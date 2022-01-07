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затримання (4313) Казахстан (855) протест (2377)

Влада Казахстану повідомляє про затримання більш ніж 4 тисяч людей

Влада Казахстану повідомляє про затримання більш ніж 4 тисяч людей

Під час "зачистки" на акціях протесту в Казахстані затримали більш ніж 4000 людей.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Казахстану, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на казахстанський портал "ORDA".

Найбільше затримань відбулося в Алматі.

Зараз всі будівлі державних органів влади знову перебувають під контролем силовиків.

Патрульна поліція забезпечує порядок, додали у міністерстві. Працює служба "102", за добу чергові отримують в середньому понад 1200 дзвінків.

У МВС зазначили, що затриманим загрожує довічне ув’язнення.

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Числа вбитих протестувальників у міністерстві не озвучили.

Раніше влада Казахстану повідомляла про 3000 затриманих під час протестів.

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Топ коментарі
+48
когда немцы покупают нефть и газ у московии, они должны четко понимать, что своими деньгами они оплачивают оружие из которого будут убивать украинцев, беларусов и казахов
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07.01.2022 23:58
+35
"Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
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07.01.2022 23:53
+25
Кто же все таки иностранные террористы ?

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08.01.2022 00:04
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"Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
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07.01.2022 23:53 Відповісти
когда немцы покупают нефть и газ у московии, они должны четко понимать, что своими деньгами они оплачивают оружие из которого будут убивать украинцев, беларусов и казахов
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07.01.2022 23:58 Відповісти
По сути Германия - спонсор терроризма
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08.01.2022 00:21 Відповісти
Не просто спонсор, а еще и главный лоббист терроризма в Евразии.
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08.01.2022 10:58 Відповісти
Немцы продолжают покупать за бусы.
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08.01.2022 00:06 Відповісти
Жалко казахов-ихнею територию рассматривают как плантацию энергоресурсов.
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08.01.2022 10:05 Відповісти
+100
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08.01.2022 00:18 Відповісти
Німці не тільки нафту й газ купують, вони таємно поставляли товари подвійного призначення (фірма Сіменс), які могли використовуватись для агресії проти України. Одночасно заблокували продаж Україні зброї не тільки напряму з Німеччини, але і через структури НАТО. Паралельно, німці відкрили другий фронт, економічний, проти України - будівництво ПП-2. А до того, у 2008 Німеччина в особі канцлера Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО, чим розчистила шлях путіну для воєнної агресії проти України. Німеччина і німці є союзниками фашистської росії.
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08.01.2022 02:12 Відповісти
Ви є розумна людина.

Рідко ми бачимо такі правдиві аналізи і чесні коментарі.

ПРОДОВЖУЙТЕ
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08.01.2022 07:21 Відповісти
Дякую.
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08.01.2022 15:35 Відповісти
А коли українці купляють руський газ і нафту, то єто другое.
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08.01.2022 07:58 Відповісти
Не купляй.
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08.01.2022 09:50 Відповісти
но вы по закону обязаны и вынуждены платить комунальные счета.
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08.01.2022 10:57 Відповісти
Кому? расеянцам?
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08.01.2022 11:12 Відповісти
Не обязан я нікому. В мене власна скважина, власна СЕС, топлю дровами, йдіть у сраку.
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08.01.2022 11:40 Відповісти
Скважина під воду ,не нафтова, не подумайте
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08.01.2022 11:41 Відповісти
Тож шмаркля ! Він і електроенергію у московії купляє !
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08.01.2022 10:43 Відповісти
Так в Украине и так всем известно пророссийские силы, как имели огромное влияние, так и имеют. Поэтому Украина покупает энергоресурсы в РФ или через Беларусь а не у арабов и т.д. за столько лет не построен прием на море сжиженного газа... и т.д. Именно поетому у нас министры с российским гражданством до сих пор. И скоро отпустят генерала Шайтанова который виновен во многим неприятностях являюсь генералом СБУ из Генштаба АТО.... ит.д. и т.д. и т.д.
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08.01.2022 19:31 Відповісти
На словах лише купують. Насправді це український нелегально добутий і вкрадений газ під виглядом московського
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09.01.2022 01:10 Відповісти
Отличное видео по ситуации с диктаторами

https://twitter.com/i/status/1479477419178401793
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07.01.2022 23:56 Відповісти
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07.01.2022 23:57 Відповісти
тут головне БДСМ з ОДКБ не переплутати
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08.01.2022 01:01 Відповісти
И так ясно, что πιταρы.
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08.01.2022 10:52 Відповісти
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07.01.2022 23:56 Відповісти
токавеву это не поможет.
Он предатель казахстанского народа.
Кацапы влезли, и останутся палачами.
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08.01.2022 00:01 Відповісти
множ на 3 і буде тільки вдвічі менше ніж дійсно е.
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08.01.2022 00:02 Відповісти
Кто же все таки иностранные террористы ?

