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Казахстан (778) Назарбаев (173)

Назарбаев – в столице Казахстана, из страны не уезжал, – пресс-секретарь

Назарбаев – в столице Казахстана, из страны не уезжал, – пресс-секретарь

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев, находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации. - Ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Тока сказал Укибай.

По его словам, у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал пресс-секретарь Назарбаева.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что якобы Назарбаев с семьей покинул Казахстан.

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Топ комментарии
+27
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08.01.2022 09:59
+23
Его Коломойский в Буковеле на санках катает😁
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08.01.2022 09:53
+14
Революция бывает двух видов.
1. Удачная. Ето когда революционеры вооружены и и истребляют всю диктаторскую нечисть а диктатора разрывают на части как Чаушеску, не оглядываясь на вопящую либерасню .
2. Провальная. Ето когда мусорам дарят цветы, водят хороводы вокруг дворца диктатора, идут на переговоры и уговоры с диктатором и оставляют диктатора вживых.
Украине с етим просто повезло, что Януковощ оказался ссыкуном и сам сбежал. Не сбежал бы было бы сейчас как на Беларашке или Казахстане. Не будьте идиотами и либералами в етом смысле. Не оставляйте вживых тиранов и их свиту. Они не оценят етого. И их месть будет очень жестокой.
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08.01.2022 10:04
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Правила форума Совет форумчан
та якось пох, бубачька де!!!!!?????
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08.01.2022 09:47 Ответить
Его Коломойский в Буковеле на санках катает😁
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08.01.2022 09:53 Ответить
тю! так ти ж за зеленського голосував же!
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08.01.2022 10:14 Ответить
ну не успел о полностью переобуться...только одну кеду успел
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08.01.2022 10:31 Ответить
За зе я не голосував. Я не хожу на выборы з2012. Думаю шо это лохотрон.
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08.01.2022 10:40 Ответить
голосував.
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08.01.2022 11:16 Ответить
а зачем вы голосовали за Зелю?
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08.01.2022 13:48 Ответить
я голосував за Порошенка.
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08.01.2022 15:03 Ответить
брешете
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08.01.2022 17:59 Ответить
брешуть собаки
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08.01.2022 22:05 Ответить
Интересный расклад.
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08.01.2022 09:52 Ответить
оскільки це інспірований ****** державний переворот в першу чергу з метою усунення Назарбаєва - я би не поспішав довіряти заявам штибу "Єлбаси перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані". Бо, можливо, і перебуває - але на правах Горбачова в Форосі.
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08.01.2022 09:53 Ответить
Возможно так и есть. Сценарий 1 в 1 как на Беларашке. ***** провоцирует народ, через своих агентов сеет в народе нищету, зажимает гайки, провоцирует недовольство, а потом под предлогом защиты диктатора вводит свои войска и требует чтобы лорд преклонил колено, и признания его царем. Все как в дикие времена. И что то я подозреваю мягко говоря что сейчас кремлевские агенты очень стараются в Украине поднять социальный взрыв повышением цен, тарифов, ужесточением налогов. Заметили как на Рашке все СМИ нацелены только на то что в Украине очень плохая жизнь? Етим ***** убивает двух зайцев. И своему лохторату показывает что они не так уже и плохо живут в отличии от непокорной Украины которая посмела отделиться. И оправдывает нападение на Украину якобы спасая украинский народ от нищеты
