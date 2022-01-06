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Новини Коронавірус і карантин
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Стефанчук Руслан (739) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Стефанчук вдруге захворів на COVID-19: "Рік почався з нових клопотів"

Стефанчук вдруге захворів на COVID-19:

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус.

Про це спікер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію.

І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь", - йдеться в повідомленні

Стефанчук попросив тих, з ким контактував, здати тест.

Зауважимо, Стефанчук вже хворів на коронавірус. В листопаді 2020 він вперше заразився COVID-19.

Також читайте: В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

Стефанчук вдруге захворів на COVID-19: Рік почався з нових клопотів 01

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Зараза к заразе...
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06.01.2022 14:35
+14
пристрельте хай не страждає !
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06.01.2022 14:55
+8
І на яких курортах це жирне створіння підхватило ковід.
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06.01.2022 15:06
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Зараза к заразе...
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06.01.2022 14:35 Відповісти
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06.01.2022 14:37 Відповісти
Все как у зеленых: никогда такого не было, и вот опять....
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06.01.2022 15:14 Відповісти
Карма однако , с э р !
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06.01.2022 21:53 Відповісти
это к заразе... а к гавну ничего не пристаёт.
оно просто как и Венедиктова прячется от выполнения своих обязанностей...
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06.01.2022 15:15 Відповісти
я человек незлобливый, но может сбудется мое маленькое желание по поводу ЗЕ-свина !
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06.01.2022 20:55 Відповісти
все имущество Гетьмана арестовали !
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06.01.2022 14:36 Відповісти
ні.
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06.01.2022 14:41 Відповісти
Суд арестовал активы Порошенко, обвиняемого в госизмене.
Что?!!
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06.01.2022 14:37 Відповісти
желаем чтобы все
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06.01.2022 14:37 Відповісти
Зеленые
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06.01.2022 16:35 Відповісти
вакцина не означає, що ви не захворієте Джерело:

Ну и? Нахрена она такая красивая?

хвороба буде протікати легше, без ускладнень Джерело:

Чота слабо верится
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06.01.2022 14:41 Відповісти
Ну верится или нет, а это статистика - 99% умерших и госпитализированных не были вакцинированы. Если бы от вакцины не было толку, то пропорция по тяжелым и умершим точно соответствовала бы пропорции вакцинированных и не вакцинированных в стране, но это совершенно не так. Вакцина реально помогает перенести Ковид, как простуду.
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06.01.2022 15:41 Відповісти
В гугле: "Великобритания: 79,4% «коронавирусных» смертей приходится на привитых."
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06.01.2022 15:48 Відповісти
У вас какой-то странный набуханый гугл.

Over the whole period (1 January to 31 October 2021), the age-adjusted risk of deaths involving COVID-19 was 96% lower in people who had received a second dose at least 21 days ago compared with unvaccinated people.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1januaryand31october2021
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06.01.2022 16:17 Відповісти
Это можете опровергнуть?

За период с 11 октября по 7 ноября 2021 года в Соединённом Королевстве в связи с коронавирусом умерло в общей сложности 4'135 человек и из них 3'284 были вакцинированы дважды (т.е. 79,4%).
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06.01.2022 20:32 Відповісти
Я это уже опроверг ссылкой выше. Или вы не понимаете по английски?
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07.01.2022 11:35 Відповісти
Когда были вакцинированы? Если больше, чем пол года назад, то считай что и не вакцинированы вовсе. Тоже касается и переболевших - через пол года никакого эффекта, будешь болеть как в первый раз. И это если тот же штамм, а они сейчас уже другие.

И тут еще один момент - в Великобритании практически поголовно население привили их собственной прививкой Astrazeneca, это векторная прививка, типа кацапского Спутника, так вот они от новых штаммов Дельта и Амикрон совсем не эффективны, в отличии от мРНА прививок - Pfizer/Biontech и Moderna.

Потому приводить в пример именно Великобританию - манипуляция. Давайте приводите в пример Германию или еще лучше Израиль.
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07.01.2022 14:35 Відповісти
Не знаю вы сознательно занимаетесь манипуляциями или просто не в состоянии понять цифры, ну да ладно. Переходим по вашей же ссылке и первой строчкой видим :

"41% скончавшихся от коронавируса с 1 августа не были привиты ни одной дозой вакцины - и это при том, что их доля в населении составляет всего 12%. "

Это значит, что хоть не привитых вообще ничем в 10 раз меньше привитых, но при этом их среди умерших почти столько же, т.е. смертность среди не привитых раз так в 8 выше.

