ?
Усі на соємайдан!!!
Цены на Мировом рынке на
Урановую крошку сегодня поднялись на 8 (восемь) процентов.
Самое время сейчас Укра ине
развить добычу на шахтах в Желтых Водах и
вытащить Граждан Украины из нищеты .
Їх же там було 8 000, згідно легенд кремля та подоляків різного пошибу.
Посаженых добровольцев, было 10000,50.
Точно Вам говорю.
Як пообіцяв-ПРИЇДЕ!! Він завжди виконував обіцяне.
за тисячу єврея ЗЕ-бенського
продавались:
книга Гітлера "Майн Кампф" разом із книгами
Орея Волота "Крисолюди" та
Генрі Форда "Міжнародне єврейство".
дорогувати, поравда, але ЗЄ-ліну тисячу можна було гідно витратити