Токаев объявил 10 января днем траура по жертвам протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с жертвами в результате протестов в Казахстане.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время спецопераций в Казахстане задержаны более 3 тыс. человек, 26 человек убиты.

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