ДТЭК Ахметова в декабре импортировал 350 тыс. тонн американского угля
В декабре компания "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова поставила в Украину морем 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии. Это максимальный объем импорта за весь период поставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании, передает Цензор.НЕТ.
"Завершили разгрузку двух последних "Панамаксов". Уголь с пятого судна был полностью отгружен в порту "Черноморск" еще 1 января. Шестое судно разгрузили в порту ТИС 3 января. Сейчас американский и колумбийский уголь либо уже на ТЭС, либо направляется туда железной дорогой", - говорится в сообщении компании на странице Facebook.
Также ДТЭК сообщил, что готовится встречать три новых партии угля уже в январе. Топливо с 7-9-го "Панамаксов" также пополнит склады ТЭС компании.
Напомним, по данным Министерства энергетики, запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% - до 336 тыс. тонн. В общей сложности запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 4 января превысили 500 тыс. тонн.
Как сообщалось, за 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн тонн.
Пожалуйста, подождите...
Хто б міг подумати ще вісім років тому....
Вона готова сєпара цілувати, "лишь бы не зеля".
А на рахунок рудого він свої шахти державі через шмигаля передав і зараз їх знищують зебіли
А щому ж так за дорого зебільна влада у ахметки павлодарські шахти викупила , вони ж такі борцуни з олігархами а зараз ще і зарплату шахтарям перестали платити на відміну від гудка ( даю підсказку валіть все на баригу що шахтарі зарплату не получають )
Так?
Навчилися?
А ще кацапи казали що другий термін бариги для них буде боляче
Так що пішов ти нах зі своїм віслюком
Пройшло вісім років один тепер купує вугілля в Америці а другий продовжує спонсорувати окупантів купуючи вугілля у кацапів
Ну-ну...
" В 2021г. в порту Тамань был запущен крупнейший в Черноморо-Средиземном регионе погрузочный терминал.
Скорость погрузки 8 тыс. т./час."
І на останок москва, замість підтримки своїх потенційних агентів впливу через надання їм ресурсів і можливостей, а через те аргументів для співпраці, руйнує їх енергетичну політику, яка могла б призвести до збільшення залежності Києва.
Зеленський, це не попередники безхребетні - він навчить Батьківщину Ахметова любити!
Зеленський не безхребетний. Він приватизує і продасть Єнергоатом разом з реприватизованими розподільчими мережами. Знаєте, хто буде покупцем?
Плюс мне знакомые, работающие в энергетике, слегка провели ликбез по состоянию, тенденциям и ценам (но это естесственно я доказывать не собираюсь, поэтому если не верите - дело ваше ).
Кроме того вы наверное не в курсе за счёт чего тогда всё "нормализировалось". Вы когда нибудь слышали про сжигание газа и почему это хуже чем сжигание угля? Ахметов за такие приколы до сих пор судится с Украиной.
Если вы поняли мои посты по другому... ну тут уж извините. Я всего лишь местный цензорский троль, а не председатель европарламента...
-Когда?
-Не знаю!!!
-С чего вы это взяли?
-Мне друзья сказали!!!
-А друзья откуда?
-Я ничего не собираюсь вам объяснять:не верите-не надо!Спасите,памагите!У нас будут веерные отключения!!!
А на ЧТО это похоже?
-А кто именно говорил о "риске веерных отключений"?
-знакомые, работающие в энергетике
-Вы выдаете за факт ничем не обоснованные утверждения
-но это естесственно я доказывать не собираюсь, поэтому если не верите - дело ваше
Хз,как там у меня с фантазией,но читать я умею)А вот Вы просто сыплете проклятиями и распространяете ничем не подтвержденные "сведения"
и будет очень обидно, огда пройдя зиму, зеленые будут бить себя вгрудь,
типа, мы это сделали.
дай Бог конечно, пройти эту зиму.
а где ахметов нарыл топливо, совсем другой вопрос.
Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише https://www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30391441.html «Радіо Свобода» , спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».
Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.
Йдеться про шахту «Affinity Mine». Тут видобуваються сотні тонн коксівного вугілля, воно тут же завантажується у вагони й експортується на українські коксохімічні заводи.
«Affinity Mine» - одна з найбільших американських шахт холдингу українського олігарха Ріната Ахметова та Вадима Новинського. У 2018 році тут працювало 265 шахтарів, які видобули трохи менше від мільйона тонн коксівного вугілля. Це третина від усього обсягу, який холдинг «Метінвест» видобув в США минулого року.
А щойно раком нагнув "любителів" бюджету України = як почалось...прямо святими вони стали.