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08.01.2022 10:23 Ответить
Я бачу, що всі кричать - будете бузити - путєн нападе. І під цим лозунгом дружно піднімають тарифи і ціни.
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08.01.2022 10:33 Ответить
Как бы там нибыло а тарифы подымают те кто работает на кремль. Согласись, никто не рискнет напасть на страну где народ живет хорошо и сыто, и будет зубами загрызать кто на него нападет. Помните как ***** подготавливало нападение на крым? За много лет до нападения поставило своих гауляйтеров-бандитов Аксенова с Константиновым которые грабили и обманывали крысчан порождая ненависть якобы виновата во всем украинская власть в Киеве которую нужно сменить. И самое интересное когда ***** захватил крым то во власти остались те же Аксенов с Константиновым. По факту у крысчан ничего не изменилось, ими правят те самые бандиты что и при Украине, только теперь им рассказывают что в крыму стало хорошо.
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08.01.2022 10:45 Ответить
Особенно с учётом: "Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни". В общем Токаев сместил Назарбаева, а последний пытается получить гарантии неприкосновенности для своего клана.
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08.01.2022 10:27 Ответить
Не смешите. Взрослый человек а верите в сказки. Тут тупо игра в злой и добрый полицейский. Чтобы успокоить народ якобы они что то поменяли.
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08.01.2022 10:29 Ответить
Ну кто бы сомневался. Это он руководил всем этим парадом. Его марионетка делала только то , что он приказывал. Он просто не хочет , чтобы народ узнал, что у него руки по локоть в крови казахов. Отец нации , блин гавенный.
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08.01.2022 09:54 Ответить
Весь народ террорист, это же надо так доруководились до ручки.
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08.01.2022 09:54 Ответить
Ну конечно. Сы верим. Сейчас будут говорить что он и не обосрался и не вывозил добро. Еще и героя сделают как он храбро сражался с иностранными террористами в самой гуще сражений
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08.01.2022 09:54 Ответить
де б він не був - це кукла на дулі кацапського танку.
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08.01.2022 09:55 Ответить
ну если террористы извне затеяли протесты, а каратели под предводительством параши пришли принуждать к братству, то почему бы и колбасе, по тем же официальным данным, не находиться в столице?
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08.01.2022 09:56 Ответить
Сидів тихенько в засаді. Дивився хто кого. Старе - а жити хоче, пердіти і далі в повітря...
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08.01.2022 09:57 Ответить
Який мужній .... партійний хробак. Він не злякався .... бо знаходиться у броньованому оточенні комуністів. Свої свого "кормильцА" не здадуть, якщо немає загрози повного винищення партійної номенклатури. А це можливо лише тоді, коли армія поверне зброю проти влади. Треба не мітингувати, а йти у казарми агітувати. Як це робив товариш Ленін у свій час.
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08.01.2022 09:58 Ответить
Ленин в казарме
картина маслом
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08.01.2022 10:00 Ответить
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08.01.2022 09:59 Ответить
Им больше подобает быть экспонатами в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.
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08.01.2022 10:07 Ответить


