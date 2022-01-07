Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7

Группа послов стран G7 ожидает, что в 2022 году в Украине будут не только принимать ключевые законы, но и успешно их имплементировать.

Об этом послы G7 сообщили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины.

Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев", - говорится в сообщении.

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