Среди привитых смертность наблюдается среди людей со слабой иммунной системой (старики, раковые больные, больные СПИДом, и т.д.), что это значит - у этих людей вырабатывается очень слабый иммунитет в ответ на прививку, и его не хватает для борьбы с болезнью, но эти же люди без прививки 100% точно умерли бы, так что попытавшись себя спасти привившись они точно не ошиблись.

Прививка не панацея (это не лекарство и не готовый иммунитет в пробирке), но средство значительно повышающее шансы на выживание, позволяя выработать иммунитет без риска. При заболевании тоже выработается иммунитет, вот только это сопряженно с высоким риском смерти или хронического ухудшения здоровья.
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07.01.2022 21:41 Відповісти
Это неверная информация в новости про 12% непривитых в населении. На сегодняшний день их 29%, а в августе было около 40%. Но не в этом даже дело. Просто нет никакой 95% эффективности как нам заявляют вакцинаторы. Она через несколько месяцев становится нулевой, поэтому сейчас и советуют колоться через каждые 3 месяца. Готовы на это?
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08.01.2022 01:16 Відповісти
95% защита от заражения была при сертификации от оригинального штамма вируса, т.е. того что был на момент тестирования. Сейчас новые штаммы, от них защита от заражения даже у самых лучших прививок (Модерна и Пфайцер) уже не достаточная, потому и от привитых требуют наличия маски и тестируют, но они по прежнему значительно снижают негативные последствия для болезни для больного. Не мРНА прививки, короче все кроме Модерны и Пфайцера(Бионтеха) сейчас вообще практически бессмысленны, я бы колол например китайский Коронавак только если вообще ничего другого нет, в надежде хоть какую-то помощь от болезни.

Что касается ревакцинации (бустерной дозы), то в чем проблема - переносится легко (один день ноет место укола), уколоться - пару минут и живи себе дальше.

Я и жена привиты 3 х Biontech(Pfizer), и ребенок (11 лет) привит 2 х Biontech(Pfizer). Никаких проблем и главное минимум ограничений в нынешней ситуации.
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08.01.2022 12:11 Відповісти
А долгосрочные последствия совсем не беспокоят? Ведь мРНК-технология только первый раз используется.

И ребёнка то зачем прививать? Дети как переносили так и переносят легко. К тому же омикрон не опаснее обычной простуды.
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08.01.2022 18:24 Відповісти
Ну как зачем, сами чипировались, теперь под внешним управлением и ребенка чипировали.
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08.01.2022 18:49 Відповісти
Что бы спать спокойно. Долгосрочные последствия от Ковида меня беспокоят больше (это реальность), чем от прививки. Последствия от мРНК - фантазии паникеров, нет ни то что подтверждения им, а даже инфы что это за последствия такие, вообще ничего, просто страшилки для невежественных.

Жить вообще вредно, если что.

Принимая любое лекарство или медицинскую помощи всегда рискуешь, но этот риск на порядок ниже риска при не лечении, потому с развитием медицины и фармацевтики продолжительность жизни растет. Всегда есть исключения - те кому то медицина укоротила век, но если мы все массово откажемся от страшной медицины, то в среднем будем умирать намного раньше.
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08.01.2022 19:00 Відповісти
Только это не статистика, а антиваксерские фантазии с ихнего сайта. Но вы можете не прививаться, меньше дураков будет, естественный отбор еще никто не отменял...
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06.01.2022 16:21 Відповісти
Опровергните и дайте правильные данные.
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06.01.2022 20:34 Відповісти
Просто вводишь в гугле "ковид статистика мир" и смотришь инфу.
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07.01.2022 14:28 Відповісти
Если бы оно так и было, то:
а) Eugen уже бы был три раза проколот
б) проколотым высочайше дозволили бы ходить без масок в любом направлении
в) статистика по умершим в Польще/Чехии/Германии кардинально отличалась бы от нашей.

Но нет.
Такшта засуньте свои 99% сами знаете куда.
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07.01.2022 10:55 Відповісти
Статистика в Германии кардинально отличается от статистики в Украине.
Население Германии в 2 раза больше населения Украины, т.е. при одинаковом уровне смертности в Германии должно было бы быть в 2 раза больше смертей, чем в Украине. Но это не так, а значит в Украине от Ковида умирает примерно почти в два раз больше людей на единицу населения.

Просто вводишь в гугле "ковид статистика мир" и смотришь инфу.

