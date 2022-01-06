УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12263 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 184 32
вакцина (4418) коронавірус (19920)

На бустерну дозу COVID-вакцини вже можна записатися онлайн, - МОЗ

На бустерну дозу COVID-вакцини вже можна записатися онлайн, - МОЗ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

На бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих старше 18 років вже можна записатися онлайн. Про це повідомляє Офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi, передає Цензор.НЕТ.

Отримати бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів.

"З моменту другої має пройти щонайменше 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук вдруге захворів на COVID-19: "Рік почався з нових клопотів"

Подивитися, скільки часу минуло з моменту отримання останнього щеплення, можна в розділі "Мої вакцинації" на порталі Helsi.

Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Записатись на щеплення можна за посиланням. Для цього треба на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації.

Після обрання пункту вакцинації в зручному місці необхідно обрати один з доступних слотів у зручний день та час, записатися і отримати підтвердження запису в додатку Helsi або через SMS-повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Хто не запишеться буде звільнений з роботи і піде в концтабір?
показати весь коментар
06.01.2022 17:32
+6
Не забуваємо про Різдво Христове
показати весь коментар
06.01.2022 17:36
+6
Вот смотрите, мы же не болели ОРЗ и гриппами каждый месяц, потому что сохранялся иммунитет, т к мы постоянно с этими вирусами сталкивались повседневно. Ну не дают эти вакцины и бустеры такого эффекта. Не Дают и точка !!!! И растягивание в времени приведет к вечной пандемии.... Похоже поняли это единицы !!! А ведь вся эта ковидная история могла закончится в 2022- 2023 годах.. Но спасибо вакцинам за то что теперь это будет длиться вечно долго..
показати весь коментар
06.01.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.01.2022 17:29 Відповісти
Очередной вкид говен?
показати весь коментар
06.01.2022 17:42 Відповісти
ЗЕбанат ти перманентно обісцяний?
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464 https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1479013817384382464

показати весь коментар
06.01.2022 17:49 Відповісти
В твиттере можно найти всё, что можно придумать... Так что обсыхай, а то простудишься!
показати весь коментар
06.01.2022 17:52 Відповісти
ЗЕбанат, тут знову потрібна ваша експертна думка! "Сєкта патріотів" просить вашого фахового висновку по потужному ходу ріформи деолігархізації "



Незрозуміло, це Беня х#й клав на ЗЄбаната чи знов таки "Пеця"?
показати весь коментар
06.01.2022 17:58 Відповісти
Ты сначала просвети меня, Что такое "отримала", бо Цензор ляпнул просто так, а ослы, типа тебя, раздувают зраду!
показати весь коментар
06.01.2022 18:00 Відповісти
ЗЕбанате бачу у піськограя така ******* анестезія, що ти хочеш провести під нею все життя?
Віслюк Ок.
Давай переграємо!
Завдяки Володимиру Зеленському особисті статки Ріната https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Ахметова зросли лише на 55% або на $4,14 млрд за 2021 рік. Якби не боротьба - статки могли зррости ще більше!
показати весь коментар
06.01.2022 18:06 Відповісти
"Статки" таких людей как Ахметов в первую очередь зависят от цен и биржевых котировок. Посмотри статистику его "статків" лет за 10 и не повторяй идиотских новостей....
Да, и как на предмет "отримала"?
показати весь коментар
06.01.2022 18:13 Відповісти
ЗЕбанате, наркоман ти знов в пріходє?
Ось на графіку краще видно результати боротьби з усіма олігархами.
То не сцо, ЗЕботяра, там в буковєлі зєля зара за щоку бере в бабушкі.
Приїде довольний і ситий.
Все як ти хтів.

