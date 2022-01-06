На бустерну дозу COVID-вакцини вже можна записатися онлайн, - МОЗ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

На бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих старше 18 років вже можна записатися онлайн. Про це повідомляє Офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi, передає Цензор.НЕТ.

Отримати бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів.

"З моменту другої має пройти щонайменше 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

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Подивитися, скільки часу минуло з моменту отримання останнього щеплення, можна в розділі "Мої вакцинації" на порталі Helsi.

Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Записатись на щеплення можна за посиланням. Для цього треба на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації.

Після обрання пункту вакцинації в зручному місці необхідно обрати один з доступних слотів у зручний день та час, записатися і отримати підтвердження запису в додатку Helsi або через SMS-повідомлення.

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