Приведу цифры на 6 января : Украина - 211 летальных исходов, Германия - 263 летальных исхода.
Вакцинация (полная) на 4 января : Украина - 31.7%, Германия - 71.6%.

Еще надо учесть что в Германии подавляющее большинство привито самыми эффективными прививками (Pfizer/Biontech и Moderna), а в Украине многие привиты китайской и индийской прививкой - их эффективность изначально была на много ниже, а против Амикрона вообще нулевая защита.

Как видно разница в смертности коррелируется с уровнем вакцинации.
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07.01.2022 14:20 Відповісти
А теперь тоже самое, но про Польшу. Чё, слабо?
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07.01.2022 14:54 Відповісти
Я тебе написал как искать инфу, смотри.

Но можешь не напрягаться и не прививаться, меньше дураков будет, естественный отбор еще никто не отменял...
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07.01.2022 15:06 Відповісти
В Польше много таких как ты непривитых, на заработках, вот и дохнут, портят полякам статистику.
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07.01.2022 15:08 Відповісти
Кроме того в Польше много прививали прививкой Astrazeneca, которая от новых штаммов не защищает совсем. Потому и статистика такая. Прививаться надо мРНА прививками - Pfizer/Biontech или Moderna, все остальное фуфломицин. По этим прививкам показательна статистика из Израиля и Германии.
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07.01.2022 15:12 Відповісти
Ляляля, тополя. Эти хороши, эти нет. Что будем петь через пару недель? Количество свежих больных во Франции/Англии/Штатах видали?

Хорошо, на сейчас зафиксируем, что всё, кроме файзера и модерны фуфломицин. Я запомнил.
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07.01.2022 15:23 Відповісти
Да живите своим умом, это ваша жизнь, так что вам и решать что с ней делать. Другое дело жизнь в обществе, тут большинство навязывает свою волю, и приходится или ей следовать, или валить туда где этого не нужно, например можно жить в лесу.
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07.01.2022 15:28 Відповісти
Большинство навязывает? Хахаха. Навязывалка пока не отросла ещё толком.
Колитесь наздоровье. Хоть каждую неделю - мутации же и всё такое. Ваша жизнь и вам решать, что с ней делать. (с)
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07.01.2022 15:31 Відповісти
Например в Италии не будут пускать на работу людей старше 50 без свежей прививки от Ковида. Это и есть навязывание своей воли большинством (избравшим правительство) меньшинству.
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07.01.2022 15:37 Відповісти
Прививка не означает невозможности заразиться, да, вероятность заражения снижается, но не до нуля. Главное же, что значительно снижается вероятность летального исхода или тяжелого протекания болезни. Привитые переносят Ковид как насморк, максимум как простуду.

В любом случае не понимаю в чем проблема, миллиарды уже привились и все норм, чего бояться? Хуже то не будет, а если что, то хоть не помрешь, да и жить в ковидном мире легче привитым, меньше ограничений.

Единственный минус прививки, это боль в месте укола 1 день, иногда небольшая температура тоже 1 день.
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07.01.2022 14:27 Відповісти
Как насморк? Ачо тогда ходят строем на третью, четвёртую, а скоро и пятую?

ЗЫ: насчёт "хуже не будет" - зебил, да?
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07.01.2022 14:56 Відповісти
Через пол года защита ослабевает и надо обновить, кроме того новые штаммы появляются. Если ты не допер до этого сам, то еще вопрос кто тут дебил, причем агрессивный.
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07.01.2022 15:04 Відповісти
Дя? А прививка от кори даёт 98% гарантии и пожизненно, и кто тут дебил с пропагандой фуфломицина?
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07.01.2022 15:25 Відповісти
Так я же не против такой долгосрочной прививки, но нет ее пока, так что используем что есть - я и жена привиты 3 х Biontech(Pfizer), и ребенок (11 лет) привит 2 х Biontech(Pfizer).

Читал, что вроде к концу года будет прорывная прививка от японцев, от всех штаммов и пожизненная. В этом году начнут тестирование. Когда подтвердит свою эффективность и будет допущена, но сделаю и ее.
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07.01.2022 15:34 Відповісти
Именно. Приличной прививки нет. Вы прокололись неизвестно чем, с нулевой эффективностью против заражения и сомнительной о тяжести болезни. О чём и разговор.

