На бустерну дозу COVID-вакцини вже можна записатися онлайн, - МОЗ
Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.
На бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих старше 18 років вже можна записатися онлайн. Про це повідомляє Офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi, передає Цензор.НЕТ.
Отримати бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів.
"З моменту другої має пройти щонайменше 6 місяців", - йдеться у повідомленні.
Подивитися, скільки часу минуло з моменту отримання останнього щеплення, можна в розділі "Мої вакцинації" на порталі Helsi.
Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer.
Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
Записатись на щеплення можна за посиланням. Для цього треба на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації.
Після обрання пункту вакцинації в зручному місці необхідно обрати один з доступних слотів у зручний день та час, записатися і отримати підтвердження запису в додатку Helsi або через SMS-повідомлення.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464 https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464
Незрозуміло, це Беня х#й клав на ЗЄбаната чи знов таки "Пеця"?
Віслюк Ок.
Давай переграємо!
Завдяки Володимиру Зеленському особисті статки Ріната https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Ахметова зросли лише на 55% або на $4,14 млрд за 2021 рік. Якби не боротьба - статки могли зррости ще більше!
Да, и как на предмет "отримала"?
Ось на графіку краще видно результати боротьби з усіма олігархами.
То не сцо, ЗЕботяра, там в буковєлі зєля зара за щоку бере в бабушкі.
Приїде довольний і ситий.
Все як ти хтів.
Але ж звісно що не відповісиш, бо ЗЕбанате ти худоба, ЗЕскот, яка до вас може бути повага? Худобу стрижуть та доять, а коли не має вже чого - ріжуть.
За що вас поважати? )
Когда вы понадобитесь -- вас вызовут! (с) *)
А потом пойду в спортзал- з дозой я не перебрал.
Два укола, это так-для разминки вроде б как.
"Бустер"?, что-же- уколюсь , в ресторане я нажрусь.
"Омикрона" не боюсь-"Куриным кодом" я горжусь.
Стефанчук, вот блин козел, меня немножечко подвел,
Заболел уже два раза, вроде ж колется зараза.
https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk
вечнодолго..
А почему именно пфайзер? Больше забашлял и откаты получше?
Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.
Треба, він каже, з розгону об стіну
Шмякнутись точно,пускаючи піну.
Мабуть, що першого разу замало,
Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.
Розум тоді має зразу з'явитись.
Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.
Може разів три чи п'ять допоможуть,
Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.
Шостий - то зовсім залізобетонно,
Мудрість залиє усіх поголовно.
Ну, а якщо це не допомогло
Ти розженись - і об стіну в гімно.
Треба ж робити одне і те саме,
Що результат не давало роками.
Треба побільше на граблях стрибати,
Має воно врешті ж допомагати…
Розум з'явився і мудрість прийшла.
В землю сиру закопали хлопча.
https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka?si=20cadaa977484679baf5f4a070166bde&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Слушайте и офигевайте...
Очень показательна история главврача николаевской больницы https://incident.obozrevatel.com/crime/borolas-za-kislorod-glavvracha-nikolaevskoj-bolnitsyi-uvolili-so-skandalom-za-raskryitie-pokazuhi-lyashko-intervyu.htm Светланы Федоровой ,пытавшуюся достучаться до высоких чиновников,которые, как теперь стало ясно, все сидят на прикорме и на откатах, и завязших в коррупционных схемах.