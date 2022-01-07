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енергетика (2484) вугілля (2444) ДТЕК (1947)

ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля

ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля

В грудні компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова поставила в Україну морем 350 тис. тонн вугілля з США і Колумбії. Це максимальний місячний обсяг імпорту за весь період поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Завершили розвантаження двох останніх "Панамаксів". Вугілля з п'ятого судна було повністю відвантажено в порту "Чорноморськ" ще 1 січня. Шосте судно розвантажили в порту ТІС 3 січня. Наразі американське та колумбійське вугілля або вже на ТЕС, або прямує туди залізницею", - йдеться у повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5%

Також ДТЕК повідомив, що готується зустрічати три нових партії вугілля вже в січні. Паливо з 7-9-го "Панамаксів" також поповнить склади ТЕС компанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн. Загалом запаси вугілля на українських ТЕС, станом на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.

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Топ коментарі
+7
Це поки зелетелепень купує вугілля в раіські.
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07.01.2022 13:39
+5
Тут цікавий інший ракурс. Олігарх Ахметов через планове контрактування і імпорт вугілля забезпечує країні енергетичну спроможність і незалежність від москви, тобто безпеку. А борець з олігархом Зеленський руйнує цю спроможність, покладається на москву, замість посилення диверсифікації.
І на останок москва, замість підтримки своїх потенційних агентів впливу через надання їм ресурсів і можливостей, а через те аргументів для співпраці, руйнує їх енергетичну політику, яка могла б призвести до збільшення залежності Києва.
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07.01.2022 14:08
+4
Интересно получается. Ахметов импортирует американский уголь и у него жопы с ним нет. А Зебил не импортирует и по всей стране риск веерных отключений и закупка ЭЭ в Белоруссии. Как так получается? Опять Порох Зеле подсыпает кокс и подливает водяру?
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07.01.2022 13:44
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Нужно ввести против него антикарбоновые санкции.
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07.01.2022 13:36 Відповісти
так бубочка переконував, що це він вугілля для Ахметова в Байдена на колінах випросив
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07.01.2022 14:14 Відповісти
Це поки зелетелепень купує вугілля в раіські.
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07.01.2022 13:39 Відповісти
Наш колорадський рятівник

Хто б міг подумати ще вісім років тому....
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07.01.2022 13:44 Відповісти

