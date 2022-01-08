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Казахстан (855) жалоба (153) Токаєв (85)

Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані

Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби у зв'язку з жертвами внаслідок протестів у Казахстані.

Про це у Facebook повідомив прессекретар Токаєва Берік Уалі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби. Відповідний указ буде опубліковано", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито.

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Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані 01

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Топ коментарі
+59
Цинизм диктатора зашкаливает.
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08.01.2022 11:25
+45
Цинічний людожер... Спочатку віддав наказ стріляти на ураження, потім "день жалоби"
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08.01.2022 11:28
+36
А кто издал указ о расстреле всех подряд без предупреждения? Не этот ли лицемер, убийца и гос изменник???
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08.01.2022 11:31
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Цинизм диктатора зашкаливает.
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08.01.2022 11:25 Відповісти
Очевидно, что кремлёвские гопники сейчас в дикой прострации. Они суматошно послали своих карателей на усмирение территории, которую до сих пор считают своей колонией. Причём, так как они являются известными шовинистами, то для них, если народные протесты происходят в "подконтрольном" Казахстане, - это "орудуют исламисты", а в Украине за свободу своей страны исключительно "бесчинствуют бендеровцы". То, что по указанию мафиозно-фашистского режима Кремля в Казахстан срочно были направлены каратели на защиту другого, вассального, мафиозного режима, это ещё раз подчёркивает, что Россия ныне, как, впрочем, и долгими веками ранее является зоной. Зоной, в которой население - это бесправные, запуганные зэки, только эта зона периодически бывает или простой русской зоной, с насилием швабрами в задний проход, или скатываются до натуральных живодёрских концлагерей, как было при ГУЛАГе
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08.01.2022 12:11 Відповісти
По поводу суматошности. 2 декабря на канале Навального вышел ролик о засекречивании нидвижимости российских чиновников в рашке. Так самое интересное в конце. Недвижимость Токаева тоже засекретили. И вообще, Токаев дипломат из СССР. А как мы знаем все дипломаты в СССР люди проверенные на преданность КГБ.
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08.01.2022 14:33 Відповісти
ПАЛАЧИ КАЗАХСКОГО НАРОДА
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08.01.2022 12:27 Відповісти
А Токаев точно казах? Или как Андропов - русский ?
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08.01.2022 12:33 Відповісти
А какая разница? палач он и есть палач русский он, белорус или казах.
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08.01.2022 12:49 Відповісти
А Андропов не семит? Или женат был на семитке вот не помню уже, но что то не без чего то, а искать лень. А токаэв хз
А о нашел Андропов (Эренштейн-Либерман) Юрий Владимирович (1914-1984) - чекист, политикан, масон, 14, 15, 1993г.,
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08.01.2022 13:56 Відповісти
Как это в циничном стиле бункерфюрера, протесты еще не закончились, поэтому объявлять траур по еще живым людям только Сатана может объявлять...
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08.01.2022 12:38 Відповісти
Волчара зарыдал за съеденными овцами,у нас в Украине по всем телеканалам дают очень ограниченную подачу информацию по Казахстану как бы вскользь,даже по якобы Порошенковским,наводит на некоторые размышления
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08.01.2022 12:58 Відповісти
Потому что самой информации очень мало. Все в в основном отключено - интернет, телефоны и пр.
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08.01.2022 16:25 Відповісти
сам бью, сам гуляю, сам траур объявляю...