показати весь коментар
06.01.2022 18:18 Відповісти
Ты, чмошник шЫколадный, не ответил на вопрос с которого начал..., а то, что ты мастак говнами кидаться доказательств не требует....
показати весь коментар
06.01.2022 18:22 Відповісти
То чому ахметов та коломойський не сидять, пєтушня?
Але ж звісно що не відповісиш, бо ЗЕбанате ти худоба, ЗЕскот, яка до вас може бути повага? Худобу стрижуть та доять, а коли не має вже чого - ріжуть.
За що вас поважати? )
показати весь коментар
06.01.2022 18:28 Відповісти
Хто не запишеться буде звільнений з роботи і піде в концтабір?
показати весь коментар
06.01.2022 17:32 Відповісти
Не забуваємо про Різдво Христове
показати весь коментар
06.01.2022 17:36 Відповісти
Мне 62. ...но мне ещё в Германии не можна...
Когда вы понадобитесь -- вас вызовут! (с) *)
показати весь коментар
06.01.2022 17:38 Відповісти
О, нормальная тема. Теперь с файзером будет легче путешествовать. Не то что со степашкиным шмурдяком.
показати весь коментар
06.01.2022 17:40 Відповісти
Общался на днях с кацапской в Будапеште, говорит, что их с вакциной спутник пускают только в венгрию и сербию. Бугагага)) мелочь, а приятно.
показати весь коментар
06.01.2022 17:42 Відповісти
"Завтра я пойду в кино-я уколотый давно,
А потом пойду в спортзал- з дозой я не перебрал.
Два укола, это так-для разминки вроде б как.
"Бустер"?, что-же- уколюсь , в ресторане я нажрусь.
"Омикрона" не боюсь-"Куриным кодом" я горжусь.
Стефанчук, вот блин козел, меня немножечко подвел,
Заболел уже два раза, вроде ж колется зараза.

показати весь коментар
07.01.2022 02:35 Відповісти
У Різдвяну нічку Намело замети, Повертались з лісу Хлопці з кулеметом.
https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk

показати весь коментар
06.01.2022 17:41 Відповісти
Вот смотрите, мы же не болели ОРЗ и гриппами каждый месяц, потому что сохранялся иммунитет, т к мы постоянно с этими вирусами сталкивались повседневно. Ну не дают эти вакцины и бустеры такого эффекта. Не Дают и точка !!!! И растягивание в времени приведет к вечной пандемии.... Похоже поняли это единицы !!! А ведь вся эта ковидная история могла закончится в 2022- 2023 годах.. Но спасибо вакцинам за то что теперь это будет длиться вечно долго..
показати весь коментар
06.01.2022 18:25 Відповісти
Тебе в палату интернет провели? Или у вас в дурдоме вайфай?
показати весь коментар
06.01.2022 21:59 Відповісти
Да все Вы правильно говорите. Так оно и есть. А все уколотые уже просто бьются в припадке бессильной злобы. Они понимают, что их одурачили, но до последнего будут настаивать на том, что вакцинация единственно правильный путь. Путь, по которому стадо ведут на заклание...
показати весь коментар
07.01.2022 01:44 Відповісти
Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer Источник:
А почему именно пфайзер? Больше забашлял и откаты получше?
показати весь коментар
06.01.2022 19:53 Відповісти
Все должны получить мРНК.
показати весь коментар
06.01.2022 21:37 Відповісти
Жив був хлопчина, що розум шукав

Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.

Треба, він каже, з розгону об стіну

Шмякнутись точно,пускаючи піну.

Мабуть, що першого разу замало,

Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.

Розум тоді має зразу з'явитись.

Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.

Може разів три чи п'ять допоможуть,

Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.

Шостий - то зовсім залізобетонно,

Мудрість залиє усіх поголовно.

Ну, а якщо це не допомогло

Ти розженись - і об стіну в гімно.

Треба ж робити одне і те саме,

Що результат не давало роками.

Треба побільше на граблях стрибати,

Має воно врешті ж допомагати…

Розум з'явився і мудрість прийшла.

В землю сиру закопали хлопча.
показати весь коментар
06.01.2022 20:22 Відповісти
Ёжики кололись и плакали, но продолжали лезть на кактус...
показати весь коментар
07.01.2022 00:21 Відповісти
Для тех, кто укололся астразенекой:

https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka?si=20cadaa977484679baf5f4a070166bde&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Слушайте и офигевайте...
показати весь коментар
07.01.2022 01:46 Відповісти
О гиганских суммах которые платят фармкоорпорации политикам разных стран можно только догадываться. Главное, что бы те в своих странах проталкивали их препараты и пресовали честных, порядочных, умных людей,пытающихся донести правду, а за откатами дело не станет,ведь те,кто финансирует ВОЗ, как раз и не заинтерисованы в прекращении ковидобесия. Наркобаронам и торговцам оружием такие сверхприбыли и не снились.
Очень показательна история главврача николаевской больницы https://incident.obozrevatel.com/crime/borolas-za-kislorod-glavvracha-nikolaevskoj-bolnitsyi-uvolili-so-skandalom-za-raskryitie-pokazuhi-lyashko-intervyu.htm Светланы Федоровой ,пытавшуюся достучаться до высоких чиновников,которые, как теперь стало ясно, все сидят на прикорме и на откатах, и завязших в коррупционных схемах.
показати весь коментар
07.01.2022 12:16 Відповісти
 
 