Մιtαuskαs

ОДКБ - Объединение Дедов Крадущих Будущее

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08.01.2022 10:34 Ответить
***** и любимые жёны
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08.01.2022 13:41 Ответить
Елбаса сделал Казахстан дремучим националистическим государством. Теперь за это расплачивается.
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08.01.2022 10:00 Ответить
толька на роSSії все стабільно, стабільна жопа!
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08.01.2022 10:03 Ответить
Революция бывает двух видов.
1. Удачная. Ето когда революционеры вооружены и и истребляют всю диктаторскую нечисть а диктатора разрывают на части как Чаушеску, не оглядываясь на вопящую либерасню .
2. Провальная. Ето когда мусорам дарят цветы, водят хороводы вокруг дворца диктатора, идут на переговоры и уговоры с диктатором и оставляют диктатора вживых.
Украине с етим просто повезло, что Януковощ оказался ссыкуном и сам сбежал. Не сбежал бы было бы сейчас как на Беларашке или Казахстане. Не будьте идиотами и либералами в етом смысле. Не оставляйте вживых тиранов и их свиту. Они не оценят етого. И их месть будет очень жестокой.
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08.01.2022 10:04 Ответить
Революция - это удавшийся путч, а путч - это неудавшаяся революция.
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08.01.2022 10:36 Ответить
нас вчили: Революция предполагает смену общественно-политического, социально-экономического строя. Это очень серьёзные изменения. А переворот - это смена власти, которая столь глубинных и масштабных изменений не несёт.
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08.01.2022 12:32 Ответить
"Революция предполагает смену общественно-политического, социально-экономического строя."
А ЩО у нас змінилося після всіх революцій?
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08.01.2022 15:03 Ответить
В тому то й справа що в нас революцій ще не було... з знюханного коммуністичного соціалізму потрапили у ОПГшний феодалізм
ну з натяжкою можна ще так сказать, що революція достоинства була самосознаніе у масс прокинулось - побільшало, під пулі йшли кров проливали
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08.01.2022 15:27 Ответить
Версія має право на життя
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08.01.2022 10:05 Ответить
Елбасы! Дай дешёвой колбасы
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08.01.2022 10:05 Ответить
елбасы это кот
кот шредингера
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08.01.2022 10:07 Ответить
пропоную Кривий Ріг перенайменувати в Кривий Зелений Квітучий Сад!
воно ж теж саме елбаси
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08.01.2022 10:08 Ответить
до елбасы ему еще надо лет тридцать пыхтеть бессменно. надорвется
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08.01.2022 10:36 Ответить
не наівничайте, самім же потім розгрібати....
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08.01.2022 10:40 Ответить
а шо норм - кривозеленoквітосадовчанe - все по феншую...
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08.01.2022 12:59 Ответить
когда на помощь боевикам, что держат сейчас оборону на дамбе севернее Алматы, подойдут кыргызы, афганцы и узбеки из Ферганской долины - РФ вспыхнет от Урала до Ижевска и Якутска
запомните этот твит - Эрдоган так просто не сдастся
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08.01.2022 10:22 Ответить
а точно прийдуть?
бо Єрдоган щось якось не дуже відреагував, тіпа я за мір міру мір і спокійне життя
а киргизи послали контінгент в ОДКБ,
а афган хз там їх не поймеш - дикі люди, там все під покровом корану та напрямку вітру
узбеки хз
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08.01.2022 12:39 Ответить
Скоро тебе ехать туда, где все, что ты украл ДЕД не понадобится!!!!
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08.01.2022 10:25 Ответить
Да ему уже ничего не надо. У него рак простаты, плюс уже было несколько инсультов. Сейчас он пытается у Токаева выторговать гарантии безопасности для своего клана.
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08.01.2022 10:30 Ответить
Ну вот, а писали всяко разно. Правительство функционирует.
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08.01.2022 10:43 Ответить
ЭТО БУДЕТ ЛОНГРИД. НО, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЕГО. Это то, что происходило вчера на площади. Пожалуйста, расскажите всему миру, что происходит в КАЗАХСТАНЕ.

Братья и сестры!

Предатель Токаев ввел в страну войска и со вчерашнего дня мы под оккупацией России. Не верьте мерзкой пропаганде, которую несет Токаев, срывающимся от страха голосом.

Титушек и мародеров запустила власть, чтобы слить протестное движение, чтобы утопить его в крови. В крови наших братьев. Народ, вышедший на улицы наших городов, это не маргиналы и погромщики, не террористы, как утверждает власть. Это народ Казахстана, униженный, разграбленный и доведенный до бешенства шайкой трусливых предателей и негодяев.

Я разговаривал там вчера с массой всевозможных людей. Это парни, приехавшие по зову сердца из разных уголоков нашей страны. Это обычные горожане, молодежь, старики, женщины, которые больше не могут терпеть весь этот вечный позор, ложь и унижение.

В том, что сейчас происходит в нашей стране, виновата только власть. Назарбаев и свора его приспешников. Подавляя свой собственный народ, власть упустила время для переговоров. Время переговоров прошло. Конкретно оно прошло вчера, когда народ массово вышел на МИРНЫЙ протест, в поддержку наших братьев на Западе Казахстана. Если бы народ не вышел как один по всей стране, они бы уже давно потопили бы жанаозеньцев в крови, как это произошло десять лет назад. Ведь у власти сидят все те же людоеды и мясники. Для них наши жизни не стоят и ломанного гроша. Тогда тот расстрел допустили и мы с вами, своим бездействием и трусостью.

4 января, вместо того, чтобы выйти на открытый диалог с народом, власти поставили кордоны и натравили на мирную демонстрацию своих цепных собак карабетов (омоновцев).

