Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ, - МЗС

Іран не пропонував Україні як державі виплату компенсації за загибель українців у катастрофі літака МАУ, збитого над Тегераном 8 січня 2020 року. Водночас іранська сторона пропонувала компенсації родинам загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

"Україні як державі виплати не пропонувалися. Дійсно пропонувалося компенсації, і це було в пресі, родинам. Яка їхня позиція, я не буду коментувати. Але для держави ключове - не гроші, а цінності та верховенство права...Це питання в справедливості та відповідності дій Ірану нормам міжнародного права. Він зобов’язаний діяти згідно з міжнародним правом не тільки перед Україною, а й перед усім світом", - зазначила вона.

За словами Золотарьової, Україна не відмовиться від претензій до Ірану.

"Бо це наше суверенне право і право на свій захист у міжнародних інстанціях", - додала вона.

Коментуючи відмову Ірану від участі в переговорах у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, але готовність до двосторонніх переговорів з країнами, очільниця департаменту МЗС назвала це "маніпуляціями Ірану з цивілізованим світом".

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