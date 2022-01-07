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G-7 G7 (992) закон (2787) корупція (4615)

Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7

Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7

Група послів країн G7 очікує, що у 2022 році в Україні будуть не лише ухвалювати ключові закони, а й успішно їх імплементувати.

Про це посли G7 повідомили у Twitter, ініформує Цензор.НЕТ.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку України. 

Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми

Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7 01

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Топ коментарі
+17
Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
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07.01.2022 13:50
+11
Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
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07.01.2022 13:54
+9
Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
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07.01.2022 13:48
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Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
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07.01.2022 13:48 Відповісти
А кто ваши?
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07.01.2022 13:49 Відповісти
резонне запитання, І яку відповідь дадуть "особі, непомнящие родства"
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07.01.2022 14:42 Відповісти
Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
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07.01.2022 13:50 Відповісти
Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
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07.01.2022 13:54 Відповісти
Это именно так послы с Порохом разговаривали, когда просили ускориться по Антикоррупционному суду, реформированию СБУ, ГБР, НАБУ и САПу?.. А потом все увидели насколько это затянуто и понакиданно подводных камней с "конкурсами" по назначению руководства и прочим, плоды до сих пор пожинаем?
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07.01.2022 14:10 Відповісти
дві маленькі різниці: коли посли G7 Пороха просили про ті чи інші темпи реформ - то цим вони звертались до всіх політичних сил, які тоді складали коаліційну більшість, не лише до Президента, який не мав власної ручної фракції у ВР; тим більше, в режимі монобільшості, як нині. І друга різниця: реформи тоді - таки да, йшли, нехай і з темпами "хотілось би швидше" але на то були свої причини, зокрема, побіжно зазначеними у реченні вище; і навіть деякі з них були ІНСТИТУЦІЙНО завершеними. А нині - вони не йдуть від слова "зовсім" (принаймі - ті, на які в цій інфі посли звертають увагу); а той відкочуються в зворотньому напрямку. Тому посли нині про це чи не щотижня нагадують.
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07.01.2022 18:11 Відповісти
дЭньги давай - да ..... все остальное пАтом - пусле бЭнибУковЭля....

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07.01.2022 13:51 Відповісти
я тебе дам потом, если захочешь
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07.01.2022 13:52 Відповісти
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07.01.2022 16:44 Відповісти
Так,так:бєні хочуть грошей а законів-відосиків і дурконаркот наклепає замахаєтесь дивитись і читать,бєні складуть долоньки і напридумують як посміятись з Заходу,Штатів,України та Українців.
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07.01.2022 14:25 Відповісти
Ну как дети малые , честное слово. Ну уже все на планете знают , что Осел тупорылый балабол , который может , что то обещать , НО никогда не делать.
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07.01.2022 13:51 Відповісти
Зюзе законы не нужны, он на них пилюет. как скажет Беня или Ярмак так и будет.
Себе квартирки в Лондоне, врагам закон
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07.01.2022 13:52 Відповісти
А нахер нам законы которые пишет и принимает большинство имеющее рейтинги в пятнадцать процентов,для кого они их пишут,в своих посольствах будете по ним жить,а Украине нужны новые выборы.
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07.01.2022 13:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 14:08 Відповісти
Вор украинвший в Приватбанке пол триллиона долларов не должен сидеть в тюрьме...тем более американской...хоть и воровал в долларах... Но єто не Павел Лазаренко...
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07.01.2022 14:12 Відповісти
Послы пусть не лезут в дела суверенной державы
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07.01.2022 14:13 Відповісти
От J7 и J 20 зависит не только будуще Украины и ваших детей,а даже инвестиции в Украину...я бы лично не положил и доллара в быдло Голобородьбов Кучмистов...
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07.01.2022 14:16 Відповісти
Рентинг истинный власти ЗЕ ниже плинтуса, заказные рейтинги в СМИ Разумкова и т.п. это брехня - никто не в курсе как эти опросы проходят, их нет в открытом доступе!!! Нет веры властям в которой так много кротов кремля, слива инфы, преследования патриотов Украины и своих разведчиков, гавканье на попередника Пороха вместо того чтобы укреплять ВСУ а не саботировать вооружение. ПОЗОР и презрение такой власти
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07.01.2022 14:18 Відповісти
Зеля-авантюрист века. Такмих даже в 20-м веке не было.
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07.01.2022 14:20 Відповісти
закончит он, как большинство авантюристов, очень плохо... Но он пока об этом не знает, - Дядя Беня ему последнюю страницу сценария не давал, а сам он слишком глуп, чтобы догадаться... Вова умрет молодым=) А ведь мог бы на рояле лабать и горя не знать...
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07.01.2022 14:33 Відповісти
як говорив один відомий персонаж - "там будет играть музика но ти ее не услишиш"
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07.01.2022 14:45 Відповісти
так і є
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07.01.2022 14:33 Відповісти
Рейтинг быдла Кучмы на хлеб не намажешь.... членограйцы Голобородьки......выходи строиться вечерний развод...
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07.01.2022 14:20 Відповісти
Мир сошел с ума , половину международных институтов нужно сметать к куям собачьим , кроме выкачивания денег налогоплательщиков, и работающих ради своей сытой жизни! Они ничего не несут, всякие там - G7? ВОЗ, ООН , ПАСЕ, КУЯСЕ, все это пшик !!! Все эти международные организации превратились в сборише бюрократов, и ГНЕЗДА ГЛОБАЛИСТОВ... Или они снесут 90% населения Нашей планеты или... мы проснемся от происходящего кошмара и СНЕСЕМ ИХ !!! КРАПКА
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07.01.2022 14:21 Відповісти
выпей валерьяночки, снесун=)
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07.01.2022 14:31 Відповісти
ну сиди жди.. ЖДУН МЛЯ !!!
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07.01.2022 14:41 Відповісти
Ленка будет раздавать Скумбрию по 8гр....
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07.01.2022 14:22 Відповісти
не всем, только избранным зебилам, свидетелям зеленого пророка популизма... А остальным надо просто перестать жрать=)
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07.01.2022 14:30 Відповісти
ВОЗ частная лавочка созданная китайцами....пилят триллиарды долларов на Ковиде...
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07.01.2022 14:24 Відповісти
Це коксік із-за вас,наркочлєн зовсім впав у наркозалежність:ніхто йому не вірить,навіть його хазяєва всі бєні розчаровані,та ще й поставку в ОП порушили:дулю вам а не Закони (їх виконання)-поверніть волохатого грузіна....бо скучно стало....
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07.01.2022 14:41 Відповісти
послугни агенства "Рейтинг" скоро стануть самими дорогими на всій земній кулі. Аж допоки Беня не покаже Бубі і Бобі останній листок сценарія під назвою - Епілог.
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07.01.2022 14:50 Відповісти
не надійтесь бо при владі наперсточники одні високо інтелектуали тищенки
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07.01.2022 15:14 Відповісти
"пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році"(с) - це не про плани роботи послів G7 в Україні. Це - завдання, чергове з Брюселю повторення завдання для зедебілької клоунскої влади ЄрЗе, яка досі ще править Україною.
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07.01.2022 17:55 Відповісти
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07.01.2022 19:28 Відповісти
ким,чим і за яким законом? Треба приймати кодес зеленого судочинства.... а так це все балачки.
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07.01.2022 22:27 Відповісти
Уважаемые G7, никто не собирается соблюдать Законы!
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08.01.2022 09:14 Відповісти
 
 