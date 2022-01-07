Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження без попередження
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав відкривати вогонь на ураження по мітингарям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це він заявив під час звернення до населення.
За його словами, "бандити" нібито продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян.
"Від рук бандитів постраждали не лише адміністративні будівлі, а й особисте майно мирних жителів, не кажучи вже про здоров'я та життя сотень цивільних осіб та військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих", - сказав президент Казахстану.
Він підкреслив, що влада почула всі вимоги протестувальників, які виражалися у мирних формах. Водночас з терористами уряд вести переговори не має наміру.
"За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями", - додав Токаєв.
Президент зазначив, що в Казахстані не вистачає своїх бійців спецназу та техніки. Однак силовики доведуть операцію "до кінця".
За словами Токаєва, "хто не здасться - буде знищений". Після цього органи чекає "розбір польотів" - влада планує розібратися, чому спецслужби "проспали" появу сплячих осередків бойовиків.
Підбурювачами ж, як стверджує глава казахстанської держави, виступили "зарубіжні діячі".
Будь ласка, зачекайте...
Просто думали, что власти Казахстана сами справятся.
А как увидели, что возможен "полет легитимного президента Казахстана в Ростов", так сразу начали действовать на опережение.
Странные какие-то мародеры орудуют в Алматы.
Чистят какой-то не дорогой магазин с бытовой техникой, снимают это на камеру и при этом выкладывают все в сеть при отключеном интернете.
ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ СПЕКТАКЛЬ ОТ ФСБ РФ
(( Источник из ФСБ:
для погромов в Казахстане использовали бывших заключённых
https://
gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
отработаный прием спецслужб -нет повода. создай его
Но в биографии
В 1970 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 МГИМО МИД СССР , где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 Посольство СССР в КНР .
В 1975 году поступил на службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Республике Сингапур .
В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Language_and_Culture_University Пекинском лингвистическом институте (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 рус. . В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине , где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
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будет очень интересно если он именно там был завебован китайскими спецслужбами...
У некоторых убийц, даже серийных встречаются довольно миловидные лица
Assem Zhapisheva
@zhapisheva
6 янв.
Поговорила с роднёй в Актобе. Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.
Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.
я, кстати, тоже о спектакле подумала: человек спокойно снимает, спокойно комментирует, всех хватают - его нет, всех стреляют - его нет...как в кино
Или забыли уже?
Украинцы будьте бдительны, если увидите на митинге вот таких титушек-мародеров. Сразу пресекайте.
Попытки уже были, когда разрисовывали двери ОПы. Это была проба.
Останавливайте засланых казачков!
https://www.youtube.com/watch?v=J6LQaFw7zC0
И эти деньги могут прийти как от клана Назарбаева так из вне...судя по ситуации Назарбаева выкинули руками восставшего народа...И теперь власть переходит к человеку от клана ФСБ-КГБ на кацапских штыках...
И пока непонятно какой будет расклад...