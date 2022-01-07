Остин и Шойгу обсудили "снижение рисков" у границ Украины
Министр обороны США Ллойд Остин провел с министром обороны РФ Сергеем Шойгу переговоры о российских войсках у границ Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.
"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ сообщили, что обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".
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