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обстріл (27076) операція Об’єднаних сил (6725)

Окупанти один раз порушили режим тиші, - ООС

Окупанти один раз порушили режим тиші, - ООС

Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів", - зазначено в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців ОС унаслідок обстрілу немає.

Читайте: Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

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всє ушлі на зачістку

Подразделения ОДКБ начали «выполнение задач» по подавлению беспорядков в Казахстане: Россия отправила десантников военных из 45 отдельной бригады спецназа десантников, 98 дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Они участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Об этом пишет https://informnapalm.org/51123-rf-perebrosila-v-kazakhstan InformNapalm .

Согласно предыдущим расследованиям сообщества, российские военные из 98 дивизии были замечены в Украине в составе 217 парашютно-десантного полка и 331 парашютно-десантного полка. В то же время, 45 бригада была образована в 2014 году, до этого она была полком. В частности, ранее в 45 бригаде служил один из главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркинд (Стрелков).

По данным СМИ, российские военные будут использованы для зачистки наиболее протестных городов Казахстана.
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06.01.2022 19:34 Відповісти
В Казахстан ввійшли окупаційні війська.
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06.01.2022 19:52 Відповісти
Вот тут как раз стратегический момент взять Донецк и Луганск и закрепиться там. Бункерфюрер на два фронта не сможет, да и на фоне Казахстана это не будет воспринято как какое-то уж нарушение.
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06.01.2022 19:57 Відповісти
Самое интересное.что ***** просит гарантии безопасности от Штатов,а сам походя напал на Казахстан.
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06.01.2022 19:37 Відповісти
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06.01.2022 19:53 Відповісти
Христос нарождуется - Славимо його !!
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06.01.2022 19:54 Відповісти
Мужики, Хлопці з ООС з наступаючим Різдвом Христовим! Хай минає Вас вся негативна энергія з кацапії! Вдалої охоти і щоб всі були живі та здорові.
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06.01.2022 20:25 Відповісти
в офисе считают,шо один раз не ананас..
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06.01.2022 20:29 Відповісти
 
 