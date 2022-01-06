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На бустерную дозу COVID-вакцины уже можно записаться онлайн, - Минздрав

На бустерную дозу COVID-вакцины уже можно записаться онлайн, - Минздрав

Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех от 18 лет.

На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi, передает Цензор.НЕТ.

Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие от 18 лет. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней.

"С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Также читайте: У вакцинированных бустерной дозой будет новый COVID-сертификат, который появится в конце января

Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.

После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS.

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Топ комментарии
+9
Хто не запишеться буде звільнений з роботи і піде в концтабір?
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06.01.2022 17:32
+6
Не забуваємо про Різдво Христове
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06.01.2022 17:36
+6
Вот смотрите, мы же не болели ОРЗ и гриппами каждый месяц, потому что сохранялся иммунитет, т к мы постоянно с этими вирусами сталкивались повседневно. Ну не дают эти вакцины и бустеры такого эффекта. Не Дают и точка !!!! И растягивание в времени приведет к вечной пандемии.... Похоже поняли это единицы !!! А ведь вся эта ковидная история могла закончится в 2022- 2023 годах.. Но спасибо вакцинам за то что теперь это будет длиться вечно долго..
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06.01.2022 18:25
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06.01.2022 17:29 Ответить
Очередной вкид говен?
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06.01.2022 17:42 Ответить
ЗЕбанат ти перманентно обісцяний?
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464 https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464

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06.01.2022 17:49 Ответить
В твиттере можно найти всё, что можно придумать... Так что обсыхай, а то простудишься!
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06.01.2022 17:52 Ответить
ЗЕбанат, тут знову потрібна ваша експертна думка! "Сєкта патріотів" просить вашого фахового висновку по потужному ходу ріформи деолігархізації "



Незрозуміло, це Беня х#й клав на ЗЄбаната чи знов таки "Пеця"?
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06.01.2022 17:58 Ответить
Ты сначала просвети меня, Что такое "отримала", бо Цензор ляпнул просто так, а ослы, типа тебя, раздувают зраду!
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06.01.2022 18:00 Ответить
ЗЕбанате бачу у піськограя така ******* анестезія, що ти хочеш провести під нею все життя?
Віслюк Ок.
Давай переграємо!
Завдяки Володимиру Зеленському особисті статки Ріната https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Ахметова зросли лише на 55% або на $4,14 млрд за 2021 рік. Якби не боротьба - статки могли зррости ще більше!
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06.01.2022 18:06 Ответить
"Статки" таких людей как Ахметов в первую очередь зависят от цен и биржевых котировок. Посмотри статистику его "статків" лет за 10 и не повторяй идиотских новостей....
Да, и как на предмет "отримала"?
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06.01.2022 18:13 Ответить
ЗЕбанате, наркоман ти знов в пріходє?
Ось на графіку краще видно результати боротьби з усіма олігархами.
То не сцо, ЗЕботяра, там в буковєлі зєля зара за щоку бере в бабушкі.
Приїде довольний і ситий.
Все як ти хтів.

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06.01.2022 18:18 Ответить
Ты, чмошник шЫколадный, не ответил на вопрос с которого начал..., а то, что ты мастак говнами кидаться доказательств не требует....
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06.01.2022 18:22 Ответить
То чому ахметов та коломойський не сидять, пєтушня?
Але ж звісно що не відповісиш, бо ЗЕбанате ти худоба, ЗЕскот, яка до вас може бути повага? Худобу стрижуть та доять, а коли не має вже чого - ріжуть.
За що вас поважати? )
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06.01.2022 18:28 Ответить
Хто не запишеться буде звільнений з роботи і піде в концтабір?
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06.01.2022 17:32 Ответить
Не забуваємо про Різдво Христове
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06.01.2022 17:36 Ответить
Мне 62. ...но мне ещё в Германии не можна...
Когда вы понадобитесь -- вас вызовут! (с) *)
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06.01.2022 17:38 Ответить
О, нормальная тема. Теперь с файзером будет легче путешествовать. Не то что со степашкиным шмурдяком.
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06.01.2022 17:40 Ответить
Общался на днях с кацапской в Будапеште, говорит, что их с вакциной спутник пускают только в венгрию и сербию. Бугагага)) мелочь, а приятно.
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06.01.2022 17:42 Ответить
"Завтра я пойду в кино-я уколотый давно,
А потом пойду в спортзал- з дозой я не перебрал.
Два укола, это так-для разминки вроде б как.
"Бустер"?, что-же- уколюсь , в ресторане я нажрусь.
"Омикрона" не боюсь-"Куриным кодом" я горжусь.
Стефанчук, вот блин козел, меня немножечко подвел,
Заболел уже два раза, вроде ж колется зараза.

