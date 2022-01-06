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Казахстан (855) росія (63574) Євросоюз (12770) Боррель (1074)

ЄС закликає Росію поважати суверенітет Казахстану, - Боррель

ЄС закликає Росію поважати суверенітет Казахстану, - Боррель

Європейський Союз закликав РФ поважати суверенітет та незалежність Казахстану на тлі відправлення в республіку російських повітрянодесантних військ для придушення масових протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Насильство має бути припинено. Ми також закликаємо до прояву всіма сторонами стриманості та мирного врегулювання ситуації. Очевидно, що ЄС готовий і бажає підтримати діалог у країні", - сказав високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив на необхідності з обережністю ставитися до присутності іноземних військ на території Казахстану. Він також закликав сторони до стриманості.

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Топ коментарі
+31
Всі ми знаємо як кацапи когось поважають...
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06.01.2022 15:40
+19
ще можуть стурбованість висловити зажирілі ссикуни
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06.01.2022 15:40
+18
Кыргызстан официально отказался в рамках ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления протестов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана. https://t.me/charter97_org/58760 https://t.me/charter97_org/58760

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06.01.2022 15:42
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Казахстан розташований у Середній Азії, тобто за межами Європи. Який стосунок ця країна має до Європейського Союзу?
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07.01.2022 03:02 Відповісти
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