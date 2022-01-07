РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости
44 424 330
Казахстан (778) Токаев (62)

Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил во время обращения к населению.

По его словам, бандиты якобы продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.

"От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, которые выражались в мирных формах. В то же время, с террористами правительство вести переговоры не намерено.

"За границей высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", - добавил Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане не хватает бойцов спецназа и техники. Однако силовики доведут операцию "до конца".

По словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" - власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих очагов боевиков.

Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "зарубежные деятели".

Также читайте: Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+84
Марк Фейгин

Чем больше смотришь на Казахстан и Беларусь,тем яснее осознаешь какой подвиг совершили украинцы. Для себя и своих детей.

показать весь комментарий
07.01.2022 11:18
+59
Ета Гнида на ето решилась только если его поддержал *****. Иначе оно бы убежало вместе с Назабаевым. Где там США и Европа с ихними обеспокоенностями. Видите к чему приводят ваше задабривание и переговоры с кремлевским Дьяволом?
показать весь комментарий
07.01.2022 10:54
+58
Яка *****!
показать весь комментарий
07.01.2022 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
да нет конечно.
Просто думали, что власти Казахстана сами справятся.
А как увидели, что возможен "полет легитимного президента Казахстана в Ростов", так сразу начали действовать на опережение.
показать весь комментарий
07.01.2022 17:46 Ответить
Кстати насчёт мародеров.

 Странные какие-то мародеры орудуют в Алматы.

Чистят какой-то не дорогой магазин с бытовой техникой, снимают это на камеру и при этом выкладывают все в сеть при отключеном интернете.

ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ СПЕКТАКЛЬ ОТ ФСБ РФ
показать весь комментарий
07.01.2022 16:41 Ответить
Так то казахские титушки.
показать весь комментарий
07.01.2022 17:17 Ответить
Цілком імовірний сценарій..

(( Источник из ФСБ:

для погромов в Казахстане использовали бывших заключённых

https://
gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html



отработаный прием спецслужб -нет повода. создай его
показать весь комментарий
07.01.2022 16:54 Ответить
У Токаева лицо Андропова. Кто у него мама ?
показать весь комментарий
07.01.2022 16:55 Ответить
вроде казашка...
Но в биографии

В 1970 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 МГИМО МИД СССР , где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 Посольство СССР в КНР .

В 1975 году поступил на службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Республике Сингапур .

В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Language_and_Culture_University Пекинском лингвистическом институте (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 рус. . В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине , где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
==========
будет очень интересно если он именно там был завебован китайскими спецслужбами...
показать весь комментарий
07.01.2022 17:06 Ответить
Есть значение какое лицо у предателя- ублюдка?
У некоторых убийц, даже серийных встречаются довольно миловидные лица
показать весь комментарий
07.01.2022 17:18 Ответить
Это намёк на то, что мама у ублюдка Андропова была еврейкой.
показать весь комментарий
07.01.2022 20:48 Ответить
Так он ГБшный кадровый офицер . Елита внешней разведки в белых перчатках . в МГИМО других не могло быть . Алиевский клан отдуда же .
показать весь комментарий
07.01.2022 22:03 Ответить
Вот что пишут из Казахстана

Assem Zhapisheva

@zhapisheva

6 янв.

Поговорила с роднёй в Актобе. Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.

Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.

я, кстати, тоже о спектакле подумала: человек спокойно снимает, спокойно комментирует, всех хватают - его нет, всех стреляют - его нет...как в кино
показать весь комментарий
07.01.2022 17:00 Ответить
Это называется гибридная война.
Или забыли уже?

Украинцы будьте бдительны, если увидите на митинге вот таких титушек-мародеров. Сразу пресекайте.

Попытки уже были, когда разрисовывали двери ОПы. Это была проба.
Останавливайте засланых казачков!
показать весь комментарий
07.01.2022 18:49 Ответить
Эта **** за каждую смерть ответит
показать весь комментарий
07.01.2022 17:19 Ответить
ЖАНАОЗЕН ВЫДВИНУЛ ТРЕБОВАНИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=J6LQaFw7zC0
показать весь комментарий
07.01.2022 17:38 Ответить
Шевченко посадчт?
показать весь комментарий
07.01.2022 17:41 Ответить
Наградят
показать весь комментарий
07.01.2022 18:51 Ответить
Еще один палач нарисовался
показать весь комментарий
07.01.2022 17:58 Ответить
Этот поц уже наговорил себе не на одну Гаагу. Теперь ему пути назад нету.
показать весь комментарий
07.01.2022 20:23 Ответить
значит валите Токаева без предупреждения .
показать весь комментарий
07.01.2022 21:51 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2022 22:18 Ответить
Казахские военные массово переходят на сторону народа! Именно поэтому Путло потащило предателю казахского народа Токаеву помощь в виде нескольких тысяч карателей-интервентов. Казахи не успокоятся после всех этих событий точно! Похоже что всё только начинается.
показать весь комментарий
07.01.2022 22:20 Ответить
Нужен клан генералов-заговорщиков...и для него должна быть перспектива с гарантией после смены режима, а на сегодняшний день деньги и немалые деньги...
И эти деньги могут прийти как от клана Назарбаева так из вне...судя по ситуации Назарбаева выкинули руками восставшего народа...И теперь власть переходит к человеку от клана ФСБ-КГБ на кацапских штыках...

И пока непонятно какой будет расклад...
показать весь комментарий
07.01.2022 22:35 Ответить
Жене казахского преза Касыма Токаева дали российский паспорт 4503679940. И прописку в этой 120-метровой квартире в центре Москвы, на Чистых прудах. Вот российский ИНН Надежды Давыдовны Токаевой. Её подмосковная земля засекречена. Но видна в утечках Росреестра. Участок 50:05:0040705:27 в Абрамцево гражданке РФ Надежде Токаевой продал Евгений Гиндилис, менеджер Еврейского музея в Линкольн-центре (Ньй-Йорк, США). У теледеда Эрнста на ОРТ Евгений рулил дирекцией кинопрограм. Осуждал Россию за Крым. Помогал Украине и Майдану
показать весь комментарий
07.01.2022 23:11 Ответить
Касим-Жомарт Токаєв- палач народа.
показать весь комментарий
07.01.2022 23:47 Ответить
Образование мгимо. Агент кгб короче. Учитывая, что с обьектов снимали охрану, и скорость обращения к ОДКБ, весь сценарий московский. Газ, нефть, китай... много интересов
показать весь комментарий
08.01.2022 09:46 Ответить
вроятно поделили, Казахстан РФ, мы останемся в европейской цивилизации
показать весь комментарий
08.01.2022 10:30 Ответить
а когда они насыщались?
показать весь комментарий
08.01.2022 10:52 Ответить
Мразота .Надо помочь казахам оружием.
показать весь комментарий
08.01.2022 11:01 Ответить
*********
показать весь комментарий
08.01.2022 11:21 Ответить
Страница 4 из 4
 
 