Вона готова сєпара цілувати, "лишь бы не зеля".
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07.01.2022 13:58 Відповісти
Та тут вже не розбереш хто більший сєпар - твій бох віслюк який закупає вугілля у кацапів або гудок який теж вугілля закупає у амєрів
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07.01.2022 14:14 Відповісти
Ахметка бере вугілля зі своїх шахт в Америці, а ті шахти що в Україні знищує зі швидкістю світла. Так що ахметка гірше сепара.
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07.01.2022 14:24 Відповісти
Гірше колоборанта і сєпара тільки зебіл
А на рахунок рудого він свої шахти державі через шмигаля передав і зараз їх знищують зебіли
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07.01.2022 14:27 Відповісти
Які шахти він передав? Він павлоградвугілля вже скільки років знищує. А щодо тупих, то самі тупі й продажні це порохоботи. Що ж ви не виходите на майдан свого царька воруватого захищати?
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07.01.2022 14:42 Відповісти
Зебіл ти дійсно зебіл З якого перепугу мені за Петра на майдан ідти , він і сам себе захистить
А щому ж так за дорого зебільна влада у ахметки павлодарські шахти викупила , вони ж такі борцуни з олігархами а зараз ще і зарплату шахтарям перестали платити на відміну від гудка ( даю підсказку валіть все на баригу що шахтарі зарплату не получають )
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07.01.2022 14:50 Відповісти
Вибачаюсь з цими зебілами і сам запутаєшся добропілля вугілля державі вернув за гарний гешефт
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07.01.2022 14:54 Відповісти
Він забрав за безцінь найкращі підприємства України. Витягує всі соки з них, не вкладуючі на ремонти не копійки й закриває. Доречі одна шахта дає десь півтора мільйона тон вугілля в рік. І ці 300 тисяч тон це капля в морі. Віялові відключення наше майбутнє, якщо нічого не зміниться.
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07.01.2022 15:08 Відповісти
Так гудок при цій владі не збагатився у два рази в 2021 році ?
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07.01.2022 15:17 Відповісти
Так а я про що. І при цій і при минулій і при праминулій. А те що порохоботи захищають порошенка я зррщуміти можу, а от що захищають ахметку не ніяк. Ну хіба що фінансова зацікавленість, але це дуже підло, як до відношенні до країни. До речі я не зебіл і каші ми з ним не зварим, але це краще ніж порошенко.
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07.01.2022 15:26 Відповісти
Не впевнений ...
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07.01.2022 15:30 Відповісти
В чому?
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07.01.2022 15:35 Відповісти
Хто кращий
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07.01.2022 15:59 Відповісти
Питання звісно спірне, в кожного є плюси і мінуси. В чому я впевнений, так це що ще дійсного українця і патріота України ще не було.
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07.01.2022 16:27 Відповісти
Павлоград вугілля націоналізовано і зупинено
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07.01.2022 19:40 Відповісти
Не націоналізовано на жаль. Повністю знищена тільки одна шахта,через пару років ще три знищать. До 28 року знищать весь павлоградвугілля.
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07.01.2022 19:47 Відповісти
Шахти в Україні знищили за 2 роки зебіли... І не тільки шахти. Видобуток газу зменшився більш ніж на 2 млрд. Кубів. І це ще не всі успіхи
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07.01.2022 19:38 Відповісти
Найбільше знищення шахт стало при порошенку.
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07.01.2022 19:42 Відповісти
Так а я про що - "аби не зєлєнский".
Так?
Навчилися?
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07.01.2022 14:58 Відповісти
Тьфу так це вже було аби не Порошенко
А ще кацапи казали що другий термін бариги для них буде боляче
Так що пішов ти нах зі своїм віслюком
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07.01.2022 15:04 Відповісти
Та да от така муйня малятка Вісім років тому один сидів в Донецьку і спонсорував сепарів з батальона восток , інший грав перед сєпарами в горловці в той же час
Пройшло вісім років один тепер купує вугілля в Америці а другий продовжує спонсорувати окупантів купуючи вугілля у кацапів
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07.01.2022 14:19 Відповісти
Все государственные ТЕЦ были переделаны , на уголь добываемый на подконтрольной территории, но с приходом Осла к власти , начали активно закупать уголь в Мордоре , чем убили добычу угля в Украине , соответственно , рабочие места и налоги . Я конечно не юрист , но по моему тут факт диверсии налицо.
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07.01.2022 13:47 Відповісти
На перший план виходить новий лозунг - "лішь би нє зєля".
Ну-ну...
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07.01.2022 14:00 Відповісти
Когда и где именно?
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07.01.2022 14:11 Відповісти
Интересно получается. Ахметов импортирует американский уголь и у него жопы с ним нет. А Зебил не импортирует и по всей стране риск веерных отключений и закупка ЭЭ в Белоруссии. Как так получается? Опять Порох Зеле подсыпает кокс и подливает водяру?
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07.01.2022 13:44 Відповісти
"Американский уголь" может быть не совсем американским.
" В 2021г. в порту Тамань был запущен крупнейший в Черноморо-Средиземном регионе погрузочный терминал.
Скорость погрузки 8 тыс. т./час."
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07.01.2022 14:05 Відповісти
Тут цікавий інший ракурс. Олігарх Ахметов через планове контрактування і імпорт вугілля забезпечує країні енергетичну спроможність і незалежність від москви, тобто безпеку. А борець з олігархом Зеленський руйнує цю спроможність, покладається на москву, замість посилення диверсифікації.
І на останок москва, замість підтримки своїх потенційних агентів впливу через надання їм ресурсів і можливостей, а через те аргументів для співпраці, руйнує їх енергетичну політику, яка могла б призвести до збільшення залежності Києва.
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07.01.2022 14:08 Відповісти
Да да. Прям зубами вигризає, задіяв всі звязки та здібності. Лише ти не враховуєш одне. Він саму себе й "вигризає" та контрактує. Ось так.
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07.01.2022 14:36 Відповісти
Та я розумію, що невігласам важко, майже неможливо, усвідомити, що ж вони роблять не так.
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07.01.2022 14:47 Відповісти
У Ахметова есть шахты в США? Вот это новость .
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07.01.2022 15:30 Відповісти
а ти тільки узнав?
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07.01.2022 15:42 Відповісти
У держави зараз нема шахт, де можна видобувати енергетичне вугілля?
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07.01.2022 16:18 Відповісти
торговий партнер енергоблоки в ремонт виводив, поки йому не показали як на юх летять олігархи і що може бути

