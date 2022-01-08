11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения в Алматы
Один ребенок погиб в результате огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алматы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.
"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль был расстрелян нападающими.
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Які нападники ??? Називайте речі своїми іменами. ********** РУСНЯ
Путин способен сделать жизнь русских хуже в любой стране.
2022 рік: "Чорний січень" в Казахстані.
Ти просто - свинорус
З.Ы. там магазины сами мусора и грабили -посмотри видео ...
А что еще ждать от рашистов?!
Еще с 1991 не поняли? Тогда они придут к вам!
Напевне, по аналогії з росіянін чи що.