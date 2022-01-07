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Остин и Шойгу обсудили "снижение рисков" у границ Украины

Остин и Шойгу обсудили

Министр обороны США Ллойд Остин провел с министром обороны РФ Сергеем Шойгу переговоры о российских войсках у границ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

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Топ комментарии
+9
Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
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07.01.2022 01:08
+5
вполне возможно об этом тоже поговорили
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07.01.2022 01:09
+4
Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
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07.01.2022 07:48
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Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
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07.01.2022 01:08 Ответить
вполне возможно об этом тоже поговорили
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07.01.2022 01:09 Ответить
https://www.facebook.com/100003737098291/videos/1634169800280271/ Российские «миротворцы» в Казахстане: «будем мочить этих казахов»
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07.01.2022 01:16 Ответить
Відповідь казахів "Іван, горілки дома немає" (в перекладі)
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07.01.2022 09:09 Ответить
Й,що змінилося?
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07.01.2022 02:09 Ответить
Так поговорили ж...
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07.01.2022 07:09 Ответить
Таке враження, що за цілий рік при "животворящому" набалакатися ніяк з рашкою не можуть.

Щодня хтось з кимось терендить. Без толку. Жодного.
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07.01.2022 07:21 Ответить
Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
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07.01.2022 07:48 Ответить
Погоджуюсь. Так. На жаль.
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07.01.2022 07:56 Ответить
 
 