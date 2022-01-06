Окупанти один раз порушили режим тиші, - ООС

Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів", - зазначено в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців ОС унаслідок обстрілу немає.

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