Закругляемся. Когда подтвердит - сделают все.
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07.01.2022 15:41 Відповісти
Это называется управление рисками - даже если риск не возможно исключить полностью, то лучше его минимизировать, а не надеяться на чудо.
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07.01.2022 15:47 Відповісти
Трясця, вдруге. Нічого не допомогло. Можливо вакцина - це не вихід? І є інше рішення проблеми.
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06.01.2022 14:42 Відповісти
Топор? В его случае...
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06.01.2022 14:56 Відповісти
Звісно є. Лікуватися не за протоколом МОЗу. До того ж одразу як захворів, а не чекати коли отримаєш ускладнення у вигляді пневмонії. Власне так завжди ГРВІ лікували. І якщо Ваш сімейний лікар у разі захворювання на ковід пропонує Вам нічого не робити а в разі підвищення температури тільки вживати парацетомол, то можете сміливо з ним розривати контракт. Це не лікар. Це проплачена вакцинаторами людина. Наші лікарі терапевти мають достатньо досвіду в лікуванні ГРВІ захворюваннь. Інша справа що на них тиснуть і не дають цього робити. Але і серед сімейних лікарів десиденти є.
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06.01.2022 17:19 Відповісти
Чим вакцинувався і коли?
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06.01.2022 14:45 Відповісти
Ничем - он же не дурак. Антитела, то, сё...
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06.01.2022 14:50 Відповісти
Судя по размерам хлебала, он вакцинировался детским питанием из одной банки с Надей Савченко.
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06.01.2022 15:17 Відповісти
Що,ж,воно нештркалося...?
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06.01.2022 14:54 Відповісти
пристрельте хай не страждає !
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06.01.2022 14:55 Відповісти
Так у Колывана же такая мордяка огромная, что и маска не налазит - поэтому легко вирус подцепить
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06.01.2022 14:59 Відповісти
несколько раз пробитый свин заболел...колитесь побольше -надо 8 бустеров еще тогда может быть поможет
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06.01.2022 15:01 Відповісти
Судя по уму Стефанчук антиваксер!
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06.01.2022 15:05 Відповісти
И вот кто же ему посочувствует?
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06.01.2022 15:05 Відповісти
І на яких курортах це жирне створіння підхватило ковід.
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06.01.2022 15:06 Відповісти
Почему люди не болели второй раз натуральной оспой ?

Почему не болеют по два раза корью ?

Удивительный барановирус. Всё у него вопреки основам биологии.
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06.01.2022 15:06 Відповісти
Чумой кстати тоже люди два раза не болеют.
А грипом болеют по несколько раз.
И что с того?
З.Ы. "для тех, кто не учил в школе биологию, химию и физику, весь мир полон сказочных чудес" (С)
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06.01.2022 15:16 Відповісти
А,дл вчивших,щось ззуміло
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06.01.2022 15:49 Відповісти
Ну немного чудес есть, но в херню типа "белый след за самолётом - это распыляют вирус" уже как-то не верится.
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06.01.2022 16:13 Відповісти
То не вирус,а прямо чипы распыляют.Стыдно должно быть-таких простых вещей не знать.
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06.01.2022 17:11 Відповісти
Ну здрасьте. А как тогда делаьт привязку чипа и вдохнувшего его реципиента? В этом деле важен учёт. Чип вкололи и тут же медсестра записала ваши данные и номер чипа. Одну ведомость Б.Гейтсу, другую - рептилоидам. И всё учтено. А если чипы сбрасывать с самолёта то будет бардак.
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06.01.2022 17:28 Відповісти
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07.01.2022 01:31 Відповісти
Фсё намного проще,коллега.Прочитайте статью в последнем "Вестнике антивакцинатора".Попадая в зону дейсnвия вышки 5G, чипы по команде из центра чипизации Б.Гейтса выстраиваются под кожей в цифры и буквы,и любая медсестра потерев графитовым карандашом возле места укола сможет прочитать номер чипа,дату вакцинации и фамилию сотрудника,сделавшего укол.
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07.01.2022 01:47 Відповісти
"Грипп" - это суммарное название для ОРЗ. Болеют каждый раз новым штаммом, о котором иммунная система "не знает".
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06.01.2022 21:29 Відповісти
Та вы шо? Тоесть новые штаммы у грипа - это ок, а новые штаммы у ковида - это заговор рептилоидов! Вы открыли мне глаза
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07.01.2022 11:33 Відповісти
Вірус жалко
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06.01.2022 15:06 Відповісти
А ветеринар же запевняв, що привиті свині не хворіють...
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06.01.2022 15:12 Відповісти
ветеринар казав треба дорізати бо вагу скине !
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06.01.2022 15:19 Відповісти
Какой заболел?...
с..балось падло потому что оно по закону должно опротестовать незаконное преследование народного депутата.

