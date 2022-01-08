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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран не предлагал Украине компенсации по поводу крушения самолета МАУ, - МИД

Иран не предлагал Украине компенсации по поводу крушения самолета МАУ, - МИД

Иран не предлагал Украине как государству выплату компенсации за гибель украинцев в крушении самолета МАУ, сбитого над Тегераном 8 января 2020 года. В то же время, иранская сторона предлагала компенсации семьям погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом заявила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"Украине как государству выплаты не предлагались. Действительно предлагалось компенсации, и это было в прессе, семьям. Какова их позиция, я не буду комментировать. Но для государства ключевое - не деньги, а ценности и верховенство права...Этот вопрос в справедливости и соответствия действий Ирана нормам международного права. Он обязан действовать согласно международному праву не только перед Украиной, но и перед всем миром", - отметила она.

По словам Золотаревой, Украина не откажется от претензий к Ирану.

"Ибо это наше суверенное право и право на свою защиту в международных инстанциях", – добавила она.

Комментируя отказ Ирана от участия в переговорах в Международной группе по координации помощи жертвам рейса самолета МАУ, но готовность к двусторонним переговорам со странами, глава департамента МИД назвала это "манипуляциями Ирана с цивилизованным миром".

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авиакатастрофа (1722) Иран (1793) компенсации (480) МИД (6948) МАУ (330)


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Иран - *******!
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08.01.2022 12:31 Ответить
завжди поважають ідейних та сильних ( у верховенстві права теж) ....- все інше слова....
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08.01.2022 12:33 Ответить
через 3 мінути це буде навпаки - вже 87 разів було брехні..
чому б не збрехати разів ще зі сто?
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08.01.2022 12:34 Ответить
не в той літак вцілили, щоб Ірану пробачати... Вцілили б у ваву-оманську, отримали б компенсацію від України.
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08.01.2022 12:38 Ответить
Перси ніяк не зрозуміють чому ми з них а не з Московії вимагаємо компенсації. Треба допитати шмарклю. Він багато чого цікавого розповість щодо рейсу МАУ
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08.01.2022 12:46 Ответить
а Україна вимагала ? може в суд подала ? сподіваєтесь на дядю Сема ?
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08.01.2022 12:52 Ответить
Не врубаюсь, про какие компенсации государству она вещает вообще.
Причем тут государство?
Компенсации получат родственники и авиакомпания от Ирана и страховых компаний.
Зеленые дебилы хотят еще себе что-то поиметь?
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08.01.2022 13:31 Ответить
Україна - країна 2-го сорту, бо в неї президент - клоун і сволота без мізків. Тому можна не звертати увагу на неї.
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08.01.2022 15:23 Ответить
 
 