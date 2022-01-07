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G7 (799) закон (3146) коррупция (8456)

Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7

Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7

Группа послов стран G7 ожидает, что в 2022 году в Украине будут не только принимать ключевые законы, но и успешно их имплементировать.

Об этом послы G7 сообщили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины.

Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев", - говорится в сообщении.

Также читайте: Глава МИД ФРГ Бербок о приоритетах во время председательства в G7: Только вместе мы можем решать глобальные проблемы

Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7 01

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Топ комментарии
+17
Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
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07.01.2022 13:50
+11
Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
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07.01.2022 13:54
+9
Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
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07.01.2022 13:48
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Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
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07.01.2022 13:48 Ответить
А кто ваши?
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07.01.2022 13:49 Ответить
резонне запитання, І яку відповідь дадуть "особі, непомнящие родства"
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07.01.2022 14:42 Ответить
Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
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07.01.2022 13:50 Ответить
Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
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07.01.2022 13:54 Ответить
Это именно так послы с Порохом разговаривали, когда просили ускориться по Антикоррупционному суду, реформированию СБУ, ГБР, НАБУ и САПу?.. А потом все увидели насколько это затянуто и понакиданно подводных камней с "конкурсами" по назначению руководства и прочим, плоды до сих пор пожинаем?
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07.01.2022 14:10 Ответить
дві маленькі різниці: коли посли G7 Пороха просили про ті чи інші темпи реформ - то цим вони звертались до всіх політичних сил, які тоді складали коаліційну більшість, не лише до Президента, який не мав власної ручної фракції у ВР; тим більше, в режимі монобільшості, як нині. І друга різниця: реформи тоді - таки да, йшли, нехай і з темпами "хотілось би швидше" але на то були свої причини, зокрема, побіжно зазначеними у реченні вище; і навіть деякі з них були ІНСТИТУЦІЙНО завершеними. А нині - вони не йдуть від слова "зовсім" (принаймі - ті, на які в цій інфі посли звертають увагу); а той відкочуються в зворотньому напрямку. Тому посли нині про це чи не щотижня нагадують.
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07.01.2022 18:11 Ответить
дЭньги давай - да ..... все остальное пАтом - пусле бЭнибУковЭля....

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07.01.2022 13:51 Ответить
я тебе дам потом, если захочешь
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07.01.2022 13:52 Ответить
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07.01.2022 16:44 Ответить
Так,так:бєні хочуть грошей а законів-відосиків і дурконаркот наклепає замахаєтесь дивитись і читать,бєні складуть долоньки і напридумують як посміятись з Заходу,Штатів,України та Українців.
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07.01.2022 14:25 Ответить
Ну как дети малые , честное слово. Ну уже все на планете знают , что Осел тупорылый балабол , который может , что то обещать , НО никогда не делать.
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07.01.2022 13:51 Ответить
Зюзе законы не нужны, он на них пилюет. как скажет Беня или Ярмак так и будет.
Себе квартирки в Лондоне, врагам закон
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07.01.2022 13:52 Ответить
А нахер нам законы которые пишет и принимает большинство имеющее рейтинги в пятнадцать процентов,для кого они их пишут,в своих посольствах будете по ним жить,а Украине нужны новые выборы.
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07.01.2022 13:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 14:08 Ответить
Вор украинвший в Приватбанке пол триллиона долларов не должен сидеть в тюрьме...тем более американской...хоть и воровал в долларах... Но єто не Павел Лазаренко...
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07.01.2022 14:12 Ответить
Послы пусть не лезут в дела суверенной державы
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07.01.2022 14:13 Ответить
От J7 и J 20 зависит не только будуще Украины и ваших детей,а даже инвестиции в Украину...я бы лично не положил и доллара в быдло Голобородьбов Кучмистов...
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07.01.2022 14:16 Ответить
Рентинг истинный власти ЗЕ ниже плинтуса, заказные рейтинги в СМИ Разумкова и т.п. это брехня - никто не в курсе как эти опросы проходят, их нет в открытом доступе!!! Нет веры властям в которой так много кротов кремля, слива инфы, преследования патриотов Украины и своих разведчиков, гавканье на попередника Пороха вместо того чтобы укреплять ВСУ а не саботировать вооружение. ПОЗОР и презрение такой власти
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07.01.2022 14:18 Ответить
Зеля-авантюрист века. Такмих даже в 20-м веке не было.
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07.01.2022 14:20 Ответить
закончит он, как большинство авантюристов, очень плохо... Но он пока об этом не знает, - Дядя Беня ему последнюю страницу сценария не давал, а сам он слишком глуп, чтобы догадаться... Вова умрет молодым=) А ведь мог бы на рояле лабать и горя не знать...
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07.01.2022 14:33 Ответить
як говорив один відомий персонаж - "там будет играть музика но ти ее не услишиш"
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07.01.2022 14:45 Ответить
так і є
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07.01.2022 14:33 Ответить
Рейтинг быдла Кучмы на хлеб не намажешь.... членограйцы Голобородьки......выходи строиться вечерний развод...
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07.01.2022 14:20 Ответить
Мир сошел с ума , половину международных институтов нужно сметать к куям собачьим , кроме выкачивания денег налогоплательщиков, и работающих ради своей сытой жизни! Они ничего не несут, всякие там - G7? ВОЗ, ООН , ПАСЕ, КУЯСЕ, все это пшик !!! Все эти международные организации превратились в сборише бюрократов, и ГНЕЗДА ГЛОБАЛИСТОВ... Или они снесут 90% населения Нашей планеты или... мы проснемся от происходящего кошмара и СНЕСЕМ ИХ !!! КРАПКА
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07.01.2022 14:21 Ответить
выпей валерьяночки, снесун=)
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07.01.2022 14:31 Ответить
ну сиди жди.. ЖДУН МЛЯ !!!
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07.01.2022 14:41 Ответить
Ленка будет раздавать Скумбрию по 8гр....
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07.01.2022 14:22 Ответить
не всем, только избранным зебилам, свидетелям зеленого пророка популизма... А остальным надо просто перестать жрать=)
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07.01.2022 14:30 Ответить
ВОЗ частная лавочка созданная китайцами....пилят триллиарды долларов на Ковиде...
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07.01.2022 14:24 Ответить
Це коксік із-за вас,наркочлєн зовсім впав у наркозалежність:ніхто йому не вірить,навіть його хазяєва всі бєні розчаровані,та ще й поставку в ОП порушили:дулю вам а не Закони (їх виконання)-поверніть волохатого грузіна....бо скучно стало....
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07.01.2022 14:41 Ответить
послугни агенства "Рейтинг" скоро стануть самими дорогими на всій земній кулі. Аж допоки Беня не покаже Бубі і Бобі останній листок сценарія під назвою - Епілог.
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07.01.2022 14:50 Ответить
не надійтесь бо при владі наперсточники одні високо інтелектуали тищенки
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07.01.2022 15:14 Ответить
"пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році"(с) - це не про плани роботи послів G7 в Україні. Це - завдання, чергове з Брюселю повторення завдання для зедебілької клоунскої влади ЄрЗе, яка досі ще править Україною.
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07.01.2022 17:55 Ответить
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07.01.2022 19:28 Ответить
ким,чим і за яким законом? Треба приймати кодес зеленого судочинства.... а так це все балачки.
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07.01.2022 22:27 Ответить
Уважаемые G7, никто не собирается соблюдать Законы!
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08.01.2022 09:14 Ответить
 
 