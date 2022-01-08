США не планують скорочувати кількість військ у Східній Європі, - Держдеп
Штати планують зміцнити позиції партнерів НАТО на східному фланзі.
Про це у Twitter повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, інформація про те, що США нібито розробляють варіанти виведення своїх військ зі Східної Європи в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, є неточною.
"Насправді, ми чітко заявили Росії, публічно і приватно, що, якщо РФ продовжить вторгнення до України, ми зміцнимо позиції партнерів НАТО на східному фланзі, перед якими у нас є священні зобов'язання як у союзників", - зазначив Прайс.
Топ коментарі
+7 Dmitry Sviridon
показати весь коментар08.01.2022 09:21
+6 stanislav vaisman
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+2 Mishanya
показати весь коментар08.01.2022 09:28
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1) Штати нічого не винні ні Україні, ні Росії.
2) Близько 40% українців дотепер ввагаються: нам в Європу чи Росію, а може в НАТО? А може не треба і якось пронесе? А "давайте перестанем стрелять"
3) Це взагалі диво, що США і Європа ще біля нас, бо після такого дивного вибору президента вони спокійно могли плюнути: вам незалежність не треба, а нам що до того? Україна не пуп Землі, і українці повинні довести, що гідні підтримки, а поки що маємо змоскалене, неосвічене стадо, яке молиться на попів, телевізор і холодильник
Накипіло...
Только наращивать, панове, только наращивать.