Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил во время обращения к населению.
По его словам, бандиты якобы продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.
"От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал президент Казахстана.
Он подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, которые выражались в мирных формах. В то же время, с террористами правительство вести переговоры не намерено.
"За границей высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", - добавил Токаев.
Президент отметил, что в Казахстане не хватает бойцов спецназа и техники. Однако силовики доведут операцию "до конца".
По словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" - власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих очагов боевиков.
Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "зарубежные деятели".
Пожалуйста, подождите...
Просто думали, что власти Казахстана сами справятся.
А как увидели, что возможен "полет легитимного президента Казахстана в Ростов", так сразу начали действовать на опережение.
Странные какие-то мародеры орудуют в Алматы.
Чистят какой-то не дорогой магазин с бытовой техникой, снимают это на камеру и при этом выкладывают все в сеть при отключеном интернете.
ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ СПЕКТАКЛЬ ОТ ФСБ РФ
(( Источник из ФСБ:
для погромов в Казахстане использовали бывших заключённых
https://
gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
отработаный прием спецслужб -нет повода. создай его
Но в биографии
В 1970 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 МГИМО МИД СССР , где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 Посольство СССР в КНР .
В 1975 году поступил на службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Республике Сингапур .
В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Language_and_Culture_University Пекинском лингвистическом институте (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 рус. . В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине , где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
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будет очень интересно если он именно там был завебован китайскими спецслужбами...
У некоторых убийц, даже серийных встречаются довольно миловидные лица
Assem Zhapisheva
@zhapisheva
6 янв.
Поговорила с роднёй в Актобе. Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.
Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.
я, кстати, тоже о спектакле подумала: человек спокойно снимает, спокойно комментирует, всех хватают - его нет, всех стреляют - его нет...как в кино
Или забыли уже?
Украинцы будьте бдительны, если увидите на митинге вот таких титушек-мародеров. Сразу пресекайте.
Попытки уже были, когда разрисовывали двери ОПы. Это была проба.
Останавливайте засланых казачков!
https://www.youtube.com/watch?v=J6LQaFw7zC0
И эти деньги могут прийти как от клана Назарбаева так из вне...судя по ситуации Назарбаева выкинули руками восставшего народа...И теперь власть переходит к человеку от клана ФСБ-КГБ на кацапских штыках...
И пока непонятно какой будет расклад...