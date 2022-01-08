Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби у зв'язку з жертвами внаслідок протестів у Казахстані.
Про це у Facebook повідомив прессекретар Токаєва Берік Уалі, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби. Відповідний указ буде опубліковано", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито.
Топ коментарі
+59 Valter Valter
показати весь коментар08.01.2022 11:25
+45 Simeon Kukushkin 189be33b
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+36 Назар Квазар
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А о нашел Андропов (Эренштейн-Либерман) Юрий Владимирович (1914-1984) - чекист, политикан, масон, 14, 15, 1993г.,
**** Токаев, гореть тебе в аду, а род твой будет проклят !
Очевидно, что такой расклад был одним из вариантов для Украины. А на Казахстане он был частично обкатан. Ведь никто не знает, кто именно были те грабители, которые вскрывали под камеры сейфы местного КГБ. Вполне вероятно, что это была постановка для демонстрации миру и дальнейших злонамеренных действий фашистского режима Кремля, которому Токаев как марионетка и гауляйтер намного выгоднее Назарбаева и его клана. Так что не надо верить таким кремлёвским прихлебаям как известная путинская ************, лгунья и мерзкая алкоголичка Машка Захарова
Про це пише засновник проєкту https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує . Він посилається на джерело у ФСБ РФ.
"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків, було задіяно ув'язнених із казахських в'язниць, яких спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Саме їм були доручені організації атак на силовиків (це справді мало місце бути - у максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі)", - цитує Осєчкін, як він каже, слова свого джерела.
Осєчкін твердить, що його джерело у ФСБ повідомило: цих людей заздалегідь планували "утилізувати", не фіксуючи ці жертви. Свою "роботу", твердить джерело, колишні в'язні виконали." Джерело:
Казахстан - Не падайте духом! Тримайтесь!
Моральный урод, как и Назарбаев.
Я плакал панове, читал и плакал!
Сам убил - а теперь горюет.
Скоро он этот "праздничек" отменит сам.
Чтоб ты сдох мразь токАевская .😡
https://www.facebook.com/1546914388/posts/10226683816912035/ Kanat Ibragimov
Wag the Dog - Токаев "подставил" Путина.
Анонимный источник из Ақ Орды (чиновник "корпуса - А") сливает парадоксальную и противоречивую информацию.
Всё напоминает апокалиптическую картину последних дней "третьего рейха", когда бесноватый фюрер готовился к суициду.
Казахская Революция 2022 близится к Роковому Финалу.
Итак все по пунктам:
Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.
Воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми.
Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.
Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине:
ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ.
Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.
Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.
Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.
Парализующее волю чувство ИЗМЕНЫ охватило Токаева и всю Ақ Орду.
Наблюдая такую пораженческую ситуацию, пока ещё немногочисленные (не более 3000 штыков на всю обширную страну) "миротворцы ОДКБ", заняли выжидательную позицию, ограничившись охраной стратегических объектов.
Хотя даже в такой "вегатарианской" ситуации они понесли ощутимые потери от действий мобильных отрядов мятежников, которые прибегли к партизанской тактике.
Согласно сложившемуся положению дел, оккупанты пока формально вынуждены следовать "мандату миротворцев"
Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.
Обстановка в Мангыстауской области, Западный Регион.
В городах Жаңаөзен, Ақтау, а также в ряде других населённых пунктов, боеспособные части Вооружённых Сил Казахстана перешли на сторону Народа и передали все свои арсеналы Силам Самообороны этих населённых пунктов.
По воле Восставших Манғыстауцев публикую их обращение:
"Дорогие казахи!
Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!
Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!
Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!
Сейчас идет информационная война!
Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.
Это ложь!
По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.
Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!
Мангыстау будет обороняться до последнего!
Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!
Степь большая!
Добро пожаловать в ад!"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Призвав иностранные войска в Казахстан, идиот Токаев поставил Путло перед адским выбором - либо масштабно оккупировать страну, ввязавшись в затяжную партизанскую войну...
Организация "северо-казахстанских русских республик" не в счёт...
...либо начать "вывод войск", бросив Токаева на растерзание ...
P.S:
Похоже завтра Народ Казахстана проснется Победителем...
Либо ВОЙНА и ссср 2.
https://www.facebook.com/hashtag/stoprussianoccupation?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #StopRussianOccupation
https://www.facebook.com/hashtag/savekazakhstan?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #SaveKazakhstan
Нельзя сказать, что поведение президента Владимира Путина в последние два дня сильно вдохновила руководство силового блока. Неуверенность в действиях, а точнее коллапс решений с распоряжениями которые противоречат одно другому не сильно вдохновляют.
А проблема в то, что Путин увидел в крайне удачно проведенной операции по оккупации ближайшего соседа свое поражение.
Он понимает, что и в России трансфер власти проведут именно под видом народного бунта, и теперь он не может определиться с тем как на это реагировать.
Он понимает, что именно сейчас всё более вероятным становится сценарий отстранения его от власти силовым лобби, если конечно не последует конкретных и понятных решений от него.
Силовое лобби за эти несколько дней полностью подтвердило, что способно искусно создавать кризисные ситуация не только внутри страны, но и за ее пределами, и никакое решение Путина им не помеха.
Путин понимает, что триумф силового блока в Казахстане будет стоить ему власти и вполне вероятно жизни.
Он прекрасно понимает, что после казахского примера удачного транзита власти, наступает его очередь. И что по российскому транзиту сценарий мало чем будет отличаться от Беларуси и Казахстана.
Тем более, что у силового блока сегодня развязаны руки
Они устали от того как долго крыса у власти, и не намерены наблюдать как он будет подыхать на троне, а потому ближе к весне в России вероятно начнется хаос во власти и война всех против всех.
Захват власти силовым лобби с отстранением от принятия решений Путина вполне вероятен во второй половине этого года. И это лучший сценарий для России и мира в целом.
Сейчас окружение Путина наблюдает за ним без доли уважения, полностью разочаровавшись в нем, с презрением принимая все его новые инициативы и планы.
Хунта зреет на России.
Что, как ни крути не, так и плохо.
Герои не умирают!!!
Р*сня, будь ты проклята на все века.
https://twitter.com/_rage4oK/status/1479373356763951104