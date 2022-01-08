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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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авіакатастрофа (1082) Іран (1974) компенсації (669) МЗС (4027) МАУ (821)

Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ, - МЗС

Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ, - МЗС

Іран не пропонував Україні як державі виплату компенсації за загибель українців у катастрофі літака МАУ, збитого над Тегераном 8 січня 2020 року. Водночас іранська сторона пропонувала компенсації родинам загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

"Україні як державі виплати не пропонувалися. Дійсно пропонувалося компенсації, і це було в пресі, родинам. Яка їхня позиція, я не буду коментувати. Але для держави ключове - не гроші, а цінності та верховенство права...Це питання в справедливості та відповідності дій Ірану нормам міжнародного права. Він зобов’язаний діяти згідно з міжнародним правом не тільки перед Україною, а й перед усім світом", - зазначила вона.

За словами Золотарьової, Україна не відмовиться від претензій до Ірану.

"Бо це наше суверенне право і право на свій захист у міжнародних інстанціях", - додала вона.

Коментуючи відмову Ірану від участі в переговорах у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, але готовність до двосторонніх переговорів з країнами, очільниця департаменту МЗС назвала це "маніпуляціями Ірану з цивілізованим світом".

Читайте: Іран категорично не хоче обговорювати відшкодування за збиття літака МАУ, - заява Міжнародної групи

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Иран - *******!
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08.01.2022 12:31 Відповісти
завжди поважають ідейних та сильних ( у верховенстві права теж) ....- все інше слова....
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08.01.2022 12:33 Відповісти
через 3 мінути це буде навпаки - вже 87 разів було брехні..
чому б не збрехати разів ще зі сто?
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08.01.2022 12:34 Відповісти
не в той літак вцілили, щоб Ірану пробачати... Вцілили б у ваву-оманську, отримали б компенсацію від України.
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08.01.2022 12:38 Відповісти
Перси ніяк не зрозуміють чому ми з них а не з Московії вимагаємо компенсації. Треба допитати шмарклю. Він багато чого цікавого розповість щодо рейсу МАУ
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08.01.2022 12:46 Відповісти
а Україна вимагала ? може в суд подала ? сподіваєтесь на дядю Сема ?
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08.01.2022 12:52 Відповісти
Не врубаюсь, про какие компенсации государству она вещает вообще.
Причем тут государство?
Компенсации получат родственники и авиакомпания от Ирана и страховых компаний.
Зеленые дебилы хотят еще себе что-то поиметь?
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08.01.2022 13:31 Відповісти
Україна - країна 2-го сорту, бо в неї президент - клоун і сволота без мізків. Тому можна не звертати увагу на неї.
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08.01.2022 15:23 Відповісти
 
 