Эта гнида там же где и Венедиктова.
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06.01.2022 15:12 Відповісти
Там сурло хоч цуценят бий
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06.01.2022 15:19 Відповісти
Шо то значить куплений серифікат
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06.01.2022 15:18 Відповісти
ну а як вiн хотiв: органiзм таку вагу нe потягнув.
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06.01.2022 15:21 Відповісти
когда подохнет?
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06.01.2022 15:28 Відповісти
Такой ряшке короновирус не страшен.
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06.01.2022 15:32 Відповісти
Кстати, вакцины поступают уже в шприцах. Т.е. доза для всех одинаковая, а вес у всех разный. Что там тот укус комарика для слона? Стефанчуку нужен другой шприц, как в том фильме в сцене с Вициным, Никулиным и Моргуновым.
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06.01.2022 15:33 Відповісти
этот свин призывает мыть руки.. как будто люди ходили с немытыми руками..

теперь это существо будет откашивать вакцинацию, а другие пусть колятся шмурдяком..
вообще эта власть в Украине - позор для Украины и народа..
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06.01.2022 15:34 Відповісти
На хрена мне руки мыть, когда они у меня всегда чистые… ©
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06.01.2022 16:41 Відповісти
Начни год со спортзала,хряк.
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06.01.2022 15:36 Відповісти
йому дозу потрібно розраховувати не поштучно а на кілограм ваги. А може в нього просто булемія після "обильного принятия пищи" загострилась,, що дихати не може. Тоді потрібно вшити шлунок.
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06.01.2022 15:39 Відповісти
в 3елні нема нічого святого а нормальні люди будьте всі 3дорові
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06.01.2022 15:44 Відповісти
Клопоти в нього, ***...

У АМКР - фігня, у Пороха - фігня, а це заклопотане! Потвори, *****!
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06.01.2022 15:44 Відповісти
2020-й - суметь спрятаться от короны. 2021-й - суметь спрятаться от прививки от короны. 2022-й - суметь спрятаться от привитого от короны
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06.01.2022 15:55 Відповісти
А що собака не привита була?
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06.01.2022 16:20 Відповісти
Ни дна тебе ни покрышки, гнида зебильна!
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06.01.2022 16:32 Відповісти
По всем методичкам по ковиду этот жирный кнур должен был сдохнуть еще после первого заражения....
Там полный комплект всего...начиная с ожирения...ан нет...жив сволочь...
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06.01.2022 16:35 Відповісти
ШТСБЖ. Остальных - с Рождеством
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06.01.2022 16:53 Відповісти
від щирого серця бажаю аби ти, паскудь, сконало в страшних корчах.
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06.01.2022 17:04 Відповісти
Та то він тікає від протестів "SAVEФОП" на 25.01.2021
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06.01.2022 17:15 Відповісти
Теща хоть из-за болезни из квартиры не выписала Колывана с его выводком?Его надо было еще после первого случая заболевания усыпить.
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06.01.2022 17:18 Відповісти
Поехало порося кудысь в теплые края потусить, а чешет народу всякую хрень
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06.01.2022 18:13 Відповісти
Що влада "хвора" сумніву немає, як поки що і лікаря.
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06.01.2022 19:50 Відповісти
Да каждый украинец по несколько раз в год переболевает этим ОРВИ, большинство даже не замечает. Тесты ведь платные. Если бы статистика и тестирование проводить в целях эксперемента каждый день, интересные результаты были бы. Сегодня отрицательный, завтра положительный, через неделю отрицательный, и т.д.
Организм ведь постоянно контактирует с вирусами, которые вокруг нас. Разница только в том, что у нормального человека иммунная защита когда нужно, включается, и выключается,когда угроза миновала, что бы включиться снова при необходимости. А привитые теперь без дозы перебороть инфекцию не в состоянии. Вот и придумывают, что бы не усомнились в бесполезности вакцинации, то бустеры, то дополнительные, то новые вирусы...
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06.01.2022 20:39 Відповісти
Помилковий діагноз: це не ковід, це - діарея
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06.01.2022 21:43 Відповісти
Не навреди! Врачи все говорят! И прячут вас скорей под одеяло! А вам же просто надо водочки хлебнуть! Да так, что б вирусу не показалось мало!
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07.01.2022 13:40 Відповісти
Мог бы разочек и сдохнуть для приличия...
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08.01.2022 18:44 Відповісти
 
 