Эти трусливые твари, способные винтить только безобидных старушек и детей на площадях, получили мощнейший отпор и полный разгром. И ведь не зря это случилось на улице, носящей имя казахского батыра Бауыржана Момышулы. Я сам там не участвовал, слышал со слов участника на следующий день, но судить о масштабах ночной битвы можно по огромному количеству щитов, шлемов, дубинок и и бронежилетов на демонстрантах, которые бросили наши «доблестные» стражи порядка. Даже не сотни, а тысячи. В том числе и отобранного оружия и светошумовых гранат.

Я не могу рассказать все, что происходило вчера в масштабах всего города, с некой хронологией, но могу рассказать то, что сам видел. Вчера, утром, 5 января, мы с другом поехали по Саина в сторону Момышулы, чтобы увидеть все своими глазами. Дальше Толе Би проехать было невозможно.

Улица была перекрыта машинами и демонстрантами. Везде валялись шлемы, латы, ошметки полицейской одежды и всякий мусор. Мы нашли надежное место для машины в том районе и пошли пешком по улице Толе Би. Все шли в сторону центра, улица была перекрыта в западном направлении машинами, какими-то спонтанными заграждениями и даже вывернутыми рельсами во многих местах.

Постепенно, ближе к центру небольшие разрозненные группы демонстрантов превратились в огромный и бесчисленный и бесконечный поток, постоянно скандирующий «шал кет» и поющий гимн.

По дороге мы видели разгромленный офис правящей партии «Нур Отан». Мы видели пылающие пункты полиции и их машины. Мы видели разгром здания прокуратуры этого прогнившего логова псов режима, которые столько лет гнобили народ все глубже загоняя их в рабство Назарбаева. При этом называя весь этот беспредел «соблюдением законности». Ну а чего вы ожидали, Токаев и Назарбаев? Что можно бесконечно месить людей и паковать их в автозаки как безмолвных баранов?

Нет, казахи - это нация, которая живет на своей, завещанной отцами земле и которая может за себя постоять.

Мы видели как простые люди, престарелые апашки несли в авоськах воду, баурсаки и раздавали их всем проходящим со своим бата (благослословение). Я помню прекрасную сцену, когда на балконе второго этажа по улице Сейфуллина стояла пожилая женщина, что-то кричала и жестикулировала людям. Лицо ее буквально сияло от счастья и она по настоящему рыдала.

Она не понимала по-казахски, но когда люди стали ей кричать по-русски: «Бабушка, скинь воды», она сразу спохватилась и скинула несколько пятилитровых бутылок воды, и колонна разразилась апплодисментами.

Полицейских били сильно, да. Но то были лишь самые горячие демонстранты, остальные наваливались толпой и отбивали полицейских, иначе их бы там всех забили до смерти. Мне и самому за парочку полицейских пришлось заступиться. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду их защищать, потому что я их искренне ненавидел всегда. Видели бы вы какое это жуткое зрелище, раздетые и побитые полицейские в соплях и крови.

На этой почве между протестующими были перепалки, одни кричали: «Не жалейте их, они бы нас не пожалели», что есть чистая правда. Но драк между протестующими не было. Раздавались даже призывы выгнать вперед всех пленных и использовать в качестве живого щита. Предвидя такой итог, полицейские (возможно военные тоже) срывали с себя погоны и массово переходили на сторону протестующих. Таких в камуфляжах было много, держались они группами. Одни протестующие порывались избить их, другие останавливали первых, говоря, что «теперь это наши и трогать их нельзя».

Чего я точно не видел, так это агрессии к жителям. Многие спокойно выходили на улицы и разговаривали с протестующими. Кто-то выносил воду и раздавал. Никто гражданские объекты не трогал. Если не считать разбитые фонари и скамейки, из которых пытались строить баррикады. Ах да, еще разбили очень много камер «Сергек», я думаю, с особым удовольствием.