**** Токаев, гореть тебе в аду, а род твой будет проклят !
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08.01.2022 14:15 Відповісти
Лицемір який....
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08.01.2022 11:28 Відповісти
Многие cейчас предполагают, что это была давно спланированная Кремлем операция.
Очевидно, что такой расклад был одним из вариантов для Украины. А на Казахстане он был частично обкатан. Ведь никто не знает, кто именно были те грабители, которые вскрывали под камеры сейфы местного КГБ. Вполне вероятно, что это была постановка для демонстрации миру и дальнейших злонамеренных действий фашистского режима Кремля, которому Токаев как марионетка и гауляйтер намного выгоднее Назарбаева и его клана. Так что не надо верить таким кремлёвским прихлебаям как известная путинская ************, лгунья и мерзкая алкоголичка Машка Захарова
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08.01.2022 12:15 Відповісти
Але в неї їБало Власне, як у всіх рускаГаварящий самок
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08.01.2022 12:18 Відповісти
Машка в клеточку.
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08.01.2022 12:34 Відповісти
"Силовики спеціально звільнили з казахських тюрем в'язнів для організації погромів і мародерства та доручили їм атакувати правоохоронців.

Про це пише засновник проєкту https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує . Він посилається на джерело у ФСБ РФ.

"Щойно протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків, було задіяно ув'язнених із казахських в'язниць, яких спеціально звільнили для злагодженої організації погромів та мародерства. Саме їм були доручені організації атак на силовиків (це справді мало місце бути - у максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі)", - цитує Осєчкін, як він каже, слова свого джерела.

