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США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп

США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп

Штаты намерены укрепить позиции партнеров НАТО на восточном фланге.

Об этом в Twitter сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о том, что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, есть неточной.

"На самом деле, мы четко заявили России, публично и частно, что если РФ продолжит вторжение в Украину, мы укрепим позиции партнеров НАТО на восточном фланге, перед которыми у нас есть священные обязательства как у союзников", - отметил Прайс.

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США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп 01
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Топ комментарии
+7
Его наращивать надо во всех странах! Нужно окружить РФ войсками НАТО, и когда она будет дестабилизирована и ее охватит гражданская война, то нужно будет вводить миротворцев НАТО и забрать ядерное оружие по быстрому.
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08.01.2022 09:21
+6
Поводили по губам ***** лысым и толстым.
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08.01.2022 09:06
+2
І правильно ібо:
1) Штати нічого не винні ні Україні, ні Росії.
2) Близько 40% українців дотепер ввагаються: нам в Європу чи Росію, а може в НАТО? А може не треба і якось пронесе? А "давайте перестанем стрелять"
3) Це взагалі диво, що США і Європа ще біля нас, бо після такого дивного вибору президента вони спокійно могли плюнути: вам незалежність не треба, а нам що до того? Україна не пуп Землі, і українці повинні довести, що гідні підтримки, а поки що маємо змоскалене, неосвічене стадо, яке молиться на попів, телевізор і холодильник
Накипіло...
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08.01.2022 09:28
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Поводили по губам ***** лысым и толстым.
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08.01.2022 09:06 Ответить
Его наращивать надо во всех странах! Нужно окружить РФ войсками НАТО, и когда она будет дестабилизирована и ее охватит гражданская война, то нужно будет вводить миротворцев НАТО и забрать ядерное оружие по быстрому.
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08.01.2022 09:21 Ответить
І правильно ібо:
1) Штати нічого не винні ні Україні, ні Росії.
2) Близько 40% українців дотепер ввагаються: нам в Європу чи Росію, а може в НАТО? А може не треба і якось пронесе? А "давайте перестанем стрелять"
3) Це взагалі диво, що США і Європа ще біля нас, бо після такого дивного вибору президента вони спокійно могли плюнути: вам незалежність не треба, а нам що до того? Україна не пуп Землі, і українці повинні довести, що гідні підтримки, а поки що маємо змоскалене, неосвічене стадо, яке молиться на попів, телевізор і холодильник
Накипіло...
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08.01.2022 09:28 Ответить
Очередная порция вранья от байдена, пока он за спиной у конгресса путлера ублажает.
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08.01.2022 09:34 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/news/other/russia-cutting-underwater-cables-could-be-an-act-of-war-says-uk-defence-chief/ar-AASynsu?ocid=msedgntp рускіє ідотьі і доиграются . . . . Перерізання Росією підводних кабелів може бути актом війни, - глава міноборони Великобританії (msn.com)
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08.01.2022 10:48 Ответить
Не может быть - а так и есть! Снова эта проклятая неопределённость... (с) анекдот про рогоносца
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08.01.2022 11:33 Ответить
Сокращать?
Только наращивать, панове, только наращивать.
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08.01.2022 11:25 Ответить
Финляндия закупает у США 64 истребителя F-35,Норвегия уже заплатила США часть покупки тех же F-35...правда меньше... 60 машин,Швеция подтягивается...
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08.01.2022 16:58 Ответить
 
 