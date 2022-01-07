Путін уперше не прийшов на Різдво в публічне місце, - ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін уперше зустрів Різдво за юліанським календарем, не виїжджаючи зі своєї резиденції. У ніч на 7 січня він відвідав різдвяне богослужіння у домовій церкві в селищі Ново-Огарьово в Московській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Радио свобода".
До 2022 року Путін завжди відвідував різдвяне богослужіння в одному з храмів країни. У 2020 та 2019 році він відвідав літургію у Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга, де майбутній президент, як стверджується, був охрещений у 1952 році. У 2018-му – в церкві Симеона Богоприїмця та Ганни Пророчиці у Санкт-Петербурзі. 2017-го Путін зустрів Різдво у Свято-Юрʼєвому монастирі Великого Новгорода, а 2016 року – у храмі Покрови Богородиці в селі Тургінове Тверської області, де, як стверджували державні ЗМІ, були хрещені його батьки.
З 2002 року політик зустрічав Різдво у сільському храмі під Воронежем, у новому храмі в Сочі, у церквах при жіночому монастирі поблизу Адлера, у Костромі, в Карелії, у Великому Устюгу, в Істрі, в Якутії, Суздалі, під Магнітогорськом та у Володимирі. Цього року пресслужба Кремля відмовилася наперед повідомити, куди він поїде. Зʼясувалося, що він не поїхав нікуди – "Комсомольська правда" зазначила, що храм у Ново-Огарьові розміщений за пʼять хвилин прогулянки від його особистих апартаментів.
У вересні 2020 року видання "Проєкт" розповіло про безпрецедентні заходи ізоляції Путіна під час пандемії. Усім російським чиновникам та офіційним особам, які мають зустрітися з президентом Росії, потрібно відбувати карантин перед спілкуванням із ним. Це правило діє для міністрів, чиновників та мільярдерів, повідомлялося тоді.
Будь ласка, зачекайте...
тошнит при виде людей
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111
с 38-28 минуты непосредственно о БЕнином буковельском лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
Зате https://youtu.be/We8K96n2Uyg ліквідація Берії - епічно. https://youtu.be/YjT2FhubAf0 Fuck off back to Georgia, dead boy! )))
ханом Батыем ?
а
(Ulysse Nardin за $16 000)
Батырларға даңқ! Жауларға өлім!
https://www.youtube.com/watch?v=GJhciBxqnKo Похороны
П.С. Только боюсь, наша элитка и хенералы в это время будут какать от страха.
Я стою один,
Сам себе супруга,
Внуки, дочь и сын.
А то люстра кованная упадёт. Лепнина увесистая.
И кадыло случайно цокнет в висок.
защищает в Казахстане русскоязычных, шо непонятно