При подходе к площади, напряжение стало нарастать. Люди ждали, что ее будут защищать и готовились к новому замесу. Но небольшие отряды полицейских, которые стояли там, при подходе колонны, быстро оттуда ретировались по улице Сатпаева. Ну еще бы, при одном виде этой стучащей по щитам лавине людей, можно легко наложить в штаны, а остановить эту массу уже совершенно нереально, люди были действительно уже разозлены. И протестующие сходу заняли брошенный акимат и он запылал.

Народ постепенно заполнял площадь. Мы с другом фотографировали здание павшего акимата, все-таки не каждый день увидишь такое, и пошли смотреть что так сильно горит с восточной стороны. Оказалось, это машина. Там за сквером собирались люди с твердым намерением штурмовать резиденцию президента, которую защищал отряд военных. Оттуда шел непрерывный грохот от гранат и густой туман. В сквере бегал парень и кричал: «Есть еще солдаты, я заберу?». И мы увидели там таких двоих солдат. Это было самое сильное впечатление за вчерашний день, несмотря на то, что я расскажу дальше.

Солдаты оказались самыми настоящими детьми. Срочники они или курсанты, не знаю. Но на вид им лет по 17-18. Эти сволочи отправили защищать режим практически подростков и бросили их там на произвол судьбы. Раздетые, босоногие на снегу, жестоко избитые, растерянные, в абсолютной прострации. Это было совершенно душераздирающее зрелище. Те простестующие, кто их отбил и вытащил, накрывали их куртками. Мы с другом подошли и тоже стали отгонять желающих поквитаться до конца. Потом их эвакуировал тот самый парень. Откуда были эти солдаты, я не знаю. Возможно, из армейского грузовика, который захватили по Фурманова ранее.

Я видел колонну из 4 таких грузовиков, которые пытались прорваться по Фурманова под градом камней и палок. Когда я говорю «град камней», я имею ввиду настоящий град камней. «Спасибо» протестующие должны сказать Байбеку, за такое количество качественного оружия пролетариата. Этой машиной, которую протестующие смогли захватить, они позже таранили забор резиденции.

После этого мы услышали неподалеку какие-то отчаянные крики, в том числе женские. Толком ничего не было видно, все в тумане от гранат, но видели, что происходит какая-то борьба. Взрывы не прекращались как в новогоднюю ночь. Мы бежали и вдруг, увидели казахского оппозиционного деятеля Жанболата Мамай, которого отчаянно пыталась защитить Инга Иманбай, его супруга, от пары тройки нападающих, которые кричали ему: «умри, предатель».

Один парень с саперной лопаткой отбивал Жанболата как мог, но Жанболат все равно получил сильный удар щитом по голове. Мы подбежали и помогли его отбить. Так, Жанболат, которого, как я слышал, до этого сильно били полицейские, получил еще от своих. Он был наполовину в отключке, а выглядел он так, что его трудно было узнать. Лицо опухшее и в крови. Если бы не тот парень с лопаткой, его бы, скорей всего там и убили. Потому что это происходило в скверике и людей вокруг не было. Нападающие отступили и ушли вверх по Фурманова. Жанболат с Ингой, в сопровождении того парня пошли вверх по Фурманова. Мы хотели их сопроводить, потому что идти мимо штурмовавших резиденцию им было опасно, но в суматохе и тумане быстро их потеряли. Позже когда мы увидели того парня с лопаткой, он сказал, что он отвел их на безопасное расстояние. Надеюсь, Жанболат жив, в безопасности и получает медицинскую помощь.

Так мы оказались на Фурманова Жолдасбекова, кстати, она теперь опять Фурманова, потому что там не осталось ни одной таблички с именем Назарбаева.

