Очікуємо не лише ухвалення законів, а й їхню успішну імплементацію, - G7

Група послів країн G7 очікує, що у 2022 році в Україні будуть не лише ухвалювати ключові закони, а й успішно їх імплементувати.

Про це посли G7 повідомили у Twitter, ініформує Цензор.НЕТ.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку України.

Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців", - йдеться в повідомленні.

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