Осєчкін твердить, що його джерело у ФСБ повідомило: цих людей заздалегідь планували "утилізувати", не фіксуючи ці жертви. Свою "роботу", твердить джерело, колишні в'язні виконали." Джерело:
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10.01.2022 12:22 Відповісти
Цинічний людожер... Спочатку віддав наказ стріляти на ураження, потім "день жалоби"
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08.01.2022 11:28 Відповісти
Я читал, что он пытался играть в демократа. Он там смертную казнь отменил недавно, еще что-то. Но в какой-то момент страх взял верх и он пошел на поводу Путина.
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08.01.2022 11:34 Відповісти
Ничто так не сближает диктаторов как кровь людей на руках. Теперь Токаев как и Лука и Асад и Ын навеки с ****** повязаны. Цивилизованный мир их уже не примет и при возможности будет судить в Гааге.
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08.01.2022 12:22 Відповісти
Це він за "учасниками іноземних банд" оголошує "жалобу"?
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08.01.2022 16:46 Відповісти
Крокодиловы слезы…
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08.01.2022 11:30 Відповісти
А кто издал указ о расстреле всех подряд без предупреждения? Не этот ли лицемер, убийца и гос изменник???
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08.01.2022 11:31 Відповісти
******** tokaev !
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08.01.2022 12:59 Відповісти
сам вбвиваю - сам скорблю....
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08.01.2022 11:36 Відповісти
Лис оголосив день жалоби за загиблими курами і вутками.
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08.01.2022 11:37 Відповісти
пожалів вовк кобилу - залишив хвіст та гриву
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08.01.2022 11:38 Відповісти
Как тебя вздёрнут, то объявят праздник
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08.01.2022 11:41 Відповісти
Цинізм зашкалює !!!
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08.01.2022 11:46 Відповісти
День жалоби за громадянами розстріляними/вбитими російскими карателями.
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08.01.2022 11:53 Відповісти
Він же відчув, що невинну кров з рук неможливо змити.
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08.01.2022 11:54 Відповісти
Я думал крокодилы только могут лить крокодильи слёзы, оказывается алигаторы тоже.
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08.01.2022 11:58 Відповісти
Прости Господи, яка ж тварюка.... на жаль згадався анекдот... " ипу и плачу..."
Казахстан - Не падайте духом! Тримайтесь!
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08.01.2022 12:08 Відповісти
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08.01.2022 12:13 Відповісти
Сам замочил-сам потом загрустил,что замочил.Шикарно.Даже бульбо-прусак не додумался
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08.01.2022 12:14 Відповісти
Крокодиловы слезы
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Да! Конечно. Далекая ,малоизвестная ,ничем не знаменитая страна...К тому же не имеющая границ с цивилизованным миром. Короче .. все посочувствовали народному возмущению и жертвам и ....на том всё кончилось. Даже пустобрехи из ООН помалкивают.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
это самое ужасное. И так быть не должно
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08.01.2022 16:40 Відповісти
ПАЛАЧ объявил траур по им же и убитым.
Моральный урод, как и Назарбаев.
Я плакал панове, читал и плакал!
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08.01.2022 12:18 Відповісти
Он обьявил траур по нескольким убитым полицаям,а не по народу
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11.01.2022 06:10 Відповісти
от же ж брехливий покидьок!
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08.01.2022 12:20 Відповісти
а чо?нормалёк...не все убийцы по жертвам траур обьявляют
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08.01.2022 12:20 Відповісти
косий тікаєв мабуть зрозуміє що тікати доведеться набагато раніше чим це зробив його патрон
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08.01.2022 12:21 Відповісти
Токаєв злочинець, він погрузив Казахстан в путінську агресію. Договір ОДКБ не передбачає військову допомогу у разі внутрішніх конфліктів, тільки зовнішніх. Отже його вчинок є державною зрадою. Так само як застосування путінських карателів є фактом чистої міжнародної агресії. Світ вчергове ковтає міжнародні злочини купки пострадянських диктаторів. Стійкості народу Казахстану, ви зараз стоїте за право існування та вашої нації. Україна має негайно відреагувати на геноцид казахського народу!!! Потрібна реакція ООН та ОБСЄ, НАТО та інших міжнародних організацій. По тих хто застосовує карателів мають болюче вдарити нові економічні санкції а народ Казахстану має отримати міжнародну підтримку, можливо і зброєю.
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08.01.2022 12:23 Відповісти
Одна й таж схема намальована кремльовськими обітатєлямі.
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08.01.2022 12:23 Відповісти
О, как.
Сам убил - а теперь горюет.
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08.01.2022 12:24 Відповісти
