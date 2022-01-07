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Путін уперше не прийшов на Різдво в публічне місце, - ЗМІ

Путін уперше не прийшов на Різдво в публічне місце, - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін уперше зустрів Різдво за юліанським календарем, не виїжджаючи зі своєї резиденції. У ніч на 7 січня він відвідав різдвяне богослужіння у домовій церкві в селищі Ново-Огарьово в Московській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Радио свобода".

До 2022 року Путін завжди відвідував різдвяне богослужіння в одному з храмів країни. У 2020 та 2019 році він відвідав літургію у Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга, де майбутній президент, як стверджується, був охрещений у 1952 році. У 2018-му – в церкві Симеона Богоприїмця та Ганни Пророчиці у Санкт-Петербурзі. 2017-го Путін зустрів Різдво у Свято-Юрʼєвому монастирі Великого Новгорода, а 2016 року – у храмі Покрови Богородиці в селі Тургінове Тверської області, де, як стверджували державні ЗМІ, були хрещені його батьки.

З 2002 року політик зустрічав Різдво у сільському храмі під Воронежем, у новому храмі в Сочі, у церквах при жіночому монастирі поблизу Адлера, у Костромі, в Карелії, у Великому Устюгу, в Істрі, в Якутії, Суздалі, під Магнітогорськом та у Володимирі. Цього року пресслужба Кремля відмовилася наперед повідомити, куди він поїде. Зʼясувалося, що він не поїхав нікуди – "Комсомольська правда" зазначила, що храм у Ново-Огарьові розміщений за пʼять хвилин прогулянки від його особистих апартаментів.

У вересні 2020 року видання "Проєкт" розповіло про безпрецедентні заходи ізоляції Путіна під час пандемії. Усім російським чиновникам та офіційним особам, які мають зустрітися з президентом Росії, потрібно відбувати карантин перед спілкуванням із ним. Це правило діє для міністрів, чиновників та мільярдерів, повідомлялося тоді.

Також читайте: 9 січня українці проведуть глобальну акцію "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

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Топ коментарі
+27
Так би різдвяна новина звучала краще
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
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07.01.2022 12:32
+20
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07.01.2022 12:40
+13
Последний путь не должен быть длинным.
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07.01.2022 12:42
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********** малость)
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07.01.2022 12:30 Відповісти
Та ні не малость )
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07.01.2022 12:33 Відповісти
а мне не понятно, нафига столько деталей? статья должна выглядеть так: "уже неделю никто не видел куйло живым", а дальше какие-нибудь факты про фиалки и котиков
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07.01.2022 18:32 Відповісти
точно ЗАБЕРЕМЕНЕЛ дедушка!

тошнит при виде людей
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07.01.2022 13:06 Відповісти
Нє, йому не можуть вийняти осиновий кіл, встромлений казахами
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07.01.2022 13:26 Відповісти
Тик так тик тик сока там осталось грозному окурку тик так тик так...
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07.01.2022 13:46 Відповісти
Так би різдвяна новина звучала краще
***** у перше не прийшов на Різдво в публічне місце тому що здох 😀
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07.01.2022 12:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111

