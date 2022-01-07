Остін та Шойгу обговорили "зниження ризиків" біля кордонів України
Міністр оборони США Ллойд Остін провів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу переговори про російські війська біля кордонів України.
Про це повідомила пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
"6 січня міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ повідомили, що обговорили "питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".
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