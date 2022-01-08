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11-річний хлопець загинув від вогнепального поранення в Алмати

11-річний хлопець загинув від вогнепального поранення в Алмати

Одна дитина загинула в результаты вогнепального поранення, ще одна постраждала в ході заворушень в Алмати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомила пресслужба уповноваженого з прав дитини у Казахстані.

"За інформацією уповноваженого з прав дитини Аружан Саїн, 5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина. Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алма-Ати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. Повідомляється, що підліток їхав із батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли нападники.

Також читайте: Токаєв оголосив 10 січня днем жалоби за жертвами протестів у Казахстані

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Топ коментарі
+34
Карателі підаРашки завжди катували та вбивали дітей. А потім будуть волать про "распятих мальчікав в трусіках"...
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08.01.2022 12:13
+29
Не інакше як іноземний терорист,а стріляли комуністи визволителі.Горіть у пеклі кати.
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08.01.2022 12:08
+28
Вони завжди роблять те, в чому звинувачують інших. Русня то не люди.
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08.01.2022 12:17
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Не інакше як іноземний терорист,а стріляли комуністи визволителі.Горіть у пеклі кати.
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08.01.2022 12:08 Відповісти
Какая разница КТО? Вся кровь казахов теперь на Токаеве с Назарбаевым, россиянах и белорусах.
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08.01.2022 12:48 Відповісти
Я і кажу що на комуністах,бо то кати такі як і фашисти.
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08.01.2022 12:51 Відповісти
З усіх режимів, тільки комуністи нищать свій народ: срср, Камбоджа, Китай, Білорусь іт. д
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08.01.2022 12:59 Відповісти
Фашисти,комуісти - гуманісти у порівняні з рашистами!
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08.01.2022 13:25 Відповісти
А тут один дебіл писав, що це все демократи зі США замутили
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08.01.2022 12:57 Відповісти
"Цензор", шо ви займаєтесь перепостастами "...коли їхній автомобіль розстріляли нападники. Джерело: "
Які нападники ??? Називайте речі своїми іменами. ********** РУСНЯ
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08.01.2022 12:57 Відповісти
Беларусы такая же сволота, те же палачи как и руские свиньи.
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08.01.2022 13:01 Відповісти
Виходить так.Загубили свою країну,свою ідентичність,з квіточками і в носочках, стоячи на лавках,здали Білорусь,а тепер поперлися вбивати в чужу країну ,щоб ще й казахам накинути на шиї кремлівське ярмо.Крім огиди це не викликає ніяких емоцій
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08.01.2022 13:11 Відповісти
Вони такі ж "білоруси" як лугандонські орки українці"
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08.01.2022 13:21 Відповісти
белорусские каратели- зазвучало
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08.01.2022 14:18 Відповісти
Карателі підаРашки завжди катували та вбивали дітей. А потім будуть волать про "распятих мальчікав в трусіках"...
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08.01.2022 12:13 Відповісти
Вони завжди роблять те, в чому звинувачують інших. Русня то не люди.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Інтернета та мобільного зв'язку на півдні Казахстану досі немає. Зараз влада буде будь яке інформаційне лайно пхати.
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08.01.2022 12:16 Відповісти
Она уже его пихает. Завели шарманку про исламистских террористов, чтобы настроить обывателей против протеста. Разнарядка явно идет из Москвы.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Ось такі они "раша мироторці". "*******" та "Захищають" усіх - без урахуання статі та віку.
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08.01.2022 12:16 Відповісти
Це російський новояз - раніш були "карателі",зараз " РОСІЙСЬКИ миротворці".
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08.01.2022 13:21 Відповісти
Прийшли рузкіє - в країні з'являється алея ангелів.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Зовсім по іншому зараз дивлюся на події Беслан 2004,коли загинуло 186 дітей. Зараз ці дітки вже командували б підрозділами рашистських живодерів. Погано, що мало тоді їх передохло.
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08.01.2022 12:28 Відповісти
По статистической вероятности они бы ничем не командовали.
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08.01.2022 12:47 Відповісти
Де московіти - там біда…
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08.01.2022 12:31 Відповісти
Сердюков - русское переиначивание украинского сердюк. Манкурт .Как таких земля носит.
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08.01.2022 12:39 Відповісти
Догоняй! Е7Ы09



Путин способен сделать жизнь русских хуже в любой стране.
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08.01.2022 12:43 Відповісти
1990 рік: "Чорний січень" в Азербайджані.
2022 рік: "Чорний січень" в Казахстані.
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08.01.2022 12:47 Відповісти
вот гниды лаптеногие!
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08.01.2022 12:56 Відповісти
казахи сами обосрались остальное уже следствие, я не кацап
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08.01.2022 12:56 Відповісти

Ти просто - свинорус
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08.01.2022 12:59 Відповісти
В чому вони винні, що жити хочуть нормально?
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08.01.2022 13:00 Відповісти
Нормальная єто там где памятники "вождю" при жизни?
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08.01.2022 13:18 Відповісти
А хто грабував? Чи не засланные казачки з рашки? Чому грабували лише в Алмати? Тому що срашка не здогадалась зеків і в інші міста направити.
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08.01.2022 13:20 Відповісти
а по-вашему , по-беларуски с чего она начинается - с букетиков мусорам..
З.Ы. там магазины сами мусора и грабили -посмотри видео ...
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08.01.2022 16:32 Відповісти
и так,силовики пусть не все но перешли на их сторону,военные машины останвливали,значит оружие было,где ответка от них,брали акиматы,где представители хотя бы общественные но новой власти? где все это. Разбежались назад по юртам и ждут что бы нагайкой не очень больно отстегали
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08.01.2022 13:25 Відповісти
Этот мальчик и есть одним из тех "террористов", которых , как сказал Токаев надо "уничтожать без предупреждения?
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08.01.2022 13:03 Відповісти
Каратели.
А что еще ждать от рашистов?!
Еще с 1991 не поняли? Тогда они придут к вам!
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08.01.2022 13:18 Відповісти
где "миротворит" русня обязательно появятся убитые дети...
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08.01.2022 13:24 Відповісти
шо за нова національність з'явилася "казахстанець"..?
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08.01.2022 16:27 Відповісти
Аналогічне питання.

Напевне, по аналогії з росіянін чи що.
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09.01.2022 02:32 Відповісти
 
 