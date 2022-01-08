11-річний хлопець загинув від вогнепального поранення в Алмати
Одна дитина загинула в результаты вогнепального поранення, ще одна постраждала в ході заворушень в Алмати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомила пресслужба уповноваженого з прав дитини у Казахстані.
"За інформацією уповноваженого з прав дитини Аружан Саїн, 5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина. Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алма-Ати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. Повідомляється, що підліток їхав із батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли нападники.
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Які нападники ??? Називайте речі своїми іменами. ********** РУСНЯ
Путин способен сделать жизнь русских хуже в любой стране.
2022 рік: "Чорний січень" в Казахстані.
Ти просто - свинорус
З.Ы. там магазины сами мусора и грабили -посмотри видео ...
А что еще ждать от рашистов?!
Еще с 1991 не поняли? Тогда они придут к вам!
Напевне, по аналогії з росіянін чи що.