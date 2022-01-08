Иран не предлагал Украине компенсации по поводу крушения самолета МАУ, - МИД

Иран не предлагал Украине как государству выплату компенсации за гибель украинцев в крушении самолета МАУ, сбитого над Тегераном 8 января 2020 года. В то же время, иранская сторона предлагала компенсации семьям погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом заявила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"Украине как государству выплаты не предлагались. Действительно предлагалось компенсации, и это было в прессе, семьям. Какова их позиция, я не буду комментировать. Но для государства ключевое - не деньги, а ценности и верховенство права...Этот вопрос в справедливости и соответствия действий Ирана нормам международного права. Он обязан действовать согласно международному праву не только перед Украиной, но и перед всем миром", - отметила она.

По словам Золотаревой, Украина не откажется от претензий к Ирану.

"Ибо это наше суверенное право и право на свою защиту в международных инстанциях", – добавила она.

Комментируя отказ Ирана от участия в переговорах в Международной группе по координации помощи жертвам рейса самолета МАУ, но готовность к двусторонним переговорам со странами, глава департамента МИД назвала это "манипуляциями Ирана с цивилизованным миром".

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