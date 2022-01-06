На бустерную дозу COVID-вакцины уже можно записаться онлайн, - Минздрав
Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех от 18 лет.
На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi, передает Цензор.НЕТ.
Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие от 18 лет. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней.
"С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.
Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer.
Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.
После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464 https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464
Незрозуміло, це Беня х#й клав на ЗЄбаната чи знов таки "Пеця"?
Віслюк Ок.
Давай переграємо!
Завдяки Володимиру Зеленському особисті статки Ріната https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Ахметова зросли лише на 55% або на $4,14 млрд за 2021 рік. Якби не боротьба - статки могли зррости ще більше!
Да, и как на предмет "отримала"?
Ось на графіку краще видно результати боротьби з усіма олігархами.
То не сцо, ЗЕботяра, там в буковєлі зєля зара за щоку бере в бабушкі.
Приїде довольний і ситий.
Все як ти хтів.
Але ж звісно що не відповісиш, бо ЗЕбанате ти худоба, ЗЕскот, яка до вас може бути повага? Худобу стрижуть та доять, а коли не має вже чого - ріжуть.
За що вас поважати? )
Когда вы понадобитесь -- вас вызовут! (с) *)
А потом пойду в спортзал- з дозой я не перебрал.
Два укола, это так-для разминки вроде б как.
"Бустер"?, что-же- уколюсь , в ресторане я нажрусь.
"Омикрона" не боюсь-"Куриным кодом" я горжусь.
Стефанчук, вот блин козел, меня немножечко подвел,
Заболел уже два раза, вроде ж колется зараза.
https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk
вечнодолго..
А почему именно пфайзер? Больше забашлял и откаты получше?
Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.
Треба, він каже, з розгону об стіну
Шмякнутись точно,пускаючи піну.
Мабуть, що першого разу замало,
Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.
Розум тоді має зразу з'явитись.
Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.
Може разів три чи п'ять допоможуть,
Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.
Шостий - то зовсім залізобетонно,
Мудрість залиє усіх поголовно.
Ну, а якщо це не допомогло
Ти розженись - і об стіну в гімно.
Треба ж робити одне і те саме,
Що результат не давало роками.
Треба побільше на граблях стрибати,
Має воно врешті ж допомагати…
Розум з'явився і мудрість прийшла.
В землю сиру закопали хлопча.
https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka?si=20cadaa977484679baf5f4a070166bde&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Слушайте и офигевайте...
Очень показательна история главврача николаевской больницы https://incident.obozrevatel.com/crime/borolas-za-kislorod-glavvracha-nikolaevskoj-bolnitsyi-uvolili-so-skandalom-za-raskryitie-pokazuhi-lyashko-intervyu.htm Светланы Федоровой ,пытавшуюся достучаться до высоких чиновников,которые, как теперь стало ясно, все сидят на прикорме и на откатах, и завязших в коррупционных схемах.