Оккупанты один раз нарушили режим тишины, - ООС

Оккупанты с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих ОС вследствие обстрела нет.

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