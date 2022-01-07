Путин впервые не пришел на Рождество в публичное место, - СМИ
Президент России Владимир Путин впервые встретил Рождество по юлианскому календарю, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в поселке Ново-Огарево в Московской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Радио свобода".
До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещен в 1952 году. В 2018-м - в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году - в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители.
С 2002 года политик встречал Рождество в сельском храме под Воронежем, в новом храме в Сочи, в церквях при женском монастыре у Адлера, в Костроме, в Карелии, в Великом Устюге, в Истре, в Якутии, Суздале, под Магнитогорском и во Владимире. В этом году пресс-служба Кремля отказалась заранее сообщить, куда он поедет. Выяснилось, что не поехал он никуда — "Комсомольская правда" отметила, что храм в Ново-Огарёве — в пяти минутах от его личных апартаментов.
В сентябре 2020 года издание "Проект" рассказало о беспрецедентных мерах изоляции Путина во время пандемии. Всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров, чиновников и миллиардеров, сообщалось тогда.
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тошнит при виде людей
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111
с 38-28 минуты непосредственно о БЕнином буковельском лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
Зате https://youtu.be/We8K96n2Uyg ліквідація Берії - епічно. https://youtu.be/YjT2FhubAf0 Fuck off back to Georgia, dead boy! )))
ханом Батыем ?
а
(Ulysse Nardin за $16 000)
Батырларға даңқ! Жауларға өлім!
https://www.youtube.com/watch?v=GJhciBxqnKo Похороны
П.С. Только боюсь, наша элитка и хенералы в это время будут какать от страха.
Я стою один,
Сам себе супруга,
Внуки, дочь и сын.
А то люстра кованная упадёт. Лепнина увесистая.
И кадыло случайно цокнет в висок.
защищает в Казахстане русскоязычных, шо непонятно