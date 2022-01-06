Оккупанты один раз нарушили режим тишины, - ООС
Оккупанты с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.
"В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих ОС вследствие обстрела нет.
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Подразделения ОДКБ начали «выполнение задач» по подавлению беспорядков в Казахстане: Россия отправила десантников военных из 45 отдельной бригады спецназа десантников, 98 дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Они участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.
Об этом пишет https://informnapalm.org/51123-rf-perebrosila-v-kazakhstan InformNapalm .
Согласно предыдущим расследованиям сообщества, российские военные из 98 дивизии были замечены в Украине в составе 217 парашютно-десантного полка и 331 парашютно-десантного полка. В то же время, 45 бригада была образована в 2014 году, до этого она была полком. В частности, ранее в 45 бригаде служил один из главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркинд (Стрелков).
По данным СМИ, российские военные будут использованы для зачистки наиболее протестных городов Казахстана.