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Порошенко (19478) ГБР (2816)

Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент Петр Порошенко приобрел авиабилеты через несколько часов после того, как следователи "пытались вручить ему повестку о вызове".

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове", - говорится в сообщении.

ГБР опровергнет заявление защиты Порошенко о том, что заранее запланировал визит за границу.

"Органы следствия ждут возвращения Порошенко П.А. для проведения соответствующих следственных действий", - добавили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала", - заявление "ЕС"

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Топ комментарии
+64
І поляки швиденько неочікувано зібрали зустріч. Тільни закінчений дятел повірить у цю маячню
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06.01.2022 20:22
+60
Як не планував ?
Він відбув на зустріч зі Вселенським патріархом. Такі зустрічі погоджуються за кілька місяців.
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06.01.2022 20:21
+45
а бебедиктова не планувала отпуск на 20 декабря. Или планувала?
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06.01.2022 20:21
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Це вже Державне Бюро Гадання на замовлення, а не розслідування.
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07.01.2022 06:15 Ответить
дбр - это прахвиссианалы... фраза "швидше за все" говорит только об одном - развелось этих вшей дебильных на теле народа столько, что пора их всех до единого разогнать... этих все аналов...
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07.01.2022 07:23 Ответить
.... к слову о Папєрєдниках ... как говаривал в этот конкрэтный день , 7 января , Виктор Фэдэрыч : "Христос Воскрэс" . Так вот пора и этой пианиновской шамбале итить в пэнсиён
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07.01.2022 07:39 Ответить
Каким бы не был Порошенко - есть процедура, суды. Зе команде нужно вылечить главного Зе от нарко- за все прийдется отдуваться ему. Через пол года его рейтинг будет 2 % , скорее всего он не досидит. Если Порошенко 2 года пытаются выдвинуть подозрение из сотни предвыборных намеков на непонятно что , то Зе сядет лет на сто в течении двух дней. Кокс заберут, все ,,смоются,, папа-коломоич отморозится где то в Латинской Америк
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07.01.2022 08:51 Ответить
"Скорее всего" - позорная фраза для организации котораяя должна оперировать фактами. Скорее всего она показывает, что в ГБР пашут дилетанты. За небольшой гонорар могу им подсказать: как проверить планировал или нет. Но это будет дорого стоить.
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07.01.2022 09:16 Ответить
Кратко о правлении Додика Оманского:
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.... "
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07.01.2022 10:11 Ответить
Так швидше чи за все? З такою мусарнею далеко зайдемо
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07.01.2022 12:17 Ответить
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