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Новости Коронавирус и карантин
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Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз COVID-вакцин, - Минздрав

Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз COVID-вакцин, - Минздрав

Украина в целом передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин от коронавируса. Эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

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"По состоянию на 05.01.2022 г. 561729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе по запросу.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета. По результатам служебного расследования, эта партия была признана непригодной для использования.

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Ну так а чего тянули.. делали бы желающим третью, четвертую, пятую дозу.. Авось бы желающих на эти 600 тысяч доз бы и набралось.
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08.01.2022 12:46
+6
Зачем задавать такие сложные вопросы?
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08.01.2022 13:32
+6
30 000 доз вакцины Pfizer умножаем на приблизительно 100 долл. равняется

30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
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08.01.2022 13:49
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Ну так а чего тянули.. делали бы желающим третью, четвертую, пятую дозу.. Авось бы желающих на эти 600 тысяч доз бы и набралось.
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08.01.2022 12:46 Ответить
Так и есть желающие! У многих, после вакцинации уже прошло полгода, врачи делать 3ю отказываются потому, что им не дали инструкций. Точнее дали одну инструкцию: использовать имеющиеся вакцины только на 1 и 2 вакцинацию.
Что делать после того, как закончится полгода после вакцинации, эти зе-долбодятлы в МЗС не знают и даже не пытаются решать этот вопрос (хотя придумывать ничего не надо - большинство стран одобрили 3ю и даже 4ю дозу). А ведь полгода сейчас начнут заканчиваться массово!!!!!
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08.01.2022 12:54 Ответить
30 000 доз вакцины Pfizer умножаем на приблизительно 100 долл. равняется

30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
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08.01.2022 13:49 Ответить
Радісна новина
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08.01.2022 12:46 Ответить
досягнення!
зелені майстри собі в актив запишуть + дороґи-шляхи...
a сцукі - попередникі....
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08.01.2022 12:47 Ответить
Зе-досягнення...
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08.01.2022 12:55 Ответить
Это очередная ЗЕпобеда! Осталось еще Пороху предъявить обвинение что в результате его заграничной поездки было испорчено столько вакцин безголовыми подчиненными главы МОЗа...
Потому что СБУ теперь занята исключительно Порохом, а распилом на Больстрое и провалом вакцинации не занимается от слова "совсем".
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08.01.2022 13:15 Ответить
Ні, це перемога усіх українцев. Хоч поржем, зараз ржите
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08.01.2022 19:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Зе-Реформи!
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08.01.2022 12:48 Ответить
И еще денег попилят на утилизации. Хотя там все голишь берешь ту вакцыну и выливаешь в унитаз, а пузырек в прием стеклотары. всё. но нет на утилизацию уйдет пару десятков миллионов гриваков...
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08.01.2022 12:49 Ответить
утилизаторы куевы, просто нет слов. это ж не ядерное топливо елы палы, курва....
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08.01.2022 12:50 Ответить
Могу утилизировать вакцЫны в два раза дешевле от заявленных тендеров. Ок даже в 10 раз готов дешевле утилизировать!!!
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08.01.2022 12:51 Ответить
По моєму , утилізовувати має виробник ( і це вже його кошти), тому і нав"язується 3-тя, 4-та доза і т. д. Бо за утилізацію витрати несе виробник , а їхніх планах тільки доходи.
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08.01.2022 13:06 Ответить
зберігання та транспортні витрати також виробник поверне до бюджету?
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08.01.2022 15:00 Ответить
"З різних причин...."
Мудаки... Организация проведения прививочный мероприятий на высшем уровне...
Ещё больше видосиков!!!
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08.01.2022 12:53 Ответить
Там может просто солёная вода. По цене "вакцины".
Кто закупал эти 600 тысяч доз ? Пусть компенсирует потери из бюджета -
нашего кармана. Мы платим налоги не для того.
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08.01.2022 13:20 Ответить
Від солоної води не колбасить з температурою добу і більше.
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08.01.2022 14:41 Ответить
Ну то вона може бути ще й з унітаза.
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08.01.2022 15:39 Ответить
Это не Украина - "передаст".
Передаст у нас кое-кто другой.
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08.01.2022 13:22 Ответить
Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета.

вопрос знатокам - а была ли эта вакцина вообще? ))) возможно кто-то только документально оформил ее покупку...
или вопрос второй - если была, то кого накажут за ущерб причиненный государству? и кто возместит эти деньги в бюджет? (а вдруг именно их не хватило на дороги?))))))
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08.01.2022 13:28 Ответить
Зачем задавать такие сложные вопросы?
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08.01.2022 13:32 Ответить
та да...))) действительно))))переумничал ))))))))
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08.01.2022 13:44 Ответить
Шмаркля за три дні відосик зніме,пояснить.
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08.01.2022 14:04 Ответить
Если нам дали, как гуманитарку,то почему ее не передать было другим странам (і сам не гам і другому не дам)
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08.01.2022 13:33 Ответить
У других тоже этого яда полно
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08.01.2022 13:44 Ответить
Оказались ненужными 500000 доз данных бесплатно..
Зачем было покупать за деньги если и так лишнее?
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08.01.2022 13:38 Ответить
Отличные новости
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08.01.2022 13:40 Ответить
с ЗЕ-льоных нарко-полей и заводов
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08.01.2022 13:52 Ответить
На зберігання тих вакцин та утилізацію буде витрачено більше коштів ніж пішло на їх виробництво.
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08.01.2022 14:56 Ответить
И моя там. прощай укольчик
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08.01.2022 16:48 Ответить
пора этот развод на бабки в мировом масштабе заканчивать
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09.01.2022 12:27 Ответить
 
 