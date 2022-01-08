Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз COVID-вакцин, - Минздрав
Украина в целом передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин от коронавируса. Эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.
"По состоянию на 05.01.2022 г. 561729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе по запросу.
Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета. По результатам служебного расследования, эта партия была признана непригодной для использования.
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Что делать после того, как закончится полгода после вакцинации, эти зе-долбодятлы в МЗС не знают и даже не пытаются решать этот вопрос (хотя придумывать ничего не надо - большинство стран одобрили 3ю и даже 4ю дозу). А ведь полгода сейчас начнут заканчиваться массово!!!!!
30 млн. долл. псу под хвост - ЖИРНО ЖИВЕМ, товарищ Вова !!!!
зелені майстри собі в актив запишуть + дороґи-шляхи...
a сцукі - попередникі....
Потому что СБУ теперь занята исключительно Порохом, а распилом на Больстрое и провалом вакцинации не занимается от слова "совсем".
Мудаки... Организация проведения прививочный мероприятий на высшем уровне...
Ещё больше видосиков!!!
Кто закупал эти 600 тысяч доз ? Пусть компенсирует потери из бюджета -
нашего кармана. Мы платим налоги не для того.
Передаст у нас кое-кто другой.
вопрос знатокам - а была ли эта вакцина вообще? ))) возможно кто-то только документально оформил ее покупку...
или вопрос второй - если была, то кого накажут за ущерб причиненный государству? и кто возместит эти деньги в бюджет? (а вдруг именно их не хватило на дороги?))))))
Зачем было покупать за деньги если и так лишнее?