Ні сорому,ні совісті.Поцілунок Іуди
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08.01.2022 12:27 Відповісти
Тысячи по звериному застреленных снайперами Путлера и Лукашеску,это военное Престкпление тянет на Гаагу...
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08.01.2022 12:27 Відповісти
Вбивця буде ридати над тілами своїх жертв! Блюзнірство в стилі товариша Путлера.
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08.01.2022 12:32 Відповісти
Ах ты ****!
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08.01.2022 12:33 Відповісти
Траур по Казахстану,как и по Беларуси.
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08.01.2022 12:34 Відповісти
10 января - день политического самоубийства Токаева.
Скоро он этот "праздничек" отменит сам.
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08.01.2022 12:36 Відповісти
Устроил Сафари на пару с Хмырями из Минска и Мацковии,но всем виноват Госдеп и Ранальд Рейган развалившие ССср без единого выстрела...Хмырь КГБшный до сих пор слезы льет по трупу советскому...
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08.01.2022 12:39 Відповісти
И о каком примирении можно говорить если президент проявил себя как моральный урод.
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08.01.2022 12:40 Відповісти
Маразм крепчает - моральный ублюдок,который призвал убивать своих граждан объявив их террористами, теперь "скорбит" о жертвах...Кстати правящая в Казахстане партия на прошлых выборах набрала 71% голосов избирателей - это наверное казахи платят по счетам за "мудрый" выбор! Не хочу проводить параллели просто...
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08.01.2022 12:56 Відповісти
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08.01.2022 13:18 Відповісти
Казахстан має авторитарний режим правління і при цьому в регіоні всі його сусіди також мають авторитарні (диктаторські) режими. Таке враження що диктатори уклали між собою якусь "антинародну" угоду про підтримання режимів один одного. При цьому казахів будуть "примушувати" кацапи, білоруси, таджики, вірмени та киргизи. А потім окуповані казахи з насолодою стануть придушувати повстання в сусідніх країнах і мститися за своїх вбитих. Цікаво що китайці також запропонували ввести війська і зберегти диктаторський режим в Казахстані. "Дружба народів" за таких режимів перетвориться в "дрючьбу сусідів". Скоро регіон заповнить загальна недовіра і паранойя. Спротив, безумовно, буде тліти в підпіллі, але час для революції доведеться підлаштовувати під проблеми у сусідів. Зараз почнеться "підкуп" електорату і "промивка мізків" в найбрутальніших формах азіатського цинічного підлабузництва і жорстокості до незгодних. Але ... степ безмежний і там є де не тільки сховатися навіть від супутників а й підготуватися до повстання. Запрошення кацапів для вирішення внутрішніх проблем в країні це злочин і ми побачимо скоро чим це закінчиться для тих мудаків які його вчинили і тих окупантів які назвались "миротворцями".
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08.01.2022 13:22 Відповісти
Кремль всё и спровоцировал: стоило поднять цену на любой продукт или электричество - люди возмутились бы точно так же. Важно было показать, что дёргаться против кремля бесполезно, для этого "бунтовщики" и "миротворцы" выполняли общий сценарий. Какая-то часть толпы была стихийной - полезные идиоты для правдивости картинки всегда нужны. Кому-то же надо остаться на асфальте для "правдивости картинки". Кремль любит "конфликты", управляемые с обеих сторон. Так же было и в 1917 году - бланкисты-ленинцы-большевики используют один и тот же трюк.
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08.01.2022 13:34 Відповісти
Єдине що сьогодні можна стверджувати то це те що кожний диктаторський режим вагітний повстанням. Що там реально відбувається до нас через усілякі фільтри заборон на трансляцію не доходить в обсязі достатньому для обєктивного аналізу. Головне в тому що процес почався. У нас теж все починалось давно з студентської "революції на граніті", дійшло до "Майдану хакі" і має завершитись врешті решт "Майданом Лінча" після якого таки відбудеться остаточна зміна форми правління...
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08.01.2022 15:02 Відповісти
Сам убивает,при этом скорбит …
Чтоб ты сдох мразь токАевская .😡
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08.01.2022 13:22 Відповісти
Чего ему скорбеть? Ухмыляется, когда вокруг все свои. Из Токаева такой же "казах", как из Андропова - "русский".
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08.01.2022 13:36 Відповісти
Это же надо быть такому перданутым лицемером! Сначала обьявляет о том, что дал приказ на открытие огня без предупреждения по протестующим - а сейчас обьявляет якобы траур по этим жертвам! Вот ****** продажное!
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Скорбота вбивці по вбитих їм людях???
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08.01.2022 14:41 Відповісти
Цинічна тварина.
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08.01.2022 15:02 Відповісти
цей режим не довго буде триматись на кацапських багнетах, тюрки все бачать
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08.01.2022 15:06 Відповісти
Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.