Зеленський, це не попередники безхребетні - він навчить Батьківщину Ахметова любити!
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07.01.2022 14:55 Відповісти
Это вы щас тролить пытаетесь? Ха-ха. Смешно пошутили.
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07.01.2022 15:29 Відповісти
Маєте на увазі, - показав через фінансування москви і поглиблення залежності?
Зеленський не безхребетний. Він приватизує і продасть Єнергоатом разом з реприватизованими розподільчими мережами. Знаєте, хто буде покупцем?
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07.01.2022 20:52 Відповісти
А кто именно говорил о "риске веерных отключений"?
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07.01.2022 14:13 Відповісти
Правительство официально опрлвергло, что есть риск веерных отключений. Но вы же помните? "Не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С).
Плюс мне знакомые, работающие в энергетике, слегка провели ликбез по состоянию, тенденциям и ценам (но это естесственно я доказывать не собираюсь, поэтому если не верите - дело ваше ).
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07.01.2022 15:27 Відповісти
Дело не в моем мнении и вере,а в том,что Вы выдаете за факт ничем не обоснованные утверждения
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07.01.2022 16:06 Відповісти
Почему необоснованные? Есть определённые маркеры, которые показывают это однозначно. Отсутствие угля и вынужденные закупки ЭЭ в Белоруссии.
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07.01.2022 16:13 Відповісти
Пик нагрузок пройден,запасы угля увеличиваются.Думаю,Вы ведь понимаете,что "знакомые, работающие в энергетике" звучит несколько наивно?В 14-ом тоже были.До первых намеков,что народ будет громить Облэнерго.В Хмельницком,по-моему.И все резко нормализовалось.
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07.01.2022 16:23 Відповісти
"Пик нагрузок пройден" в начале января? А вы оптимист.
Кроме того вы наверное не в курсе за счёт чего тогда всё "нормализировалось". Вы когда нибудь слышали про сжигание газа и почему это хуже чем сжигание угля? Ахметов за такие приколы до сих пор судится с Украиной.
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07.01.2022 16:29 Відповісти
Мы говорим о Вашем утверждении,что "маркеры ОДНОЗНАЧНО показывают" на неизбежность веерных отключений.Ок,вопрос:не позже какого периода начнутся данные отключения?
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07.01.2022 16:39 Відповісти
Перечитайте внимательно что я писал. Маркеры однозначно показывают на вероятность веерных отключений. Про "неизбежность" - это вы уже додумали сами
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07.01.2022 16:44 Відповісти
Вы даже в такой ситуации пытаетесь перекручивать?Цитата:" Есть определённые маркеры, которые показывают это однозначно".Если все понятно и однозначно,будте добры:когда это произойдет?
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07.01.2022 16:56 Відповісти
Нет, вы опять пытаетесь приписать мне то, что я не говорил .Прочитайте внимательно. В предыдущем посте я писал о вероятностях. В следующем я указал, что есть однозначные маркеры, логически продолжая цепочку - про вероятности из предыдущего поста. Я не мог писать про "однозначные отключения" потому, что 1) отключений не было, 2) будущее - это всегда вероятность.
Если вы поняли мои посты по другому... ну тут уж извините. Я всего лишь местный цензорский троль, а не председатель европарламента...
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07.01.2022 17:00 Відповісти
Ок.Какова их вероятность в процентном отношении?
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07.01.2022 17:19 Відповісти
50%
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07.01.2022 17:25 Відповісти
когда? а то уже пол года кричат.. и всё никак.
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07.01.2022 17:30 Відповісти
или вам точнее надо?
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07.01.2022 17:25 Відповісти
50/50 и приблизительные сроки не известны?Не кажется ли Вам,что за такой исчерпывающей(сарказм) информацией не обязательно обращаться к продвинутым друзьям в области энергетики?
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07.01.2022 17:29 Відповісти
Бгг, вы хотите от меня полного отчёта, при этом тут же не соглашаетесь абсолютно со всеми тезисами. Вы серьёзно рассчитываете, что я брошусь с цифрами и ссылками опровергать ваш единственный аргумент - "не верю"?
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07.01.2022 17:57 Відповісти
Я не сказал "не верю",я задал вопрос.Но пока,кроме аргументации "сказали мои знакомые",ничего нет.Согласитесь,Вы бы тоже вряд ли поверили в такие доводы.
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07.01.2022 18:35 Відповісти
я и не заставляю верить ни в какие доводы "Не веришь - прими за сказку" (С)
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07.01.2022 18:50 Відповісти
Больше похоже на провокацию)
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07.01.2022 18:51 Відповісти
Раз вам так кажется, значит так оно и есть. Ваши ощущения - это ж истина в последней инстанции. Так ведь?
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07.01.2022 19:29 Відповісти
-Спасите,памагите!!!У нас будут веерные отключения!!!
-Когда?
-Не знаю!!!
-С чего вы это взяли?
-Мне друзья сказали!!!
-А друзья откуда?
-Я ничего не собираюсь вам объяснять:не верите-не надо!Спасите,памагите!У нас будут веерные отключения!!!
А на ЧТО это похоже?
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07.01.2022 19:56 Відповісти
Это похоже на то, что либо у вас проблемы с пониманием прочитанного, либо слишком бурная фантазия
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07.01.2022 20:22 Відповісти
По пунктам.Цитаты:
-А кто именно говорил о "риске веерных отключений"?
-знакомые, работающие в энергетике
-Вы выдаете за факт ничем не обоснованные утверждения
-но это естесственно я доказывать не собираюсь, поэтому если не верите - дело ваше