с 38-28 минуты непосредственно о БЕнином буковельском лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
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07.01.2022 12:52 Відповісти
Краще ***** протянуть лижі )
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07.01.2022 12:59 Відповісти
а зєлі-сноуборда
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07.01.2022 13:40 Відповісти
ваш тАвАриСЧ Швец-бывший гэбэшник,а бывших гэбэшников не бывает. и несёт он на ютубе полнейшую хрень!
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07.01.2022 13:03 Відповісти
"...и несёт он на ютубе полнейшую хрень!" От тут ти брешеш, як московська сторожова.
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07.01.2022 13:56 Відповісти
ну то что тебе известно как брешет московская сторожевая,я и не сомневаюсь...москалю и не знать про повадки своих,было бы непростительно,не так ли,а,москалик?))))))))))))))
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07.01.2022 14:35 Відповісти
Ви спочатку послухайте, що він каже, а потім звинувачуватиме. Бо він каже правду про х..йшла і про агентів впливу Кремля в Україні. А вам, схоже, це не до вподоби... І доречі, він був розвідником, а не просто гебешником.
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07.01.2022 14:29 Відповісти
слушал и не раз...только в отличии от вас,я не подвержен гипнозу(зомбированию)
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07.01.2022 14:33 Відповісти
анекдоти не здихають...
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07.01.2022 12:59 Відповісти
А я думав, що мені першому це спало на думку. Ну ладно, випередили. Головне - результат. Я сподівався, що він окочуриться на Пурім, але ій так нормально. Головне, щоб скоріше.
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07.01.2022 13:05 Відповісти
Может подохло уже?
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07.01.2022 12:32 Відповісти
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07.01.2022 12:40 Відповісти
Ох*єнний фільм. Восени якраз передивився. Тільки маршала Жукова занадто харизматичним зробили, але то таке.
Зате https://youtu.be/We8K96n2Uyg ліквідація Берії - епічно. https://youtu.be/YjT2FhubAf0 Fuck off back to Georgia, dead boy! )))
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07.01.2022 13:08 Відповісти
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07.01.2022 12:57 Відповісти
а где порванные баяны?
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07.01.2022 13:04 Відповісти
Тута
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07.01.2022 13:09 Відповісти
Так он же в Казахстане, под миротворца косит. Его там видели в бронике с Автоматом на перевес. Пришел земли собирать.
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07.01.2022 12:32 Відповісти
ОДКБ: одін дєд - куча бєд.
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07.01.2022 13:00 Відповісти
ОДКГБ.
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07.01.2022 16:46 Відповісти
кем он себя возомнил ?

ханом Батыем ?
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07.01.2022 14:00 Відповісти
Так і здохне десь у пліснявому бункері від рук власної охорони.
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07.01.2022 12:36 Відповісти
А чому це Цензор нам через кілька новин завжди №%йла встромляє ? Напевне зомбує українців на толерантність до нового фюрера і заодно рашки
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07.01.2022 12:36 Відповісти
Стокгольмський синдром. Нахіба українцям та міль?!
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07.01.2022 13:02 Відповісти
Закажите якутскому скульптору его статую из говна и силикона - никто не отличит. Только ботокс туда не добавляйте, а то оно оживет и будет *****-2.
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07.01.2022 12:38 Відповісти
нєожьівьот, а воскрєсє)
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07.01.2022 12:55 Відповісти
Последний путь не должен быть длинным.
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07.01.2022 12:42 Відповісти
НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО... ТОКА ОН СКОПЫТИТСЯ, ТАМ КРЕмлевские щурi начнут друг-другу грызть глотки. Про озябшего пыню позабудут... Разве шо Н2SО4 згодиться, как альтернатива, бо нужно будет на кого-то все грехи списывать.
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07.01.2022 12:52 Відповісти
Бу-га-га-га... товарищи граждане, ща - православные свята... Засыпая, загадывайте на ночь пожелания -они сбываются... Я ВОТ, НА КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО - ЗАГАДАЛ...хех...
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07.01.2022 12:49 Відповісти
С каких это пор самый настоящий ЧЕРТ стал на богослужения ходить!?!!
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07.01.2022 12:52 Відповісти
ссыт! А может он перепил водки и сдох?
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07.01.2022 12:59 Відповісти
Время нынче не то, чтобы шастать по публичным церквям.
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07.01.2022 12:59 Відповісти
Всем кацапам и подкацапам. с кремлядью во главе, https://www.youtube.com/watch?v=ZdktLG25k8w смотреть ваш шлягер, тока после третьей, шобы было веселее (тыць левым кликом по синему).
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07.01.2022 13:01 Відповісти
Дуже дякую, від такої хореографії потужно лілював 😂🤣
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07.01.2022 13:10 Відповісти
Типо , ликовали?
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07.01.2022 13:18 Відповісти
Власне "лілював" - це східноукраїнською "лоллировал" (від англ. LOL, тобто "ліл")
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07.01.2022 13:21 Відповісти
Все сходится... - ражать ликуя, аж подпрыгивая...
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07.01.2022 13:28 Відповісти
а
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07.01.2022 13:45 Відповісти
Может сдох? Рождественское чудо?
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07.01.2022 13:01 Відповісти
Може здохло нарешті?!
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07.01.2022 13:03 Відповісти
Кажуть, що руку амПУТували.
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07.01.2022 13:07 Відповісти
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07.01.2022 13:39 Відповісти
Алілуйя, чудо! Майже таке, як духовний годинник Гундяєва...
(Ulysse Nardin за $16 000)

