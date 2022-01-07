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Казахстан (855) Токаєв (85)

Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження без попередження

Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження без попередження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав відкривати вогонь на ураження по мітингарям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це він заявив під час звернення до населення.

За його словами, "бандити" нібито продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян.

"Від рук бандитів постраждали не лише адміністративні будівлі, а й особисте майно мирних жителів, не кажучи вже про здоров'я та життя сотень цивільних осіб та військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих", - сказав президент Казахстану.

Він підкреслив, що влада почула всі вимоги протестувальників, які виражалися у мирних формах. Водночас з терористами уряд вести переговори не має наміру.

"За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями", - додав Токаєв.

Президент зазначив, що в Казахстані не вистачає своїх бійців спецназу та техніки. Однак силовики доведуть операцію "до кінця".

За словами Токаєва, "хто не здасться - буде знищений". Після цього органи чекає "розбір польотів" - влада планує розібратися, чому спецслужби "проспали" появу сплячих осередків бойовиків.

Підбурювачами ж, як стверджує глава казахстанської держави, виступили "зарубіжні діячі".

Також читайте: Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014

Автор: 
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Топ коментарі
+84
Марк Фейгин

Чем больше смотришь на Казахстан и Беларусь,тем яснее осознаешь какой подвиг совершили украинцы. Для себя и своих детей.

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07.01.2022 11:18
+59
Ета Гнида на ето решилась только если его поддержал *****. Иначе оно бы убежало вместе с Назабаевым. Где там США и Европа с ихними обеспокоенностями. Видите к чему приводят ваше задабривание и переговоры с кремлевским Дьяволом?
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07.01.2022 10:54
+58
Яка *****!
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07.01.2022 10:46
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да нет конечно.
Просто думали, что власти Казахстана сами справятся.
А как увидели, что возможен "полет легитимного президента Казахстана в Ростов", так сразу начали действовать на опережение.
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07.01.2022 17:46 Відповісти
Кстати насчёт мародеров.

 Странные какие-то мародеры орудуют в Алматы.

Чистят какой-то не дорогой магазин с бытовой техникой, снимают это на камеру и при этом выкладывают все в сеть при отключеном интернете.

ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ СПЕКТАКЛЬ ОТ ФСБ РФ
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07.01.2022 16:41 Відповісти
Так то казахские титушки.
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07.01.2022 17:17 Відповісти
Цілком імовірний сценарій..

(( Источник из ФСБ:

для погромов в Казахстане использовали бывших заключённых

https://
gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html



отработаный прием спецслужб -нет повода. создай его
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07.01.2022 16:54 Відповісти
У Токаева лицо Андропова. Кто у него мама ?
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07.01.2022 16:55 Відповісти
вроде казашка...
Но в биографии

В 1970 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 МГИМО МИД СССР , где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 Посольство СССР в КНР .

В 1975 году поступил на службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Республике Сингапур .

В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Language_and_Culture_University Пекинском лингвистическом институте (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 рус. . В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине , где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
==========
будет очень интересно если он именно там был завебован китайскими спецслужбами...
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07.01.2022 17:06 Відповісти
Есть значение какое лицо у предателя- ублюдка?
У некоторых убийц, даже серийных встречаются довольно миловидные лица
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07.01.2022 17:18 Відповісти
Это намёк на то, что мама у ублюдка Андропова была еврейкой.
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07.01.2022 20:48 Відповісти
Так он ГБшный кадровый офицер . Елита внешней разведки в белых перчатках . в МГИМО других не могло быть . Алиевский клан отдуда же .
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07.01.2022 22:03 Відповісти
Вот что пишут из Казахстана

Assem Zhapisheva

@zhapisheva

6 янв.

Поговорила с роднёй в Актобе. Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.

Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.

я, кстати, тоже о спектакле подумала: человек спокойно снимает, спокойно комментирует, всех хватают - его нет, всех стреляют - его нет...как в кино
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07.01.2022 17:00 Відповісти
Это называется гибридная война.
Или забыли уже?

Украинцы будьте бдительны, если увидите на митинге вот таких титушек-мародеров. Сразу пресекайте.

Попытки уже были, когда разрисовывали двери ОПы. Это была проба.
Останавливайте засланых казачков!
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07.01.2022 18:49 Відповісти
Эта **** за каждую смерть ответит
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07.01.2022 17:19 Відповісти
ЖАНАОЗЕН ВЫДВИНУЛ ТРЕБОВАНИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=J6LQaFw7zC0
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07.01.2022 17:38 Відповісти
Шевченко посадчт?
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07.01.2022 17:41 Відповісти
Наградят
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07.01.2022 18:51 Відповісти
Еще один палач нарисовался
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07.01.2022 17:58 Відповісти
Этот поц уже наговорил себе не на одну Гаагу. Теперь ему пути назад нету.
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07.01.2022 20:23 Відповісти
значит валите Токаева без предупреждения .
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07.01.2022 21:51 Відповісти
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07.01.2022 22:18 Відповісти
Казахские военные массово переходят на сторону народа! Именно поэтому Путло потащило предателю казахского народа Токаеву помощь в виде нескольких тысяч карателей-интервентов. Казахи не успокоятся после всех этих событий точно! Похоже что всё только начинается.
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07.01.2022 22:20 Відповісти
Нужен клан генералов-заговорщиков...и для него должна быть перспектива с гарантией после смены режима, а на сегодняшний день деньги и немалые деньги...
И эти деньги могут прийти как от клана Назарбаева так из вне...судя по ситуации Назарбаева выкинули руками восставшего народа...И теперь власть переходит к человеку от клана ФСБ-КГБ на кацапских штыках...

И пока непонятно какой будет расклад...
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07.01.2022 22:35 Відповісти
Жене казахского преза Касыма Токаева дали российский паспорт 4503679940. И прописку в этой 120-метровой квартире в центре Москвы, на Чистых прудах. Вот российский ИНН Надежды Давыдовны Токаевой. Её подмосковная земля засекречена. Но видна в утечках Росреестра. Участок 50:05:0040705:27 в Абрамцево гражданке РФ Надежде Токаевой продал Евгений Гиндилис, менеджер Еврейского музея в Линкольн-центре (Ньй-Йорк, США). У теледеда Эрнста на ОРТ Евгений рулил дирекцией кинопрограм. Осуждал Россию за Крым. Помогал Украине и Майдану
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07.01.2022 23:11 Відповісти
Касим-Жомарт Токаєв- палач народа.
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07.01.2022 23:47 Відповісти
Образование мгимо. Агент кгб короче. Учитывая, что с обьектов снимали охрану, и скорость обращения к ОДКБ, весь сценарий московский. Газ, нефть, китай... много интересов
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08.01.2022 09:46 Відповісти
вроятно поделили, Казахстан РФ, мы останемся в европейской цивилизации
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08.01.2022 10:30 Відповісти
а когда они насыщались?
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08.01.2022 10:52 Відповісти
Мразота .Надо помочь казахам оружием.
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08.01.2022 11:01 Відповісти
*********
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08.01.2022 11:21 Відповісти
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