За забором резиденции стояли военные, выглядели они круто, как американские командос, экипированные по полной программе с автоматами наперевес. Мы с другом подошли к забору и стали кричать: «Не стреляйте в народ!», но они в ответ кидали в нас гранаты. Одна взорвалась у меня под ногами я на минуту потерял слух, слышен был только свист. Мы отбегали, но возвращались, чтобы сказать то, что хотели сказать, потому что они однозначно нас слышали и слушали. Во всяком случае, в какой-то момент нас перестали
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08.01.2022 10:46 Ответить
назарбаев- тоже что и токаев, просто вас будет грабить другой клан
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08.01.2022 10:53 Ответить
Дело даже не в том, кто какой клан, а в том, что и Назарбаев, и Токаев - оба совковое дерьмо. Назарбаев был перед развалом совка членом политбюро ЦК КПСС - узкой группы самых высших руководителей СССР. Даже на 5 уровней ниже должность невозможно получить, не будучи на 1000% своим. Токаев работал в МИДе СССР, почитайте биографию. Это тоже на 1000% свой человек в КГБ.
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08.01.2022 12:04 Ответить
Ну да, вернулся на русских штыках, убийца казахского народа.
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08.01.2022 10:48 Ответить
Назарбаев руками своей "мебели" Токаева чистит грядку, похоже...
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08.01.2022 11:06 Ответить
- Террориста узнать просто, он требует снизить цену на газ.
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08.01.2022 11:17 Ответить
Та як тераз мами свєнто то просіми пшепровадзіць єлбаси на кєлбаси!..
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08.01.2022 11:17 Ответить
Афган -2 на пороге.Сегодня 2 дедократа обсуждали .Казахи - гордый ,свободолюбивый народ.Каратели залили кровью казахов майданы.Трескотня кремлевсой пропаганды никого не обманет.Эрдоган 11 января собирает совет тюркоязычных стран.Ни пяди казахской земли не отойдет урке из кремля.
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08.01.2022 12:04 Ответить
"Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев, находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым." Источник:

Офуеть.
Елбасы, по моему мнению покойный с 2019 года минимум (когда памятник поставили) - все еще лидер нации.
Тогда не стоит удивляться, что казахи восстали, это же надо - с того света коррупцию разводить да приказы отдавать не выходить невакцинированнм из дома даже за продуктами.
Чиновников заворовавшихся нужно регулярно ротировать, не говоря уже о покойниках, тех нужно воремя хоронить.
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08.01.2022 12:28 Ответить
В чем ошибка семейски елбасы, за что их выпнули: перепутали они казахов с китайцами, и решили, что можно и казахов - степняков - щемить так же, как щемют китайские компартийные "*********" китайский лохторат.

Ниже видео (на английском) языке о том, как с 23 декабря 2021 года китайсцы сидят в локдауне БЕЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.
Там начался в домах бартерный обмен: одна пачка риса идет за айфон и планшетку, одна пачка сигарет за вилок капусты китайской. Также показано, что китайцы в локдауне имеют 3 турнепса и картофелину, а чиновникам подвозят продукты, девка чиновничья хвастается в видео (выложила) жратвой перед голодными людьми.
Прямо отороть берет: и не боятся китайские *********, что их лохторат отловит, удушит и съест.

Также показана депортация китайцев из города, размещают положительно протестировавшихся на ковидлу в ДОРОЖНЫХ ТУННЕЛЯХ (именно в дорожных туннелях), где поставлены нары.

Логика проста: чиновникам требуется отрапортовать нулевой уровень ковидлы, за это они получат премии и продвижение по службе, а число покойников от процесса очищения от ковидлы им рапортовать не требуется, потому что китайские бабы еще нарожают.

https://www.youtube.com/watch?v=tJjJXiM1g9U

Редкостной тупостью отличается семейка елбасы, чтобы попутать китайских рабов с казахами, за что и поплатилась.
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08.01.2022 12:39 Ответить
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08.01.2022 13:41 Ответить
Ага, елбасы подогнал два личных "Бомбардье Глобал Экспресс" и съелбасы в Киргизию. А теперь он "никуда не уезжал".
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08.01.2022 13:49 Ответить
Нельзя ему показать, что сбежал, вон в Украине овощ сбежал, теперь не знают, как тоталитарный пророссийский строй восстановить.
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08.01.2022 15:51 Ответить
Восстановят ли статую Нурсултана Назарбаева?
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08.01.2022 18:03 Ответить
 
 