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07.01.2022 13:54 Відповісти
А что там под столом? Обогрев для ног? Мёрзнут ноги старикашки?
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07.01.2022 16:33 Відповісти
каблук тоже зачотный ))
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07.01.2022 18:04 Відповісти
КАЗАХИ , БРАТЬЯ(ПО ГАПЛОГРУППЕ И СТОЙКОСТИ К ОБЩЕМУ ВРАГУ), СЧИТАЙТЕ ВЫ ПОБЕДИЛИ И БАСТА.
Батырларға даңқ! Жауларға өлім!
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07.01.2022 13:07 Відповісти
Респект бурятскому шаману , с его ходой на Москву.
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07.01.2022 13:09 Відповісти
може йому Байден натякнув на новітні розробки орбітальної зброї?
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07.01.2022 13:11 Відповісти
Какая содержательная новость
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07.01.2022 13:12 Відповісти
Для рязанського кацапидла під проксі саме те.
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07.01.2022 13:23 Відповісти
Та просто задовбався масовку "простого народу" з собою возити.
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07.01.2022 13:12 Відповісти
Не хочу,чтоб он просто так спокойно себе здох. Его обязательно нужно повесить.
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07.01.2022 13:18 Відповісти
Те пусте, там будет кого вешать. И кацапы с этим справятся.
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07.01.2022 13:20 Відповісти
Про путина только одна новость обеспечит радость всему прогрессивному человечеству. Надеюсь лебеди скоро станцуют на своем озере.
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07.01.2022 13:19 Відповісти
Уже танцуют. Ща вся нарабсея должна взорваться по всем кацап-радио-теле каналам.

https://www.youtube.com/watch?v=GJhciBxqnKo Похороны
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07.01.2022 13:25 Відповісти
Може, падло вже здохло?
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07.01.2022 13:33 Відповісти
трубка с говном далеко не отпускает???
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07.01.2022 13:37 Відповісти
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07.01.2022 13:38 Відповісти
Так на те «бункерний» він.
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07.01.2022 13:38 Відповісти
Когда оно издохнет и будет некому отдать приказ, надо сразу заходить в Крым и Донбасс. Ну как они, и велосипед изобретать не надо.
П.С. Только боюсь, наша элитка и хенералы в это время будут какать от страха.
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07.01.2022 13:38 Відповісти
Одел бы бронепальто, пынеходы и вперёд. Видать бункерный дед захворал )))))
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07.01.2022 14:19 Відповісти
Тому що його туди не принесли. Воно вже неходить.
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07.01.2022 14:22 Відповісти
Приятно, что все сказали и пожелали путлеру, нечего добавить.
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07.01.2022 14:31 Відповісти
В огаревском храме,
Я стою один,
Сам себе супруга,
Внуки, дочь и сын.
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07.01.2022 14:49 Відповісти
Старіє. Труда йому і дорога.
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07.01.2022 15:39 Відповісти
Он занят,оно думает как его убьют или сразу яда выпить,- меньше мучений или .....
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07.01.2022 15:49 Відповісти
Почувствовал, что ему не место в Храме. Ноги не идут.
А то люстра кованная упадёт. Лепнина увесистая.
И кадыло случайно цокнет в висок.
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07.01.2022 16:36 Відповісти
ну если на рождество в домовой церкви, то паску просто зобов'язаний зустріти в домовині )) світ символів )))
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07.01.2022 18:09 Відповісти

защищает в Казахстане русскоязычных, шо непонятно
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08.01.2022 01:44 Відповісти
А потыкайте в него палкой---может сдохло оно?
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08.01.2022 02:04 Відповісти
ДА НАМ НАСРАТЬ НА ПУТИНА И ЕМУ ПОДОБНЫХ !!!
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08.01.2022 03:50 Відповісти
 
 