Хз,как там у меня с фантазией,но читать я умею)А вот Вы просто сыплете проклятиями и распространяете ничем не подтвержденные "сведения"
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07.01.2022 20:51 Відповісти
как раз наоборот. вы развешиваете ярлыки и пытаетесь заставлять меня оправдываться, перекручиваете мои слова и выдаёте голоса в своей голове за мои слова
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07.01.2022 22:21 Відповісти
Я не перекручивал Ваши слова,а привел дословную цитату.А ярлык-то ж такое дело:какой товар,такой и ярлык.И не надо острить про голоса:мы говорим лишь о том,что ВЫ НАПИСАЛИ-не более)Естественно,я понимаю Ваше желание поумничать,придать себе веса пустыми высказываниями,но на это мало кто клюнет:надо хоть какие-то аргументы,а не бред,типа "мне сказал знакомый")))Может напомнить,как полгода назад Вы предрекали смерть нашей атомной энергетике?Что имеем сейчас?Генерацию,которой не было за всю историю.Теперь понимаете о чем я?Теперь понимаете цену этих "мне кто-то там что-то сказал"?
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07.01.2022 23:26 Відповісти
Make America Great Again
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07.01.2022 13:50 Відповісти
Классика жанра : сначала создаёшь рукотворный кризис, а потом торжественно и с помпой и за новые деньги "побеждаешь" его. За что и строятся дворцы на загнивающем Западе, пока лохам в Украине рассказывается со всех прикормленных информ-помоек об "особом пути Донбасса", "мы всю Украину кормим", "в Киеве в правительстве непрофессионалы, нас не слушают", "братский русский народ" и подобное, а потом бежишь из Донбасса, вдруг ставшего Лугандоном сломя голову, спасая всё непосильно нажитое и восстанавливая потерянное за счёт новых схем. Да Ринат?...
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07.01.2022 13:50 Відповісти
Ахметка угля купил,да вы что,бежим уже целовать его жопу.
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07.01.2022 13:52 Відповісти
А если бы не купил? Тогда кого Зелю?
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07.01.2022 13:55 Відповісти
я не сторонник ахметки и ненавижу зе.
и будет очень обидно, огда пройдя зиму, зеленые будут бить себя вгрудь,
типа, мы это сделали.
дай Бог конечно, пройти эту зиму.
а где ахметов нарыл топливо, совсем другой вопрос.
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07.01.2022 14:08 Відповісти
По методичкам порохоботов - Ахметов спаситель Украины. Безпринципным фиалково-ленточным червям без разницы с чьей экстрименты кушать...
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07.01.2022 14:56 Відповісти
Не, походу ты не троль, а просто тупой. По методичкам порохоботов есть один простой вопрос - почему Ахметов смог купить и привезти, а Зебил - нет?
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07.01.2022 15:32 Відповісти
Слава Герою!
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07.01.2022 13:55 Відповісти
Сам у себе.
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07.01.2022 13:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Деолігархизація наближається!!!
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07.01.2022 14:11 Відповісти
Це так. Ахметов при всіх гетьманах був бойовим, а тут крила приспустив і уже як за Батьківщину думати почав
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07.01.2022 14:57 Відповісти
він купив шахти в США.

Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише https://www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30391441.html «Радіо Свобода» , спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».

Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.

Йдеться про шахту «Affinity Mine». Тут видобуваються сотні тонн коксівного вугілля, воно тут же завантажується у вагони й експортується на українські коксохімічні заводи.

