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Остін та Шойгу обговорили "зниження ризиків" біля кордонів України

Остін та Шойгу обговорили

Міністр оборони США Ллойд Остін провів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу переговори про російські війська біля кордонів України.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"6 січня міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ повідомили, що обговорили "питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".

Також читайте: ​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
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07.01.2022 01:08
+5
вполне возможно об этом тоже поговорили
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07.01.2022 01:09
+4
Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
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07.01.2022 07:48
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Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
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07.01.2022 01:08 Відповісти
вполне возможно об этом тоже поговорили
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07.01.2022 01:09 Відповісти
https://www.facebook.com/100003737098291/videos/1634169800280271/ Российские «миротворцы» в Казахстане: «будем мочить этих казахов»
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07.01.2022 01:16 Відповісти
Відповідь казахів "Іван, горілки дома немає" (в перекладі)
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07.01.2022 09:09 Відповісти
Й,що змінилося?
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07.01.2022 02:09 Відповісти
Так поговорили ж...
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07.01.2022 07:09 Відповісти
Таке враження, що за цілий рік при "животворящому" набалакатися ніяк з рашкою не можуть.

Щодня хтось з кимось терендить. Без толку. Жодного.
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07.01.2022 07:21 Відповісти
Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
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07.01.2022 07:48 Відповісти
Погоджуюсь. Так. На жаль.
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07.01.2022 07:56 Відповісти
 
 