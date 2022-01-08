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11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения в Алматы

11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения в Алматы

Один ребенок погиб в результате огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алматы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль был расстрелян нападающими.

Читайте также: Токаев объявил 10 января днем траура по жертвам протестов в Казахстане
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Топ комментарии
+34
Карателі підаРашки завжди катували та вбивали дітей. А потім будуть волать про "распятих мальчікав в трусіках"...
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08.01.2022 12:13
+29
Не інакше як іноземний терорист,а стріляли комуністи визволителі.Горіть у пеклі кати.
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08.01.2022 12:08
+28
Вони завжди роблять те, в чому звинувачують інших. Русня то не люди.
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08.01.2022 12:17
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Не інакше як іноземний терорист,а стріляли комуністи визволителі.Горіть у пеклі кати.
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08.01.2022 12:08 Ответить
Какая разница КТО? Вся кровь казахов теперь на Токаеве с Назарбаевым, россиянах и белорусах.
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08.01.2022 12:48 Ответить
Я і кажу що на комуністах,бо то кати такі як і фашисти.
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08.01.2022 12:51 Ответить
З усіх режимів, тільки комуністи нищать свій народ: срср, Камбоджа, Китай, Білорусь іт. д
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08.01.2022 12:59 Ответить
Фашисти,комуісти - гуманісти у порівняні з рашистами!
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08.01.2022 13:25 Ответить
А тут один дебіл писав, що це все демократи зі США замутили
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08.01.2022 12:57 Ответить
"Цензор", шо ви займаєтесь перепостастами "...коли їхній автомобіль розстріляли нападники. Джерело: "
Які нападники ??? Називайте речі своїми іменами. ********** РУСНЯ
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08.01.2022 12:57 Ответить
Беларусы такая же сволота, те же палачи как и руские свиньи.
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08.01.2022 13:01 Ответить
Виходить так.Загубили свою країну,свою ідентичність,з квіточками і в носочках, стоячи на лавках,здали Білорусь,а тепер поперлися вбивати в чужу країну ,щоб ще й казахам накинути на шиї кремлівське ярмо.Крім огиди це не викликає ніяких емоцій
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08.01.2022 13:11 Ответить
Вони такі ж "білоруси" як лугандонські орки українці"
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08.01.2022 13:21 Ответить
белорусские каратели- зазвучало
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08.01.2022 14:18 Ответить
Карателі підаРашки завжди катували та вбивали дітей. А потім будуть волать про "распятих мальчікав в трусіках"...
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08.01.2022 12:13 Ответить
Вони завжди роблять те, в чому звинувачують інших. Русня то не люди.
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08.01.2022 12:17 Ответить
Інтернета та мобільного зв'язку на півдні Казахстану досі немає. Зараз влада буде будь яке інформаційне лайно пхати.
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08.01.2022 12:16 Ответить
Она уже его пихает. Завели шарманку про исламистских террористов, чтобы настроить обывателей против протеста. Разнарядка явно идет из Москвы.
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08.01.2022 12:17 Ответить
Ось такі они "раша мироторці". "*******" та "Захищають" усіх - без урахуання статі та віку.
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08.01.2022 12:16 Ответить
Це російський новояз - раніш були "карателі",зараз " РОСІЙСЬКИ миротворці".
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08.01.2022 13:21 Ответить
Прийшли рузкіє - в країні з'являється алея ангелів.
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08.01.2022 12:17 Ответить
Зовсім по іншому зараз дивлюся на події Беслан 2004,коли загинуло 186 дітей. Зараз ці дітки вже командували б підрозділами рашистських живодерів. Погано, що мало тоді їх передохло.
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08.01.2022 12:28 Ответить
По статистической вероятности они бы ничем не командовали.
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08.01.2022 12:47 Ответить
Де московіти - там біда…
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08.01.2022 12:31 Ответить
Сердюков - русское переиначивание украинского сердюк. Манкурт .Как таких земля носит.
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08.01.2022 12:39 Ответить
Догоняй! Е7Ы09



Путин способен сделать жизнь русских хуже в любой стране.
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08.01.2022 12:43 Ответить
1990 рік: "Чорний січень" в Азербайджані.
2022 рік: "Чорний січень" в Казахстані.
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08.01.2022 12:47 Ответить
вот гниды лаптеногие!
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08.01.2022 12:56 Ответить
казахи сами обосрались остальное уже следствие, я не кацап
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08.01.2022 12:56 Ответить

Ти просто - свинорус
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08.01.2022 12:59 Ответить
В чому вони винні, що жити хочуть нормально?
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08.01.2022 13:00 Ответить
Нормальная єто там где памятники "вождю" при жизни?
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08.01.2022 13:18 Ответить
А хто грабував? Чи не засланные казачки з рашки? Чому грабували лише в Алмати? Тому що срашка не здогадалась зеків і в інші міста направити.
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08.01.2022 13:20 Ответить
а по-вашему , по-беларуски с чего она начинается - с букетиков мусорам..
З.Ы. там магазины сами мусора и грабили -посмотри видео ...
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08.01.2022 16:32 Ответить
и так,силовики пусть не все но перешли на их сторону,военные машины останвливали,значит оружие было,где ответка от них,брали акиматы,где представители хотя бы общественные но новой власти? где все это. Разбежались назад по юртам и ждут что бы нагайкой не очень больно отстегали
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08.01.2022 13:25 Ответить
Этот мальчик и есть одним из тех "террористов", которых , как сказал Токаев надо "уничтожать без предупреждения?
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08.01.2022 13:03 Ответить
Каратели.
А что еще ждать от рашистов?!
Еще с 1991 не поняли? Тогда они придут к вам!
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08.01.2022 13:18 Ответить
где "миротворит" русня обязательно появятся убитые дети...
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08.01.2022 13:24 Ответить
шо за нова національність з'явилася "казахстанець"..?
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08.01.2022 16:27 Ответить
Аналогічне питання.

Напевне, по аналогії з росіянін чи що.
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09.01.2022 02:32 Ответить
 
 