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07.01.2022 02:35 Ответить
У Різдвяну нічку Намело замети, Повертались з лісу Хлопці з кулеметом.
https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk

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06.01.2022 17:41 Ответить
Вот смотрите, мы же не болели ОРЗ и гриппами каждый месяц, потому что сохранялся иммунитет, т к мы постоянно с этими вирусами сталкивались повседневно. Ну не дают эти вакцины и бустеры такого эффекта. Не Дают и точка !!!! И растягивание в времени приведет к вечной пандемии.... Похоже поняли это единицы !!! А ведь вся эта ковидная история могла закончится в 2022- 2023 годах.. Но спасибо вакцинам за то что теперь это будет длиться вечно долго..
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06.01.2022 18:25 Ответить
Тебе в палату интернет провели? Или у вас в дурдоме вайфай?
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06.01.2022 21:59 Ответить
Да все Вы правильно говорите. Так оно и есть. А все уколотые уже просто бьются в припадке бессильной злобы. Они понимают, что их одурачили, но до последнего будут настаивать на том, что вакцинация единственно правильный путь. Путь, по которому стадо ведут на заклание...
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07.01.2022 01:44 Ответить
Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer Источник:
А почему именно пфайзер? Больше забашлял и откаты получше?
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06.01.2022 19:53 Ответить
Все должны получить мРНК.
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06.01.2022 21:37 Ответить
Жив був хлопчина, що розум шукав

Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.

Треба, він каже, з розгону об стіну

Шмякнутись точно,пускаючи піну.

Мабуть, що першого разу замало,

Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.

Розум тоді має зразу з'явитись.

Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.

Може разів три чи п'ять допоможуть,

Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.

Шостий - то зовсім залізобетонно,

Мудрість залиє усіх поголовно.

Ну, а якщо це не допомогло

Ти розженись - і об стіну в гімно.

Треба ж робити одне і те саме,

Що результат не давало роками.

Треба побільше на граблях стрибати,

Має воно врешті ж допомагати…

Розум з'явився і мудрість прийшла.

В землю сиру закопали хлопча.
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06.01.2022 20:22 Ответить
Ёжики кололись и плакали, но продолжали лезть на кактус...
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07.01.2022 00:21 Ответить
Для тех, кто укололся астразенекой:

https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka?si=20cadaa977484679baf5f4a070166bde&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Слушайте и офигевайте...
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07.01.2022 01:46 Ответить
О гиганских суммах которые платят фармкоорпорации политикам разных стран можно только догадываться. Главное, что бы те в своих странах проталкивали их препараты и пресовали честных, порядочных, умных людей,пытающихся донести правду, а за откатами дело не станет,ведь те,кто финансирует ВОЗ, как раз и не заинтерисованы в прекращении ковидобесия. Наркобаронам и торговцам оружием такие сверхприбыли и не снились.
Очень показательна история главврача николаевской больницы https://incident.obozrevatel.com/crime/borolas-za-kislorod-glavvracha-nikolaevskoj-bolnitsyi-uvolili-so-skandalom-za-raskryitie-pokazuhi-lyashko-intervyu.htm Светланы Федоровой ,пытавшуюся достучаться до высоких чиновников,которые, как теперь стало ясно, все сидят на прикорме и на откатах, и завязших в коррупционных схемах.
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07.01.2022 12:16 Ответить
 
 