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Путин впервые не пришел на Рождество в публичное место, - СМИ

Путин впервые не пришел на Рождество в публичное место, - СМИ

Президент России Владимир Путин впервые встретил Рождество по юлианскому календарю, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в поселке Ново-Огарево в Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Радио свобода".

До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещен в 1952 году. В 2018-м - в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году - в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители.

С 2002 года политик встречал Рождество в сельском храме под Воронежем, в новом храме в Сочи, в церквях при женском монастыре у Адлера, в Костроме, в Карелии, в Великом Устюге, в Истре, в Якутии, Суздале, под Магнитогорском и во Владимире. В этом году пресс-служба Кремля отказалась заранее сообщить, куда он поедет. Выяснилось, что не поехал он никуда — "Комсомольская правда" отметила, что храм в Ново-Огарёве — в пяти минутах от его личных апартаментов.

В сентябре 2020 года издание "Проект" рассказало о беспрецедентных мерах изоляции Путина во время пандемии. Всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров, чиновников и миллиардеров, сообщалось тогда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 января украинцы проведут глобальную акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

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Топ комментарии
+27
Так би різдвяна новина звучала краще
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
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07.01.2022 12:32
+20
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07.01.2022 12:40
+13
Последний путь не должен быть длинным.
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07.01.2022 12:42
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********** малость)
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07.01.2022 12:30 Ответить
Та ні не малость )
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07.01.2022 12:33 Ответить
а мне не понятно, нафига столько деталей? статья должна выглядеть так: "уже неделю никто не видел куйло живым", а дальше какие-нибудь факты про фиалки и котиков
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07.01.2022 18:32 Ответить
точно ЗАБЕРЕМЕНЕЛ дедушка!

тошнит при виде людей
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07.01.2022 13:06 Ответить
Нє, йому не можуть вийняти осиновий кіл, встромлений казахами
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07.01.2022 13:26 Ответить
Тик так тик тик сока там осталось грозному окурку тик так тик так...
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07.01.2022 13:46 Ответить
Так би різдвяна новина звучала краще
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
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07.01.2022 12:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111

с 38-28 минуты непосредственно о БЕнином буковельском лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
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07.01.2022 12:52 Ответить
Краще ***** протянуть лижі )
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07.01.2022 12:59 Ответить
а зєлі-сноуборда
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07.01.2022 13:40 Ответить
ваш тАвАриСЧ Швец-бывший гэбэшник,а бывших гэбэшников не бывает. и несёт он на ютубе полнейшую хрень!
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07.01.2022 13:03 Ответить
"...и несёт он на ютубе полнейшую хрень!" От тут ти брешеш, як московська сторожова.
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07.01.2022 13:56 Ответить
ну то что тебе известно как брешет московская сторожевая,я и не сомневаюсь...москалю и не знать про повадки своих,было бы непростительно,не так ли,а,москалик?))))))))))))))
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07.01.2022 14:35 Ответить
Ви спочатку послухайте, що він каже, а потім звинувачуватиме. Бо він каже правду про х..йшла і про агентів впливу Кремля в Україні. А вам, схоже, це не до вподоби... І доречі, він був розвідником, а не просто гебешником.
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07.01.2022 14:29 Ответить
слушал и не раз...только в отличии от вас,я не подвержен гипнозу(зомбированию)
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07.01.2022 14:33 Ответить
анекдоти не здихають...
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07.01.2022 12:59 Ответить
А я думав, що мені першому це спало на думку. Ну ладно, випередили. Головне - результат. Я сподівався, що він окочуриться на Пурім, але ій так нормально. Головне, щоб скоріше.
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07.01.2022 13:05 Ответить
Может подохло уже?
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07.01.2022 12:32 Ответить
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07.01.2022 12:40 Ответить
Ох*єнний фільм. Восени якраз передивився. Тільки маршала Жукова занадто харизматичним зробили, але то таке.
Зате https://youtu.be/We8K96n2Uyg ліквідація Берії - епічно. https://youtu.be/YjT2FhubAf0 Fuck off back to Georgia, dead boy! )))
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07.01.2022 13:08 Ответить
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07.01.2022 12:57 Ответить
а где порванные баяны?
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07.01.2022 13:04 Ответить
Тута
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07.01.2022 13:09 Ответить
Так он же в Казахстане, под миротворца косит. Его там видели в бронике с Автоматом на перевес. Пришел земли собирать.
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07.01.2022 12:32 Ответить
ОДКБ: одін дєд - куча бєд.
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07.01.2022 13:00 Ответить
ОДКГБ.
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07.01.2022 16:46 Ответить
кем он себя возомнил ?