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08.01.2022 00:04 Відповісти
Якщо вже росіяни у вас вдома, буває важко змусити їх піти.
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08.01.2022 00:05 Відповісти
Легше використати як добрива.
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08.01.2022 10:33 Відповісти
Ну що тут можна сказати... Кацапи, за три дні нажили собі ще одного лютого і непримиримого ворога.
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08.01.2022 00:06 Відповісти
Або союзника, як Білорусь
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08.01.2022 08:06 Відповісти
Первая Небесная Сотня Казахстана.
Герои не умирают!!!
Р*сня, будь ты проклята на все века.
https://twitter.com/_rage4oK/status/1479373356763951104
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08.01.2022 00:14 Відповісти
Госсекретарь Блинкен предупредил Казахстан, что «русские могут остаться»
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08.01.2022 00:17 Відповісти
Сейчас можно с чемпионату Казахстана по футболу за дешево пару хороших футболистов подписать.
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08.01.2022 00:18 Відповісти
Армянский контингент введенный в рамках договора одэкабэ взял под контроль центральный рынок.
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08.01.2022 00:20 Відповісти
А,що, вони Дурні? Всі армяни - Хліборізи в рад.армії
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08.01.2022 14:02 Відповісти
'Наш родной, Центральний ринок
Стал похож на Грязний склад... В.Висоцький
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08.01.2022 14:05 Відповісти
там изначальная ошибка. карательные паханы забывают, что хотя они и нелюди, но они так же, не прсто смертны, но внезапно смертны и потому век осуждённых легко может оказаться длиннее века этого "братского шобла". аннушка знает своё дело и масла у неё хватит на всех их ))
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08.01.2022 00:26 Відповісти
Та какая там 3я мировая))) просто уже началась операция по принуждению ***** к миру.
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08.01.2022 01:30 Відповісти
Скільки затримала влада публікує, а скільки вже вбила мовчить.
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08.01.2022 02:27 Відповісти
Ще два дні тому це стало цікавим. Впевнений, офіційну кількість занизятб в рази. А багатьох поховають як невпізнаних.Або просто потайки кремують (хоча не знаю, можливо кремація не дозволена релігією в Казахстані). І дуже багато буде зниклих безвісти.
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08.01.2022 10:50 Відповісти
так Алмата - это не весь Казахстан...есть надежда, что западные региона страны все-таки проснутся и сделат свое правое дело по освобождению Казахстана от оккупантов...
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08.01.2022 06:51 Відповісти
Влада Казахстану, то зрадники Казахстану і їх чекає шибениця…
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08.01.2022 09:10 Відповісти
Так сразу растреляйте всех !!! Плюс Жен , матерей и детей!!! Дома их разрушить ,гражданства лишить посмертно всех!!! Памятники Назарбаеву поставить обратно , и памяткик славным воинам ОДКБ на главной площади НАЗАРБАЯ!!!! И Кадырова сделать почетным гражданином КАЗАХСТАНА и разместить его бойцов бородатых по всем городам!!!!
Казахи- БОРИТЕСЬ БРАТЬЯ!!!!!!! НЕ СДАВАЙТЕСЬ!!!!! ОНИ ВАС ВСЕХ УНИЧТОЖАТ!!!!!
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08.01.2022 10:23 Відповісти
Карательную акцию, сравнивать котороую можно только с газовыми камерами нацистов,"зачисткой"- новояз на расее.
Уже не фашисты - полпотовцы?
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08.01.2022 10:29 Відповісти
А ви подивиться на склад тіх, хто керує РФ - там євреї, да ще й таки, яки з КДБ.