«Affinity Mine» - одна з найбільших американських шахт холдингу українського олігарха Ріната Ахметова та Вадима Новинського. У 2018 році тут працювало 265 шахтарів, які видобули трохи менше від мільйона тонн коксівного вугілля. Це третина від усього обсягу, який холдинг «Метінвест» видобув в США минулого року.
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07.01.2022 16:24 Відповісти
Мені цікаво,чому в сша вигидно добувати вугілля,платити 4000-5000 дол зарплатні шахтарям!А в Украіні нема сенсу.Не рентабельно!!!І зарплатня в Украіні в 4-5 разів менша....Чому так???
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07.01.2022 20:59 Відповісти
скоріш за все відповідь в іншому. В самому вугіллі. Кажуть воно різне буває. І різне вугілля для різних справ.
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07.01.2022 22:10 Відповісти
бо в США немає "державних" шахт і ніколи не було, відповідно не було дотацій
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08.01.2022 14:45 Відповісти
Это бесплатный "цем" Ахметова или...?
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07.01.2022 14:14 Відповісти
Це бубочка на горбі вісьлюка вугілля притаранив в Україну
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07.01.2022 14:16 Відповісти
Поки не дав копняка під сраку олігархам - вугілля ніяк не зявилось.
А щойно раком нагнув "любителів" бюджету України = як почалось...прямо святими вони стали.
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07.01.2022 14:58 Відповісти
Дебил, у Ахметки проблем с углем никогда не было. Без угля стояли ТЭС Центрэнерго.
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07.01.2022 16:10 Відповісти
Ахметов,а за чьи деньги этот бизнесмен закупил уголь?За бюджетные или те миллиардные кредиты что взял кредит не под залог своего имущества а под гарантии выплаты кредита Украиной а ни угля небыло ни денег только стране придется годами расплачиваться за эти исчезнувшие деньги и не тугриками.
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07.01.2022 14:22 Відповісти
И шо? Почему на Цензоре реклама частных компаний?
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07.01.2022 15:09 Відповісти
Напомню, что при Зе вездесущий Коломойский стал проявлять пиковый интерес к топливно-энергетическим активам Ахметова. Игорь Валерьевич с соратниками получили контроль над Центрэнерго. Сто раз читал за Центрэнерго и даже был там, но никак не пойму чем они занимаются. Если кратко то Центрэнерго держкомпания которая ворует деньги за отопление и т.д из наших карманов. Так вот И.В. со стороны Центрэнерго начал мутить воду на энергетическом рынке, якобы собираясь урвать кусок с этого пирога за счет и держави, и Ахметова. Игры эти очень опасны, особенно на кремлевском фоне. Поэтому хорошо что ДТЭК привез уголь, они не ангелы им просто это выгодно, но зато хоть не замерзнем , и даже и школы с универами на кпникулы не отправят
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07.01.2022 18:02 Відповісти
Кто продал 70% всей тепловой генерации в одни руки?Хотя по закону он не должен был купить максимум 30% .Нельзя отдавать в одни руки стратегические объекты!Сейчас Ахметов шантажирует страну типа то включу ТЭС или ТЭЦ, или не включу.В прошлом году он в феврале выключил всю тепловую генерацию и кинул страну!!!В этом году Ахметов вообще отказался закупать уголь для своих ТЭС и ТЭЦ.Ещё Ахметов,скорее всего по указке из кремля,через суд запретил Украине закупать электроэнергию из Белоруссии и РФ!!!Тем самым хотел ,по указке из кремля,оставить пол страны без света!Сорвать отопительный сезон!Ахметов должен сидеть вместе с медведчуком и Порошенко в одной камере!И немедленно!Так как Ахметов покупает депутатов на деньги из кремля!Тем самым до стабилизирует ситуацию в Украине.Депутаты не голосуют ни за один жизненно важные законопрэкты. Ни один законопроект Зеленского не был проголосовал .А там и легализации теневой экономики,которая дала бы дополнительно 150-200 млрд гривен поступлений в бюджет.За 30 лет не было принято ни одного законопроекта,чтобы люди стали жить лучше,чтобы страна развивалась ,чтобы зашли инвестиции.Чьи-то спецслужбы продолжают покупать парламент и депутатов,чтобы Украина жила хуже чем РФ.
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07.01.2022 20:49 Відповісти
Сейчас Украине даже выгодно,чтобы были веерные отключения света по вине ахметова!Он взял на себя обязательства при покупке 70% тепловой генерации.А сейчас отказывается закупать уголь,тем самым поставил Украину в тяжёлое экономическое положение.Могут остановится заводы и фабрики.А это ударит по бюджету.Зачем заводить войска если можно просто уничтожить страну экономически.Если будут веерные отключения по вине дтэк,то государство выставит убытки от абсолютно всех потребителей на десятки миллиардов долларов и сможет вернуть все ТЭС и ТЭЦ в своё правление.Так как Ахметов не справился со взятыми на себя обязательствами.
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07.01.2022 20:55 Відповісти
не из ордло под видом американского? с Донбасса поездом до черноморского порта в рф, а там корабликом.
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08.01.2022 00:21 Відповісти
Вся електрика за кордон.
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08.01.2022 10:24 Відповісти
 
 