ханом Батыем ?
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07.01.2022 14:00 Ответить
Так і здохне десь у пліснявому бункері від рук власної охорони.
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07.01.2022 12:36 Ответить
А чому це Цензор нам через кілька новин завжди №%йла встромляє ? Напевне зомбує українців на толерантність до нового фюрера і заодно рашки
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07.01.2022 12:36 Ответить
Стокгольмський синдром. Нахіба українцям та міль?!
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07.01.2022 13:02 Ответить
Закажите якутскому скульптору его статую из говна и силикона - никто не отличит. Только ботокс туда не добавляйте, а то оно оживет и будет *****-2.
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07.01.2022 12:38 Ответить
нєожьівьот, а воскрєсє)
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07.01.2022 12:55 Ответить
Последний путь не должен быть длинным.
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07.01.2022 12:42 Ответить
НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО... ТОКА ОН СКОПЫТИТСЯ, ТАМ КРЕмлевские щурi начнут друг-другу грызть глотки. Про озябшего пыню позабудут... Разве шо Н2SО4 згодиться, как альтернатива, бо нужно будет на кого-то все грехи списывать.
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07.01.2022 12:52 Ответить
Бу-га-га-га... товарищи граждане, ща - православные свята... Засыпая, загадывайте на ночь пожелания -они сбываются... Я ВОТ, НА КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО - ЗАГАДАЛ...хех...
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07.01.2022 12:49 Ответить
С каких это пор самый настоящий ЧЕРТ стал на богослужения ходить!?!!
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07.01.2022 12:52 Ответить
ссыт! А может он перепил водки и сдох?
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07.01.2022 12:59 Ответить
Время нынче не то, чтобы шастать по публичным церквям.
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07.01.2022 12:59 Ответить
Всем кацапам и подкацапам. с кремлядью во главе, https://www.youtube.com/watch?v=ZdktLG25k8w смотреть ваш шлягер, тока после третьей, шобы было веселее (тыць левым кликом по синему).
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07.01.2022 13:01 Ответить
Дуже дякую, від такої хореографії потужно лілював 😂🤣
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07.01.2022 13:10 Ответить
Типо , ликовали?
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07.01.2022 13:18 Ответить
Власне "лілював" - це східноукраїнською "лоллировал" (від англ. LOL, тобто "ліл")
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07.01.2022 13:21 Ответить
Все сходится... - ражать ликуя, аж подпрыгивая...
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07.01.2022 13:28 Ответить
а
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07.01.2022 13:45 Ответить
Может сдох? Рождественское чудо?
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07.01.2022 13:01 Ответить
Може здохло нарешті?!
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07.01.2022 13:03 Ответить
Кажуть, що руку амПУТували.
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07.01.2022 13:07 Ответить
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07.01.2022 13:39 Ответить
Алілуйя, чудо! Майже таке, як духовний годинник Гундяєва...
(Ulysse Nardin за $16 000)

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07.01.2022 13:54 Ответить
А что там под столом? Обогрев для ног? Мёрзнут ноги старикашки?
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07.01.2022 16:33 Ответить
каблук тоже зачотный ))
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07.01.2022 18:04 Ответить
КАЗАХИ , БРАТЬЯ(ПО ГАПЛОГРУППЕ И СТОЙКОСТИ К ОБЩЕМУ ВРАГУ), СЧИТАЙТЕ ВЫ ПОБЕДИЛИ И БАСТА.
Батырларға даңқ! Жауларға өлім!
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07.01.2022 13:07 Ответить
Респект бурятскому шаману , с его ходой на Москву.
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07.01.2022 13:09 Ответить
може йому Байден натякнув на новітні розробки орбітальної зброї?
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07.01.2022 13:11 Ответить
Какая содержательная новость
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07.01.2022 13:12 Ответить
Для рязанського кацапидла під проксі саме те.
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07.01.2022 13:23 Ответить
Та просто задовбався масовку "простого народу" з собою возити.
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07.01.2022 13:12 Ответить
Не хочу,чтоб он просто так спокойно себе здох. Его обязательно нужно повесить.
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07.01.2022 13:18 Ответить
Те пусте, там будет кого вешать. И кацапы с этим справятся.
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07.01.2022 13:20 Ответить
Про путина только одна новость обеспечит радость всему прогрессивному человечеству. Надеюсь лебеди скоро станцуют на своем озере.
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07.01.2022 13:19 Ответить
Уже танцуют. Ща вся нарабсея должна взорваться по всем кацап-радио-теле каналам.

https://www.youtube.com/watch?v=GJhciBxqnKo Похороны
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07.01.2022 13:25 Ответить
Може, падло вже здохло?
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07.01.2022 13:33 Ответить
трубка с говном далеко не отпускает???
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07.01.2022 13:37 Ответить
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07.01.2022 13:38 Ответить
Так на те «бункерний» він.
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07.01.2022 13:38 Ответить
Когда оно издохнет и будет некому отдать приказ, надо сразу заходить в Крым и Донбасс. Ну как они, и велосипед изобретать не надо.
П.С. Только боюсь, наша элитка и хенералы в это время будут какать от страха.
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07.01.2022 13:38 Ответить
Одел бы бронепальто, пынеходы и вперёд. Видать бункерный дед захворал )))))
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07.01.2022 14:19 Ответить
Тому що його туди не принесли. Воно вже неходить.
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07.01.2022 14:22 Ответить
Приятно, что все сказали и пожелали путлеру, нечего добавить.
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07.01.2022 14:31 Ответить
В огаревском храме,
Я стою один,
Сам себе супруга,
Внуки, дочь и сын.
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07.01.2022 14:49 Ответить
Старіє. Труда йому і дорога.
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07.01.2022 15:39 Ответить
Он занят,оно думает как его убьют или сразу яда выпить,- меньше мучений или .....
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07.01.2022 15:49 Ответить
Почувствовал, что ему не место в Храме. Ноги не идут.
А то люстра кованная упадёт. Лепнина увесистая.
И кадыло случайно цокнет в висок.
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07.01.2022 16:36 Ответить
ну если на рождество в домовой церкви, то паску просто зобов'язаний зустріти в домовині )) світ символів )))
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07.01.2022 18:09 Ответить

защищает в Казахстане русскоязычных, шо непонятно
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08.01.2022 01:44 Ответить
А потыкайте в него палкой---может сдохло оно?
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08.01.2022 02:04 Ответить
ДА НАМ НАСРАТЬ НА ПУТИНА И ЕМУ ПОДОБНЫХ !!!
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08.01.2022 03:50 Ответить
 
 