https://www.facebook.com/1546914388/posts/10226683816912035/ Kanat Ibragimov

Wag the Dog - Токаев "подставил" Путина.

Анонимный источник из Ақ Орды (чиновник "корпуса - А") сливает парадоксальную и противоречивую информацию.

Всё напоминает апокалиптическую картину последних дней "третьего рейха", когда бесноватый фюрер готовился к суициду.

Казахская Революция 2022 близится к Роковому Финалу.

Итак все по пунктам:

Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.
Воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми.
Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.
Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине:
ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ.
Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.
Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.

Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.

Парализующее волю чувство ИЗМЕНЫ охватило Токаева и всю Ақ Орду.
Наблюдая такую пораженческую ситуацию, пока ещё немногочисленные (не более 3000 штыков на всю обширную страну) "миротворцы ОДКБ", заняли выжидательную позицию, ограничившись охраной стратегических объектов.
Хотя даже в такой "вегатарианской" ситуации они понесли ощутимые потери от действий мобильных отрядов мятежников, которые прибегли к партизанской тактике.
Согласно сложившемуся положению дел, оккупанты пока формально вынуждены следовать "мандату миротворцев"
Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.
Обстановка в Мангыстауской области, Западный Регион.

В городах Жаңаөзен, Ақтау, а также в ряде других населённых пунктов, боеспособные части Вооружённых Сил Казахстана перешли на сторону Народа и передали все свои арсеналы Силам Самообороны этих населённых пунктов.

По воле Восставших Манғыстауцев публикую их обращение:

"Дорогие казахи!

Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!

Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!

Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!

Сейчас идет информационная война!

Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.

Это ложь!

По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.

Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!

Мангыстау будет обороняться до последнего!

Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!

Степь большая!

Добро пожаловать в ад!"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Призвав иностранные войска в Казахстан, идиот Токаев поставил Путло перед адским выбором - либо масштабно оккупировать страну, ввязавшись в затяжную партизанскую войну...

Организация "северо-казахстанских русских республик" не в счёт...

...либо начать "вывод войск", бросив Токаева на растерзание ...

P.S:
Похоже завтра Народ Казахстана проснется Победителем...

Либо ВОЙНА и ссср 2.

https://www.facebook.com/hashtag/stoprussianoccupation?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #StopRussianOccupation
https://www.facebook.com/hashtag/savekazakhstan?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #SaveKazakhstan
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08.01.2022 15:23 Відповісти
Дай Бог если так.
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08.01.2022 16:58 Відповісти
https://fakeoff.org/backstage/u-putina-panika-po-kazakhstanu-on-ponyal-kak-proydet-smena-vlasti-v-rossii У Путина паника - по Казахстану он понял, как пройдет смена власти в России

Нельзя сказать, что поведение президента Владимира Путина в последние два дня сильно вдохновила руководство силового блока. Неуверенность в действиях, а точнее коллапс решений с распоряжениями которые противоречат одно другому не сильно вдохновляют.

А проблема в то, что Путин увидел в крайне удачно проведенной операции по оккупации ближайшего соседа свое поражение.

Он понимает, что и в России трансфер власти проведут именно под видом народного бунта, и теперь он не может определиться с тем как на это реагировать.

Он понимает, что именно сейчас всё более вероятным становится сценарий отстранения его от власти силовым лобби, если конечно не последует конкретных и понятных решений от него.

Силовое лобби за эти несколько дней полностью подтвердило, что способно искусно создавать кризисные ситуация не только внутри страны, но и за ее пределами, и никакое решение Путина им не помеха.

Путин понимает, что триумф силового блока в Казахстане будет стоить ему власти и вполне вероятно жизни.

Он прекрасно понимает, что после казахского примера удачного транзита власти, наступает его очередь. И что по российскому транзиту сценарий мало чем будет отличаться от Беларуси и Казахстана.

Тем более, что у силового блока сегодня развязаны руки

Они устали от того как долго крыса у власти, и не намерены наблюдать как он будет подыхать на троне, а потому ближе к весне в России вероятно начнется хаос во власти и война всех против всех.

Захват власти силовым лобби с отстранением от принятия решений Путина вполне вероятен во второй половине этого года. И это лучший сценарий для России и мира в целом.

Сейчас окружение Путина наблюдает за ним без доли уважения, полностью разочаровавшись в нем, с презрением принимая все его новые инициативы и планы.

Хунта зреет на России.

Что, как ни крути не, так и плохо.
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08.01.2022 15:28 Відповісти
Первая Небесная Сотня Казахстана.
Герои не умирают!!!
Р*сня, будь ты проклята на все века.
https://twitter.com/_rage4oK/status/1479373356763951104
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08.01.2022 15:39 Відповісти
Сверхцинизм!
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08.01.2022 16:07 Відповісти
ты смари сам убил сам обьявил прям эмир колбасы
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08.01.2022 18:53 Відповісти
Тикаев по телеку сказал,что ночью боевики украли с моргов всех своих товарищей! Чтоб никто не узнал количество жертв режима!
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11.01.2022 05:39 Відповісти
 
 