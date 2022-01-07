Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження без попередження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав відкривати вогонь на ураження по мітингарям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це він заявив під час звернення до населення.

За його словами, "бандити" нібито продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян.

"Від рук бандитів постраждали не лише адміністративні будівлі, а й особисте майно мирних жителів, не кажучи вже про здоров'я та життя сотень цивільних осіб та військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих", - сказав президент Казахстану.

Він підкреслив, що влада почула всі вимоги протестувальників, які виражалися у мирних формах. Водночас з терористами уряд вести переговори не має наміру.

"За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями", - додав Токаєв.

Президент зазначив, що в Казахстані не вистачає своїх бійців спецназу та техніки. Однак силовики доведуть операцію "до кінця".

За словами Токаєва, "хто не здасться - буде знищений". Після цього органи чекає "розбір польотів" - влада планує розібратися, чому спецслужби "проспали" появу сплячих осередків бойовиків.

Підбурювачами ж, як стверджує глава казахстанської держави, виступили "зарубіжні діячі".

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