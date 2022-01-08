Власти Казахстана сообщают о задержании более 4 тысяч человек
Во время "зачистки" на акциях протеста в Казахстане задержали более 4000 человек.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
Больше всего задержаний произошло в Алмате.
Сейчас все здания государственных органов власти снова находятся под контролем силовиков.
Патрульная полиция обеспечивает порядок, добавили в министерстве. Работает служба "102", в сутки дежурные получают в среднем более 1200 звонков.
В МВД отметили, что задержанным грозит пожизненное заключение.
Количества убитых протестующих в министерстве не озвучили.
Ранее власти Казахстана сообщали о 3000 задержанных во время протестов.
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https://twitter.com/i/status/1479477419178401793
Он предатель казахстанского народа.
Кацапы влезли, и останутся палачами.
Герои не умирают!!!
Р*сня, будь ты проклята на все века.
https://twitter.com/_rage4oK/status/1479373356763951104
Стал похож на Грязний склад... В.Висоцький
Казахи- БОРИТЕСЬ БРАТЬЯ!!!!!!! НЕ СДАВАЙТЕСЬ!!!!! ОНИ ВАС ВСЕХ УНИЧТОЖАТ!!!!!
Уже не фашисты - полпотовцы?
До речі, першим бойову отруєнну речовину, по замовленню Германського Генштабу, зробив Нобелевський лауреат, він же хімік, він же єврей. Так що травити людей газами вигадали самі євреї, котрих потім у газові камери і заводили.
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Сразу уточню. Я не эксперд по востоку. Просто свожу в кучу пару фактов.
Мало кто знает,но в Китае существует внутренней конфликт. Конфликт между элитами. Молодые комми хотят подвинуть старых. Им не нравится внешняя и внутренняя политика нынешнего руководства. В какую сторону они собираются двигать Китай хз, но обещаны большие движухи в Китае именно в 2022.
Зная, что Китаю будет не до выкупленного стратегического партнёра, рюзьге замутили бунт. Именно поэтому так быстро отреагировали с вводом войск и захватом аэродромов.
Ну, а сейчас в Казахстане начинают вычищать всех связанных с Китаем. Поэтому объявлено о гос измене. Именно поэтому у многих из нас сложилось впечатление о том, что протестующие как бы просили "Путен введи!" Именно поэтому много рузьге языг. Ну, а народ поверивший просто использовали.
Китай тоже запросил ввод своих миротворцев в Казахстан, но скорее всего им ничего не светит. Возможно я ошибаюсь, у нас есть люди, которые на этом денюшку косят, они лучше знают. Посмотрим...
На лице інформаційна блокада Казахстану Кацапієй