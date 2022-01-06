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ЕС призывает Россию уважать суверенитет Казахстана, - Боррель

ЕС призывает Россию уважать суверенитет Казахстана, - Боррель

Европейский Союз призвал РФ уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в республику российских воздушно-десантных войск для подавления массовых протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране", - сказал представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана. Он также призвал стороны к сдержанности.

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Топ комментарии
+31
Всі ми знаємо як кацапи когось поважають...
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06.01.2022 15:40
+19
ще можуть стурбованість висловити зажирілі ссикуни
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06.01.2022 15:40
+18
Кыргызстан официально отказался в рамках ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления протестов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана. https://t.me/charter97_org/58760 https://t.me/charter97_org/58760

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06.01.2022 15:42
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Казахстан розташований у Середній Азії, тобто за межами Європи. Який стосунок ця країна має до Європейського Союзу?
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07.01.2022 03:02 Ответить
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