До речі, першим бойову отруєнну речовину, по замовленню Германського Генштабу, зробив Нобелевський лауреат, він же хімік, він же єврей. Так що травити людей газами вигадали самі євреї, котрих потім у газові камери і заводили.
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08.01.2022 14:03 Відповісти
Пояснюю! Тіло с діагнозом "расєянін" не має національності,як не важливо громадянство і місце існуваня.
.
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08.01.2022 22:54 Відповісти
ти вже довів який ти історик. Не неси ахінею, а то Оманський звинуватить тебе у антисемітизмі
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09.01.2022 01:16 Відповісти
В Усть Каменогорск ночью вошла росс.бронетехника. Это крупный центр металлургии где из 300+ тыс. жителей 200+ кацапы, и центр области. Анексия похоже УЖЕ идет полным ходом. Площадь области 238 тыс км2 это почти пол Украины и масса полезных ископаемых
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08.01.2022 11:06 Відповісти
Літаками возити будуть? Бо на наземні конвої, треба багато кацапів, для охорони перевезень.
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08.01.2022 14:04 Відповісти
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08.01.2022 11:38 Відповісти
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08.01.2022 11:40 Відповісти
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08.01.2022 11:40 Відповісти
Понятно в общем… Путинввел и все сразу закончилось. А шуму то было
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08.01.2022 11:59 Відповісти
в мордорії забули ...."насильно милим не будеш "........а казахи люди памятливі і наслідки не за горами
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08.01.2022 12:06 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Отже, назва таких людей - ТІТУШКИ! На відміну від українських тітушек, казахських набирали відразу з найжорстокішого кріміналу готового відрізати голови. Мета - відрізати голови поліцейським задля того, щоб показати по ТВ і налякати світ, усе бувше СНД та самих казахів, під час чого забезпечити ввід російських військ до Казахстану, зокрема до Північного Казахстану для «допомоги руССкоязичним», та створення казахського ОРДЛО. Такаєв - то казахський Янукович. По великому рахунку казахська «РуССкая Весна» від української нічим не відрізняються. Для планування подібних жахливих речей, які здатні налякати народ і відвернути від позитивних змін і фінансуються установи подібні Інституту Жириновського у Москві. Хай шастить!
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08.01.2022 14:18 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

Сразу уточню. Я не эксперд по востоку. Просто свожу в кучу пару фактов.
Мало кто знает,но в Китае существует внутренней конфликт. Конфликт между элитами. Молодые комми хотят подвинуть старых. Им не нравится внешняя и внутренняя политика нынешнего руководства. В какую сторону они собираются двигать Китай хз, но обещаны большие движухи в Китае именно в 2022.
Зная, что Китаю будет не до выкупленного стратегического партнёра, рюзьге замутили бунт. Именно поэтому так быстро отреагировали с вводом войск и захватом аэродромов.
Ну, а сейчас в Казахстане начинают вычищать всех связанных с Китаем. Поэтому объявлено о гос измене. Именно поэтому у многих из нас сложилось впечатление о том, что протестующие как бы просили "Путен введи!" Именно поэтому много рузьге языг. Ну, а народ поверивший просто использовали.
Китай тоже запросил ввод своих миротворцев в Казахстан, но скорее всего им ничего не светит. Возможно я ошибаюсь, у нас есть люди, которые на этом денюшку косят, они лучше знают. Посмотрим...
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08.01.2022 16:18 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Отже, назва таких людей - ТІТУШКИ! На відміну від українських тітушек, казахських набирали відразу з найжорстокішого кріміналу готового відрізати голови. Мета - відрізати голови поліцейським задля того, щоб показати по ТВ і налякати світ, усе бувше СНД та самих казахів, під час чого забезпечити ввід російських військ до Казахстану, зокрема до Північного Казахстану для «допомоги руССкоязичним», та створення казахського ОРДЛО. Такаєв - то казахський Янукович. По великому рахунку казахська «РуССкая Весна» від української нічим не відрізняються. Для планування подібних жахливих речей, які здатні налякати народ і відвернути від позитивних змін і фінансуються установи подібні Інституту Жириновського у Москві. Хай шастить!
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08.01.2022 17:38 Відповісти
Чому немає інформації про військовії дії казахів проти расєйських окупантів - росіян в Казахстані давно не полюляють, а після такого (агресії Росії проти Казахстану) деякі казахські військові взяли до рук зброю і стріляють в расєянських військових, це ж не таємниця .
На лице інформаційна блокада Казахстану Кацапієй
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08.01.2022 22:48 Відповісти
події в Казакхстані підняли ціну на нафту у світі. і кому це вигідно ? звичайно - агресору - РФ.
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09.01.2022 08:16 Відповісти
 
 